Cách nấu 2 món canh chua cá cực ngon dễ làm nấu nhanh

Canh chua cá là một món ăn không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam. Nấu món canh chua ngon không phải là điều khó khăn. Hãy cùng Điện máy XANH vào bếp nấu canh chua cá bằng 2 cách cực ngon cực nhanh cực đơn giản nhé!

1 Cách làm canh chua cá hồi bổ dưỡng

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ và sơ chế

Nguyên liệu và dụng cụ

– Cá hồi: Đầu cá hồi hoặc 3 miếng cá phần giữa thân

– Dọc mùng (bạc hà): 3 nhánh

– Đậu bắp: 5-6 quả

– Cà chua: 3 quả

– Ớt tươi: 2 quả

– Măng chua: 1 bát nhỏ

– Dứa: 1/2 quả

– Rau ngổ: 1 nắm nhỏ

– Hành khô: 1 củ

– Tỏi: 3-4 tép

– Giá đỗ: 100g

– Rượu trắng: 1 chén

– Các gia vị thông thường

– Bếp, nồi, muỗng, dao,…

Sơ chế

– Để cá hồi không bị tanh, bạn hãy ngâm cá hồi với sữa và một chút muối trong vòng 2 phút. Sau đó vớt ra rửa sạch lại với nước.

– Để đảm bảo nước dùng ngọt, bạn nên cắt cá hồi ra thành từng miếng lớn khoảng 4-5 cm. Cá hồi sau khi rửa sạch cho vào tô, ướp cùng 1 chút bột canh, mì chính và nước mắm, hạt tiêu để cá đậm đà.

– Cà chua rửa sạch thái múi. Hành khô và tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, thái miếng. Đậu bắp rửa sạch thái lát chéo. Măng chua rửa qua nước, vắt ráo. Rau ngổ nhặt sạch, thái khúc vừa.

– Dọc mùng tước vỏ cắt thành từng khúc tầm 3-4cm. Sau đó ngâm dọc mùng vào nước có pha một chút muối. Giá đỗ ngâm qua với nước muối khoảng 2-3 phút, vớt ra rửa sạch rồi để ráo.

Bước 2: Cách nấu

– Đặt nồi lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào nồi. Sau đó phi thơm hành tỏi, sau đó cho 2/3 cà chua, măng chua và dứa vào xào cùng.

– Tiếp theo, đổ một lượng nước vừa ăn vào nồi, khi nước sôi thả cá hồi vào nồi và đun sôi khoảng 5 phút.

– Tiếp đến cho dọc mùng, đậu bắp, nốt số cà chua còn lại vào, nêm nếm gia vị vừa ăn và cuối cùng thả rau ngổ, ớt tươi cùng giá đỗ vào.

Bước 3: Trình bày và yêu cầu thành phẩm

Thành phẩm sau khi hoàn thành phải có vị chua nhẹ, nước canh trong, có màu sắc đẹp mắt, tươi tắn. Đặc biệt, nước canh chua không bị tanh thì món ăn mới đạt chuẩn.

Khi ăn cảm nhận được rõ rệt vị mềm ngọt đậm đà của cá hồi, chua dịu của dứa và măng chua, dọc mùng giòn sần sật, rau thơm bùi bùi.

Bạn có thể sử dụng rau ngò, ớt tỉa hoa để trang trí cho món canh chua cá hồi thêm phần bắt mắt.

2 Cách làm canh chua cá diêu hồng thanh mát

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ và sơ chế

Nguyên liệu và dụng cụ

– 600gr cá diêu hồng

– 100gr đậu bắp

– 100gr giá đỗ

– 100gr bạc hà

– 1/4 trái thơm

– 2 trái cà chua

– 80gr me

– Các gia vị thông thường

– Bếp, nồi, muỗng, dao,…

Sơ chế

– Cá diêu hồng đánh vảy, rửa sạch, cắt làm 3 khúc. Tùy vào con cá to hay nhỏ mà bạn cắt cá thành từng khúc vừa ăn.

– Me ngâm nước nóng và dùng muỗng nghiền nhuyễn cho me tan vào trong nước. Sau đó lọc lấy hạt me bỏ đi và giữ lại phần nước cốt. Đậu bắp, cà chua, giá đỗ, dứa rửa sạch và cắt thái vừa miếng.

Bước 2: Cách nấu

– Đặt nồi lên bếp, cho vào nồi 2 muỗng dầu ăn. Sau khi dầu nóng cho hành vào phi đến vàng. Tiếp theo cho cà chua vào nồi đảo đều cho đến khi cà chau chín mềm. Để tránh việc cháy khi xào cà chua, bạn nên cho vào nồi một ít nước.

– Tiếp theo, cho cá diêu hồng vào, tiến hành lật đảo nhẹ nhàng 2 mặt cá để cá được thấm đều gia vị. Khi thịt cá săn lại, cho vào nồi 1 lượng nước vừa đủ ăn. Sau đó đun đến khi nước sôi.

– Sau khi nước sôi, bạn cho gia vị và nước cốt me vào nồi. Khuấy đều và nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

– Sau khi nêm nếm xong, bạn hãy bật lửa to sau đó cho lần lượt bạc hà, thơm, đậu bắp, giá đỗ vào, nấu cho canh sôi trở lại thì tắt bếp. Không để canh sôi lâu quá như vậy rau củ sẽ bị chín quá, màu sắc không tươi.

Bước 3: Trình bày và yêu cầu thành phẩm

Canh chua cá diêu hồng đạt chuẩn phải có vị chua nhẹ của me, vị ngọt thanh và thơm của cá diêu hồng. Múc canh chua ra tô, trang trí thêm ớt, ngò gai tùy thích để món ăn thêm hấp dẫn hơn.

3 Mẹo thực hiện các món canh chua cá ngon, thành công

Hy vọng với công thức nấu canh chua cá ở trên sẽ giúp bạn dễ dàng nấu món canh chua cá ngon và dễ dàng hơn.