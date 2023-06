Cách Ướp Bẹ Sữa Nướng Sa Tế, Cách Làm Vú Sữa Heo Nướng Sa Tế – hagvietnam.com

Hãy tham khảo ngay 7 công thức tẩm ướp và cách làm bẹ sữa nướng ngon mềm như nhà hàng dưới đây để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng BBQ sắp tới! Ngoài bếp nướng BBQ, các bạn cũng nên chuẩn bị thêm các dụng cụ nấu ăn cần thiết như khay vỉ nướng, kẹp gắp,… để có thể chế biến và thưởng thức ngay khi ăn còn nóng nhé.

Nhắc đến món nầm heo nướng, không ít người thường thắc mắc không biết nầm là bộ phận nào của con heo. Vậy bạn có biết nầm là gì chưa? Nầm có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào vùng miền chẳng hạn như bẹ sữa, nhưng chính xác thì nầm là phần vú của động vật. Ví dụ như nầm lợn chính là vú heo nơi heo tiết ra sữa để nuôi con. Phần nầm này thường nằm ở vị trí ngực dưới lớp da dày bao bọc bên ngoài, do vậy khi ăn bạn sẽ cảm thấy béo béo và hơi dai một tí.

So với những món thịt nướng thông thường như sườn, đùi gà,… thì cách ướp bẹ sữa nướng cũng như chế biến có phần khó hơn một tí. Bởi nếu không cẩn thận khi sơ chế, bẹ sữa nướng không những không đậm vị mà còn có mùi hôi tanh khó chịu. Vì vậy, nếu bạn thắc mắc về gia vị để ướp nầm heo là gì, các bạn có thể tham khảo những công thức dưới đây!

Công thức 1: bẹ sữa nướng sa tế

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500g nầm lợn

1 thìa canh sa tế

1 thìa cafe mật ong

Sả, ớt, hành tím băm nhỏ

1 thìa cafe dầu mè

1 thìa cafe dầu ăn

Các loại gia vị khác: dầu hào, nước tương, hạt tiêu, dầu ăn

Rượu trắng

1 nhánh gừng nhỏ

Cách tẩm ướp món bẹ sữa nướng sa tế

Công đoạn quan trọng nhất trong cách ướp bẹ sữa nướng ngon là sơ chế nầm. VÌ nếu không sơ chế và rửa sạch nầm, món nướng của bạn sẽ có mùi vị rất kì và khó ăn.Sau khi mua, bạn rửa sạch nầm bằng cách dùng muối hột và chanh/ giấm để loại bỏ mùi tanh và chất bẩn dư thừa từ nầm heo. Để ráo rồi duùng dao thái thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Trong khi đợi nầm ráo, các bạn có thể bắt tay vào làm sốt sa tế ướp nầm. Đầu tiên cho 1 thìa canh sa tế vào trong 1 tô lớn (nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho 2 thìa canh), sau đó cho thêm các nguyên liệu khác như mật ong, dầu mè, hạt tiêu, dầu hào, nước tương, hành tím, tỏi băm nhỏ. Dùng đũa hoặc muỗng khuấy đều để các nguyên liệu này hòa tan với nhau. Cuối cùng, bạn cho nầm đã ráo vào tô rồi mang bao tay xoa đều nước sốt sa tế lên nầm và ướp trong 1 tiếng trong tủ lạnh để ngấm gia vị.

Cách chế biến món bẹ sữa nướng sa tế

Trong cách chế biến bẹ sữa nướng sa tế này, mình sẽ sử dụng bếp nướng than hoa để giúp món nầm nướng thơm hơn và có màu sắc hấp dẫn hơn. Nếu không có bếp than hoa, các bạn cũng có thể sử dụng bếp nướng dã ngoại sử dụng than củi để chế biến món nầm sa tế này. Sau khi nầm đã thấm gia vị, các bạn đặt nầm lên vỉ nướng inox và nhớ phết thêm một lớp dầu trước khi đặt nầm để hạn chế bám dính.

Khi nướng, các bạn cũng có thể phết thêm một ít nước sốt sa tế hoặc dầu mè để nầm đậm vị và không bị khô. Khoảng 15 – 20 phút, nầm sẽ săn lại và có màu vàng đẹp mắt. Lúc này, bạn dùng kẹp gắp nầm ra đĩa và ăn cùng muối ớt để tăng hương vị cho món ăn.

Bạn cũng có thể sử dụng công thức tẩm ướp này trong cách làm sườn nướng nữa đó. Vào những ngày trời lạnh thì món sườn nướng sa tế đặc biệt thích hợp để nhâm nhi và thưởng thức cùng gia đình.

Công thức 2: Vú heo nướng chao

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr vú heo

1 hũ chao

1/2 quả chanh

Các loại gia vị: tương ớt, dầu vừng, rượu trắng, nước mắm,…

1 củ tỏi bóc vỏ

Cách ướp vú heo nướng chao

Nếu chưa biết nầm lợn làm món gì ngon thì các bạn có thể thử làm theo công thức tẩm ướp và chế biến dưới đây. Hương vị bùi bùi của nầm rất thích hợp để ăn cùng vị chao nồng béo ngậy, đảm bảo món nầm nướng chao sẽ là lựa chọn lý tưởng trong những ngày se lạnh.

Sau khi mua, bạn đem nầm rửa sạch cùng chanh và muối để loại bỏ mùi tanh. Sau đó để ráo và dùng dao thái thành những miếng vừa ăn. Đối với nước sốt chao dùng để tẩm ướp, các bạn có thể chọn chao đỏ hoặc chao trắng hoặc cả hai tùy theo khẩu vị. Cho khoảng 3 thìa chao vào trong bát lớn rồi lần lượt cho thêm tương ớt, dầu vừng, rượu trắng,nước mắm, tỏi băm. Dùng đũa khuấy cho chao hòa tan với các nguyên liệu,gia vị sau đó cho nầm đã ráo và ướp khoảng 1 tiếng.

Cách làm vú heo nướng chao

Sau khi than đã nóng và có màu đỏ hồng thì bạn đặt nầm heo lên vỉ nướng than. Cứ 10 phút thì bạn sử dụng cọ để phết thêm dầu vừng hoặc chao lên và đợi cho nầm chín vàng đều và săn lại là được. Đối với những bạn chưa biết cách pha nước chấm nầm heo là gì, các bạn cũng có thể tận dụng hũ chao còn dư. Đầu tiên các bạn dùng thìa tán nhuyễn viên chao rồi pha cùng các gia vị như đường trắng, nước cốt chanh, sa tế và ớt sao cho vừa miệng là được

TIPS: tương tự như cách nướng nầm lợn sa tế, các bạn có thể dùng bếp nướng thịt sử dụng than hoa hoặc than củi để nướng vú heo tẩm chao. Nếu bạn tổ chức tiệc nướng ngoài trời, các bạn cũng nên chuẩn bị thêm bộ dụng cụ nấu ăn dã ngoại vừa tiện lợi khi mang theo vừa có đầy đủ các loại gia vị cần thiết.

Công thức 3: Vú heo nướng ngũ vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr vú sữa heo

1 gói ngũ vị hương

1 củ tỏi băm nhỏ

2 củ sả và 2 củ hành tím băm

Các loại gia vị: ớt bột, đường, dầu ăn, muối, tiêu,…

Cách ướp vú heo nướng ngũ vị

Bạn có biết bí quyết để làm sạch nầm sữa hay bẹ sữa là gì không? Để làm sạch mùi hôi và lớp vỏ bẩn của nầm sữa, các bạn cần phải rửa thật kĩ với nước sạch, sau đó chà xát cùng chanh và muối. Để nầm sữa thật ráo sau đó dùng dao thái thành những miếng vừa ăn

Cách ướp bẹ sữa nướng ngũ vị thực chất rất đơn giản. Đầu tiên các bạn cho 1 gói ngũ vị hương, tỏi, sả và hành tây băm nhỏ vào một bát lớn. Lần lượt cho thêm các gia vị như ớt bột, đường, dầu ăn, muối, tiêu và khuấy đều hỗn hợp nước sốt. Các bạn có thể điều chỉnh vị cay bằng cách cho thêm ớt bột hoặc tiêu. Sau đó, cho nầm vào bát và trộn đều cho đến khi thấm đẫm gia vị.Các bạn dùng màng bọc thực phẩm và đặt bát nầm trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng trước khi nướng

Cách làm vú sữa heo nướng ngũ vị

Cách làm bẹ sữa nướng ngũ vị cũng tương tự như những công thức trên. Làm nóng bếp nướng than hoa ngoài trời, sau đó đặt nầm lên bếp và thỉnh thoảng phết thêm chút dầu ăn để nầm không bị khô. Đợi đến khi nầm chín vàng và có mùi thơm là bạn có thể thưởng thức được rồi đó! Nhưng nếu bạn muốn đổi vị một tí, các bạn có thể thử làm nầm nướng giấy bạc bằng cách dùng dùng bếp nướng cồn thạch

Công thức 4: Nầm lợn nướng sả ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1kg nầm lợn

5 nhánh sả tươi

1 củ gừng nhỏ

1/2 gói ngũ vị hương

Đường, ớt tươi, tỏi

Muối hột, giấm (hoặc chanh)

Cách ướp nầm lợn nướng sả ớt

Bước đầu tiên trong cách ướp bẹ sữa nướng sả ớt là sơ chế và rửa sạch nầm với nước và chà xát kĩ với muối hột và giấm/ chanh để đảm bảo vệ sinh cũng như loại bỏ mùi hôi. Sau đó bạn để nầm ráo và thái nhỏ thành miếng vừa ăn.

Gừng, sả, ớt và tỏi các bạn bóc sạch vỏ sau đó băm nhuyễn rồi trộn cùng với ngũ vị hương, đường, thêm một ít nước vào hỗn hợp sốt để dễ trộn và khuấy hơn. Đến khi hỗn hợp đã đạt độ đặc sệt,bạn cho nầm vào và mang bao tay để trộn cho đều. Đặt bát nầm đã ngấm gia vị trong tủ lạnh 1 tiếng trước khi nướng để cho món ăn đậm đà và hấp dẫn hơn.

Cách làm nầm lợn nướng sả ớt

Sau khi nầm đã ngấm gia vị, các bạn đặt lên bếp nướng BBQ ngoài trời và đợi cho đến khi nầm chín vàng và săn lại là có thể thưởng thức được. Khi ăn, các bạn có thể chấm cùng với nước tương tỏi ớt để bắt vị và ngon miệng hơn!

TIPS: cách làm món nầm lợn nướng này rất thích hợp để thêm vào thực đơn tiệc nướng ngoài trời nhưng các bạn nhớ phết thêm một ít bơ lên khay nướng thịt để hạn chế mùi tanh cũng như giúp cho món nầm có màu sắc và mùi thơm hấp dẫn hơn.

Công thức 5: Nầm bò nướng sa tế

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr nầm bò

Gia vị: hạt nêm, đường, sa tế, muối, dầu ăn.

Đậu bắp, nấm kim châm để ăn kèm

Cách ướp nầm bò nướng sa tế

Đối với cách tẩm ướp nầm bò nướng, các bạn cũng sơ chế tương tự như nầm heo, rửa sạch và chà xát bằng muối và chanh để loại bỏ mùi tanh và lớp vỏ bẩn. Sau đó các bạn để nầm bò ráo nước và thái thành miếng vừa ăn.

Để có được món nầm bò nướng sa tế thơm ngon, các bạn cần phải ướp nầm bò lâu hơn một tí, ít nhất 2 – 3 tiếng trước khi nướng vì nầm bò thường dày và dai hơn so với nầm heo. Đối với nước sốt sa tế dùng để tẩm ướp nầm bò, các bạn cho 2 thìa sa tế vào bát lớn sau đó thêm hạt nêm, đường, muối và dầu ăn. Trộn đều tất cả nguyên liệu và điều chỉnh sao cho hợp khẩu vị, sau đó cho nầm bò đã ráo vào và ướp.

Cách làm nầm bò nướng sa tế

Cách nướng nầm bò sa tế cũng không khác nhiều với nầm heo nướng. Các bạn có thể sử dụng bếp nướng BBQ than hoa hoặc bếp nướng điện tại nhà. Khi nướng,các bạn có thể cho đậu bắp và nấm kim châm vào nướng cùng và đừng quên cho thêm ít bơ để nầm, đậu bắp và nấm vẫn giữ được độ ẩm, mọng nước nhé!

Với món nầm nướng này, các bạn nên pha thêm ít nước tương tỏi ớt để tăng hương vị. Cách pha nước chấm nầm bò nướng sa tế cũng rất đơn giản, các bạn băm nhuyễn tỏi và ớt sau đó cho thêm 2 thìa canh nước tương rồi khuấy đều, cho thêm ít đường và hạt nêm để điều chỉnh hương vị. Như vậy là bạn đã có món nầm bò nướng thơm ngon và hấp dẫn không thua kém nhà hàng rồi đó!

Công thức 6: Vú bò nướng sốt me

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr vú bò

70g me chín

Gia vị: dầu hào, nước mắm, xì dầu, bột ngọt, ngũ vị hương,đường, mật ong, tiêu, gừng, dầu mè

Bơ thực vật

Cách tẩm ướp vú bò nướng sốt me

Nầm bò nướng sốt me là một trong các món nướng dễ làm tại nhà vừa thích hợp cho trẻ nhỏ ăn cùng. Nếu bạn muốn biết cách ướp bò nầm nướng ngon như ngoài nhà hàng, bạn có thể tham khảo theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Nầm bò sau khi đã sơ chế và làm sạch mùi hôi, các bạn để ráo sau đó thái thành miếng vừa ăn. Đối với me chín, các bạn ngâm me trong một bát nhỏ cùng với nước nóng, dùng thìa tán nhuyễn me để nước me đậm vị. Sau 15 phút, bạn vớt hạt me ra và cho thêm dầu hào, nước mắm, xì dầu, bột ngọt, ngũ vị hương, đường, mật ong, tiêu, gừng, dầu mè vào trộn đều. Sau đó, cho nầm đã ráo vào ướp khoảng 2 – 3 tiếng trước khi nướng.

Cách nướng vú bò sốt me

Cách chế biến nầm bò sốt me hơi khác một tí với những công thức trên. Các bạn cần dùng những dòng bếp nướng gia đình như bếp hồng ngoại hoặc bếp từ và thưởng thức ngay trên bếp sau khi nầm bò chín. Đầu tiên, bạn sẽ lót một lớp giấy bạc vào khay nướng bếp từ, sau đó phết một lớp bơ lên đợi nóng thì cho nầm bò vào. Khoảng 15 phút là nầm bò sẽ săn lại và chín vàng đều.

TIPS: khi nướng bếp nướng điện từ, các bạn nhớ rải đều nầm xung quanh khay và tránh đảo nhiều vì sẽ làm chảy lớp sốt me ướp bên ngoài nầm. Thỉnh thoảng các bạn có thể phết thêm nước sốt me lên nầm để giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Hoặc bạn có thể pha thêm ít nước chấm sốt me cũng rất thích hợp để ăn cùng với vú bò sốt me

Công thức 7: Nầm dê nướng muối ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr nầm dê

1 chén rượu trắng

Gừng, sả, vừng trắng

Tỏi, ớt băm nhuyễn

Muối ăn, hạt nêm,đường, hạt tiêu, dầu ăn, tương ớt

Cách ướp vú dê nướng ngon

Giống với các cách làm nầm nướng ở trên, các bạn đem nầm dê rửa sạch và chà thật kỹ bằng rượu trắng và gừng giã nhỏ. Sau khi đã rửa sạch, bạn thái thành miếng vừa ăn và để cho ráo nước trước khi tẩm ướp.

Để món vú dê nướng thơm ngon và hấp dẫn không kém nhà hàng,các bạn có thể làm theo công thức pha nước sốt tẩm ướp như sau: 1/2 thìa ớt băm nhuyễn, 2 thìa dầu ăn, 1/2 thìa muối, hạt nêm và 1/2 thìa hạt tiêu sau đó trộn đều cùng các gia vị khác như tương ớt, đường, tỏi, sả băm nhuyễn.Sau đó cho nầm dê vào trong bát hỗn hợp và ướp ít nhất 2 tiếng để nầm ngấm gia vị.

Cách làm nầm dê nướng muối ớt

Bây giờ là công đoạn cuối trong cách làm món nầm nướng này chính là nướng nầm dê trên bếp. Với món nầm này, mình khuyên các bạn nên sử dụng bếp nướng than củi và bọc thêm một lớp giấy bạc bên ngoài để giúp giữ được gia vị và vị béo bùi của nầm. Khi nướng, các bạn có thể phết thêm dầu ăn hoặc nước sốt muối ớt để giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn và ngon hơn

Trên đây là tổng hợp những công thức tẩm ướp và cách làmnầm nướng hấp dẫn và ngon mềm như nhà hàng. Hy vọng với những gợi ýtrên các bạn sẽ có thể tự chuẩn bị một bữa tiệc nướng BBQ tại nhà hoặc ngoài trời thuận lợi hơn!

