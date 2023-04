Tổng hợp 20 cách nấu canh chua cá thơm ngon ngọt mát đơn giản dễ làm

1. Canh chua cá lóc

Đã quá quen thuộc với mỗi bữa cơm, chỉ cần nghĩ tới canh chua cá lóc thì chắc chắn bạn sẽ thấy thòm thèm ngay.

Với từng miếng thịt cá lóc ngọt, thơm, không lẫn vào đâu được, vị chua nhẹ của cà chua, ngọt thanh của thơm, tươi mát của giá, thơm lừng của ngò gai, chấm với chút nước mắm ớt cay cay, ăn cùng với cơm nóng hoặc bún tươi đều vô cùng hấp dẫn.

2. Canh chua cá hồi

Chẳng kém cạnh với phần thịt, đầu cá hồi khi được nấu thành món canh chua cũng khiến bao con tim phải xao xuyến vì độ ngon và tươi của món canh này.

Cá hồi giàu dinh dưỡng, thịt cá mềm, thơm, lớp sụn ở đầu giòn rụm, chấm với nước mắm ớt và ăn cùng với cà chua, dọc mùng tươi mát thì ngon phải biết đó!

3. Canh chua cá hú

Thịt cá hú săn lại và thấm đều gia vị nhờ được xào sơ, nước canh chua đậm đà, thanh mát, có chút vị chua ngọt nhờ nước cốt me tươi và các nguyên liệu ăn kèm như cà chua, dọc mùng, đậu bắp, giá đỗ.

Bạn có thể cắt thêm vài lát ớt, một ít ngò ôm rồi đặt lên trên mặt giúp món canh đậm vị và thơm ngon hơn.

4. Canh chua cá diêu hồng

Vào những ngày thời tiết ẩm ương, một tô canh cá diêu hồng nóng hổi chắc chắn sẽ khiến bạn thấy ấm áp thật nhiều.

Cá diêu hồng nổi tiếng nhờ phần thịt dày, ngọt và ít xương, những nguyên liệu không thể thiếu là cà chua, thơm, đậu bắp, dọc mùng đều tươi mới tạo cho món canh chua có hương vị đặc biệt khó quên.

5. Canh chua cá bớp

Không chỉ được nấu với thơm hay cà chua như thông thường, bạn còn có thể nấu cá bớp với măng cực hấp dẫn. Măng chua được sơ chế kỹ nhưng vẫn giữ được độ giòn, thơm, cá bớp thì béo và mềm không thể tả. Dù có ăn với cơm nóng hay bún tươi, bạn chắc chắn sẽ không thể nào dừng đũa được.

6. Canh chua cá đuối

Thịt cá đuối giòn, ngọt và chắc, khi được nấu với bắp chuối, mẻ hay me non đều rất hài hoà. Mỗi loại nguyên liệu mang hương vị rất riêng, bắp chuối giòn được nấu với nước cốt me, cơm mẻ chua và thanh, lá me non lại có vị chua nhẹ vừa ăn. Dù là nguyên liệu nào thì món canh chua cá đuối đều rất đáng thử đó!

7. Canh chua cá basa

Mùi thơm của tỏi phi hoà quyện với canh chua cá basa tạo nên mùi hương quyến rũ, lan toả khắp gian bếp.

Phần cá basa đã được ướp kỹ để khử đi mùi tanh, sau đó xào săn với tỏi rồi được nấu thành món canh chua đậm đà, kết hợp cùng dọc mùng, cà chua, đậu bắp rồi chấm với nước mắm ớt cay nhẹ thì chỉ có thể khiến bạn vừa ăn vừa phải xuýt xoa vì vị ngon khó cưỡng.

8. Canh chua cá chép

Vừa mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào, cá chép còn giúp bữa cơm của bạn thêm ngon với món canh chua cá chép hấp dẫn. Thịt cá chép không chỉ chắc lại còn ngọt, kết hợp với dọc mùng thanh mát, cà chua tươi ngon, ăn với cơm nóng thì bao nhiêu chén cũng không thấy đủ.

9. Canh chua cá lăng

Nổi tiếng khắp vùng miền Tây sông nước, cả rau nhút và bông điên điển đều là một nguyên liệu yêu thích vi kết hợp với nhiều món ngon.

Sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua món canh chua cá lăng với phần cá ngọt, dai, béo, nước canh chua đậm đà, vừa ăn và dù có nấu với bông điên điển hay rau nhút thì đều có vị ngon riêng, chẳng thể chối từ.

10. Canh chua cá linh

Bên ngoài là trời mưa rả rích, nhưng bên trong gian nhà bạn lại là cả gia đình quây quần bên mâm cơm với đủ món ngon, đặc biệt là món canh chua cá linh thơm lừng, vô cùng ấm áp.

Cá linh được làm sạch, giữ được độ ngọt, nhỏ nhắn vừa ăn, bông điên điển tươi mát, bông súng giòn, phía trên là ngò gai và ớt cay càng làm cho món canh thêm phần hấp dẫn.

11. Canh chua cá kèo

Nếu bạn là người thích ăn cá, chắc chắn chiếc bụng đắng nhẹ và béo thơm của cá kèo sẽ khiến bạn phải mê đắm.

Cá kèo tuy ít thịt nhưng lại rất chất lượng, phần bụng có vị đắng ở đầu lưỡi nhưng hậu ngọt, được nấu thành canh chua với bông so đũa hay bông súng đều mang hương vị thơm ngon khó cưỡng.

12. Canh chua cá thu

Cá thu không chỉ ngon ở phần thân, mà đầu cá cũng là một bộ phận rất đáng ăn thử, đặc biệt là khi nấu canh chua. Rau muống kết hợp với đậu bắp hay măng chua khi kết hợp với đầu cá thu đều mang đến vị ngon rất riêng, không lẫn vào đâu được.

13. Canh chua cá rô

Màu sắc đẹp mắt và hương vị đặc trưng của canh chua cá rô khiến bạn vừa nhìn thấy là lập tức cảm nhận được cái đói cồn cào. Cá rô được xào sơ với tỏi thơm lừng, ngoài ra còn có bông súng, đậu bắp, cà chua ăn cùng tạo nên sự kết hợp hài hoà, khiến bạn ăn hoài mà chẳng thấy no.

14. Canh chua cá mú

Nếu bạn vẫn còn lăn tăn không biết nên làm món gì ngon với cá mú, mua thêm một ít bông điên điển và bông súng, bạn sẽ có ngay nồi canh chua cá mú vô cùng hấp dẫn.

Thịt cá mú chắc, ngọt, dày và nhiều, rau tươi xanh nấu kèm cùng một ít nước cốt me tươi chua chua tạo nên món canh chua dù có ăn bao nhiêu vẫn thấy thèm.

15. Canh chua cá mè

Vừa có thể nấu canh chua với thơm, cà chua, vừa có thể nấu với măng chua, nay bạn còn có thể nấu cá mè với mẻ mới lạ, hương vị hấp dẫn không kém.

Chút chua nhẹ và thanh mát của nước dùng, cá mè ngọt thịt, ăn cùng với cơm nóng và chấm với nước mắm ớt cay cay thì không còn gì bằng nữa.

16. Canh chua cá trắm

Vào những ngày nóng bức, ăn cơm với canh chua cá trắm nấu sấu hay nấu với dưa chua chắc chắc sẽ giúp bạn thấy mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Những quả sấu nhỏ, chua nhẹ hay dưa chua giòn giòn ăn kèm với cá trắm được nấu kỹ đều rất thanh mát, hấp dẫn và khiến nồi cơm nhà bạn vơi nhanh trong tích tắc.

17. Canh chua cá tầm

Thịt cá tầm tuy mềm nhưng không hề bị ngấy, khi được ướp với thì là, nghệ thì lại càng đặc sắc hơn nữa. Cá thấm đều gia vị, được nấu thành món canh chua ăn kèm với măng vừa giòn vừa thơm thì quả thật chẳng còn gì bằng.

18. Canh chua cá khoai

Cá khoai nổi tiếng bởi phần thịt dai ngon, ngọt và chắc đặc biệt là khi được chế biến thành món canh chua. Món canh mang vị chua ngọt vừa phải nhờ cà và sấu, mùi thơm của hành lá và thì là càng khiến cho bát canh chua thêm hấp dẫn hơn nữa!

19. Canh chua cá chốt

Cá chốt tuy có phần xa lạ, thế nhưng bạn chớ bỏ qua loại cá ngon và hấp dẫn này nhé. Thịt cá tươi, ngọt được nấu với bông so đũa thanh mát, đặc biệt hơn nữa là khi kết hợp với lá me non càng khiến cho canh chua cá chốt hấp dẫn, không thể chối từ.

20. Canh chua cá trê

Với đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên một món canh chua hoàn hảo, cá trê được nấu mềm nhưng vẫn giữ được vị ngọt, kết hợp với cà chua, thơm, rau nhút, me chua,… giúp món canh mang đầy đủ hương vị, ăn với cơm nóng và nước mắm mặn ớt cắt lát thì càng ngon hơn nữa.

Không chỉ phù hợp với mọi khẩu vị, 20 cách nấu canh chua cá với đủ các loại cá thơm ngon dễ dàng cho bạn lựa chọn để trổ tài ngay tại nhà, chiêu đãi gia đình. Chúc bạn thành công!