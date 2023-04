Cách Làm Cút Lộn Xào Me Ăn Bánh Mì Ngon “Nhức Nách”

Trứng cút lộn xào me, món ăn vặt với vị thơm ngậy, nước sốt chua chua ngọt ngọt rất dễ gây nghiện. Cách làm cút lộn xào me không khó, quan trọng là phải chọn được trứng đủ độ, không già quá cũng không non quá mới có vị béo thơm.

Nguyên liệu làm cút lộn xào me

Trứng cút lộn: 50 quả

Me chín bóc vỏ: 40g

Đường: 3 thìa

Nước mắm ngon: 2 thìa

Ớt cay: 2 quả

Rau răm: 1 mớ

Hành tím: 1 củ

Tỏi: 4 tép

Tiêu xay: 1 thìa cafe

Dầu ăn

Bột bắp hoặc bột năng: 1 thìa

Lạc rang giã dập: 1/2 bát con

Bánh mì ăn kèm: 3 cái

Để làm cút lộn xào me ngon thì trước tiên phải chọn được nguyên liệu ngon nhất. Trứng cút lộn phải mới, không già quá cũng không non quá. Chẳng cần phải con nhà lò, bạn vẫn có thể chọn trứng cút ngon dựa vào những mẹo dưới đây

– Soi quả trứng dưới bóng đèn hoặc ánh mặt trời, trứng tươi ngon thì khoảng trống trên đầu quả trứng rất nhỏ, bên trong trong suốt không có chấm đen.

– Trứng mới có vỏ hơi thô ráp, bên ngoài còn lớp phấn trắng. Ngược lại, những quả trứng mà vỏ nhẵn bóng, hiện rõ những chấm đen là trứng đã để lâu

– Trứng mới cầm nặng tay hơn, trứng cũ cầm nhẹ tay. Khi thả trứng vào chậu nước, những quả trứng tươi mới sẽ chìm còn trứng hỏng sẽ nổi lên trên.

– Cầm quả trứng ghé gần tay và lắc, trứng tươi mới đặc lòng nên không có âm phát ra, trứng cũ nghe tiếng ọc ọc.

Me chín là loại me đã được bóc sạch vỏ, nhìn như kiểu mứt me. Bạn có thể dễ dàng mua được tại những cửa hàng thực phẩm khô. Cần xem kĩ hạn sử dụng trên bao bì, tránh mua hàng để lâu bị hỏng nhé. Hoặc hiện nay, tại các siêu thị có bán sẵn chai sốt me đã được nêm nếm đầy đủ gia vị vô cùng tiện lợi bạn có thể sử dụng nhé.

Cách làm cút lộn xào me

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Trứng cút lộn rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước cho sạch vỏ bên ngoài

– Hành tỏi bóc vỏ, băm nhỏ

– Me ngâm vào bát nước sôi 10 phút cho mềm. Sau đó, bạn dùng thìa dầm nát, lọc lấy nửa bát nước cốt me

– Rau răm nhặt cọng non, rửa sạch

Bước 2: Luộc trứng cút

– Xếp trứng cút vào nồi, đổ xăm xắp nước. Cho thêm 1 xíu muối trắng để khi luộc trứng không bị vỡ

– Đun sôi thì hạ nhỏ lửa, luộc trứng 8-10 phút tính từ lúc nước sôi là được. Tránh để lửa to, nước sôi mạnh làm trứng va đập vào nhau và va vào thành nồi sẽ làm vỡ.

Bước 3: Bóc trứng cút

Xả trứng ra rổ cho nguội bớt rồi bóc vỏ. Bạn giữ lại phần nước ngọt bên trong để trứng sốt me ngon đậm đà hơn.

Bước 4: Cút lộn xào me

– Cho 2 thìa dầu ăn vào chảo, phi thơm phần hành tím và tỏi băm

– Đổ nước cốt me vào đun sôi. Cho tiếp 3 thìa đường, 2 thìa nước mắm và ớt băm vào khuấy đều cho đường tan. Nêm nếm sao cho sốt me có vị chua cay mặn ngọt hài hòa là được.

– Khi nước sốt me hơi sánh lại thì cho trứng cút đã bóc vào đảo đều. Để nhỏ lửa đun 5 phút cho trứng ngấm sốt

– Hòa 1 thìa bột năng với chút nước. Rưới từ từ vào chảo cút xào me, đảo đều để nước sốt sánh đến độ vừa ý.

Bước 5: Thưởng thức

Cho cút lộn xào me ra đĩa. Thêm rau răm, chút lạc rang giã dập lên trên rồi thưởng thức khi còn nóng. Từng quả trứng cút phải còn nguyên vẹn chứ không bị vỡ nát, phủ bên ngoài là lớp sốt nâu sánh đẹp mắt.. Phần nước sốt chua chua ngọt ngọt và sánh sệt chứ không loãng quá. Cút lộn xào me có thể ăn không hoặc ăn cùng bánh mì. Bẻ một miếng bánh mì, chấm vào sốt ăn ngon tuyệt. Bạn nhớ ăn kèm vài cọng rau răm để tránh đầy bụng nhé.

Lưu ý khi làm trứng cút lộn xào me

– Làm sạch vỏ trứng trước khi chế biến vì vỏ trứng chứa rất nhiều vi khuẩn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

– Có thể điều chỉnh đường, nước mắm tùy theo khẩu vị để có hương vị phù hợp nhất

– Không ăn quá nhiều cút lộn xào me vì có thể gây đầy bụng. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ nên hạn chế ăn cút lộn xào me

– Ăn trứng lộn kèm rau răm hoặc vài sợi gừng vì rau răm và gừng có tính ấm, sẽ chống lạnh bụng đầy hơi hiệu quả.

Trên đây, Bếp Mina vừa hướng dẫn bạn cách làm cút lộn xào me ngon cực đơn giản. Chẳng cần phải ra quán, bạn vẫn có thể làm món ăn vặt này tại nhà chưa đến 20 phút để chiêu đãi người thân. Chúc các bạn thành công!