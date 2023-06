Miến nấu gì ngon? Tổng hợp 22 cách nấu các món ngon từ miến dễ làm

1. Miến măng gà

Đi đến bất kì đâu cũng đều thấy thịt gà góp mặt ở các mâm cơm trong bữa cơm của mọi gia đình. Từ các món kho, món hấp,… cho đến các món nước đều tạo được điểm nhấn rất sâu sắc.

Đặc biệt, phải kể đến đó là món miến măng gà cực nổi tiếng sau đây. Với món miến này, sẽ là 1 sự đổi vị đầy tươi mới cho ngày cuối tuần ấm cúng cùng những người thân yêu.

Miến sau khi chần xong cho ra tô, xếp thịt gà lên trên, chan thêm nước dùng nấu cùng măng khô, rắc vào 1 ít rau răm và hành lá. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ cảm thấy độ ngon miệng to lớn đến cỡ nào.

Nước dùng ngọt thanh vừa phải, thịt gà mềm đến từng thớ thịt và măng giòn sần sật cùng chén nước mắm ớt quả là không còn gì tuyệt vời hơn.

2. Miến trộn Hàn Quốc

Nền ẩm thực Hàn Quốc có độ dày phong phú không hề thua kém gì so với nước ta. Đặc biệt, đã có 1 khoảng thời gian mà trong giới trẻ đã rất sốt bởi các món ngon hấp dẫn của nơi đây.

Nhắc đến các món trộn từ Hàn Quốc, suy nghĩ thoáng qua đầu tiên sẽ là cơm trộn các bạn nhỉ? Nhưng hôm nay, Điện máy XANH sẽ đem đến công thức cũng tương tự như vậy nhưng có tô điểm thêm 1 ít đột phá để mọi người sẽ có thực đơn ngày càng phong phú hơn.

Cùng đến với món miến trộn Hàn Quốc thật dễ làm này nha. Sợi miến giòn dai quyện với chả cá, thịt bò rất đặc sắc. Còn phải kể đến những rau củ ăn kèm như cải bó xôi, củ cải muối, cà rốt và sốt trộn cay cay giúp giảm bớt đi độ ngán của món ăn.

3. Miến xào cua

Cua là loại hải sản vô cùng bổ dưỡng mà về độ ngon miệng thì không cần phải bàn cãi, cũng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hấp dẫn từ các món cua đem lại.

Đã có rất nhiều cách chế biến để không làm mất đi các chất dinh dưỡng ẩn sâu bên trong của cua. Một trong số đó phải lập tức điểm ngay qua món miến xào cua này thôi. Món miến xào này vừa thơm ngon, vừa hấp dẫn nhưng lại thực hiện dễ dàng ngay tại nhà để đem đến những món ăn thật trọn vẹn tới gia đình.

Thịt cua tươi ngon mềm ngọt tự nhiên, miến thơm giòn dai cùng nấm mèo, cà rốt,… kết hợp làm hương vị món ăn tăng lên gấp bội lần. Bạn có thể chấm cùng chén nước tương dằm ớt nhé. Chắc chắn vị giác của bạn sẽ được 1 phen phải xuýt xoa luôn đấy!

4. Miến xào thập cẩm

Miến là thực phẩm đã rất phổ biến, có thể dễ dàng tìm được ở bất kì đâu. Do đó, đã có vô vàn các món ngon từ miến được ra lò và được mọi người biết đến rất nhiều.

Miến xào thập cẩm là món ăn hết sức thơm ngon, bổ dưỡng. Thoang thoảng hương thơm của dầu hào cùng sợi miến dai dai, các rau củ quyện vào với trứng gà, tôm khô quả là sự tuyệt vời khó cưỡng.

Đây ắt hẳn là món ăn đầy dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cho cả nhà vào mỗi buổi sáng đầy vội vã. Hãy thử ngay để biết được độ ngon của nó thôi nào!

5. Miến xào chay

Hiện nay, xu hướng giảm bớt lượng chất đạm hấp thu vào cơ thể, đồng thời chuyển dần sang ăn uống rau củ nhiều hơn đang ngày càng phổ biến rộng rãi khắp nơi.

Nhưng đừng vội nghĩ rằng những món chay hương vị sẽ thua kém so với các món mặn nhé. Đến với món miến xào chay sau đây bạn sẽ phải lập tức thay đổi suy nghĩ ấy ngay lập tức.

Chỉ với vài bước biến tấu đơn giản, bạn đã có được 1 món miến xào bắp cải chay thanh đạm đầy thơm ngon. Sợi miến dai dai cùng vị ngọt tự nhiên của bắp cải hứa hẹn là 1 món ăn đầy tuyệt vời để chiêu đãi cả gia đình.

Để hương vị món ăn được ngon hơn bạn có thể chấm cùng chén nước tương dằm ớt để cảm nhận trọn vẹn hơn nha.

6. Miến xào lòng gà

Nếu đã trót đem lòng mê đắm những món ngon về gà tất nhiên không thể bỏ qua món miến xào lòng gà này. Bởi chỉ từ ánh nhìn đầu tiên sẽ khiến bạn phải bị hớp hồn ngay lập tức.

Món miến xào lòng gà nhiều dưỡng chất này cũng là sự lựa chọn được rất nhiều chị em nội trợ lựa chọn cho mâm cơm của gia đình. Từng sợi miến dai dai kết hợp với lòng gà giòn giòn thật cuốn hút.

Món miến xào lòng gà còn có bông hẹ, cà rốt, hành tây làm giảm bớt đi độ ngán giúp cho dùng món được nhiều hơn. Còn gì bằng khi chấm cùng chén nước tương nữa đây, sẽ vô cùng tuyệt hảo luôn đó!

7. Miến măng chân gà trứng non

Một bữa ăn sáng thật nhiều dinh dưỡng sẽ là nguồn năng lượng dồi dào để cho chúng ta có thể làm việc thật thoải mái và hết năng suất. Muốn làm được điều đó thì món ăn sáng nào sẽ giúp chúng ta được đây?

Hãy để Điện máy XANH đem đến món miến măng chân gà trứng non siêu hấp dẫn này nha. Món miến măng chân gà trứng non nóng hổi đã được hoàn thành. Nước dùng nấu từ xương và nấm rơm nên thanh ngọt tự nhiên, chân gà giòn sần sật, trứng non thì bùi bùi. Thật hấp dẫn quá đi thôi!

Với 1 món miến ngon như thế bạn còn có thể ăn cùng 1 ít giá đỗ và rau thơm, chấm kèm chén muối tiêu chanh là ngon hết sẩy luôn đó nhé!

8. Miến ngan trộn

Ngan là 1 trong số những thực phẩm được mọi người yêu thích bởi thịt nhiều nạc và rất ít mỡ. Nhưng mấy ai mà biết rằng ngan khi kết hợp với nguyên liệu nào sẽ làm nên 1 món ăn thơm ngon hay không?

Không quá khó để đem đến câu trả lời bởi qua món miến ngan trộn này sẽ là sự minh chứng hoàn hảo nhất cho câu hỏi ấy. Đây cũng là 1 sự lựa chọn không thể bỏ qua cho những ngày cuối tuần mà bạn đang tìm kiếm 1 sự thay đổi khẩu vị mới lạ.

Món miến ngan trộn sau khi đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu thì được xếp vào tô rồi trộn đều lên cùng nước trộn miến. Rắc thêm 1 ít hành phi và đậu phộng rang cùng các loại rau thơm khác để hương vị thật trọn vẹn hơn nữa.

Sợi miến dai ngon, không hề bở, quyện với thịt ngan beo béo, phần nước sốt trộn thì đậm đà gia vị. Tất cả cùng kết hợp tạo nên sự vấn vương thật khó tả.

9. Miến cua đồng

Miến cua đồng sẽ là 1 món ăn mang đến nhiều sự bất ngờ cho các thành viên trong gia đình bạn. Bởi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, những nguyên liệu có mặt trong món miến cũng đã đủ để nói lên về độ ngon miệng của món ăn là như thế nào.

Món miến với nước dùng ngọt thanh và miến đậm đà hương vị. Thịt tôm xay đem chiên vàng lên thật bắt mắt, cả phần gạch cua xào lên ăn cùng các loại rau trụng thì còn gì bằng.

Món miến cua đồng có thể rắc thêm 1 ít hành ngò để làm dậy mùi của món ăn hơn nữa. À mà đừng quên nặn thêm 1 lát chanh và ít nước mắm để chấm cùng nữa nha! Sẽ rất ngon luôn đó!

10. Miến măng vịt

Nhắc đến miến thì phải kể đến món ăn tiêu biểu, đại diện chắc chắn ai ai cũng đều sẽ trả lời là món miến măng vịt. Vậy thì tại sao lại được mọi người đều yêu thích đến thế thì hãy cùng tìm hiểu với Điện máy XANH nhé.

Miến măng vịt được biết đến là món ăn vô cùng bổ dưỡng, thơm ngon và nhiều chị em nội trợ đã tin dùng để đổi vị cho bữa ăn hằng ngày.

Nhưng bạn đừng quá lo lắng bởi món miến măng vịt rất đơn giản và dễ thực hiện. Nước dùng thì ngọt thanh, miến dai dai, măng đậm đà cùng vịt thì mềm đến từng thớ thịt. Chấm thêm chén nước mắm ớt nữa thì phải thốt lên là “tuyệt vời ông mặt trời”.

11. Miến xào tôm

Tôm là loại hải sản dễ ăn và độ dinh dưỡng cũng rất cao, đến nỗi không sao đếm xuể. Nhưng liệu rằng ngoài những món hấp, món nướng,… thì còn có 1 món ăn nào khác vẫn làm cho tôm không bị mất đi các chất dinh dưỡng mà vẫn thơm ngon hay không?

Không đâu khác hãy cùng điểm qua món miến xào tôm này thôi nha. Bởi đây sẽ là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho những ngày ngán cơm đâu đó.

Với cách làm siêu đơn giản, chỉ trong nháy mắt bạn đã có ngay món miến xào tôm hấp dẫn để chiêu đãi mọi người. Điều ấn tượng đầu tiên đó là hương thơm đặc trưng nức mũi của tôm hùm và màu đỏ thật bắt mắt.

Kế đến là sợi miến dai mềm, không bị khô hay bở quyện với thịt thôm tươi ngon, chắc thịt sẽ khiến bạn phải hết lòng yêu thích không nỡ xa rời đâu đấy nhé!

12. Miến ngan nước

Những lúc mệt mỏi với cuộc sống đầy bộn bề thì chỉ có quay trở về mái ấm thân yêu mới là nơi để chúng ta có thể giảm bớt đi những khó nhọc đó. Bởi vì ở đây luôn có những nụ cười ấm áp của các thành viên, cũng như là các món ăn ngon bổ dưỡng tiếp thêm năng lượng để trở nên khỏe khoắn trở lại.

Không cần phải suy nghĩ gì nữa mà hãy để món miến ngan nước này chung tay giúp bạn có thêm được những niềm vui nhỏ nhoi ấy.

Món miến ngan nước hoàn thành xong nóng hổi thơm lừng. Nước dùng đậm đà gia vị, măng và thịt ngan kết hợp với nhau trở nên thật hoàn hảo. Bạn có thể cho thêm ít hành lá, mùi tàu và tiêu xay để làm món ăn thêm phần hấp dẫn nữa nha!

13. Miến cay Trùng Khánh

Thời gian gần đây, món miến cay Trùng Khánh đã tạo được 1 cơn sốt cực lớn trong giới trẻ. Bởi ngoài sự kết hợp mới lạ còn là cái vị cay nồng cực thử thách khiến cho ai cũng đều muốn thử dù chỉ 1 lần.

Từng sợi miến dẻo dai, cùng thịt ba chỉ bò chín mềm quyện vào với nước dùng chua ngọt cay the đậm đà thật khó cưỡng. Ngoài ra, còn thoang thoảng hương thơm của các loại thảo mộc vô cùng hấp dẫn.

Chỉ với ánh nhìn đầu tiên đã chẳng thể làm ngơ được rồi. Đây chắc chắn sẽ là món ăn mà khiến mọi người đều phải xuýt xoa khen ngợi không ngừng luôn đấy.

14. Miến lươn

Mấy ai mà biết rằng lươn được đánh giá là 1 trong số những thực phẩm có lượng vitamin và các chất dinh dưỡng khác rất dồi dào cực kì tốt cho cơ thể.

Cho nên, chính vì lẽ đó lươn thường xuyên góp mặt trong các món ăn để phục hồi sức khỏe cho mọi người là thế. Kèm theo đó là vô vàn các món xào, món chiên,… đã được ra đời. Nhưng hôm nay mới lạ hơn, cùng dành vài phút để xem qua món miến lươn đơn giản nhưng lại tràn đầy năng lượng này.

Miến lươn sau khi xào lên thì từng sợi miến săn đều, đậm đà gia vị không hề bị vón cục hay quá ngấm dầu. Lươn giòn đậm vị, thơm ngọt, cùng các loại rau xào vừa tới nên cũng không nhũn nát. Rắc thêm 1 ít tiêu xay và hành ngò để tận hưởng món ăn 1 cách trọn vẹn nhất nha!

15. Miến trộn kiểu Thái

Ẩm thực Thái Lan là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa các gia vị để tạo nên 1 món có đầy đủ các hương vị cay, chua, ngọt và đắng đều hội tụ. Chỉ mới nghe sơ thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không xem qua món miến trộn kiểu Thái này ngay nhé.

Món miến trộn mang hương vị thật thơm ngon, lạ miệng. Với vị chua nhẹ, dai dai của miến, ngọt thịt từ tôm cùng kết hợp với độ giòn của các loại rau củ như cà rốt, dưa leo, cà chua,… rất đặc sắc.

Món miến trộn kiểu Thái này còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn ăn thỏa thích mà không cần lo ngại về vấn đề tăng cân. Hãy thưởng thức ngay đi nha!

16. Miến cuộn rong biển chiên

Điều làm nên thành công của món sushi không gì khác đó chính là rong biển. Nhưng 1 sự bất ngờ ở đây là khi kết hợp cùng miến, rong biển cũng đã giúp tạo nên được 1 món ăn hết sức xuất sắc.

Nếu vẫn còn đang hoài nghi thì xem ngay qua món miến cuộn rong biển chiên này để khẳng định về độ ngon miệng của món ăn hơn nữa nha.

Rong biển đem cuộn cùng miến và lăn sơ qua lớp bột chiên giòn rồi chiên lên tạo nên lớp vỏ bên ngoài giòn rụm vàng ươm, từng sợi miến mềm thấm đậm gia vị thật khó quên.

Với món miến cuộn mới lạ này sẽ là món ăn vặt lạ miệng để thưởng thức cùng gia đình hay bạn bè. Đừng quên chấm cùng chén nước tương hay tương ớt, tương cà đều được cả nhé. Chắc chắn sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu.

17. Miến xào hải sản

Chúng ta đã điểm qua rất nhiều món xào khác nhau, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến món miến xào hải sản đầy thơm ngon này.

Món miến xào này còn rất bổ dưỡng thích hợp vào các buổi sáng hay vào những ngày ngán cơm muốn tìm kiếm 1 sự mới lạ. Chỉ trong nháy mắt bạn sẽ có ngay 1 món ăn bổ sung năng lượng vô cùng lý tưởng.

Miến xào hải sản sau khi hoàn thành có 1 màu sắc rất bắt mắt từ các nguyên liệu khác nhau cùng kết hợp lại. Các rau củ thì mềm, ngọt tự nhiên. Còn tôm, mực thì tươi ngon chắc thịt. Quả đúng là 1 món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

18. Miến trộn gà

Một bữa cơm ngon miệng luôn là tiêu chí hàng đầu mà các chị em nội trợ đặt ra để hướng đến mục tiêu đem đến những gì hoàn hảo nhất cho các thành viên trong gia đình thân yêu của mình.

Còn ngần ngại gì mà không bổ sung ngay món miến trộn gà này vào thực đơn để làm phong phú, mới lạ hơn những món ăn thường ngày đi nào.

Miến trộn gà thật thơm ngon, khơi dậy được các giác quan đã ngủ quên bấy lâu nay với phần nước sốt ngũ vị đặc biệt. Miến mềm dai, thấm vị, gà tươi ngon, cùng rau củ giòn ngọt tất cả kết hợp tạo nên sự hấp dẫn thật khó diễn đạt thành lời.

Đây sẽ là 1 món ăn sáng vô cùng ý nghĩa mà bạn có thể gửi tặng đến mọi người mà không cần phải bày tỏ thành lời đâu đấy!

19. Miến cuộn thịt chiên

Từ các món nước, món xào, miến đã hoàn thành 1 cách xuất sắc nhiệm vụ là mang đến hương vị tuyệt hảo nhất dành cho tất cả mọi người. Ấy vậy mà khi biến tấu thành món chiên, liệu rằng có còn được hoàn hảo nữa hay không? Cùng đi tìm câu trả lời ngay bây giờ thôi nhé!

Miến cuộn cùng thịt và nấm linh chi trắng, nấm mèo,… rồi đem chiên đến khi giòn rụm thật độc đáo. Vị ngọt đặc trưng của thịt cùng rau củ giòn ngon không tạo cảm giác ngán chút nào.

Một món ăn ngon như thế bạn có thể chấm cùng nước mắm chua ngọt và ăn cùng 1 ít rau sống nữa nha. Chỉ với vài bước đơn giản bạn sẽ khiến cả nhà phải mê mẩn ngay thôi.

20. Cá diêu hồng hấp miến

Hầu như nhắc đến cá diêu hồng mọi người đều nghĩ ngay đến các món canh, món lẩu mà thôi. Nhưng với sự biến tấu hôm nay để xem liệu rằng món ăn này có xuất sắc như lời đồn thổi không nhé.

Không đâu xa đó chính là món cá diêu hồng hấp miến đầy lôi cuốn. Còn gì hoàn hảo hơn khi có được món ăn đặc biệt như thế trong các bữa cơm.

Cá diêu hồng sau khi hấp cùng gừng thì càng dậy lên mùi thơm của cá và gừng. Miến dai dai, các loại nấm xào thấm đều gia vị, cắn đến đâu cảm nhận lập tức đến đó độ dai và giòn. À mà đừng quên thịt cá vừa chín tới nên độ dai ngọt không hề mất đi đâu nhé.

Tất nhiên, để món cá diêu hồng hấp miến hoàn hảo hơn bạn có thể ăn cùng bát cơm trắng nóng hổi nghi ngút khói hay cuốn cùng bánh tráng và bún tươi đều tuyệt hảo hết nhé.

21. Sò điệp hấp miến

Sau 1 tuần đầy bận rộn thì còn gì tuyệt vời hơn là khoảnh khắc cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau nấu nướng và thưởng thức những thành quả đó cùng nhau.

Nếu vẫn đang băn khoăn không biết sẽ nấu món ăn nào thì còn suy nghĩ gì nữa bởi món sò điệp hấp miến sẽ là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo luôn đó.

Sò điệp sau khi hấp cùng miến được trình bày ra dĩa rất cuốn hút. Bên trên còn có phần sốt đậm đà. Cả sò và miến như quyện vào nhau không thể tách rời tạo nên 1 sự độc đáo rất ấn tượng nơi đầu lưỡi.

22. Tôm hấp miến

Tôm là nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng rất lớn, không những thế về độ ngon miệng thì có thể nói không gì mà qua được loại hải sản tuyệt vời này.

Bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là món tôm hấp miến này đây. Món ăn mang đậm hương vị Trung Hoa thơm ngon, bổ dưỡng. Món tôm hấp miến là sự kết hợp hài hòa giữa cái ngon ngọt của tôm và độ dai dai từ miến.

Điện máy XANH tin rằng chỉ cần ăn 1 miếng chắc chắn không ai có thể mà kìm lòng lại được mà phải ăn liền miếng thứ 2 ngay thôi.

Vậy là bài viết trên đã tổng hợp 22 cách nấu các món ngon từ miến thơm ngon, hấp dẫn đến nỗi cả gia đình bạn sẽ phải đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Chúc bạn luôn thành công với những công thức trên nhé!