Cách nấu sâm bí đao để bán ngon – bổ – rẻ

Sâm bí đao là thức uống thông dụng được nhiều người yêu thích. Cách nấu sâm bí đao để bán ngon, bổ, giá rẻ, giải nhiệt mùa hè cho mọi người. Bạn muốn tìm công thức nấu nhiều loại sâm bí đao cho vào menu quán. Những thông tin bổ ích dưới đây sẽ giúp bạn nấu các loại nước sâm bí đao đang thịnh hành hiện nay.

Cách nấu sâm bí đao để bán nhận được sự quan tâm của nhiều người muốn mở quán bán nước giải khát. Làm sao để nấu được nước sâm bí đao ngon, bán giá rẻ và tốt cho sức khỏe khách hàng. Hãy cùng nhau theo dõi cách nấu nước sâm bí đao thanh lọc cơ thể và bán được nhiều lợi nhuận nhé!

Sâm bí đao có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Nước sâm bí đao là thức uống được làm ra từ trái bí đao và các loại thảo mộc tự nhiên. Uống sâm bí đao có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe.

Giải nhiệt cơ thể, tiêu độc, lợi tiểu. Bí đao có tính mát, là thực phẩm giải nhiệt mùa hè rất tốt. Khi kết hợp với các loại thảo mộc sẽ giúp cơ thể tiêu trừ độc tố.

Giữ dáng, đẹp da, ngăn ngừa mụn. Những loại nước thiên nhiên như sâm bí đao không chứa chất béo gây hại, mang lại vẻ đẹp tươi trẻ cho mọi người.

Tốt cho hệ tiêu hóa, giúp các bữa ăn ngon miệng hơn. Bí đao kết hợp với các loại thảo mộc kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe cho dạ dày và đường ruột.

Đặc biệt đối với các bà bầu thiếu sữa, sâm bí đao hỗ trợ giải quyết tình trạng này, giúp các mẹ bỉm sữa tiêu độc cơ thể, giải quyết vấn đề thiếu sữa, chống loãng xương sau sinh.

Từ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, người trung niên, người già đều có thể uống được sâm bí đao. Đây là thức uống mùa hè thông dụng, nên các bạn chủ quán có thể học cách nấu sâm bí đao để bán, giúp kiếm thêm lợi nhuận cho quán.

Hướng dẫn cách nấu các loại sâm bí đao ngon – bổ – rẻ để bán

Ai cũng có thể nấu sâm bí đao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết công thức nấu sâm bí đao ngon để bán. Ngoài nước sâm bí đao truyền thống còn có các loại nước sâm bí đao khác như: sâm bí đao hạt chia, sâm bí đao sương sáo hạt chia.

Sâm bí đao truyền thống

Đây là món sâm bí đao phổ biến nhất, được nhiều người yêu thích hơn. Nước sâm bí đao nấu theo cách truyền thống, mùi vị thân quen, giải nhiệt mùa hè cực kỳ tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bí đao xanh: 1,5 kg

Lá dứa (hay còn gọi là lá nếp): 200 gram

Đường phèn: 100 gram

Thục địa: 5 gram

La hán quả: 1 trái

Nước lọc: 3 lít

Đá viên

Cách nấu sâm bí đao truyền thống

Bước 1: Rửa sạch bí đao, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt ra từng khoanh tròn với độ dày vừa phải. Lá dứa rửa sạch, lưu ý rửa từng cọng, bởi lá dứa có rãnh nhỏ ở giữa lá nên có nhiều bụi bẩn. Lá dứa rửa xong để ráo nước và bó lại thành bó. La hán quả tách ra thành 3 hay 4 miếng nhỏ.

Bước 2: Chuẩn bị một cái nồi to. Cho 3 lít nước, thục địa, bí đao và trái la hán quả đã sơ chế vào nồi. Mở lửa nấu cho đến khi nước sôi. Sau khi nước sôi khoảng 3 phút, cho tiếp lá dứa và đèn phèn vào nồi. Nấu ở lửa nhỏ khoảng 60 phút cho đến khi bí đao chín nhừ thì tắt bếp và để nguội.

Bước 3: Lọc lấy phần nước sâm bí đao và bỏ các thành phần còn lại. Nước sâm bí đao sau khi nguội thì có thể bán cho khách hàng. Cách nấu sâm bí đao để bán không thể thiếu phần bày trí.

Bước 4: Bày trí sâm bí đao để bán. Bạn dùng ly nhựa in logo quán với dung tích khoảng 500ml hay 700ml, cho đá viên vào ly trước. Sau đó rót nước sâm vào đầy ly, cho thêm một cọng lá dứa trang trí và trao đến tay khách hàng.

Lưu ý: Lượng nguyên liệu nấu sâm bí đao trên có thể bán được từ 10 – 15 ly. Nếu bạn bán nhiều hơn, bạn tăng nguyên liệu theo tỷ lệ phù hợp (gấp đôi, gấp ba, gấp 4 hay gấp 5 lần, …). Cách nấu sâm bí đao để bán ngon – bổ – rẻ cần tuân thủ các nguyên tắc để không làm nước sâm bị đắng, giữ được hương vị tự nhiên nhất.

Sâm bí đao hạt chia

Đây là sự kết hợp tuyệt vời, mang lại hương vị mới lạ cho món sâm bí đao. Sâm bí đao hạt chia được bán song song với sâm bí đao truyền thống, mang lại sự đa dạng cho khách hàng khi lựa chọn đồ uống. Cách làm sâm bí đao hạt chia để bán khá đơn giản.

Chuẩn bị nguyên liệu

Bí đao xanh: 0,5 kg

Muối ăn: ¼ muỗng cafe

Mía lau: 3 – 5 khúc

Lá dứa (hay lá nếp): 150 gram

Đường phèn: 80 gram

Hạt chia: 3 muỗng cafe (có thể thay thế bằng hạt é)

Nước lọc: 2 lít

Đá viên

Cách làm sâm bí đao hạt chia

Bước 1: Sơ chế bí đao và lá dứa như cách làm sâm bí đao truyền thống. Mía lao mang rửa sạch, chặt ra từng khúc vừa phải.

Bước 2: Lấy cái nồi kích thước vừa đủ. Cho 2 lít nước lọc, ¼ muỗng cafe muối ăn, bí đao và mía lau đã sơ chế vào nồi. Đậy nắp, bật lửa to đun sôi.

Bước 3: Sau khi nước sôi, cho lá dứa đã chuẩn bị vào nồi, tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 2 tiếng thì tắt bếp. Mang đi lọc lấy nước sâm bí đao mía lau.

Bước 4: Cho 80gram đường phèn vào phần nước sâm bí đao mía lao đã lọc xong và để nguội.

Bước 5: Trong lúc chờ nước sâm nguội. Bạn lấy 3 muỗng cafe hạt chia (hoặc hạt é) ngâm trong nước ấm cho nở ra. Lưu ý, lượng nước ngâm vừa đủ.

Bước 6: Bán nước sâm bí đao hạt chia. Dùng ly nhựa in logo dung tích khoảng 500ml hoặc 700ml. Cho đá viên vào ly, rót nước sâm bí đao mía lau đã nguội vào ly, cho tiếp một phần hạt chia vừa đủ lên trên. Thế là bạn đã có ly sâm bí đao hạt chia chất lượng bán cho khách hàng.

Tương tự như cách nấu sâm bí đao truyền thống để bán. Khi bạn muốn nấu tăng lượng nước sâm bí đao hạt chia để bán, bạn cần tăng lượng nguyên liệu theo tỷ lệ để đảm bảo chất lượng nước sâm.

Sâm bí đao sương sáo hạt chia

Thức uống có đầy đủ hương vị mang tính giải nhiệt mùa hè. Cách nấu sâm bí đao sương sáo hạt chia để bán cũng giống như nấu sâm bí đao truyền thống. Có thêm nguyên liệu là sương sáo và hạt chia.

Chuẩn bị nguyên liệu

Bí đao xanh: 1,5 kg

Lá dứa (hay còn gọi là lá nếp): 200 gram

Đường phèn: 100 gram

Thục địa: 5 gram

La hán quả: 1 trái

Nước lọc: 3 lít

Hạt chia: 3 muỗng cafe

Sương sáo: 1 bịch 50 gram

Đá viên

Cách làm sâm bí đao sương sáo hạt chia

Bước 1: Nấu nước sâm bí đao. Cách nấu như nước sâm bí đao truyền thống.

Bước 2: Sơ chế hạt chia. Cho 3 muỗng cafe hạt chia vào ngâm trong một ít nước ấm. Lượng nước vừa đủ, không để quá nhiều.

Bước 3: Nấu sương sáo theo hướng dẫn sử dụng trên bịch. Cho vào hộp để sương sáo đông lại. Cắt sương sáo thành hạt lựu vừa phải.

Bước 4: Chuẩn bị ly nhựa hay ly thủy tinh có in logo quán. Cho đá viên vào ly, cho nước sâm để nguội vào, tiếp tục cho thêm hạt chia đã ngâm và sương sáo cắt hạt lựu lên miệng ly với lượng vừa đủ. Giờ thì bạn đã có một ly sâm bí đao sương sáo hạt chia thơm ngon bán cho khách hàng.

Nếu bạn muốn tăng lượng nước sâm để bán thì tăng nguyên liệu đầu vào theo tỷ lệ phù hợp.

Loại ly nhựa in logo đựng sâm bí đao tiện ích sử dụng

Ly nhựa bán sâm bí đao có nhiều loại. Bạn có thể dùng ly nhựa PP hay ly nhựa PET tùy vào nhu cầu và sở thích. Tuy nhiên, khuyên bạn nên dùng ly nhựa PP bán sâm bí đao để tiết kiệm chi phí. Ly nhựa PP có thể dùng được màng ép miệng ly. Bạn không phải mua nắp đậy miệng ly.

Các mẫu ly nhựa PP in logo với dung tích: 500ml, 650ml và 700ml là sự lựa chọn hoàn hảo. Ly nhựa giá rẻ, tiện ích sử dụng, bạn đỡ mất nhiều thời gian chùi rửa và bảo quản. Không những tiện ích cho người bán mà còn tiện ích cho người mua. Khách mua sâm bí đao có thể dùng ngay tại quán hay mang đi đâu tùy thích.

Bạn có thể tham khảo các mẫu ly nhựa in logo của Xưởng in ly nhựa Thạch Sanh để chuẩn bị cho quán sâm bí đao của mình. Xưởng có nhiều mẫu ly nhựa đẹp, chất lượng, thiết kế và in logo quán theo yêu cầu.

