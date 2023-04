Cách Chế Biến Và Làm Món Ếch Xào Lăn Thơm Ngon – Không Tanh

Bạn đã nhiều lần tìm cách làm món ếch xào lăn thơm ngon chuẩn vị như ở các nhà hàng. Tuy nhiên, bạn lại không thành công. Bạn có biết nguyên nhân không? Đó là do bạn chưa nắm được bí quyết. Đây cũng là lý do hôm nay, Cet.edu.vn gửi đến bạn bài viết này. Tất cả những bí quyết chế biến ếch xào lăn ngon do Đầu bếp chuyên nghiệp chia sẻ sẽ có trong công thức dưới đây. Vì vậy, tham khảo ngay để chế biến món ăn ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé!

Ếch xào lăn là món ăn quen thuộc với chúng ta. Món này có hương vị vô cùng thơm ngon, đảm bảo rằng bất cứ ai khi đã thưởng thức một lần thôi cũng phát ghiền. Thịt ếch dai dai lại ngọt thơm, béo ngậy được kết hợp cùng với hương vị của những nguyên liệu xào chung như: mùi thơm của sả, cà ri và cả nước cốt dừa béo ngậy… Tất cả đã tạo nên một món ăn kích thích vị giác và để lại ấn tượng khó phai.

Ngoài hương vị thơm ngon khó cưỡng thì theo Đông y, thịt ếch có tính hàn, có vị ngọt và không độc. Vì thế, chúng có công dụng trị lao, trị phù thủng và ghẻ ngứa ở trẻ em. Hơn nữa, thịt ếch còn có công dụng thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ cơ thể sau khi sinh hoặc sau khi bệnh dậy. Vậy thì hãy nhanh tay vào bếp chế biến ngay món ăn vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng này, bạn nhé!

Cách làm thịt ếch sống sạch và an toàn

Chọn thịt ếch tươi là bí quyết đầu tiên để món ăn chuẩn vị (Ảnh: Internet)

Bước 1: Bạn nên loại bỏ những bộ phận sau khi làm thịt ếch:

Xương sống: Đây là phần có chứa chất gây tê sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khi ăn vào.

Ruột: Loại bỏ ruột phần ruột ếch vì nó là một trong những bộ phận bẩn nhất.

Các đường gân chỉ trên đùi ếch.

Bước 2: Sau khi loại bỏ các bộ phận trên, bạn chặt thịt ếch thành những miếng vừa ăn rồi đem rửa sạch.

Bước 3: Bạn có thể rửa thịt ếch với rượu gừng để vừa khử mùi tanh vừa diệt khuẩn hoặc có thể dùng giấm, muối để rửa thịt ếch. Thêm nữa, để thịt ếch săn lại, loại bỏ giun sán, bạn nên chần sơ ếch với bột nghệ và rượu gừng để món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Nguyên liệu chuẩn bị món ếch xào lăn

300gr thịt ếch

50g dừa nạo sẵn

Gia vị: cà ri, hạt nêm, tiêu, bột sả (nếu có), bột ớt, đường ăn

Đậu phộng (lạc)

1 củ cà rốt

Rau ngổ

Một ít mộc nhĩ

Hành tím, sả cây, tỏi

Hướng dẫn cách làm ếch xào lăn

Bước 1: Sơ chế thịt ếch

– Với món ếch xào lăn, bạn nên chọn ếch sống, nhờ người bán sơ chế sạch hoặc mang về tự sơ chế ếch theo cách trên. Đây chính là bí quyết đầu tiên để món ăn chuẩn vị. Nếu bạn thích ăn đùi ếch thì có thể ghé siêu thị chọn mua. Tuy nhiên, hãy lưu ý ngày sản xuất và độ mặn ướp sẵn để khi nêm nếm gia giảm gia vị cho vừa miệng nhé!

Ếch sau khi làm sạch, cắt miếng và chần sơ với rượu và bột nghệ thì bạn bắt đầu ướp ếch với các gia vị gồm: Hạt nêm, cà ri, bột sả, bột ớt, đường ăn, tiêu. Nếu không có bột sả, bạn có thể thay thế bằng sả tươi băm nhỏ.

Thịt ếch phải được ướp gia vị đầy đủ và để ngấm (Ảnh: Internet)

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Dừa nạo đem vắt lấy 1 chén nước cốt, để riêng

Cà rốt bạn cắt thành miếng dài mỏng, vừa ăn

Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt bỏ chân

Rau ngổ rửa sạch, cắt thành khúc khoảng 2cm

Hành tím, tỏi và sả cắt lát mỏng rồi băm nhỏ

Bước 3: Cách chế biến

Phi thật thơm hành, tỏi và sả băm rồi cho thịt ếch vào xào trên lửa lớn cho đến khi thấy thịt ếch săn lại thì bạn tiếp tục cho hết cà rốt vào xào chung.

Khi đã thấy cà rốt chín mềm thì bạn cho mộc nhĩ vào xào khoảng 1 đến 2 phút. Sau đó, rồi đổ nước cốt dừa đã chuẩn bị vào nồi rồi chỉnh lửa nhỏ và nấu cho đến khi nước sánh lại là được.

Cuối cùng, bạn nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi thêm rau ngổ vào, tắt bếp, múc ra đĩa và rắc thêm chút đậu phộng rang lên trên là món ăn đã hoàn thành.

Ếch xào lăn là món ăn đưa cơm được nhiều người yêu thích (Ảnh: Internet)

Cách chế biến ếch xào lăn khá đơn giản phải không nào! Nhưng bạn hãy lưu ý những bí quyết mà chúng tôi đã chia sẻ. Đó chính là cách để món ăn của bạn thơm ngon hơn, hấp dẫn hơn. Ngoài món ếch xào lăn này bạn hãy học ngay cách làm món ếch xào sả ớt, sa tế ngon đậm đà hương vị để thay đổi khẩu vị nhé. Chúc các bạn thành công!