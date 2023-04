Cách làm gà đá nấu giả cầy thơm ngon chuẩn vị miền Tây

Hôm nay Bách hóa XANH sẽ giới thiệu đến bạn cách làm món gà đá nấu giả cầy thơm ngon chuẩn vị miền Tây chỉ với 3 bước sau nhé! Cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Gà đá hay còn gọi là gà chọi nổi tiếng bởi phần thịt cực ngon và săn chắc, được săn lùng nhiều vào những ngày lễ Tết. Đặc biệt gà đá nấu giả cầy là món ăn siêu hấp dẫn với sự hòa quyện giữa nhiều hương vị sẽ khiến bạn phải xuýt xoa. Cùng theo dõi các bước làm món ngon này sau đây nha!

Chuẩn bị 20 phút Chế biến 15 phút Dành cho 4-5 người

1Nguyên liệu làm gà đá nấu giả cầy

Một số nguyên liệu làm gà đá giả cầy

2kg gà đá

300g củ riềng

30g củ nghệ

100g sả cây

30g hành tím

300g cơm mẻ

2 quả ớt

Gia vị: Mắm tôm, muối, đường, dầu ăn, hạt nêm, nước màu

Mẹo hayCách chọn gà đá ngon:Đối với gà sống: Bạn nên chọn mua những con gà có thân dài, cổ cao, chân to, đùi phình to săn chắc. Cựa gà đỏ tím nhú ra rõ, cơ ngực nổi to vì đây là gà đã trưởng thành nên mua Bạn không nên mua con có cựa hơi nhú vì đây là gà non ăn không ngon.Đối với thịt gà chế biến sẵn: Bạn nên chọn mua thịt gà tươi có màu hơi đỏ, săn chắc. Phần chân xám chì, da gà đá dày hơn loại gà khác. Những con có thịt bầm tím, tụ máu hoặc có mùi lạ thì bạn nên tránh xa.Cách chọn mua cơm mẻ:Cơm mẻ bạn có thể mua ở các chợ hoặc trên các trang thương mại điện tử như lazada, shopee đều có bạn. Bạn cũng có thể tự làm cơm mẻ đơn giản tại nhà theo công thức nhé!

2Cách làm gà đá giả cầy

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Gà đã mua về bạn làm sạch lông, dùng muối chà sát từ trong ra ngoài gà rồi chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Sơ chế nguyên liệu

Riềng với nghệ, rửa sạch rồi giã nát. Sả cây rửa sạch với nước, thái nhỏ. Hành tím, ớt bạn băm nhỏ.

Bước 2 Ướp gà đá cùng gia vị

Ướp gà đá

Bạn đổ 100g cơm mẻ, riềng sả nghệ, 5 muỗng mắm tôm, 2 muỗng nước màu, 3 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng dầu ăn, ớt và hành tím đã băm nhỏ vào gà rồi trộn đều lên cho thấm gia vị.

Bước 3 Nấu gà đá

Nấu gà đá

Bạn bắc nồi gà đã ướp và cho 1 chén nước vào nấu với lửa nhỏ trong vòng 30- 45 phút. Bạn chú ý đảo đều trong lúc ninh gà để thịt chín đều. Khi đã nấu xong, bạn bỏ gà ra dĩa và thưởng thức được rồi.

3Thành phẩm

Gà đá nấu giả cầy cực hấp dẫn

Miếng gà vàng ươm nhìn cực kỳ đẹp mắt và hấp dẫn. Thịt mềm ngọt hòa quyện cùng mùi riềng sả thơm lừng là món ăn không ai có thể chối từ ngay lần đầu nếm thử.

Món gà đá giả cầy với cách làm không những đơn giản mà còn mang hương vị cực hấp dẫn phải không nào! Bạn ơi, còn chần chờ gì nữa mà không cùng Bách hóa XANH bắt tay vào làm ngay món này nha!

