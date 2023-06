Cách làm thịt ba chỉ nướng ngon từ A – Z cho bữa tiệc cuối tuần

Còn gì tuyệt vời hơn khi cuối tuần rảnh rỗi được sum họp với người thân, bạn bè cùng làm thịt ba chỉ nướng nhâm nhi? Học ngay cách ướp thịt ba chỉ nướng và cách nướng chuẩn kiểu BBQ cho bữa tiệc cuối tuần nhé!

Một bữa tiệc nướng tại nhà hay trong chuyến dã ngoại chính là gợi ý hoàn hảo để bạn cùng những người thân hay bạn bè vừa quây quần thư giãn lại vừa thưởng thức món nướng thơm ngon. Và tất nhiên, thịt ba chỉ nướng là món không thể thiếu để tăng độ hấp dẫn của bữa tiệc. Tuy nhiên, cách ướp thịt ba chỉ nướng vô cùng quan trọng, nếu ướp không chuẩn sẽ khiến món thịt nướng khó lòng ngon như mong đợi.

Hướng dẫn 2 cách ướp thịt ba chỉ nướng hấp dẫn nhất

Có rất nhiều cách ướp thịt ba chỉ, VinID sẽ hướng dẫn bạn 2 cách ướp theo kiểu truyền thống và kiểu BBQ tạo hương vị hấp dẫn và dễ ăn nhất.

Cách ướp thịt ba chỉ nướng theo kiểu truyền thống

Để có món thịt ba chỉ nướng giữ nguyên hương vị truyền thống phổ biến, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

500g thịt ba chỉ heo

heo 1 củ tỏi, 3 nhánh hành lá

1 muỗng mật ong

Hạt nêm, nước mắm, dầu hào, muối, đường, tiêu xay và dầu ăn.

Cách ướp thịt ba chỉ nướng kiểu truyền thống:

Bóc vỏ tỏi, nhặt sạch hành lá, bỏ rễ, đem rửa và để ráo.

Đập dập tỏi, băm nhỏ, để riêng. Băm nhỏ phần đầu hành, xắt nhỏ phần lá và để riêng.

Thịt ba chỉ heo đem rửa sạch với nước muối loãng, để ráo. Thái thịt thành từng miếng vừa với độ dày vừa phải, dùng búa dần thịt để thịt mềm.

heo đem rửa sạch với nước muối loãng, để ráo. Thái thịt thành từng miếng vừa với độ dày vừa phải, dùng búa dần thịt để thịt mềm. Ướp thịt với 1 muỗng mật ong, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng tỏi băm nhỏ, 1 muỗng đầu hành băm nhỏ và 1/2 muỗng tiêu xay. Tất cả trộn đều, để khoảng 2 tiếng cho thịt thấm gia vị.

Cách ướp thịt nướng theo kiểu truyền thống này được rất nhiều người yêu thích, ăn nhậu, ăn với bún hoặc cơm đều rất ngon và chuẩn vị.

Cách ướp thịt ba chỉ nướng BBQ

Đi ăn nướng BBQ nhiều rồi nhưng bạn đã biết cách ướp thịt ba chỉ nướng BBQ cho bữa tiệc cuối tuần tự nướng với gia đình?

Hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau:

500g thịt ba chỉ ngon

ngon 1 củ tỏi, 1 củ hành tím

Hạt nêm, nước mắm, muối, đường, tiêu xay, dầu hào, tương ớt và dầu ăn.

Cách làm:

Bóc vỏ hành tím và tỏi, rửa sạch, đập dập và băm nhỏ, để riêng.

Rửa sạch thịt với nước muối pha loãng, xả với nước sạch, để ráo. Thái thịt thành các miếng vừa ăn rồi đem ướp thịt với 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng muối, 2 muỗng tương ớt, 1/3 muỗng tiêu xay và 1 muỗng dầu ăn. Tất cả trộn đều và để từ 1 đến 2 tiếng cho ngấm gia vị.

Khi thịt đã ngấm gia vị, bạn đem thịt xiên đều vào cây xiên, có thể xiên xen kẽ cùng các loại rau củ như cà chua, ớt ngọt, đậu bắp… thái miếng vừa ăn và cho lên bếp than hoặc bếp gas nướng cho đúng kiểu tiệc BBQ.

Với 2 công thức ướp thịt ba chỉ nướng đều rất phổ biến, ngon miệng và hấp dẫn trên, bạn có thể trổ tài để mọi người cùng thưởng thức trong bữa tiệc nướng cuối tuần nhé.

Cách nướng thịt ba chỉ bằng lò nướng

Sau khi đã ướp thịt ba chỉ, bạn có thể nướng bằng than hoặc bếp gas hay lò nướng. Nhiều người chọn nướng bằng lò nướng bởi sẽ đảm bảo thịt được nướng chín đều, đỡ bị cháy hay bụi than, an toàn cho sức khỏe hơn. Cách nướng thịt ba chỉ bằng lò nướng rất đơn giản như sau:

Để nướng thịt bằng lò nướng, bạn cần bật lò nướng với nhiệt độ 200 độ C khoảng 10 phút trước khi cho thịt vào.

Xếp thịt vào khay nướng sao cho không quá dày, miếng thịt không bị đè lên nhau.

Sau 20 phút nướng thịt trong nhiệt độ 200 độ C, bạn mở lò ra và lật mặt bì lên trên.

Nướng tiếp 20-25 phút cho phần bì thịt thêm giòn rụm, bạn nên kiểm tra xem thịt có bị cháy hay không và tăng/giảm thời gian nướng tùy vào độ dày, mỏng của thịt và số lượng thịt.

Sau khi đã nướng chín đều 2 mặt thịt (tổng thời gian khoảng 30 – 40 phút), bạn lấy thịt ra khỏi lò, bỏ lên đĩa cho nguội bớt , để khoảng 5-10 phút là bắt đầu có thể cắt thịt ra và thưởng thức.

Như vậy là bạn đã biết cách ướp thịt theo kiểu truyền thống hoặc BBQ, nướng thịt bằng lò nướng để có bữa tiệc thịt nướng thơm ngon nhâm nhi bên gia đình cuối tuần. Tuy nhiên, thịt ba chỉ nướng ngon cần đảm bảo nguyên liệu thịt sạch, tươi. Vậy cả một tuần làm việc bận rộn, làm sao để kịp mua thịt ba chỉ vừa ngon, vừa đảm bảo vệ sinh cho bữa tiệc nướng cuối tuần?

