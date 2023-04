Bao tử hầm tiêu xanh là món ăn bổ dưỡng, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt rất tốt cho những người đang mệt mỏi hoặc phụ nữ sau sinh. Cách nấu bao tử hầm tiêu xanh đơn giản mà hấp dẫn. Miếng bao tử giòn dai đậm đà, quyện cùng vị cay nhẹ đặc trưng của tiêu xanh và nước dùng ngọt thanh quả thực là một món ngon không thể bỏ qua.

Bao tử hầm tiêu xanh là món ăn hấp dẫn lại vô cùng bổ dưỡng. Ảnh: Internet

Theo Y học cổ truyền, bao tử heo vị ngọt, tính ấm, giải nhiệt, có công dụng bổ khí, hỗ trợ chữa các bệnh lý dạ dày, cùng nhiều chứng bệnh khác như suy nhược cơ thể, thiếu máu, sa tử cung, trẻ em suy dinh dưỡng… Do cấu tạo bởi các cơ có chức năng nghiền và tiêu hóa thức ăn nên bao tử ăn rất dai giòn, đây cũng chính là đặc điểm khiến nhiều người ưa chuộng món ăn này. Ngoài ra, tiêu xanh có khả năng kháng viêm, chất piperine giúp ích cho việc điều trị chứng viêm khớp. Hơn nữa, loại gia vị này còn góp phần cải thiện khả năng lưu thông máu, ngăn ngừa và làm hạn chế cơn đau các khớp do tuần hoàn máu kém. Nếu thích ăn bao tử hầm tiêu xanh nhưng ngại hàng quán chế biến không sạch sẽ, cùng học ngay cách nấu bao tử hầm tiêu xanh thơm ngon, bổ dưỡng lại đảm bảo an toàn.

Nguyên liệu nấu bao tử hầm tiêu xanh

Bao tử (dạ dày) heo: 500g

Hạt tiêu xanh nguyên chùm: 50g

Xương heo: 300g

Nấm mèo: 30g

Củ sen: 200g

Củ cải trắng: 1 củ

Gừng: 1 củ

Rau sống ăn kèm: mồng tơi, xà lách xoong

Gia vị: muối, đường, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, dầu ăn, phèn chua, rượu trắng

Nguyên liệu nấu bao tử hầm tiêu xanh. Ảnh: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế bao tử

Bao tử rửa qua một lần với nước sạch, sau đó lộn mặt trong ra, cạo bỏ lớp màng và cắt bỏ phần mỡ thừa. Xát muối và chanh vào bao tử, bóp mạnh tay để khử mùi hôi, rửa sạch lại với nước. Tiếp theo dùng phèn chua chà xát vào miếng bao tử, bóp kỹ để phèn chua khử sạch mùi hôi và chất nhầy, đồng thời giúp miếng bao tử ăn giòn ngon hơn. Sau khi chà phèn chua đem bao tử rửa sạch lại nhiều lần với nước.

Chà xát bao tử nhiều lần với muối và chanh cho hết nhớt. Ảnh: Internet

Đun sôi hỗn hợp gồm: 300ml nước, 20ml rượu trắng với vài lát gừng, sau đó cho bao tử vào trụng sơ cho đến khi 2 mặt săn lại thì vớt ra. Dùng dao hoặc kéo cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn (bao tử hầm tiêu xanh sẽ co lại bớt nên đừng cắt nhỏ quá bao tử sẽ không giòn).

Luộc bao tử với rượu trắng và gừng để khử mùi. Ảnh: Internet

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Xương heo rửa sạch, sau đó trụng qua nước sôi có pha chút muối để khử mùi hôi.

Nấm mèo ngâm nở, cắt phần chân, rửa sạch, cắt miếng.

Củ sen, củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát mỏng 1cm.

Rau mồng tơi, xà lách xoong nhặt bỏ gốc, rửa sạch, để ráo.

Tiêu xanh rửa sạch.

Bước 3: Ướp gia vị

Cho 1/2 nhánh tiêu xanh, 3 lát gừng, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê tiêu vào thố rồi giã nát. Sau đó cho hỗn hợp vừa giã vào phần bao tử đã sơ chế, trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút để bao tử thấm gia vị.

Ướp bao tử với gia vị khoảng 15 phút cho thấm. Ảnh: Internet

Đặt chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, tiếp theo cho hỗn hợp bao tử đã ướp vào, xào đến khi cạn nước và thấy bao tử săn lại, ngả màu vàng, tỏa mùi thơm hấp dẫn thì tắt bếp.

Xào bao tử trước khi hầm sẽ giúp bao tử thấm gia vị và đậm đà hơn. Ảnh: Internet

Bước 4: Hầm bao tử

Cho phần xương heo vào nồi với 2,5 lít nước cùng 1 muỗng cà phê muối, đun với lửa lớn đến khi nước sôi thì vớt bọt, hạ nhỏ lửa và hầm trong 1 tiếng để lấy nước dùng.

Hầm xương heo để lấy nước dùng ngon ngọt. Ảnh: Internet

Đổ phần bao tử đã xào vào nồi cùng củ sen, củ cải trắng và 1/2 nhánh tiêu xanh còn lại. Nấu cho sôi rồi hạ lửa nhỏ hầm 40 – 45 phút, đến khi thấy miếng bao tử mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn sựt.

Cho bao tử đã xào vào hầm. Ảnh: Internet

Cho nấm mèo đã ngâm nở vào nồi nước hầm, nêm 3 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối cùng 1 muỗng canh nước mắm. Tiếp tục nấu 5 phút nữa rồi nhắc xuống. Vậy là bạn đã hoàn tất món bao tử hầm tiêu xanh thơm ngon, bổ dưỡng rồi.

Trình bày và thưởng thức

Khi ăn, đặt nồi bao tử hầm tiêu xanh lên bếp lẩu, dùng nóng với bún hay mì, ăn kèm với rau mồng tơi, xà lách xoong hoặc cải bẹ xanh đều ngon. Nồi bao tử hầm với nước dùng cay nồng, thơm nức mùi tiêu xanh, bao tử mềm dai, giòn sựt khi nhai rất ngon miệng.

Bao tử sau khi hầm mềm, giòn dai, thơm nhẹ mùi tiêu, ăn hoài không ngán. Ảnh: Internet

Mẹo làm sạch bao tử heo đơn giản, hết mùi hôi

Nội tạng động vật luôn là một trong những nguyên liệu cần phải chế biến kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt với bao tử, người nội trợ thường mất nhiều thời gian để sơ chế. Để món bao tử hầm tiêu xanh được thơm ngon, nếu đã làm nhiều cách mà bao tử vẫn còn mùi, bạn có thể tham khảo một số mẹo dưới đây.

Sử dụng muối, nước mắm: Cách đơn giản nhất để làm sạch mùi khó chịu của bao tử là bóp với muối thật kỹ cho đến khi bao tử hết nhớt, sau đó rửa sạch lại với nước. Tiếp đến sử dụng một ít nước mắm, muối hòa vào khoảng 1 lít nước, đun sôi, cho bao tử vào trụng. Làm như vậy những chất bẩn từ bao tử sẽ đi ra và nước mắm sẽ ngấm vào một phần, bao tử vừa hết mùi hôi lại giòn thơm hơn khi chế biến món ăn.

Sử dụng bột mì, chanh: Cạo sạch lớp màng nhầy ở mặt trái của bao tử, rửa trực tiếp dưới vòi nước, rắc bột mì lên rồi bóp thật kỹ để bột mì hút hết nhớt từ bao tử, cho thêm muối vào xát thật mạnh tay sau đó trụng với nước sôi. Vớt bao tử ra rửa lại, lấy một nửa quả chanh xát đều cả hai mặt. Chanh sẽ làm trắng bao tử đồng thời át bớt mùi hôi còn lại trên bao tử. Cách này khá tốn thời gian nhưng bao tử sẽ rất sạch và thơm.

Sử dụng gạo: Bóp qua bao tử heo với muối rồi rửa sạch, lấy gạo đã vo qua nhồi vào bao tử, luộc với nước trong khoảng nửa giờ (cho bao tử vào lúc nước sôi, không cho muối luộc cùng để bao tử không bị dai). Sau khi luộc chín, vớt bao tử ra, bỏ phần cơm bên trong, ngâm qua nước lạnh. Bằng cách này bao tử sẽ giòn, lại có mùi thơm của gạo.

Đảo bao tử trong chảo nóng: Lộn mặt trong của bao tử ra, bóp với muối để sạch màng mỡ. Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng cho bao tử vào đảo cho săn rồi lấy ra cạo sạch màng nhớt. Làm liên tục 3 lần, lần cuối cùng cho thêm một chút nước mắm ngon, đảo nhanh tay, lấy xuống, cạo nhớt, chà lại với muối và chanh rồi rửa sạch với nước.

Đảo bao tử trong chảo nước mắm để khử mùi hôi. Ảnh: Internet

Lưu ý trong quá trình hầm bao tử

Tiêu xanh là loại gia vị rất tốt cho sức khỏe, thích hợp nấu các món hầm. Bạn tìm mua loại tiêu xanh Phú Quốc là ngon nhất. Bạn cũng có thể dùng tiêu đen để thay thế nhưng hương vị món ăn sẽ bị giảm đi.

Nếu muốn món ăn có vị ngọt thanh và ngậy hơn, bạn có thể thay thế nước lọc bằng nước dừa trong quá trình hầm.

Với cách nấu bao tử hầm tiêu xanh trên đây, bạn có thể biến tấu thành món lẩu bao tử tiêu xanh bằng cách tăng thêm lượng nước dùng. Món lẩu này thích hợp thưởng thức trong những ngày mưa lạnh. Đừng quên chuẩn bị thêm chén nước mắm nguyên chất có vài lát ớt để tăng thêm hương vị.

