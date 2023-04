6 cách nấu nước Dashi ăn dặm cho bé dưới 12 tháng tuổi

Nước Dashi là một loại nước dùng có nguồn gốc từ Nhật Bản theo phương pháp ăn dặm dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Nước dùng Dashi giúp bé cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cần thiết như chất xơ, vitamin C hay protein… có trong các loại rau củ quả hoặc thịt động vật mà bé chưa thể ăn trực tiếp. Dưới đây, Barona sẽ hướng dẫn ba mẹ 6 cách nấu nước Dashi bổ dưỡng, cung cấp đủ dinh dưỡng cho hệ tiêu hóa của bé luôn được khỏe mạnh.

1. Nước dashi là gì?

Nước Dashi là tên gọi chung của các loại nước dùng trong ẩm thực Nhật Bản được chế biến làm món ăn dặm cho các bé nhỏ.

Theo phương pháp ăn dặm đến từ xứ sở hoa anh đào, đối với những bé dưới 1 tuổi đang trong thời gian có thể ăn dặm, nhất là thời kỳ đầu, các ba mẹ không nên dùng muối hay các gia vị khác để nêm nếm. Mà thay vào đó, sẽ sử dụng Dashi để làm món ăn vừa thêm ngon, đậm đà vừa bổ sung các khoáng chất như một phương pháp tăng gia vị cho thức ăn dặm.

Tuy nhiên, ba mẹ cũng cần lưu ý, đối với bé nhà mình dưới 12 tháng tuổi nên không dùng nước dùng Dashi quá đậm đặc, tần suất quá dày và cần lưu ý ăn đúng cách.

Nước dashi rất đa dạng vì có thể chế biến từ nhiều loại rau củ hay thịt động vật, như: Dashi từ rong biển Kombu, từ rau củ, từ cá khô, xương gà hay nấm hương,… Tùy từng món ăn mà ta sẽ sử dụng nguyên liệu khác nhau chế biến dashi.

2. 6 cách nấu nước Dashi cho bé ăn dặm

Khi cho trẻ ăn dặm, ba mẹ cần lưu ý cho trẻ ăn từ ít đến nhiều, từ các chất dễ tiêu như chất xơ, vitamin và khoáng chất đến những chất khó tiêu hơn như đạm, hay chất béo. Khi bé từ đủ 7 tháng tuổi trở lên thì mới bắt đầu cho bé ăn Dashi chế biến từ các thực phẩm chứ protein hay đạm. Vì vậy, công thức đầu tiên mà Barona giới thiệu với các ba mẹ sẽ là công thức nấu Dashi từ rau củ.

2.1. Nấu nước Dashi từ rau củ

Nước dùng Dashi từ rau củ sẽ cho vị ngọt thanh, có vị hơi đằm một chút do vị mặn tự nhiên từ một số loại rau củ.

Nguyên liệu nấu Dashi rau củ:

Bắp non: 50gr

Bắp mỹ: 50gr

Cà rốt: 50gr

Mướp: 50gr

Su su: 50gr

Khoai tây: 50gr

Bông cải trắng: 50gr

Hành tây: 50gr

Bí đỏ: 50gr

Rau cải ngọt: 50gr

Cách nấu nước Dashi rau củ quả:

Khi nấu Dashi bằng rau củ, ba mẹ có thể sáng tạo bất kỳ loại rau củ nào mà bé thích, có màu sắc bắt mắt hoặc có những chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Tuy nhiên, cần tránh một số loại rau củ không thể kết hợp được với nhau mà Barona sẽ lưu ý ở phần dưới.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đem rửa sạch các loại rau củ dưới vòi nước sạch hoặc trong chậu nước nhiều lần. Sau đó đem cắt khúc.

Bước 2: Hầm rau củ

Với lượng rau củ đã chuẩn bị như trên, bạn bấc một nồi 1.6 lít nước lên bếp, cho các loại rau củ lâu chín vào hầm trước bao gồm bắp non, bắp mỹ, cà rốt, su su, khoai tây và bí đỏ.

Sau khoảng 20 phút thì bỏ nốt các rau củ còn lại (hành tây, bông cải trắng, mướp, rau cải ngọt) vào nồi và hầm thêm khoảng 10 phút nữa cho nhừ các rau củ rồi tắt bếp.

Bước 3: Rây xác rau củ quả

Rau củ sau khi đã hầm nhừ xong, bạn gắp chúng ra ray và dùng muôi để nghiền chúng, dùng nước luộc rau củ để lọc loại bỏ các sơ rau khó ăn cho trẻ và các phần cứng từ rau củ còn xót lại.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng máy xay để xay nhuyễn các rau củ này, sau đó dùng rây ray lại.

Nước Dashi lọc được bạn để nguội, cho vào khay, trữ đông và dùng dần trong các buổi ăn dặm cho bé. Tuy nhiên, lưu ý, rau củ thường rất dễ hỏng. Vì vậy, dù đã được bảo quản trên tủ đông tuy nhiên bạn chỉ nên sử dụng tối đa trong vòng 1 tuần nếu không hết thì bỏ đi nhé.

Thành phẩm

Dashi rau củ hoàn thiện khi để nguội trước khi cất trữ trong tủ đông sẽ lắng xuống phần bột mịn của rau củ, tách biệt với phần nước luộc phía trên, có mùi thơm, đằm tự nhiên của rau củ, màu sắc khá bắt mắt.

2.2. Cách nấu nước Dashi với rong biển kombu và cá ngừ bào khô

Công thức nấu Dashi có rong biển và cá ngừ có hàm lượng đạm nhất định. Chính vì vậy, ba mẹ lưu ý nếu bé còn quá nhỏ hoặc mới bắt đầu ăn dặm thì chưa nên cho bé ăn Dashi này.

Nguyên liệu nấu Dashi rau củ:

Rong biển kombu: 20g

Cá ngừ bào khô: 40g

Cách làm Dashi rong biển và cá:

Bước 1: Dùng khăn thấm ướt, vắt khô rồi lau sạch từng lá rong biển. Sau đó, ngâm chúng vào nước khoảng 30 phút cho nở mềm rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Nấu sôi một nồi 1.5 lít nước rồi cho rong biển vào nấu trong khoảng 5 phút thì gắp ra.

Bước 3: Tiếp tục cho cá ngừ vào nồi nước đó nấu đến khi cá ngừ chìm xuống dưới đáy thì tắt bếp.

Bước 4: Đổ nước dùng Dashi qua rây lọc để loại bỏ xác cá.

Bước 5: Để nước dùng Dashi nguội và trữ vào ngăn đông dùng dần.

2.3. Cách nấu nước Dashi bằng nấm đông cô (hoặc nấm hương)

Dashi nấu bằng nấm đông cô (hoặc nấm hương) khi nấu chín sẽ hình thành chất alcool tạo mùi khá đặc trưng mà có thể nhiều bé sẽ chưa quen hoặc không thích. Vì vậy mà ba mẹ cần chú ý khẩu vị của bé cho bé ăn Dashi bằng nấm đông cô nhé.

Nguyên liệu nấu Dashi nấm:

Nấm hương khô: 100gr

Nước lọc: 1 lít

Cách làm nước Dashi nấm:

Bước 1: Ngâm nấm hương khoảng 8 tiếng. Sau đó cắt bỏ chân, làm sạch bụi bẩn và xắt làm đôi.

Bước 2: Chắt bỏ bụi bẩn trong nước ngâm nấm rồi bấc lên bếp đun sôi.

Bước 3: Khi nước sôi, cho nấm hương vào nấu sôi lên thì vặn nhỏ lửa và đun khoảng 30 phút nữa thì tắt bếp.

Bước 4: Dùng rây lọc loại bỏ xác nấm hương thu được nước dùng dashi. Nước nguội, đem bảo quản trong khay ở tủ đông.

2.4. Cách nấu nước Dashi bằng củ quả và xương

Nước dùng Dashi bằng củ quả và xương sẽ rất thơm, có vị ngọt thanh từ xương và củ quả hầm. Hứa hẹn sẽ là một món ăn yêu thích và dinh dưỡng cho bé khi ăn dặm nhé các ba mẹ.

Nguyên liệu nấu Dashi rau củ và xương:

Cần tây: 1 bó

Hành tây: 1 củ

Cà rốt: 1 củ

Xương: 300 gr

Cách làm nước Dashi rau củ và xương:

Bước 1: Xương sau khi rửa sạch để ráo, trần qua một lần nước sôi cho sạch rồi rửa lại.

Bước 2: Hành tây bóc vỏ, bổ miếng cau. Cà rốt rửa sạch cắt khúc. Cần tây chỉ lấy phần thân rửa sạch.

Bước 3: Đun sôi xương trước, khi xôi, hạ lửa, vớt bỏ phần bọt. Tiếp đến, cho cà rốt vào hầm chung trên lửa liu riu khoảng 30 phút.

Bước 4: Cuối cùng cho hành tây, cần tây vào, đun thêm 10 phút thì tắt bếp.

2.5. Cách nấu nước Dashi bằng rong biển kombu khô (hoặc tảo bẹ)

Để tìm được rong biển Kombu khô ba mẹ có thể tìm trong các siêu thị đồ Nhật hoặc nếu không sẵn thì hoàn toàn có thể thay thế bằng tảo bẹ khá dễ kiếm trong các siêu thị.

Nguyên liệu nấu Dashi rong biển kombu:

Rong biển kombu: 20g

Cách làm nước Dashi rong biển kombu:

Bước 1: Rong biển Konbu rửa sạch, đem cắt khúc từ 3 – 5 cm và bỏ vào chậu nước ấm ngâm cho rong nở ra.

Bước 2: Cho tảo bẹ Konbu vào nồi rồi bắc lên bếp đun ở nhiệt độ vừa phải khoảng 10 – 20 phút. Khi thấy các bọt bóng sôi bắt đầu xuất hiện thì tắt bếp.

Bước 3: Vớt rong ra rồi dùng rây và nước dùng để lọc các sợi tảo bẹ. Lưu ý, không để rong biển lâu trong nước vì sẽ làm nước dùng bị đắng và trơn nhầy từ rong.

Bước 4: Đổ nước dùng Dashi rong Konbu vào khay và trữ đông.

2.6. Các nấu nước Dashi với cá bào khô

Dashi cá bào khô hay còn được gọi là Katsuo Dashi xuất phát từ tên của loài cá được sử dụng là cá bào Katsuobushi.

Nguyên liệu nấu Dashi cá bào:

Cá bào khô: 20 gr

Cách làm nước Dashi cá bào:

Bước 1: Đun nóng khoảng 1 lít nước. Khi nước xuất hiện bong bóng li ti quanh thành nồi thì cho cá bào khô vào.

Bước 2: Đun cá bào cho đến khi sôi nước thì hạ nhỏ lửa.

Bước 3: Khi nước sôi và đã hạ lửa, quan sát nước sủi bọt lên khoảng 30 giây thì tắt bếp. Để cá bào ngâm trong nồi khoảng 10 phút sẽ vớt ra.

Bước 4: Dùng ray để lọc phần cá, giữ lại phần nước dùng, để nguội và cất trữ trong ngăn đông tủ lạnh.

3. Cách sử dụng và bảo quản nước Dashi trong thời gian dài

Nước dùng Dashi được chế biến từ các loại rau củ hoặc một số loài động vật với chất dinh dưỡng chủ yếu là chất xơ và protein. Chính vì vậy, rất chóng hỏng nếu bạn không bảo quản đúng cách và lưu ý chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn nhất định:

Nước dùng Dashi sau khi chế biến xong, phải để thật nguội sau đó mới đem đi cắt trữ.

Ba mẹ nên sử dụng khay chia thành nhiều ngăn nhỏ phù hợp với khẩu phần ăn từng bữa của bé (khoảng từ 15 – 50ml) để đựng và đem cất trữ trong tủ đông có thể trữ đến 1 tuần nếu muốn tiết kiệm thời gian. Và nên trữ trong tủ mát và chỉ sử dụng trong vòng 2 ngày.

Trong trường hợp trữ đông Dashi, khi muốn sử dụng, ba mẹ có thể hấp cách thủy hoặc quay trong lò vi sóng rã đông nếu muốn sử dụng nhanh, tiết kiệm thời gian. Hoặc nếu không thì trước khi đi ngủ buổi tối, ba mẹ nên cho dashi từ ngăn đông xuống ngăn mát đến sáng hôm sau khi Dashi tan ra là có thể sử dụng.

4. Một số lưu ý khi nấu nước Dashi rau củ

Bất kỳ loại rau củ nào cũng có thể làm Dashi. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại rau củ nào cũng có thể kết hợp với nhau. Dưới đây là một số loại rau củ kỵ nhau khi làm nước Dashi mà ba mẹ nên tránh:

Củ cải trắng và cà rốt: Khi nấu chung hai loại rau củ này, enzym trong cà rốt sẽ phân giải vitamin C và làm mất đi giá trị dinh dưỡng có trong củ cải trắng, gây cho bé cảm giác chướng bụng, khó tiêu…

Cải thìa và bí đỏ: Vitamin C trong cải thìa sẽ dễ dàng bị enzym trong bí đỏ phá hủy và làm mất đi giá trị dinh dưỡng nguyên chất.

Khoai tây, khoai lang và cà chua: 3 loại rau củ này khi kết hợp với nhau có thể khiến bé bị khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nếu hệ tiêu hóa của bé nhạy cảm hoặc ăn quá nhiều.

Cà chua và dưa leo: Tương tự như các trường hợp trên, thành phần dinh dưỡng của dưa leo có chứa chất có khả năng phân giải vitamin C. Mà vitamin C lại có rất nhiều trong cà chua. Vì vậy, khi kết hợp hai loại rau này, sẽ khiến vitamin C trong cà chua bị mất, vì thế giảm hàm lượng dinh dưỡng, thậm chí có thể sinh ra chất không tốt cho sức khỏe của bé.

Ngoài những loại rau củ được sử dụng trong các công thức được hướng dẫn bên trên và những loại rau củ kỵ nhau khi dùng chung, ba mẹ hoàn toàn có thể sử dụng các loại rau khác mà bé thích, hoặc để bổ sung thêm các vitamin cần thiết cho bé như nước luộc rau su su, rau cải ngọt, bắp cải… Miễn là loại rau đó không tạo vị đắng, chát cho bé khi ăn là được.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết 6 cách nấu nước Dashi ăn dặm cho bé dưới 12 tháng tuổi mà Barona xin gợi ý cho các ba mẹ. Dashi là một loại nước dùng cung cấp rất nhiều dinh dưỡng cần thiết và bổ dưỡng cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, ba mẹ cũng cần lưu ý phương pháp cho con ăn dặm đúng cách và đúng liều lượng. Tránh ăn quá nhiều, ăn sai cách hoặc kết hợp một số loại rau củ, thực phẩm kỵ ăn chung với nhau nhé. Chúc các ba mẹ thành công!

