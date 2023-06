Bị Covid-19 xông hơi có tốt không và hướng dẫn cách xông đúng

Số ca bệnh Covid-19 đã tăng lên nhanh chóng, nhiều trường hợp F0 triệu chứng nhẹ có thể tự điều trị tại nhà dưới sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ. Cũng vì thế mà nhiều phương pháp chữa Covid-19 tại nhà được lan truyền, trong đó có phương pháp xông hơi. Song thực tế, bị Covid-19 xông hơi có tốt không?

1. Xông hơi có phải là biện pháp chữa bệnh tốt?

Trong y học cổ truyền, xông hơi là biện pháp hỗ trợ trong việc chữa bệnh đã xuất hiện từ lâu và được đánh giá hiệu quả cao. Ở phương pháp này, nhiệt cùng các tinh chất dược liệu tốt kết hợp sẽ làm giãn nở lỗ chân lông, tăng tiết mồ hôi, hạ nhiệt cơ thể, từ đó làm giảm các triệu chứng bệnh như: sốt, cơ thể mệt mỏi, đau thân mình,…

Nhiều người cho rằng xông hơi giúp diệt virus Covid-19

Đặc biệt trong bệnh cảm lạnh và viêm hô hấp thông thường, phương pháp xông hơi được áp dụng phổ biến và được đánh giá hiệu quả tốt. Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả tốt và an toàn, cần phải xông hơi như sau:

Xông hơi vào mùa đông

Mùa đông với khí hậu lạnh và điều kiện tốt áp dụng xông hơi, giúp tăng tiết mồ hôi làm nhẹ cơ thể và hạ sốt. Ngược lại vào mùa hè, khí hậu nóng đã khiến bạn tiết nhiều mồ hôi, nếu xông hơi lâu có thể khiến cơ thể mất nước, thậm chí bị rối loạn điện giải nguy hiểm.

Xông hơi hiệu quả với các bệnh ngoại cảm phong hàn hoặc nhiễm tà độc

Với các bệnh này, xông hơi có tác dụng tăng tiết mồ hôi, loại bỏ độc khí ra khỏi cơ thể và từ đó chữa khỏi bệnh.

Xông hơi giúp tăng tiết mồ hôi, tốt cho bệnh ngoại cảm phong hàn

Các trường hợp mắc bệnh khác, xông hơi vừa đủ có thể làm nhẹ cơ thể, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn nhưng không phải là phương pháp đặc hiệu đẩy lùi bệnh. Do đó, không nên quá lạm dụng hoặc chỉ điều trị bằng xông hơi.

2. Bác sĩ tư vấn: Bị Covid-19 xông hơi có tốt không?

Thực tế hiện nay, rất nhiều người mắc Covid-19 đã thực hiện xông hơi tại nhà thường xuyên với nhiều loại tinh dầu, thảo dược khác nhau. Thậm chí nhiều người lạm dụng phương pháp này, xông hơi thường xuyên nhiều lần trong ngày với hi vọng tiêu diệt virus nhanh chóng.

Mặc dù được công nhận là phương pháp hỗ trợ chữa bệnh tốt, nhất là với các bệnh về đường hô hấp như nhiễm Covid-19 nhưng Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần biết xông hơi đúng cách và đúng trường hợp.

Cơ chế gây bệnh Covid-19 hoàn toàn khác với các bệnh ngoại cảm phong hàn thường áp dụng xông hơi, virus xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, cư trú ở niêm mạc đường hô hấp nên quan niệm “xông hơi diệt virus” là hoàn toàn sai lầm.

Quan niệm xông hơi diệt virus là sai lầm

Theo Đông y, bệnh nhân Covid-19 có sốt không ra mồ hôi, nếu xông hơi sẽ làm bệnh nặng hơn. Ngược lại nếu sốt và ra mồ hôi, có thể xông hơi để làm nhẹ cơ thể và từ đó giảm sốt. Nhưng hầu hết bệnh nhân bị Covid-19 chữa trị tại nhà không xác định được mình sốt ra mồ hôi hay không nên đặc biệt phải thận trọng khi áp dụng xông hơi.

Ngoài ra, nhiễm Covid-19 là bệnh về đường hô hấp nên trong thời gian nhiễm bệnh, nếu xông hơi chỉ xông vùng hô hấp, không xông toàn thân và trực tiếp vào người.

Các chuyên gia Y học cổ truyền cho biết, trong thời gian nhiễm bệnh, xông hơi có thể gây nguy hiểm nhưng khi đã âm tính với Covid-19, người bệnh nên thực hiện phương pháp này. Xông hơi sẽ giúp người bệnh hồi phục sức khỏe nhanh chóng, loại bỏ tà khí độc ra khỏi cơ thể.

Như vậy, với bệnh nhiễm Covid-19, xông hơi chỉ là phương pháp điều trị hỗ trợ và cần được áp dụng đúng cách, vẫn phải điều trị và theo dõi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu bệnh nặng như khó thở, sốt cao không dứt, người co giật,… thì cần phải thông báo cho cán bộ y tế hoặc đưa đến bệnh viện cấp cứu, việc tự xử lý trong các trường hợp này có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

3. Hướng dẫn cách xông hơi đúng khi bị Covid-19-10

Bệnh nhân Covid-19, người đã âm tính hoặc người khỏe mạnh có thể xông hơi phòng bệnh bằng thảo dược theo khuyến cáo của Bộ Y tế như sau:

Xông phòng để hạn chế sự lây lan của virus

3.1. Xông phòng ở và nơi làm việc để hạn chế sự lây lan của virus Covid-19

Phương pháp này sử dụng tinh dầu hoặc thuốc có khả năng phương hương hóa thấp, dùng cho môi trường kín để ngăn cản sự phát triển, lây lan vi khuẩn. Cách xông hơi như sau:

Phương pháp 1

Nguyên liệu sử dụng: húng quế, bạc hà, sả, chanh, hoắc hương, lá bưởi, gừng, tràm gió, kinh giới, tía tô,… Có thể dùng độc lập hoặc kết hợp nhiều loại dược liệu, sử dụng lượng từ 200 – 400g mỗi loại tùy theo diện tích phòng xông.

Cách thực hiện: Cho dược liệu vào nồi, đổ ngập nước, đậy nắp và đun sôi để lửa nhỏ. Sau đó mở nắp cho hơi nước đã bão hòa tinh dầu khuếch tán trong không gian phòng. Đóng cửa phòng trong 20 phút, duy trì xông hơi và để lửa nhỏ trong 30 phút.

Chỉ nên xông phòng 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều.

Phương pháp 2

Nguyên liệu: Tinh dầu hoắc hương, bạc hà, sả, chanh, bưởi, tràm, quế,… nguyên chất, được thẩm định chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Liều dùng: Diện tích phòng từ 10 – 40 m2 dùng lượng 2 – 4ml tinh dầu, hòa tan với ethanol 75%, lắc đều và cho vào bình xịt. Dùng bình xịt phun sương xịt quanh phòng, xịt ngày từ 2 – 3 lần. Sau khi xịt đóng cửa phòng khoảng 20 phút để tinh dầu khuếch tán tốt trong không khí.

3.2. Sát khuẩn tại vùng mũi họng

Virus Covid-19 cư trú gây bệnh ở đường hô hấp, do đó sát khuẩn loại bỏ virus là rất quan trọng. Không nên xông hơi trực tiếp vào người và đường hô hấp vì hơi nóng cùng tinh dầu có thể làm tổn thương niêm mạc hô hấp rất nguy hiểm.

Dùng dung dịch xịt họng diệt virus vùng mũi họng

Bộ Y tế khuyến cáo phương pháp sát khuẩn vùng mũi họng đúng cách là dùng dung dịch có nguồn gốc dược liệu có tác dụng tuyên phế lợi họng, thuốc cổ truyền để súc họng, xịt mũi họng, xông mũi họng,…

3.3. Phương pháp xông tỏi

Phương pháp xông tỏi được GS.TS. Trương Việt Bình – Nguyên giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền khuyến cáo như sau:

Dùng 1 củ tỏi lột sạch vỏ, đâm nhuyễn và để yên trong khoảng 5 phút để thu được chất alisil. Sau đó dùng nước sôi đổ vào, xông vùng mặt, có thể dùng thêm gừng sống, sả và trùm khăn xông mặt mũi họng hầu.

Sau khi xông 10 – 15 phút, người bệnh cần tránh ra gió, lau khô mặt, cố gắng hít thở mạnh để chất alisil khuếch tán trong hệ hô hấp và phổi. Chỉ áp dụng phương pháp này 1 lần mỗi ngày vào buổi chiều.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đọc đã biết được bị Covid-19 xông hơi có tốt không và áp dụng phương pháp này đúng cách, an toàn khi không may nhiễm phải virus Covid-19.