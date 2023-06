Cách nấu phở bò ngon chuẩn vị Hà Nội, nước dùng đậm đà

Phở là món ăn thơm ngon nhưng lại khá đơn giản trong cách chế biến. Hôm nay mình xin chia sẻ cách nấu phở đơn giản này và cùng vào bếp làm ngay với mình nhé.

Phở Hà Nội là món ăn nổi tiếng của Việt Nam được nhiều người yêu thích, sẽ càng ngon hơn khi tự nấu ở nhà cho gia đình thưởng thức. Vị bò thơm ngọt nhiều dưỡng chất, bánh phở dai dai cùng với nước dùng đậm đà, hoà huyện với hương thơm của các loai rau thơm ăn kèm. Nói đến đây thôi mình đã thèm rồi, không chờ lâu nữa hãy vào bếp làm ngay đây.

1 Giới thiệu phở bò Hà Nội

Xuất hiện lần đầu từ thời Pháp thuộc, phở Hà Nội được biết đến qua dạng “phở gánh”. Những người bán phở dạo với tiếng rao âm vang những con đường nhỏ đã trở thành một nét đẹp xưa của Hà thành lúc đó. Hiện nay tuy gánh phở đã không còn nữa, nhưng phở Hà Nội vẫn còn nguyên giá trị của nó,

Phở Hà Nội nổi bật nhờ phần nước dùng ngọt thanh, trong vắt, lại đậm đà nhờ được ninh từ xương của trâu hoặc bò, ăn cùng sợi phở phở dai dai, thêm ít hành lá, giấm ớt, rau xanh,… khi ăn một lần bạn sẽ chẳng thể nào có thể quên.

2 So sánh phở bò Hà Nội và phở bò Nam Định

Phở bò Nam Định nhìn bề ngoài có thể khó phân biệt với phở bò Hà Nội, tuy nhiên nếu thử nêm bạn sẽ ngay lập tức phát hiện ra phở bò Nam Định có phần nước dùng đậm hơn hẳn nhờ được nêm từ nước mắm biển. Còn nước dùng của phở Hà Nội sẽ trong hơn, vị cũng thanh và ít béo hơn.

Sợi phở của Hà Nội mỏng và mềm tuy vậy khi trần qua nước sôi thì vẫn dai chứ không bị nát. Còn bánh phở của Nam Định sẽ to bản hơn, độ dày vừa phải, được tráng và cắt bằng thủ công nên sợi to hơn nhiều so với sợi phở Hà Nội được thái bằng máy.

3 Hướng dẫn cách nấu phở bò chuẩn vị Hà Nội

Cách nấu phở bò tái

Chuẩn bị 50 phút Chế biến 60 phút Dành cho 4 – 5 người

Nguyên liệu nấu phở bò tái

Cách nấu phở bò tái

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Xương bò mua về rửa thật sạch. Ngâm xương bò trong nước khoảng 30 phút, pha thêm một ít muối hột hòa với chanh để đỡ mùi hôi của bò. Tiếp theo, chần xương qua nước sôi sau đó rửa thật sạch lại một lần nữa.

Hành tây sau khi rửa sạch, để ráo nước. Và đem hành tây nướng trên lửa nhỏ, khi có mùi thơm là được.

Tiếp theo, phi lê bò rửa thật sạch. Cắt phi lê bò thành lát mỏng, vừa ăn để sắp lên trên phở. Hành là cắt nhuyễn.

Sơ chế nguyên liệu

Bước 2 Nấu nước dùng

Sau đó cho xương vào nồi, thêm 1 lít nước, 1 muỗng canh muối, và hành tây đã nướng và bắt đầu hầm, nếu có nồi áp suất thì dùng nồi áp suất sẽ hầm nhanh hơn.

Sau khi hầm xương khoảng 30 phút, cho vào thêm 1.5 lít nước. Tiếp tục cho bò viên và cuối cùng cho đinh hương, thảo quả, quế chi và hoa hồi vào nồi.

Chúng ta nấu lửa vừa và lưu ý không đậy nắp, thường xuyên vớt bọt để nước dùng trong và thơm ngon hơn.

Sau 30 phút hầm, chúng ta vớt hết xương bò và những gia vị thơm ra.

Tiếp theo sẽ nêm phần nước dùng này, cho vào một muỗng canh muối hột, một muỗng canh đường phèn, một muỗng canh bột ngọt và khuấy đều để gia vị được hòa tan.

Nấu nước dùng

Bước 3 Thành phẩm

Cho một ít bánh phở vào tô. Xếp những lát bò phi lê lên trên mặt và rắt thêm hành. Chế nước dùng vào, đã sẵn sàng cho bạn thưởng thức rồi nhé.

Thành phẩm

Thưởng thức

Phở bò thơm lừng các vị thảo mộc, nước dùng ngọt thanh, bánh phở mềm dai rất ngon miệng. Bạn hãy ăn kèm phở với các loại rau thơm và giá để thêm phần ngon miệng nhé!

Phở bò tái

Cách nấu phở bò sốt vang

Chuẩn bị 50 phút Chế biến 120 phút Dành cho 4 – 5 người

Nguyên liệu nấu phở bò sốt vang

Nguyên liệu nấu phở bò sốt vang

Các bước nấu phở bò sốt vang

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Sau khi rửa sạch xương heo, bạn cho vào nồi nước đã chuẩn bị sẵn, thêm 1 thìa cà phê muối, gừng và hành lá vào chung. Khi nước sôi bạn đổ nước đi và rửa thật sạch thịt heo dưới vòi nước.

Bạn nướng hành khô, gừng và hành tây trên bếp, đến khi vỏ ngoài bị cháy đen là được. Sau đó bạn cạo sạch phần bị cháy và rửa sạch lại với nước.

Thịt bò sau khi rửa sạch và để ráo, bạn cắt thành từng miếng vuông. Sau đó để tất cả vào tô và ướp thịt với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh tiêu, 1 muỗng canh bột tỏi, 2 muỗng canh bột điều, 1 muỗng canh đường và 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó dùng tay trộn đều tất cả các nguyên liệu cho ngấm gia vị.

Hành lá, húng lủi bạn rửa sạch rồi cắt thành từng khúc. Tỏi bạn đập dập, rồi băm nhỏ. Sả đập dập. Hành tây lột vỏ rồi băm nhỏ. Cà chua bạn cắt thành từng lát mỏng.

Cà rốt bạn gọt sạch vỏ, rồi cắt thành từng khúc nhỏ.

Sơ chế nguyên liệu

Bước 2 Nấu nước dùng và bò sốt vang

Bạn để xương heo đã sơ chế vào nồi, thêm 4 lít nước sôi, tiếp tục lần lượt cho vào nồi gừng nướng, hành tây nướng, hoa hồi, quế, 2 gói gia vị phở, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê hạt đường và hầm trong khoảng 1 tiếng.

Bạn bắt một nồi khác, cho 2 thìa canh dầu ăn vào và phi thơm tỏi. Tiếp tục cho vào nồi hành tây băm, 1 thìa canh bột điều, cà chua đã cắt lát, dùng đũa đảo đều và cho thịt bò đã ướp vào xào sơ.

Sau đó cho thêm 1 muỗng canh ngũ vị hương vào, cuối cùng bạn cho 200ml rượu vang và hoa hồi vào, tiếp tục đảo trong cỡ 5 phút rồi bạn thêm 200ml vào. Bạn đậy nắp lại, nhỏ lửa và nấu trong 30 phút.

Tiếp đến, bạn cho vào nồi sả đập dập, cà rốt nấu thêm cỡ 15 phút cho cà rốt mềm.

Nấu nước dùng và bò sốt vang

Bước 3 Thành phẩm

Bạn trần bánh phở trong nước sôi, rồi vớt vào tô. Sau đó chan nước hầm xương heo vào trước, và vớt thịt bò và nước sốt để chan vào tô phở. Cuối cùng, bạn cho hành lá và húng lủi lên trên là đã có thể thưởng thức rồi.

Hoàn thành

Thưởng thức

Phở bò sốt vang sau khi hoàn thành sẽ có mùi thơm rất đặc trưng, không thể nhầm lẫn. Màu sắc thì vô cùng bắt mắt, nước dùng đậm đà, lại ngọt thanh đảm bảo ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Thành phẩm

Cách nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị

Chuẩn bị 50 phút Chế biến 120 phút Dành cho 4 – 5 người

Nguyên liệu nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị

Nguyên liệu nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị

Cách nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Bạn rửa sạch 1kg xương ống bò trong dung dịch muối và giấm để khử mùi hôi, sau đó bạn để vào nồi nước và thêm vào 2gr bột gừng. Đợi sôi 5 phút và rửa lại với nước lạnh.

Sơ chế nguyên liệu

Bước 2 Nấu nước dùng

Cho vào nồi 2 lít nước, bỏ xương ống đã luộc vào và hầm trên lửa nhỏ trong 2 tiếng, nhớ vớt bọt trên bề mặt.

Để nước nguội hẳn rồi bạn để vào nồi 1 gói gia vị phở bò, 150gr thịt nạm bò và thêm cỡ 300ml nước. Tiếp tục hầm nhỏ lửa trong 1 tiếng đồng hồ.

Sau đó vớt tất cả ra, nêm lần lượt 2,5 muỗng cà phê đường phèn, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm.

Khi nạm bò đã nguội, bạn cắt bò thành từng lát mỏng. Còn thịt bò thì bạn cắt thành lát mỏng vừa ăn.

Trụng bánh phở qua nước sôi rồi, vớt ra tô. Sau đó để lên trên phần nạm bò, thịt bò đã cắt lát, đầu hành, hành tây cắt lát. Cuối cùng chan phần nước dùng đang sôi lên là bạn có thể thưởng thức rồi.

Nấu nước dùng

Bước 3 Thành phẩm

Khi không có quá nhiều thời gian để nấu một tô phở kỳ công, thì nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị là lựa chọn đúng đắn nhất. Phở được nấu ra nhanh chóng và ít bước hơn lại còn thơm ngon, tròn vị hương vị đậm đà chẳng khác gì phở chính gốc.

Thành phẩm

Thưởng thức

Hương vị phở thơm lừng kích thích vị giác, thịt bò mềm vừa phải, nước dùng ngọt thanh, ngon hơn khi ăn kèm với các loại rau thơm, nước chấm.

Thưởng thức phở bò

4 Bí quyết nấu phở bò Hà Nội ngon đậm đà

Bí quyết nấu phở bò Hà Nội ngon đậm đà

5 Những lưu ý khi nấu bún bò

Những lưu ý khi nấu bún bò

Mong rằng với 3 cách nấu phở Hà Nội thơm ngon trên, bạn sẽ thành công với món phở này ngay từ lần đầu tiên, để đãi gia đình và bạn bè thưởng thức nhé!

