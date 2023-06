Cách nấu riêu cua đồng cực thanh mát, cực ngon

Một bát canh riêu cua mát sẽ đánh bay cái nóng của mùa hè. Canh riêu cua rất dễ nấu, điều quan trọng nhất khi nấu canh riêu cua là riêu phải đóng thành từng mảng mới ngon. Hãy cùng khám phá cách nấu canh riêu đơn giản mà ngon theo công thức dưới đây nhé.

Chuẩn bị 20 phút Chế biến 30 phút Dành cho 2 – 3 người

Cua đồng là loại thực phẩm rất quen thuộc với bà con nông thôn, mang đến chất đạm quan trọng cho bữa ăn. Cua đồng có thể dùng để chế biến ra rất nhiều món ăn ngon. Món ăn phổ biến với cua đồng là món riêu cua. Riêu cua chan cơm hoặc ăn với bún rất hợp khẩu vị của nhiều người.

Canh riêu cua đồng chua ngọt, thanh mát, ăn một bát có thể xua tan ngay cái nóng mùa hè. Vậy hãy cùng Bách Hóa Xanh học ngay công thức làm canh riêu cua đồng nhé!

1Nguyên liệu nấu canh riêu cua

Nguyên liệu nấu canh riêu cua

2Cách nấu canh riêu cua ngon đúng chuẩn

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế cua đồng

Sơ chế cua đồng

Để mua được cua đồng ngon, bạn nên chọn những con có màu xám đục, phần mai cua có màu sáng hơn, chắc, khỏe, còn nguyên càng, nguyên chân. Lấy tay ấn nhẹ vào yếm cua, nếu thấy nổi bọt khí tức là cua tươi ngon.

Cua đồng mua về rửa cho sạch, tách mai ra khều lấy gạch. Cua cho vào máy xay hoặc là cối, cho thêm một chút muối rồi giã nhuyễn lọc lấy nước cua. Sau đó, dùng lọc để gạn 2-3 lần cho nước cua không bị sạn.

Nguyên liệu khác

Nguyên liệu khác

Cà chua và các gia vị nêm canh như hành, rau mùi rửa sạch. Cà chua cắt thành múi cau cho dễ gắp, hành khô bóc vỏ và thái mỏng rồi đem phi giòn.

Đậu hũ cắt miếng vừa ăn, sau đó chiên vàng hai mặt. Cho me vào một chén nước sôi, đảo đảo cho me ra hết nước thì chắt nước ra làm phần nước cốt me.

Bước 2 Nấu riêu cua

Nấu riêu cua

Đặt nồi nước cua lên bếp, khuấy nhẹ và đun nhỏ lửa, không được khuấy mạnh sẽ làm riêu cua không đóng thành miếng được.

Khi gạch cua đóng tảng và sôi khoảng 3-4 phút thì cho vớt gạch cua ra bát để riêng. Phi thơm hành rồi cho cà chua vào xào sơ, nêm ½ thìa bột canh rồi cho thêm gạch cua vào xào chung.

Bước 3 Hoàn tất món ăn

Hoàn tất món ăn

Sau khi đã xào xong, thêm cà chua, nước me vào trong nồi đun sôi. Đợi nước sôi, bạn viên từng viên giò sống vào thả vào nồi nước riêu. Đợi khi chả chín thì thêm đậu phụ đã rán vào, đun thêm 2-3 phút thì nêm nếm gia vị cho vừa miệng và tắt bếp.

Bước 4 Thành phẩm

Thành phẩm canh riêu cua

Tô canh riêu cua có một màu đỏ đẹp mắt từ cà chua, thêm vào đó là từng tảng cua nổi lên trên nhìn cực kỳ hấp dẫn. Nước canh riêu cua đậm đà, có vị chua từ cà và me, phảng phất thêm mùi cua đồng, rất hấp dẫn.

3 Thưởng thức

Bạn có thể ăn canh riêu cua cùng với cơm nóng, bún hay bánh canh đều rất tuyệt vời. Khi ăn hãy cho thêm chút rau sống và sate để tăng thêm mùi vị và để món ăn không bị ngấy.

Thưởng thức canh riêu cua

Cua đồng tuy có quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa hè và thu, khi mà những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt. Do đó, đây là thời điểm thích hợp nhất để nấu một bát canh riêu cua đồng đúng điệu. Hy vọng với công thức nấu canh phía trên, bạn đã có thêm một món ăn ngon để đãi cả nhà. Chúc các bạn thành công.

