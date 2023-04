Cách Nấu Lẩu Thái Hải Sản Chua Cay Ngon – Chuẩn Nguyên Liệu, Gia Vị

Cách nấu lẩu Thái chuẩn vị chua chua, cay cay của xứ sở Chùa Vàng cực kỳ đơn giản mà không cần gói gia vị. Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu hải sản, thịt cá, rau củ và làm theo hướng dẫn là mọi người có thể ngồi quanh nồi lẩu thưởng thức, chuyện trò. Không chỉ tiện lợi, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh mà lẩu Thái còn có hương vị thơm ngon quyến rũ không thua nhà hàng.

Ngon lành, ấm cúng và tiện lợi là lý do mà lẩu Thái chinh phục thực khách ở mọi lứa tuổi

Lẩu Thái hải sản là món ăn biến thể từ món canh chua Tom yum nổi tiếng của Thái Lan. Nguyên liệu để làm ra một nồi lẩu Thái rất phong phú, đó là thịt bò, thịt gà, hải sản, chả cá, nấm và các loại rau xanh. Để tạo nên món lẩu hấp dẫn cả về hương lẫn vị, hài hòa các vị cay, thơm, chua, ngọt và giàu giá trị dinh dưỡng cần phải có bí quyết chế biến. Học cách nấu lẩu Thái ngon để thưởng thức và chiêu đãi cả nhà một món ngon trong những ngày thời tiết trở lạnh thì còn gì thú vị bằng.

Lẩu thái ăn rau gì?

Để có một nồi lẩu Thái thơm ngon, chuẩn vị chắc chắn không thể thiếu các loại rau ăn kèm. Vì vậy, khi chuẩn bị các nguyên liệu nấu lẩu Thái, bạn nhớ đừng bỏ qua các loại rau như: rau muống, rau nhút, rau cần nước, cần tây, cải thảo, cải bó xôi, bắp chuối, kèo nèo, giá đỗ và các loại nấm.

Các loại rau ăn kèm lẩu Thái rất đa dạng. Ảnh: Internet

Cách nấu lẩu Thái đơn giản không cần gói gia vị

Lẩu sẽ chỉ là món ngon, bổ dưỡng nếu chúng ta sử dụng nguyên liệu an toàn. Hiện nay, nhiều hàng quán thay vì sử dụng nước hầm xương đã thay thế bằng các loại gia vị chứa chất tạo ngọt, điều này có thể không phù hợp với một số người có hệ miễn dịch yếu như trẻ em, người lớn tuổi hay bà bầu. Do vậy, để đảm bảo an toàn, bạn có thể tham khảo cách nấu lẩu Thái đơn giản không cần gói gia vị sau đây.

Nguyên liệu nấu lẩu Thái

Nguyên liệu nhúng lẩu

Nguyên liệu làm nước chấm

Nguyên liệu nấu nước dùng lẩu Thái

Nguyên liệu cần chuẩn bị. Ảnh: Internet

Cách nấu lẩu Thái đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Xương ống rửa sạch, chặt miếng to, đập dập các khớp ống để khi hầm xương dễ tiết ra nước ngọt.

Tôm rửa sạch, bỏ chỉ đen ở sống lưng và cắt bỏ râu. Mực và bạch tuộc làm sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Nghêu rửa sạch phần vỏ, ngâm nghêu trong nước có vài lát ớt tươi khoảng 30 phút để nghêu nhả sạch sạn, đất. Sau khi sơ chế sạch sẽ, xếp tôm, mực, bạch tuộc và nghêu ra đĩa để riêng.

Thịt bò rửa cùng với nước muối cho sạch rồi cắt thành từng lát mỏng để nhanh chín và ăn sẽ mềm hơn.

Sả đập dập, cắt khúc phần lá, cắt nhuyễn phần đầu. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Riềng cạo vỏ rồi cắt lát mỏng. Lá chanh rửa sạch, vò nhẹ.

Cà chua và hành tây rửa sạch, cắt múi cau.

Các loại rau ăn kèm rửa sạch, để ráo rồi cắt thành từng khúc dài khoảng 5cm.

Các loại nấm ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch. Nấm rơm chẻ chữ thập trên đầu cho đẹp mắt.

Sơ chế các nguyên liệu. Ảnh: Internet

Bước 2: Nấu nước lẩu

Xương ống chần sơ với nước nóng cho sạch mùi hôi và bọt bẩn rồi cho vào nồi cùng với 3,5 lít nước, bắc lên bếp đun sôi.

Khi nước sôi khoảng 20 phút thì cho thêm 1 nhánh quế, lá chanh, riềng, sả đập dập vào nấu cùng, hạ nhỏ lửa. Để cho món LẨU thơm ngon hơn, bạn nêm nếm gia vị với 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 5 muỗng canh nước mắm. Quá trình hầm xương nếu thấy có bọt thì dùng muôi vớt sạch.

Trong lúc đợi các nguyên liệu nồi nước dùng tiết ra chất ngọt, bạn bắc chảo lên bếp, cho hành, tỏi và sả băm nhuyễn vào phi thơm với dầu ăn. Tiếp đến, cho 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà, cà chua và hành tây vào xào sơ qua, sau đó trút tất cả hỗn hợp này vào nồi nước dùng đang sôi.

Xào hỗn hợp nguyên liệu cho dậy mùi. Ảnh: Internet

Cho thêm 2 muỗng canh sa tế để giúp nồi lẩu có vị cay ngon hơn, bạn có thể gia giảm tùy vào người dùng có ăn cay được hay không. Đun nồi nước dùng thêm 30 phút nữa, sau đó bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình cho vừa ăn. Vậy là hoàn thành xong phần nước lẩu.

Đun sôi nước dùng lẩu. Ảnh: Internet

Bước 3: Làm nước chấm

Bạn có thể pha nước chấm lẩu Thái theo hai cách sau:

Cách 1: Chuẩn bị một cái chén nhỏ, cho vào nước cốt 1 quả chanh, 3 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng cà phê muối, ớt xiêm băm nhuyễn, lá chanh cắt sợi nhỏ, lá cải xanh bỏ cuống và một ít wasabi. Cho hỗn hợp vào máy xay, xay nhuyễn.

Cách 2: Cho muối, đường, bột ngọt, ớt sừng, ớt hiểm vào cối giã thật nhuyễn, sau đó múc ra chén, vắt nước cốt chanh vào, khuấy đều.

Lẩu Thái thơm ngon không thể thiếu chén nước chấm chuẩn vị. Ảnh: Internet

Bước 4: Trình bày và thưởng thức

Múc nước dùng ra nồi lẩu chuyên dụng, bắc lên bếp mini. Phần nước còn dư bạn để châm thêm trong quá trình ăn lẩu.

Đun sôi nước lẩu, lần lượt nhúng nghêu, tôm, mực, bạch tuộc, thịt bò vào trước, nước sôi lại tiếp tục cho nấm và các loại rau ăn kèm vào đợi chín rồi thưởng thức.

Lẩu Thái chua cay, hạ gục bất kỳ ai. Ảnh: Internet

Bí quyết nấu lẩu hải sản chua cay ngon

– Ngoài xương ống heo, có thể dùng thêm xương gà để nước dùng có vị ngọt thơm.

– Nguyên liệu hải sản, thịt bò, rau củ tuỳ vào khẩu vị người dùng mà thêm bớt theo sở thích.

– Để thưởng thức món lẩu Thái được ngon hơn, nên ăn rau đến đâu thì trụng đến đó.

– Có thể thêm nước cốt me hoặc giấm bỗng cho nước lẩu có vị chua thanh.

Để tiết kiệm thời gian nấu nướng mà vẫn có một nồi lẩu ngon chiêu đãi gia đình và bạn bè, bạn có thể tham khảo cách nấu lẩu thái bằng gói gia vị cực kỳ đơn giản. Chỉ cần 1 gói gia vị lẩu Thái, thêm 1,8 lít nước và nấu sôi trong 10 phút là đã có nồi nước dùng chuẩn vị mà không cần nêm nếm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Lẩu Thái nấu bằng gói gia vị giúp tiết kiệm thời gian tối đa. Ảnh: Internet

Nếu vẫn còn phân vân “hôm nay ăn gì” hãy nhanh chóng vào bếp và nấu ngay một nồi lẩu Thái để thưởng thức cùng những người thân yêu bạn nhé. Hương vị thơm ngon, chua cay đậm đà của sả, ớt, lá chanh kết hợp với các loại thịt và hải sản tươi ngon chắc chắn sẽ giúp cho bữa ăn của gia đình bạn trở nên hấp dẫn và ấm cúng hơn. Chúc các bạn thành công với cách nấu lẩu Thái chua cay, chuẩn vị mà DTBTAAu vừa chia sẻ.

Bạn đang có nhu cầu học nấu lẩu Thái hay nhiều món lẩu hấp dẫn khác để mở quán kinh doanh hay đơn giản là để phục vụ trong gia đình thì đừng bỏ qua Chuyên đề Cốt các dòng lẩu Việt Nam. Tại lớp học, bạn sẽ được hướng dẫn nấu nước cốt cho các loại lẩu sau:

Cốt lẩu Thái – Ứng dụng cho các loại hải sản

Cốt lẩu măng chua – Ứng dụng cho các loại cá

Cốt lẩu chanh – Ứng dụng cho gà, các loại cá và hải sản khác

Cốt lẩu riêu – Ứng dụng cho các loại cá

Cốt lẩu hầm tiêu (lẩu tươi sống, lẩu xí quách) – Ứng dụng cho bao tử, xí quách…

Cốt lẩu chua (lẩu chua, canh chua) – Ứng dụng cho các loại cá và hải sản khác

Lớp học chỉ diễn ra trong 2 buổi phù hợp với mọi đối tượng học viên, nhất là những ai không có nhiều thời gian rảnh. Bạn hãy điền thông tin đăng ký tại form bên dưới hoặc gọi đến hotline 1800 6148 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.