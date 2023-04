4 cách nấu canh ngao chua giúp đưa cơm ngày nắng nóng

Những ngày hè oi bức, bạn thường cảm thấy chán ăn, mệt mỏi. Để giúp bữa cơm ngon hơn, bạn có thể tham khảo 4 cách nấu canh ngao dưới đây nhé.

Nguyên liệu:

Ngao: 1 kg, cà chua: 2-3 quả, me xanh: 2 quả, ớt: 1 quả, dọc mùng: 3 tàu

Hành, dăm, thì là. Gia vị: bột nêm, súp, mì chính, dầu ăn

Cách làm

Ngao rửa sạch cho vào nồi luộc đến khi ngao mở miệng, gạn nước trong, lấy phần nhân. Cà chua bổ múi cau, hành, răm thì là cắt gốc rửa sạch thái nhỏ.

Dọc mùng cắt miếng vừa ăn. Hành khô phi thơm với cà chua, nêm 1 thìa súp nhỏ, đậy vung cho cà chua mau nhừ sau đó cho ngao vào đảo qua.

Bạn thêm phần nước ngao vào rồi đun sôi. Cho thêm 2 quả me chua. Bạn đun nước luộc ngao cùng me. Me chín nổi lên vớt ra bát dằm chắt lấy phần nước chua. Nêm gia vị vừa miệng.

Bạn cho thêm mùng vào đun sôi khoảng 2 phút, thêm hành hoa, rau thì là cùng 1 thìa mì chính. Cuối cùng, bạn tắt bếp cho canh ngao chua dọc mùng ra bát.

2. Canh ngao chua nấu dứa

Nguyên liệu

Ngao tươi: 1 kg, dứa: 1 quả, cà chua: 2 quả, hành, dăm, hành khô: 1 củ

Gia vị: dầu ăn, bột nêm, mì chính.

Cách làm

Ngao rửa sạch nhiều nước đem luộc sôi. Gạn phần nước trong, lấy phần ruột rửa lại lần nữa. Hành, dăm rửa sạch thái nhỏ.

Cà chua rửa sạch, một quả bổ múi cau, một quả thái hạt lựu. Dứa gọt vỏ rồi thái mỏng vừa ăn. Hành khô phi thơm hành với dầu ăn. Cà chua xào chín, nêm một chút bột nêm, đổ ngao vào xào cùng, sau đó xúc ra bát tô.

Bạn đổ nước ngao đã lọc cặn vào nồi đun sôi khoảng 10 phút. Nồi canh sôi cho cà chua vào. Bạn xào ngao, nêm gia vị vừa miệng và đổ vào nồi canh. Khi gần ăn cho hành dăm cùng chút mì chính.

3. Canh ngao chua nấu khế

Nguyên liệu

Ngao tươi: 500 g, ngâm vào nước vo gạo khoảng 2 tiếng, rửa sạch. Khế chua: 2 quả, cà chua: 2 quả, hành củ, hành hoa, rau mùi, gia vị: Dầu ăn, mì chính, bột nêm.

Cách làm

Cà chua rửa sạch, thái múi cau, khế chua gọt bỏ viền rửa sạch rồi thái hình sao. Hành củ đập dập băm nhỏ. Hành khô phi thơm với cà chua cùng chút dầu ăn, nêm một chút gia vị.

Bạn lấy một lượng nước vừa đủ, đun sôi làm canh, cho cà chua đã xào chín vào, rồi cho thêm khế chua. Khi nước sôi lại, cho ngao vào nồi, đợi ngao mở miệng là chín.

4. Canh ngao chua ngọt nấu quả sấu

Nguyên liệu

Ngao: 600gr (hoặc nhiều hơn nếu nhà đông người), sấu: 3-4 quả nhỏ, cà chua: 2 quả, gừng: 1 mẩu cỡ đốt ngón tay cái, hành: 1 củ, hành hoa, rau răm, thì là, gia vị, hạt nêm, mắm.

Cách làm

Ngao mua về ngâm nước muối pha loãng với vài lát ớt cho ngao nhả cát. Chà rửa sạch vỏ ngao, cho vào nồi luộc cho ngao há hết miệng.

Bạn gạn nước ngao ra bát, để cho lắng cặn. Nhặt bỏ vỏ ngao, lấy phần ruột ngao, rửa lại ruột ngao với nước cho sạch.

Hành khô bỏ vỏ, băm nhỏ. Gừng rửa sạch, đập dập. Rau răm, thì là, hành hoa nhặt rửa sạch, thái nhỏ. Cà chua rửa sạch, thái miếng.

Sấu cạo bỏ vỏ, rửa sạch, đập dập (nếu bạn thích ăn chua hơn, có thể dùng 4-5 quả, nhưng đừng cho quá nhiều mà nồi canh sẽ bị chua quá và chát).

Hành khô phi thơm với 1 chút xíu dầu ăn, cho cà chua vào xào chín mềm với 1 ít gia vị, cho tiếp ngao và chút xíu mắm vào đảo qua rồi cho tiếp tới sấu.

Bạn gạn nước luộc ngao vào nồi, chừa lại phần cặn bẩn, đun sôi trong 2-3 phút, sau đó thả rau thơm thái nhỏ vào.

Cuối cùng nêm nếm thêm gia vị, hạt nêm cho vừa miệng rồi tắt bếp, cho canh ngao nấu sấu ra bát.

Diệu Anh (Tổng hợp)