Học cách nấu cháo lòng mở quán thành công

Mở quán cháo lòng đang là lựa chọn của nhiều người vì mang lại lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng. Nếu bạn đang ấp ủ dự định kinh doanh quán cháo lòng, đừng bỏ qua cách nấu cháo lòng mở quán và những kinh nghiệm mở quán cháo lòng không thể bỏ qua sau đây.

Mở quán cháo lòng đang là hình thức kinh doanh hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Cháo lòng được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, ấm nóng. Một bát cháo lòng sánh mịn, thoảng chút vị thơm của húng quế, tiêu, ớt, cay nồng đủ để làm ấm người trong những ngày mưa lạnh. Bất cứ ai từng thưởng thức cháo lòng đều ấn tượng với hương vị đặc biệt của món ăn này.

Tuy nhiên, cháo lòng có nhiều công đoạn chế biến phức tạp và tốn thời gian chuẩn bị hơn so với những món cháo khác. Một bát cháo lòng ngon phải đạt được 3 tiêu chí là cháo mềm thơm, đậm vị; lòng heo, nội tạng phải được chế biến ngon miệng và cuối cùng là món ăn phải đảm bảo yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với hướng dẫn cách nấu cháo lòng ngon thì Đào Tạo Bếp Trưởng Á Âu cũng sẽ bật mí cho bạn các kinh nghiệm mở quán cháo lòng hiệu quả thu lợi nhuận cao.

Tham khảo cách nấu cháo lòng ngon chuẩn vị

Nguyên liệu

500g xương ống heo

1/3 bát gạo nếp

½ bát gạo tẻ

200g tiết heo

50g mỡ heo

50g da heo

Lưỡi, tim, gan, lòng non, dạ dày, dồi trường tùy số lượng

Hành tím, hành lá, rau răm, rau húng, giá đỗ, đậu phộng

Gia vị: hạt nêm, nước mắm, muối, tiêu, ớt

Hướng dẫn cách nấu cháo lòng ngon

Sơ chế nguyên liệu

Vo gạo tẻ, gạo nếp rồi ngâm trong nước khoảng 20 phút. Để gạo nhanh nở và cháo được sánh hơn, bạn có thể giã gạo nếp, gạo tẻ sơ qua cho vỡ hạt gạo, khi nấu gạo sẽ nhanh chín hơn, lưu ý không giã quá nhuyễn.

Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, đập dập rồi thái nhuyễn.

Rau răm, hành lá nhặt kỹ, rửa sạch, thái nhỏ.

Rau húng, giá đỗ rửa sạch, để ráo nước.

Đậu phộng rang chín, giã nhuyễn.

Xương ống heo mua về chặt nhỏ. Trần xương ống qua nước sôi, vớt hết bọt bẩn ra rồi rửa sạch lại với nước.

Phần lòng heo và các nội tạng khác bạn bóp kỹ với chanh, giấm, muối để loại bỏ mùi hôi rồi rửa sạch lại nhiều lần với nước. Riêng với dạ dày và lưỡi heo, bạn dùng dao cạo sạch để loại bỏ cặn bẩn, xát muối để khử mùi hôi rồi rửa kỹ lại với nước.

Làm sạch lòng heo và nội tạng (Ảnh: Internet)

Để chuẩn bị làm dồi heo, bạn lộn trái lòng non, cạo bỏ lớp mỡ bám dày ở thành ruột, dùng muối, gừng hoặc rượu chà xát lên ruột, rửa nhiều lần qua nước sạch.

Mỡ và da heo bạn rửa thật sạch sau đó cắt hạt lựu hoặc thành sợi dài đều được.

Luộc lòng heo

Sau khi sơ chế, bạn cho các nguyên liệu vào nồi nước sôi và luộc chín. Luộc một phần tiết heo cùng với nội tạng. Lưu ý khi luộc lòng, để lòng heo trắng, giòn, bạn chỉ cho lòng vào luộc khi nước đã sôi, không cho vào lúc nước còn lạnh hay vừa ấm. Thời gian luộc lòng cũng không nên kéo dài mà chỉ vào khoảng 30 – 35 phút. Để lòng không bị tanh trong quá trình luộc, bạn có thể thêm vào một vài lát ớt tươi.

Luộc chín lòng heo và thái miếng vừa ăn (Ảnh: Internet)

Để kiểm tra độ chín của lòng và nội tạng, bạn dùng que tăm nhọn chọc vào, nếu thấy nước đỏ chảy ra nghĩa là còn đỏ, chưa chín và ngược lại là đã chín rồi. Khi nội tạng heo đã chín hoàn toàn, bạn ra trụng vào tô nước lạnh rồi cắt lát mỏng vừa ăn.

Nước luộc lòng chắt qua rây lọc, để vào bát riêng.

Làm dồi heo

Phần tiết heo còn lại bạn đổ ra một cái tô rồi hấp cách thuỷ trong khoảng 15 phút để tiết đông lại. Hấp tiết heo sẽ giúp phần tiết dàn đều hơn, dồi cũng sẽ mềm mịn và ngon hơn.

Bạn lấy tô đựng tiết heo vừa hấp ra, cho thêm một chút nước lọc, bột ngọt, hạt nêm, tiêu xay và nước mắm, đánh đều lên, trộn cùng với mỡ heo, rau răm, hành lá, đậu phộng rang giã nhuyễn.

Nhồi nguyên liệu đã chuẩn bị vào lòng heo thành những đoạn dài rồi buộc lại (Ảnh: Internet)

Phần hỗn hợp này bạn nhét vào lòng non cho căng ra, cột chặt hai đầu bằng chỉ nấu ăn, đem luộc chín và cắt thành từng khoanh mỏng. Bạn có thể dùng tăm nhọn đâm những lỗ thoát khí trên bề mặt dồi để dồi không bị bung trong quá trình luộc.

Ninh xương ống

Cho xương ống vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi 3 lít nước rồi hầm xương ống trong khoảng 4 tiếng để làm nước dùng nấu cháo. Để phần nước dùng ngọt thơm hơn, bạn có thể cho thêm một chút hạt nêm vào nồi.

Ninh xương ống để lấy nước dùng nấu cháo ngọt thơm (Ảnh: Internet)

Nấu cháo lòng

Sau khi xương ống được ninh nhừ, bạn vớt xương ống ra rồi cho gạo nếp, gạo tẻ đã vo sạch vào nồi nấu. Ninh với mức lửa vừa để gạo nở bung thành cháo và chín đều. Thỉnh thoảng dùng đũa khuấy nhẹ trong quá trình nấu để cháo không bị cháy dưới đáy nồi.

Khuấy nhẹ trong quá trình nấu để cháo không bị cháy (Ảnh: Internet)

Quan sát thấy hạt cháo nở dần, bạn cho phần nước luộc lòng vào, thêm 1/3 bát tiết heo, khuấy đều, để nắp vung hé và tiếp tục ninh cháo. Đun đến khi cháo sôi trở lại, cho một phần nội tạng đã luộc vào, nêm nếm lại gia vị, đun thêm khoảng 20 phút cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Khi thấy cháo đã sánh mịn vừa ý thì tắt bếp.

Trình bày và thưởng thức

Để thưởng thức cháo lòng, bạn múc cháo nóng ra bát, bát tô, thêm hành lá, rau thơm thái nhỏ, chút hạt tiêu để tô cháo tăng thêm vị đậm đà và dậy mùi thơm hấp dẫn. Cháo lòng ăn kèm với lòng heo, bánh quẩy, giá đỗ, rau húng, có thể thêm ớt tùy theo khẩu vị.

Thành phẩm cháo lòng sánh mịn, đậm đà hương vị hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Bí quyết kinh doanh quán cháo lòng thành công

Nếu muốn mở quán cháo lòng thành công, người chủ kinh doanh phải nắm được bí quyết tạo nên một món ăn chất lượng để thu hút khách ghé quán thường xuyên. Để làm nên bát cháo đậm vị, nóng hổi làm say lòng thực khách là điều không hề đơn giản. Do nấu cháo lòng khá phức tạp và mất nhiều thời gian hơn so với các món cháo thông thường, nhiều người lựa chọn tham gia lớp học nấu cháo mở quán tại những địa chỉ dạy nấu ăn chuyên nghiệp để tìm hiểu cặn kẽ quy trình, công thức nấu cháo lòng ngon.

Tìm hiểu công thức nấu cháo lòng ngon tại các địa chỉ dạy nấu ăn chuyên nghiệp

Tham gia lớp học nấu ăn theo yêu cầu nấu cháo lòng để bán, với hình thức học một thầy – một trò, bạn sẽ được đội ngũ giảng viên là những Bếp trưởng có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật quan trọng như:

Phương pháp nấu cháo ngon: Giảng viên sẽ chia sẻ đến bạn cách chọn loại gạo tốt, cách nấu cháo chín mềm, bung xốp, công thức nấu cháo lòng đậm đà hương vị và có mùi thơm đặc trưng

Giảng viên sẽ chia sẻ đến bạn cách chọn loại gạo tốt, cách nấu cháo chín mềm, bung xốp, công thức nấu cháo lòng đậm đà hương vị và có mùi thơm đặc trưng Phương pháp chế biến lòng, dồi hấp dẫn: Bạn sẽ được hướng dẫn cách chọn lòng tươi; kỹ thuật xử lý mùi, sơ chế lòng trắng, sạch, không bị tanh, đảm bảo vệ sinh mà vẫn giữ độ dai ngon, giòn sần sật; cách làm dồi heo ngon chuẩn vị mà không bị hôi, dai

Bạn sẽ được hướng dẫn cách chọn lòng tươi; kỹ thuật xử lý mùi, sơ chế lòng trắng, sạch, không bị tanh, đảm bảo vệ sinh mà vẫn giữ độ dai ngon, giòn sần sật; cách làm dồi heo ngon chuẩn vị mà không bị hôi, dai Phương pháp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả: Bạn còn được chia sẻ thêm các kiến thức quan trọng khi kinh doanh quán ăn như quy trình chọn nguồn nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng, cách bảo quản nguyên liệu đảm bảo vệ sinh, bảo toàn dinh dưỡng mà vẫn tiết kiệm chi phí, cách lên thực đơn món ăn và tính giá để tăng lợi nhuận

Chỉ qua 1 – 2 buổi học ngắn gọn tại Đào Tạo Bếp Trưởng Á Âu, bạn sẽ được thực hành tất cả những bí quyết này.