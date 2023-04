Mách bạn 2 cách nấu chè dưỡng nhan giúp đẹp da, bổ dưỡng

2. Cách nấu chè dưỡng nhan theo set 12 vị ngon

Cách nấu chè dưỡng nhan ngon

Ngoài cách nấu chè dưỡng nhan cơ bản kể trên, các chị em phụ nữ còn truyền tai nhau món chè dưỡng nhan theo set 12 vị vừa thơm ngon vừa đầy đủ dưỡng chất. Cùng tham khảo hướng dẫn nấu chè dưỡng nhan bổ dưỡng này nhé.

Chuẩn bị nguyên liệu trong cách làm chè dưỡng nhan theo set

1 set chè dưỡng nhan 12 vị bao gồm:

Hạt sen

Hạt chia

Kỷ tử

Nhựa đào

Tuyết yến

Long nhãn

Nấm tuyết

Lá dứa

Đường phèn

Táo đỏ

Táo cắt lát

Đông trùng hạ thảo

Hướng dẫn nấu chè dưỡng nhan theo set 12 vị trong 5 bước

Bước 1: Ngâm nhựa đào trong khoảng 10 giờ rồi rửa sạch, sau đó tiếp tục ngâm trong 12 tiếng nữa rồi rửa sạch. Mục đích là để nhựa đào nở đều, hết cặn bẩn và tạp chất.

Ngâm nhựa đào trong khoảng 10 giờ rồi rửa sạch, sau đó tiếp tục ngâm trong 12 tiếng nữa rồi rửa sạch. Mục đích là để nhựa đào nở đều, hết cặn bẩn và tạp chất. Bước 2: Đem ngâm nấm tuyết trong 15 phút, bóp xả nhiều lần để nấm tuyết sạch bụi bẩn. Long nhãn, táo đỏ, kỷ tử rửa sạch và để ráo nước.

Đem ngâm nấm tuyết trong 15 phút, bóp xả nhiều lần để nấm tuyết sạch bụi bẩn. Long nhãn, táo đỏ, kỷ tử rửa sạch và để ráo nước. Bước 3: Rửa sạch hạt sen, cho vào nồi cùng 1 lượng nước vừa đủ để nấu mềm.

Rửa sạch hạt sen, cho vào nồi cùng 1 lượng nước vừa đủ để nấu mềm. Bước 4: Đổ lượng nước cả nhà vừa ăn vào nồi đun sôi. Sau đó cho tất cả nguyên liệu (trừ đường phèn) vào đun trong 20 phút với lửa nhỏ.

Đổ lượng nước cả nhà vừa ăn vào nồi đun sôi. Sau đó cho tất cả nguyên liệu (trừ đường phèn) vào đun trong 20 phút với lửa nhỏ. Bước 5: Cuối cùng cho đường phèn, khuấy đều cho đường tan hết rồi tắt bếp là xong.

Thưởng thức món chè khi ấm hoặc lạnh đều rất ngon bạn nhé.

>>> Bạn có thể tham khảo: VIDEO hướng dẫn cách nấu chè khúc bạch chuẩn vị

Chè dưỡng nhan và thắc mắc thường gặp

Kỷ tử – loại quả không thể thiếu trong món chè dưỡng nhan

1. Nên mua nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan ở đâu?

Để có nồi chè dưỡng nhan tuyết yến ngon, khi chọn mua nguyên liệu, bạn nên chọn mua ở các cửa hàng thuốc Bắc hay nhà thuốc Đông y hoặc các trang bán hàng online có uy tín.

‍2. Nên dùng đường phèn hay đường cát khi nấu chè dưỡng nhan?

Bạn nên dùng đường phèn vàng dạng viên nhỏ khi nấu để chè có vị ngọt thanh, màu đẹp và tiết kiệm thời gian nấu.

3. Tại sao nấu chè dưỡng nhan bị chua ?

Nhiều bạn học cách nấu chè dưỡng nhan theo các trang mạng nhưng kết quả là nồi chè có vị chua, không được tròn vị như chè bán ngoài hàng. Vậy tại sao nấu chè dưỡng nhan bị chua? Câu trả lời nằm trong chính nguyên liệu mà bạn đã thêm vào “quá tay”.

Theo chia sẻ của nhiều chị em giỏi việc bếp núc, nồi chè dưỡng nhan bị chua là do có quá nhiều kỷ tử. Do đó, dù có thích loại thảo dược này, bạn cũng chỉ nên cho vào lượng vừa phải theo đúng công thức thôi nhé.

4. Ăn chè dưỡng nhan có mập không?

Nhiều bạn gái rất mê mẩn món chè này vì các lợi ích như giúp bổ sung collagen, trẻ hóa làn da, bồi bổ khí huyết… nhưng lại lo sợ chuyện tăng cân. Vậy ăn chè dưỡng nhan có mập không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong một cốc chè dưỡng nhan cung cấp khoảng 100 calo. Đây là một lượng calo không quá cao so với một số món ăn vặt khác. Nguyên do là bởi các thành phần của món chè này hầu hết là các vị thuốc thảo dược như: Tuyết yến, nhựa đào, kỷ tử, bồ mễ… không cung cấp nhiều năng lượng. Do đó, thói quen ăn chè dưỡng nhan với lượng phù hợp kết hợp với chế độ ăn lành mạnh sẽ không gây béo bạn nhé.

5. Bà bầu ăn chè dưỡng nhan được không ?

Có không ít tín đồ của chè dưỡng nhan thắc mắc bà bầu ăn chè dưỡng nhan được không, vì món chè này tốt cho sức khỏe.

Theo một số chuyên gia sản khoa, chè dưỡng nhan là món ăn tốt cho sức khỏe nhưng các mẹ bầu chỉ nên ăn chè dưỡng nhan từ tháng thứ 5 của thai kỳ trở đi. Bởi trong món chè này có kỷ tử – một thảo dược được khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ mới mang thai vì có thể gây co thắt tử cung. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ mang thai ở những tháng đầu.

Sau thời gian này, mỗi tuần mẹ chỉ nên ăn tối đa 1 – 2 bát chè. Tránh ăn quá nhiều, tính mát trong chè sẽ dễ khiến mẹ đi tiêu phân lỏng.

6. Chè dưỡng nhan tuyết yến có tốt không?

Không dừng lại ở món ăn nhẹ giúp giải khát, ăn chơi cho vui miệng mà chè dưỡng nhan tuyết yến còn là nguồn cung collagen giúp làn da khỏe mạnh, mịn màng. Các thành phần trong chè còn giúp bổ gan thận, thông khí huyết, chống lão hóa…

>>> Bạn có thể tham khảo: Cách nấu chè mè đen thơm ngon, lạ miệng

7. Những ai không nên ăn chè dưỡng nhan tuyết yến?

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ (nhất là trẻ chưa biết đi), người có bệnh dạ dày, tiêu hóa kém… không nên ăn món chè này. Lưu ý, do chè dưỡng tuyết yến nhan có tính hàn nên bạn chỉ nên ăn 2 – 3 lần/tuần.

8. Có thể bảo quản chè dưỡng nhan được bao lâu?

Để chè không mất hương vị và bảo toàn dưỡng chất, bạn chỉ nên nấu lượng đủ dùng, cho chè vào bát sứ, thố thủy tinh dùng màng bọc thực phẩm bọc kín hoặc chai thủy tinh và cất trong ngăn mát tối đa 5 ngày.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, bạn đã biết cách nấu chè dưỡng nhan tuyết yến ngon vừa khoe khéo tài bếp núc với mọi người vừa có món ăn thanh mát vừa tốt cho sức khỏe và làn da.