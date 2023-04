5 món canh bí đao thơm ngon, ngọt mát cực đơn giản

Những ngày hè nóng nực, canh bí đao là món ăn thanh mát giúp giải nhiệt không thể lý tưởng hơn. Cùng VinID tham khảo ngay 5 cách nấu canh bí đao để thực đơn ngày hè của gia đình bạn vừa phong phú lại vừa ngon miệng nhé!

Bí đao là loại quả có tính mát, được dùng rất phổ biến để nấu những món ăn trong gia đình, đặc biệt là các món canh thanh mát. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của bí đao đối với cơ thể con người mà không phải ai cũng biết.

Bí đao và những công dụng tuyệt vời đối với cơ thể

Là loại quả không chứa chất béo, thành phần chính gồm nước và các loại vitamin, canxi, photpho,… bí đao rất có lợi đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người.

Các công dụng của bí đao có thể kể đến như chống béo phì, giảm cân, giải độc, thanh nhiệt, chữa nám và làm đẹp da.

Ngoài ra, bí đao cũng được sử dụng để chữa nhiều loại bệnh rất hiệu quả như các bệnh lý về đường tiểu, bệnh đái tháo đường, bệnh phù toàn thân, ung thư họng, ho gà, viêm phế quản, hen suyễn,… Bí đao cũng rất tốt cho người bị bệnh đại tràng và còn được sử dụng để chữa ngộ độc thức ăn vô cùng hiệu quả. Ăn canh bí đao thường xuyên sẽ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại vóc dáng eo thon cùng làn da đẹp cho bạn nữa đấy.

Canh bí đao có thể được nấu cùng với tôm, thịt bằm, nấm rơm, cá lóc, sườn non… đều rất ngon miệng và giúp giải nhiệt rất tốt. Đặc biệt, cách nấu canh bí đao không hề khó hay mất nhiều thời gian nên chị em có thể thực hiện rất dễ dàng. Dưới đây là công thức nấu 5 món canh bí đao ngon, mát nhất, các chị em cùng bắt tay vào thực hiện thôi!

5 món canh bí đao thơm ngon

Cách nấu canh bí đao nấu tôm

Canh bí đao nấu tôm

Nguyên liệu:

1 quả bí đao

10g tôm nõn

Hành lá, ngò

Gia vị các loại

Cách làm canh bí đao nấu tôm:

Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch với nước rồi thái thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Tôm tươi lột vỏ, bỏ đầu và chân, chỉ giữ lại phần nõn tôm. Rửa sạch nõn tôm và giã cho tôm hơi dập.

Ướp tôm với một chút muối, nước mắm, đường, hạt tiêu, bột nêm, để khoảng 15 phút để tôm ngấm gia vị.

Phi hành với một chút dầu ăn, sau đó cho tôm vào xào qua. Thêm lượng nước cho vừa đủ.

Đun nước sôi thì vớt hết bọt, cho bí xanh vào nấu chín rồi nêm lại gia vị cho vừa ăn.

Cuối cùng, bạn múc canh ra bát và thưởng thức thôi nhé!

Cách nấu canh bí đao nấu thịt bằm

Canh bí đao nấu thịt bằm

Nguyên liệu để làm canh bí đao nấu thịt bằm:

500gr bí xanh

200gr thịt lợn xay

Hành lá, mùi tàu

Hành khô, gừng

Gia vị các loại: Dầu ăn, hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm

Cách nấu canh bí đao thịt bằm:

Gọt vỏ bí xanh, bỏ hết ruột bí, rửa thật sạch với nước rồi thái miếng vừa ăn

Ướp bí với một chút muối và hạt nêm để bí thêm đậm đà

Bóc vỏ hành khô rửa sạch và băm nhuyễn. Cạo sạch vỏ gừng, rửa sạch rồi đập dập. Bỏ hết lá úa của mùi tàu, hành lá, rửa sạch và thái nhỏ.

Băm nhỏ thịt heo, thêm một chút hạt tiêu, hạt nêm, hành băm, nước mắm rồi trộn đều để ướp trong 15 phút.

Phi thơm hành băm với một lượng nhỏ dầu ăn, sau đó bỏ thịt băm đã ướp gia vị vào đảo đều. Chờ thịt băm săn lại thì thêm lượng nước vừa đủ vào và nấu sôi lên. Nước sôi, bạn cho bí xanh và gừng vào nấu chín rồi tắt bếp. Nếm lại và bổ sung gia vị cho vừa ăn.

Cuối cùng, cho rau mùi, hành lá vào và múc canh ra bát để thưởng thức.

Cách nấu canh bí đao sườn non

Nguyên liệu:

1 quả bí đao

200gr sườn non

3 củ hành tím

Hành lá, rau ngò, hạt tiêu

Hạt nêm, gia vị các loại

Hướng dẫn nấu canh bí đao sườn non:

Bí đao gọt bỏ vỏ, cắt bớt ruột rồi thái thành miếng dày khoảng 1cm.

Hành tím bóc vỏ, đập dập.

Sườn non chặt khúc dài chừng 2 cm, ướp với 1 muỗng hạt nêm và một chút hạt tiêu cùng hành tím đập dập, để ngấm 15 phút.

Rửa sạch hành lá, lá ngò, rễ ngò và đầu hành lá đập dập, để riêng. Lá hành và lá ngò cắt nhỏ.

Cho nước sạch vừa đủ vào nồi đun sôi, sau đó, cho sườn non, rễ ngò và đầu hành vào. Khi nước sôi lại thì cho nhỏ lửa, hầm xương khoảng 15 phút. Cho bí đao vào nấu đến khi bí vừa chín tới, nêm hạt nêm và các loại gia vị, nếm vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Múc canh bí ra tô, rắc hành lá, lá ngò và tiêu lên, dùng nóng với cơm.

Cách nấu canh bí đao cá lóc

Nguyên liệu:

2 quả bí đao nhỏ

1 con cá lóc

Vài cọng hành lá, rau ngò

Các loại gia vị như hạt nêm, mắm, muối, hạt tiêu

Cách thực hiện món canh bí đao cá lóc:

Gọt vỏ bí đao, rửa sạch, để nguyên cả quả, lấy hết phần ruột ra.

Làm sạch cá lóc, lạng lấy phi lê hai bên. Ướp cá với một chút hạt nêm, muối, đường, nước mắm sao cho vừa ăn.

Cuộn phi lê cá lóc, nhồi vào quả bí đao.

Đun sôi nước, cho hai quả bí đao nhồi cá vào, hầm với lửa nhỏ khoảng 1 giờ cho bí mềm. Nêm hạt nêm cùng các loại gia vị cho vừa ăn.

Canh bí đao nấu nấm rơm

Canh bí đao nấu nấm rơm

Nguyên liệu:

Tôm nõn: 300g

Bí xanh: 1 miếng

Cà rốt: Nửa củ

Nấm rơm: 200g

Hành, mùi: 1 mớ nhỏ

Hành khô: 1 củ

Dầu ăn, bột nêm, hạt tiêu

Cách làm:

Rửa sạch tôm bóc nõn, ướp cùng một chút bột nêm sau đó xay thật nhuyễn.

Nấm hương ngâm rửa sạch, cắt bỏ chân nấm.

Hành, mùi cắt bỏ gốc, rửa sạch, cắt khúc. Hành khô băm nhỏ.

Bí xanh, cà rốt gọt vỏ rửa sạch thái mỏng.

Cho lớp tôm xay vào mặt trong của nấm rồi chiên vàng với dầu ăn (nếu không thích bạn bỏ qua bước chiên nấm tôm nhé).

Phi thơm hành với dầu ăn rồi đổ 1 bát tô nước vào, nêm 1 thìa hạt nêm nhỏ, đun sôi, khi nấm nổi lên thả bí xanh và cà rốt vào. Nêm gia vị vừa miệng.

Cuối cùng là rắc ít hành hoa, rau mùi, hạt tiêu.

Cho canh bí nấu nấm ra bát và thưởng thức.

