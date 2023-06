Cách pha nước chấm ốc & cách luộc ốc ngon

Trong ẩm thực Việt Nam, ốc là món ăn ngon không thể bỏ qua với nhiều phương pháp chế biến như: luộc, hấp, xào, cháy tỏi, rang me, nướng mỡ hành… Với cách pha nước chấm ốc đậm đà sẽ góp phần tăng hương vị, đặc biệt là với ốc luộc. Cách làm tuy đơn giản nhưng hương vị rất thơm ngon do giữ được nguyên vị đặc trưng của ốc và sẽ đặc sắc hơn khi có nước chấm ăn cùng.

Nước chấm được xem là linh hồn của món ốc. Ảnh: Internet

Vì vậy, đừng bỏ qua cách pha nước chấm ốc ngon tròn vị mà Đào Tạo Bếp Trưởng Á Âu chia sẻ dưới đây nhé!

Cách pha nước chấm ốc ngon đậm đà

Nguyên liệu

Vài lá chanh

1 cây sả

1 củ tỏi

1 trái ớt

2 muỗng canh nước mắm ngon

1 muỗng canh nước sôi để nguội

3 muỗng canh đường

Chanh

Công thức làm

Sơ chế nguyên liệu.

Sả bóc vỏ, bỏ lá già, rửa sạch, băm nhỏ.

Lá chanh rửa sạch, cắt thật nhỏ.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ hạt, băm nhỏ. Trộn đều tỏi và ớt với nhau.

Băm nhuyễn tỏi ớt và trộn lại với nhau. Ảnh: Internet

Chanh vắt lấy nước cốt.

Nấu nước mắm

Đặt một nồi nhỏ lên bếp, sau đó cho nước mắm, nước sôi để nguội và đường vào, đun sôi, khuấy đều cho đường tan hết và tắt bếp. Đợi cho hỗn hợp nước mắm nguội hẳn thì đổ ra chén.

Khuấy đều để đường tan hết. Ảnh: Internet

Pha nước mắm

Bạn cho 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, hỗn hợp tỏi, ớt băm và một ít sả băm vào chén nước mắm đã làm ở bước trên, khuấy đều lên. Cuối cùng, rắc thêm chút lá chanh cắt nhuyễn là đã có ngay chén nước chấm ốc vô cùng đậm đà.

Nước mắm chấm ốc ngon đậm đà có cách làm đơn giản. Ảnh: Internet

Nước mắm gừng

Loại nước chấm này có vị cay thơm đậm đà. Cách làm nước mắm gừng chấm ốc khá đơn giản. Gừng giã nhuyễn, vắt bỏ nước, sau đó trộn đều với ớt tươi và tỏi băm nhuyễn. Tiếp tục nêm thêm đường, nước mắm, khuấy đều cho hỗn hợp sệt lại. Cuối cùng là vắt tí nước chanh vào chén. Nêm nếm lại một lần nữa cho phù hợp với khẩu vị là được.

Mắm gừng phù hợp với nhiều món ăn. Ảnh: Internet

Nước mắm me

Cách làm nước mắm me chấm ốc lại càng đơn giản hơn. Phi thơm hành tím, tỏi rồi cho nước cốt me, nước mắm, đường trắng, nước lọc vào, khuấy đều để các gia vị tan hết và hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp. Cho nước mắm me ra chén, thêm ớt cắt nhỏ vào, tùy vào khẩu vị cay mà bạn cho ớt ít hay nhiều. Vị chua, ngọt, cay, mặn hài hòa của mắm me sẽ làm món ốc luộc ngon một cách bất ngờ.

Mắm me có vị chua cay ngọt mặn hài hòa. Ảnh: Internet

Lưu ý

Nước chấm nhạt hay đậm vị phụ thuộc vào lượng nước lọc bạn cho vào khi nấu nước mắm.

Nếu không ăn cay được, bạn có thể giảm lượng ớt lại nhé.

Có thể thay thế nước cốt chanh bằng nước cốt tắt. Tắt có vị chua thanh nhẹ hơn chanh.

Nếu thích, bạn có thể cho thêm sả cắt lát để tăng hương vị cho nước mắm chấm.

Cách luộc ốc ngon

Hầu hết các loại ốc đều có thể luộc được nhưng ngon và chiếm được cảm tình của nhiều người nhất đó là ốc nhồi, ốc gạo, ốc đắng.

Đối với ốc nhồi, ốc gạo, ốc đắng, bạn nên ngâm qua đêm với nước vo gạo có vài lát ớt để ốc nhả hết chất bẩn rồi mới rửa sạch, chế biến. Bạn đập dập sả cây, cho một ít xuống đáy nồi, sau đó đổ ½ lượng ốc vào, xếp một ít lá chanh và sả cây vào, tiếp tục đổ hết phần ốc còn lại và xếp vài khúc sả lên trên.

Cuối cùng, bạn cho chút nước lọc rồi đậy nắp lại nấu (không cần nhiều nước), làm như vậy ốc sẽ thơm phức mùi sả và lá chanh.

Đun với lửa lớn cho nồi ốc sôi trào lên rồi hạ lửa nhỏ, nấu thêm vài phút để ốc chín thì tắt bếp và lấy ra ngay. Lưu ý, bạn chỉ cần luộc cho ốc chín tới là được, nếu luộc quá lâu, ốc sẽ tóp lại, không béo và mất ngon. Thời gian luộc tùy thuộc vào loại và kích thước ốc.

Ốc luộc xong có thể ăn nóng với nước chấm. Những con ốc nhồi béo ngậy, giòn sần sật, chấm vào chén nước mắm đậm đà với đủ vị chua – cay – ngọt – mặn rất hấp dẫn, làm món ăn chơi, ăn vặt hay món nhậu cũng đều ngon.

Cách chọn ốc nhồi ngon

Để có được một mẻ ốc ngon, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

Bạn nên quan sát thật kỹ và chọn những con ốc đang mở miệng trong âu nước nhưng khi sờ tay vào thì miệng ốc khép lại, vì đó là ốc khỏe mạnh.

Vỏ có màu đen bóng, không bị trầy xước, mài của chúng căng đầy đó là những con ốc ngon.

Không nên chọn những con ốc phải có đường kẻ trên vỏ vì đó là đặc điểm của ốc đã bị mắc bệnh trong quá trình sinh sống, kém tươi ngon.

Đít ốc có màu trắng là dấu hiệu ốc thiếu canxi. Trong trường hợp xuất hiện các lỗ nhỏ li ti thì có khả năng ốc đang bị nhiễm ký sinh trùng.

