Cách nấu các món chay ngon dễ làm là điều mà nhiều người đang quan tâm và tìm kiếm bởi ăn chay trong nhiều năm trở lại đây trở thành xu hướng mới trên toàn cầu. Món chay đa số được chế biến từ các nguyên liệu rau củ, chính vì vậy để có thể hoàn chỉnh hương vị cho món ăn bạn cần rất nhiều bí quyết.

Các món chay được chế biến từ rau củ nhưng mang lại nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể

Dưới đây sẽ là cách nấu các món chay thông dụng, dễ chế biến được nhiều người yêu thích. Từ đây, bạn sẽ làm phong phú hơn cho bữa ăn chay của mình tránh sự nhàm chán. Ngoài ra, các món ăn được hướng dẫn đều chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể.

Đậu phụ chiên giòn

Nguyên liệu: 8 miếng đậu hũ trắng, 50g me, 100g bột chiên giòn, 100g bột chiên xù, 5g ngò rí, 2 muỗng cà phê sả băm, 5g đậu phộng rang, gia vị: hạt nêm, nước mắm chay, tương ớt, dầu ăn.

Các bước thực hiện:

Đậu hũ cắt làm 4. Ngò rí rửa sạch, cắt nhuyễn. Pha 150ml nước lạnh với 100g bột chiên giòn, khuấy tan, để yên trong 10 phút cho bột nở. Me ngâm với nước sôi, lọc lấy nước cốt.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho 1 muỗng cà phê sả vào phi thơm, tắt bếp. Tiếp theo cho nước cốt me vào cùng với ½ muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm chay, 3 muỗng canh đường, khuấy đều và bật bếp lên đun sôi hỗn hợp cho tan gia vị và sánh lại. Bạn nêm nếm lại gia vị cho phù hợp với khẩu vị của mình vì mỗi loại me sẽ có mức độ chua khác nhau. Sau khi nêm nếm gia vị, tắt bếp, cho vào 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng cà phê sả băm vào, trộn đều lên. Để xốt me nguội, cho ngò rí vào cùng với đậu phộng rang giã nát.

Bạn nhúng đậu hũ qua bột chiên giòn, sau đó lăn qua bột chiên xù rồi thả vào chảo dầu chiên. Cứ thế làm cho hết số đậu hũ đã chuẩn bị. Lưu ý là bạn nên chiên ở mức lửa vừa, cho đến khi chín vàng đều các mặt là được. Gắp đậu hũ ra cho lên giấy thấm dầu.

Đậu hũ chiên giòn nên ăn khi còn nóng và chấm cùng với nước xốt me.

Đậu hũ chiên giòn sẽ thêm ngon khi chấm với nước xốt me. Ảnh: Internet

Đậu phụ xốt cà chua

Nguyên liệu: 400g đậu hũ chiên, 10g boa rô, 3 trái cà chua, 50g cà rốt, 1 củ hành tây, gia vị: muối, đường, hạt nêm, tương ớt, nước mắm chay.

Các bước làm:

Đậu hũ cắt thành những miếng vuông vừa ăn. Cà chua rửa sạch, băm nhỏ. Cà rốt bỏ vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Boa rô rửa sạch, băm nhuyễn. Hành tây bỏ vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, bạn đổ cà chua, hành tây, cà rốt vào xào chín. Tiếp theo cho vào chảo 1 chén nước lạnh cùng với 2 muỗng canh nước mắm chay, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê muối, khuấy đều, đun khoảng 10 phút. Sau đó cho đậu hũ vào cùng với hành boa rô, đậy nắp, đun trên lửa nhỏ khoảng 15 phút cho đậu hũ thấm gia vị.

Khi đã đun đủ thời gian, bạn tắt bếp, múc ra dĩa, rắc lên một ít tiêu xay và thưởng thức.

Đậu hũ xốt cùng cà chua là món chay bạn đừng bỏ lỡ. Ảnh: Internet

Đậu phụ xào nấm tươi

Nguyên liệu: 2 miếng đậu hũ non, 50g bắp trái non, 50g nấm đông cô, 50g nấm bào ngư, 50 đậu Hà Lan trái, 50g cà rốt, 1 muỗng canh bột năng, ½ chén bột mì, 1.5 muỗng canh mật ong, 1 chén nước dừa tươi, 20g hành boa rô, gia vị: sa tế, nước tương, bột ngọt, dầu hào chay, màu dầu điều, dầu mè.

Các bước thực hiện

Đậu Hà Lan rửa sạch, cắt làm đôi. Cà rốt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt lát dày khoảng 2mm. Nấm đông cô khô rửa sạch, ngâm nở, sau đó mang đi luộc chín (trong nước luộc bạn cho thể khoảng ½ muỗng cà phê hạt nêm chay), vớt ra, để ráo. Nấm bào ngư rửa sạch, ép ráo nước, xé nhỏ. Bắp non rửa sạch, để ráo. Hành boa rô rửa sạch, cắt lát mỏng.

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào ½ muỗng canh muối. Khi nước sôi, cho bắp non, cà rốt, đậu Hà Lan chần qua trong khoảng 1 phút, vớt ra ngâm vào âu nước đá lạnh để giữ được màu vốn có và độ giòn.

Cho 2 muỗng canh nước tương, 1.5 muỗng canh dầu hào chay, 1.5 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê sa tế chay, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, ½ muỗng cà phê đường, nước dừa tươi, khuấy đều cho gia vị tan ra.

Đậu hũ cắt thành miếng vuông. Tẩm từng miếng đậu hũ non qua bột mì rồi thả vào chảo dầu chiên vàng đều các mặt.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu màu điều. Khi dầu nóng, đổ hành boa rô vào phi thơm. Tiếp theo cho nấm đông cô, nấm bào ngư cùng với cà rốt, bắp non, đậu Hà Lan, 3 muỗng canh hỗn hợp gia vị đã pha ở trên, đảo đều lên, tắt bếp, đổ riêng ra dĩa.

Cho phần hỗn hợp nước gia vị còn lại vào chảo, đun sôi lên, cho đậu hũ vào rim chung trong khoảng 1 – 2 phút. Khi đã đun đủ thời gian, bạn cho phần nấm, rau củ đã xào ở trên vào cùng với 1 muỗng canh bột năng pha loãng với nước, đảo lên. Cuối cùng, bạn cho vào chảo 1 muỗng cà phê dầu mè, tắt bếp, hoàn thành món ăn.

Đậu phụ xào với các loại nấm mang lại hương vị rất tươi ngon. Ảnh: Internet

Đậu phụ kho nấm

Nguyên liệu: 2 miếng đậu hũ trắng, 200g nấm rơm, 20g hành boa rô, 1 trái ớt sừng, gia vị: dầu ăn, nước tương, tương ớt, hạt nêm, đường.

Các bước làm

Bắc chảo lên bếp, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thả 2 miếng đậu hũ vào chiên sao cho vàng đều các mặt. Sau đó cắt thành miếng vuông nhỏ vừa ăn.

Hành boa rô rửa sạch, băm nhỏ phần đầu hành, lá hành cắt khoanh tròn. Ớt rửa sạch, băm nhỏ. Rửa nấm rơm bỏ chân đen, rửa sạch với nước muối, để ráo. Nếu nấm lớn, bạn có thể cắt làm đôi.

Pha 2 muỗng canh nước tương với 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng canh đường, ớt băm, khuấy đều lên. Ướp đậu hũ với hỗn hợp gia vị này trong khoảng 15 phút.

Bắc chảo dầu chiên đậu hũ lên bếp, đun nóng. Sau đó cho hành boa rô băm vào phi thơm. Tiếp theo đổ nấm rơm vào xào sơ qua rồi cho đậu hũ đã ướp vào, đảo đều lên. Bạn đổ vào chảo khoảng ½ chén nước lọc tiếp tục đun trên lửa nhỏ cho đến khi nước cạn lại thì rắc vào 1/3 muỗng cà phê tiêu và hành boa rô vào, đảo đều lên tắt bếp.

Đậu hũ kho nấm rơm sẽ là món ăn đậm đà đưa cơm. Ảnh: Internet

Nấm bào ngư chiên giòn

Nguyên liệu: 200g nấm bào ngư xám, 100g mè trắng, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 80g bột chiên giòn.

Các bước thực hiện:

Pha 80g bột chiên giòn với 120ml nước lạnh và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, khuấy đều cho gia vị tan ra.

Rửa nấm với nước muối pha loãng sau đó rửa lại bằng nước lạnh, để ráo. Tiếp theo, bạn dùng khăn giấy thấm khô nước.

Nhúng nấm qua bột chiên giòn, rắc mè lên trên miếng nấm, thả vào chảo dầu chiên sao cho vàng đều các mặt là vớt ra đặt lên giấy thấm dầu. Chiên nấm trên mức lửa trung bình, không chiên trên lửa quá nhỏ.

Nấm bào ngư chiên giòn sẽ ngon hơn khi thưởng thức nóng và chấm với tương cà hoặc tương ớt.

Nấm bào ngư chiên giòn có thể dùng như một món ăn vặt. Ảnh: Internet

Đậu phụ kho cà tím

Nguyên liệu: 400g đậu hũ trắng, 8 cái nấm đông cô, 2 trái cà tím, 70g hành boa rô, 1 trái ớt sừng, 15g gừng, 200ml nước dừa, gia vị: muối, đường, bột ngọt, nước tương, dầu hào chay.

Các bước thực hiện:

Gừng vỏ bỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Ớt sừng rửa sạch, cắt lát. Hành boa rô rửa sạch, cắt lát mỏng.

Cà tím rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, ngâm vào nước có pha muối để không bị đen. Sau đó, vớt ra để ráo, chiên sơ qua.

Ngâm nấm đông cô với nước ấm (khoảng 60 độ C) cho nở, rửa sạch, cắt làm đôi, chiên sơ qua.

Đậu hũ thấm khô nước, cắt miếng vuông vừa ăn, chiên vàng giòn các mặt.

Cho đậu hũ và cà tím vào âu ướp cùng 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 2/3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, trộn đều cho nguyên liệu thấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, đổ gừng và hành boa rô vào phi thơm, vàng. Tiếp theo cho đậu hũ và cà tím vào cùng với nấm, đảo đều tay trên mức lửa trung bình trong khoảng 3 phút sau đó tắt bếp, đổ hỗn hợp qua nồi đất. Đổ 200ml nước dừa tươi vào nồi đất, đậy nắp đun cho đến khi cạn bớt nước. Cuối cùng, bạn cho ớt sừng, 1/3 muỗng tiêu vào, tắt bếp và thưởng thức cùng với cơm nóng.

Đậu hũ kho cà tím thơm ngon, lạ miệng. Ảnh: Internet

Đậu phụ om kiểu Hàn

Nguyên liệu: 500g đậu hũ, 20g hành boa rô, 1 củ hành tây, 5g tảo bẹ khô, 1 trái ớt sừng, gia vị: nước tương, bột ớt Hàn Quốc, dầu mè.

Các bước thực hiện:

Cho tảo bẹ khô vào nồi nước (khoảng 300ml), đun sôi lên trong khoảng 15 phút, vớt bỏ tảo bẹ.

Hành boa rô phần gốc cắt lát xéo, phần lá băm nhỏ. Ớt băm nhuyễn. Hành tây cắt nhỏ.

Pha hỗn hợp xốt om gồm 4 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh bột ớt, 1 muỗng cà phê dầu mè, hành boa rô băm, ớt băm, trộn đều tất cả lên.

Đậu hũ cắt miếng vuông vừa, dùng khăn giấy thấm khô, chiên vàng đều các mặt. Cho hỗn hợp xốt ở trên vào chảo đậu hũ cùng với nước tảo bẹ, hành tây, hành boa rô cắt lát, đậy nắp, đun trên lửa nhỏ trong 10 phút là hoàn thành món ăn. Khi ăn, bạn có thể rắc lên trên 1 ít mè rang để thơm ngon hơn.

Đậu hũ om theo kiểu Hàn với vị cay đặc trưng. Ảnh: Internet

Rau quả xào chay

Nguyên liệu: 100g bông cải trắng, 100g bông cải xanh, 100g bắp non, 50g đậu Hà Lan, 100g nấm hương tươi, 50g ớt chuông đỏ, 50g hành tây, 100g cà rốt, 10g rau cầu tàu, 10g hành boa rô, gia vị: dầu ăn, nước tương, dầu hào chay, hạt nêm chay, muối, tiêu, muối.

Các bước thực hiện:

Bông cải trắng, bông cải xanh cắt thành những nhánh nhỏ vừa ăn. Bắp non cắt làm đôi theo chiều dọc. Cà rốt cắt lát mỏng vừa ăn. Nấm hương có thể để nguyên hoặc cắt làm đôi. Đậu Hà Lan tước bỏ chỉ. Ngâm tất cả các loại rau củ này trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút sau đó vớt ra, xả sạch lại.

Ớt chuông cắt miếng vuông vừa ăn. Hành tây cắt miếng vuông nhỏ. Hành boa rô băm nhuyễn. Rau cần tàu cắt khúc khoảng 2cm.

Bắc nồi nước (khoảng 1 lít) lên bếp, cho vào ½ muỗng canh muối và ½ muỗng canh đường, đun sôi, cho cà rốt vào luộc trước trong khoảng 5 phút. Sau đó vớt ra, cho bắp vào luộc trong 1 phút, vớt ra, cho bếp bông cải trắng luộc trong 3 phút. Tiếp theo cho bông cải xanh luộc trong 1 phút. Đậu Hà Lan chần 1 phút. Nấm hương luộc khoảng 2 phút.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho hành boa rô vào phi thơm, vàng tắt bếp. Cho vào chảo ¼ muỗng canh đường, ½ muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào chay, trộn đều lên, đổ tất cả rau củ vào, đảo đều lên. Sau đó bật bếp lửa lớn và đảo đều tay trong 2 phút. Tiếp theo cho hành tây vào, đảo đều. Cuối cùng cho cần tàu vào cùng với 1 ít tiêu, đảo đều lên và tắt bếp.

Với các loại rau củ kết hợp với gia vị mang lại món chay bổ dưỡng. Ảnh: Internet

Cơm chiên hạt sen

Nguyên liệu: 1 chén cơm nguội, 100g hạt sen tươi, 50g đậu que, 50g cà rốt, 20g nấm hương khô, 10g hành boa rô gia vị: hạt nêm chay, bột ngọt, đường, dầu mè, dầu hào chay.

Các bước thực hiện

Cho cơm vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút sau đó lấy ra chuẩn bị mang đi chiên. Cho cơm vào tủ lạnh để hạt cơm tơi ra.

Nấm hương ngâm nở, rửa sạch, cắt nhỏ. Đậu que cắt nhỏ. Cà rốt cắt hạt lựu nhỏ. Hành boa rô băm nhỏ.

Hạt sen rửa sạch, cho vào nồi nước luộc chín, vớt ra để ráo.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng cho hành boa rô vào phi thơm, vàng. Sau đó cho cà rốt, đậu que, cà rốt vào xào cho săn lại. Tiếp theo cho cơm vào, đảo đều cho hạt cơm tơi ra, nêm vào chảo 1 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ½ muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào đảo đều lên cho hạt cơm thấm gia vị. Sau đó bạn cho hạt sen vào, đảo đều. Cuối cùng, cho vào chảo 1 muỗng cà phê dầu mè và 1 ít tiêu xay, tắt bếp, hoàn thành món ăn.

Cơm chiên hạt sen thơm bùi. Ảnh: Internet

Với cách làm các món chay đơn giản như trên, bạn sẽ đa dạng hơn cho thực đơn của mình. Tuy có cách làm đơn giản nhưng chúng đều chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Nếu muốn học thêm nhiều món chay khác để thưởng thức hoặc kinh doanh, bạn hãy điền ngay thông tin vào form bên dưới để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

