Cách Nấu Lẩu Cá Chép Giòn Không Tanh Đơn Giản Cho Ngày Mưa

Lẩu cá chép giòn có vị chua chua, the the nơi đầu lưỡi kết hợp với độ săn chắc của cá mang đến những hương vị mới mẻ và hấp dẫn. Trong bài viết sau đây, hãy cùng CET tìm hiểu cách làm món lẩu cá chép giòn này nhé! Cá chép giòn được rất nhiều người yêu thích bởi có thịt săn chắc, ít mỡ và có nhiều công dụng cho cơ thể như: An thai, chữa nôn ói, tăng lượng sữa, chữa chúng ứ huyết, tăng độ co bóp cho dạ dày… Hơn nữa, cá chép giòn còn được chế biến thành nhiều món ngon như cá chép giòn chiên xù, nướng muối ớt, nấu canh chua… Trong đó, được yêu thích nhất chính là món lẩu cá chép giòn chua chua cay cay.

Lẩu cá chép giòn

Nguyên liệu

1 con cá chép

500g xương ống heo

4 quả cà chua

1 quả dứa

Rau ăn kèm: Bắp chuối, rau muống, rau cần…

Hành tím, tỏi, gừng, mẻ

Thì là

Nước mắm, hạt nêm, muối, bột ngọt

Lẩu cá chép giòn chua ngọt hài hòa (Ảnh: Internet)

Cách nấu lẩu cá chép giòn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá chép giòn khi mua về, bạn đánh sạch vẩy, làm sạch phần bụng và mang cá, rồi đem cá rửa sạch. Để cá chép giòn không nhớt và không bị tanh, bạn dùng muối hột cùng gừng băm nhỏ chà xát vào quanh thân và bụng cá rồi rửa lại nhiều lần với nước.

Xương ống heo bạn đem rửa sạch, chần sơ với nước sôi rồi vớt ra rửa lại lần nữa cho sạch.

Dứa bạn đem gọt vỏ, bỏ mắt, cắt lát mỏng.

Cà chua rửa sạch, cắt múi cau.

Thì là rửa sạch cắt khúc nhỏ.

Các loại rau ăn kèm bạn đem ngâm với nước muối pha loãng rồi vớt ra rổ để ráo nước.

Gừng bạn đem cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

Mẻ bạn đem nghiền cùng ít nước rồi lọc qua rây để loại bã.

Tỏi, hành khô bóc vỏ, băm nhuyễn.

Bước 2: Nấu nước dùng

Bạn cho nồi nước lên bếp, khi nước sôi thì cho xương ống heo vào nấu cùng. Thường xuyên vớt bọt để nước lẩu trong hơn.

Tiếp đến, bạn cho vào nồi lẩu ít muối, bột ngọt và đường rồi hầm xương trong 3 tiếng để lấy nước dùng.

Bước 3: Nấu lẩu

Khi nước dùng hoàn thành, bạn cho dầu ăn cùng hành tỏi vào phi thơm.

Tiếp đến, bạn cho cà chua, dứa cùng cá chép vào xào săn rồi cho nước mẻ vào.

Khi nước mẻ sôi, bạn cho nước dùng xương ống vào cùng với nước mắm, gừng, tiêu, đường, bột ngọt và ít ớt rồi đảo đều.

Bước 4: Hoàn thành

Khi nước lẩu sôi, bạn nêm nếm lại lần nữa cho vừa ăn rồi nấu thêm 5 phút nữa thì cho thì là cắt khúc vào và tắt bếp.

Bạn dọn lẩu ra và nhúng rau vào ăn kèm là thưởng thức được rồi đấy! Đừng quên chuẩn bị thêm đĩa nước mắm nguyên chất cùng vài lát ớt hoặc nước mắm chua ngọt để chấm kèm cá chép nhé!

Lẩu cá chép giòn ăn với rau gì?

Với món lẩu cá chép giòn bạn có thể ăn kèm với các loại rau như: Rau cần, bắp chuối, rau muống, bạc hà, cải thảo, cải cúc… Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ăn kèm với các loại nấm như nấm rơm, nấm hương… Tùy vào sở thích mà bạn chọn loại rau cho phù hợp.

Lẩu cá chép giòn bổ dưỡng (Ảnh: Internet)

Lưu ý khi nấu lẩu cá chép giòn

Bạn nên thực hiện cẩn thận bước sơ chế cá chép để món ăn không có mùi tanh.

Nếu không có mẻ, bạn có thể dùng me để thay thế.

Món lẩu cá chép giòn có thể biến tấu cùng với măng chua, do đó nếu thích bạn có thể cho thêm măng chua vào là thành món lẩu cá chép măng chua rồi đấy!

Bạn có thể cắt cá chép thành từng miếng hoặc khúc rồi nhúng cùng với rau khi ăn hoặc có thể nấu như cách trên. Tuy nhiên, nếu bạn nhúng cùng với rau, bạn nên cho đầu cá vào nấu trước vì đầu cá lâu chín hơn.

Tổng kết

Với cách làm lẩu cá chép giòn đơn giản cùng những lưu ý khi nấu món lẩu như trên, hy vọng rằng, bạn có thể trổ tài để mang đến món lẩu thơm ngon cho gia đình và người thân của mình nhé! Chúc bạn thành công.