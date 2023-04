Mách bạn cách luộc hột vịt lộn ngon không bàn cãi cực dễ

Cách luộc hột vịt lộn ngon không phải ai cũng biết được. Những món ăn đơn giản, tưởng là dễ làm nhưng không phải đâu nhé. Cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây để có món ăn ngon chiều lòng gia đình.

Hột vịt lộn hay trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc đối với người dân Việt Nam ở khắp các vùng miền. Món ăn bổ dưỡng, hấp dẫn được nhiều người yêu thích, thưởng thức bất cứ lúc nào trong ngày. Khi ăn thường ăn kèm với rau răm, gừng thái sợi, muối và chút nước chanh hay quất để điều vị với nhau. Với nhiều dưỡng chất vì thế món ăn ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Nếu khéo tay, bạn có thể tự chế biến món ăn này ngay tại nhà. Nhưng nhiều người nghĩ trứng luộc sẽ đơn giản, dễ làm song thực tế không có các mẹo vặt dưới đây thì món trứng vịt lộn luộc sẽ khó ngon được. Bạn đã nắm rõ được cách luộc hột vịt lộn thơm ngon đúng điệu chưa?

Đôi điều có thể bạn chưa biết về hột vịt lộn

Bạn đã biết gì về hột vịt lộn? Hột vịt lộn (theo cách gọi của người miền Nam) chính là những quả trứng vịt được ấp dở, phôi đã phát triển thành hình hài cụ thể. Hột vịt lộn có chứa khá nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người như protein, lipit, canxi, vitamin A, vitamin C…Tuy nhiên, hột vịt lộn chỉ mang đến lợi ích cho người dùng khi nó được ăn đúng cách và đúng liều lượng.

Ở Việt Nam, người dân ở cả 3 miền đều ăn món này và thường ăn những quả trứng được ấp từ khoảng 18 -21 ngày, bởi họ cho rằng đây là thời điểm hột vịt lộn ngon nhất.

Trong tất cả các món ăn từ hột vịt lộn, có lẽ hột vịt lộn luộc chính là món ăn được ưa thích nhất không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước ngoài như Trung Quốc, Campuchia, Philippines…Tuy nhiên nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam không dám ăn món này, họ cho rằng đây là món ăn khá “kinh dị”. Nhưng những ai dám thử một lần đều phải tấm tắc khen ngon.

Cách làm và thưởng thức hột vịt lộn ở mỗi quốc gia là không giống nhau. Để luộc hột vịt ngon nhất cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cách chọn trứng, thời gian luộc, pha muối chấm cùng,…Cách luộc hột vịt lộn ngon tại Việt Nam sẽ được JAMJA’s BLOG hướng dẫn ngay sau đây. Bạn nhớ theo dõi thật kỹ nhé để có được món ăn ngon đúng điệu nhé.

Cách chọn hột vịt lộn ngon nhất

Để có thể luộc hột vịt ngon thì đương nhiên trước hết bạn cần chọn được những hột vịt lộn ngon. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn chọn được nguyên liệu ngon và chất lượng nhất:

– Nhận biết trứng mới hay trứng cũ: Những quả trứng mới sẽ có bề mặt vỏ hơi khô ráp, có thể còn có lớp phấn trắng mỏng ở bên ngoài. Còn những quả trứng đã cũ thì vỏ trông có vẻ trơn hơn, có thể nhìn thấy những chấm đen li ti.

– Nhận biết trứng non hay trứng già: Bạn cũng có thể giơ những quả trứng dưới ánh đèn hay ánh mặt trời để nhận biết trứng đã già chưa hay còn non. Nếu trứng còn non, bạn sẽ chỉ thấy một khoảng trống nhỏ. Và ngược lại, nếu bạn thấy khoảng trống càng lớn nghĩa là trứng càng già.

Bạn cũng có thể nhận biết bằng cách xem độ nặng nhẹ của quả trứng. Cầm quả trứng vịt lộn trên tay, nếu bạn thấy nhẹ tay hơn so với khi cầm những quả trứng khác có nghĩa là trứng đó đã già và nếu bạn thấy hơi nặng tay thì quả trứng đó còn non.

Cách thứ ba đó là dùng nước muối. Tuy nhiên cách làm này bạn chỉ có thể sử dụng khi đã mua trứng vịt lộn về nhà. Thả trứng vịt lộn vào chậu nước muối pha loãng, nếu thấy trứng chìm xuống thì đó là quả trứng vịt lộn non. Nếu bạn thấy trứng nổi thì đó là quả trứng già.

Trứng vịt lộn vừa ăn thường là trứng được ấp từ 18 đến 21 ngày. Nếu bạn không dám chắc và kinh nghiệm chọn trứng của mình, hãy tìm đến những địa chỉ uy tín và nhờ người bán chọn giúp.

Cách luộc hột vịt lộn ngon như ngoài hàng

Chuẩn bị nguyên liệu

– Hột vịt lộn: Số lượng tùy theo sở thích

– Gừng tươi: Gừng tươi sẽ giúp bạn tránh việc bị lạnh bụng hay đầy hơi khi ăn hột vịt lộn. Nếu lỡ ăn quá nhiều vì quá ngon, bạn cũng không cần lo vì gừng có tác dụng kích thích tiêu hóa.

– Rau răm: Nếu ăn hột vịt lộn mà không có rau răm thì quả là một thiếu sót. Rau răm sẽ làm cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn. – Chanh

– Ớt tươi: tùy theo độ cay bạn muốn

– Gia vị ăn kèm bao gồm: Muối, tiêu xay

– Nước

Cách luộc hột vịt lộn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Rửa sạch các vết bẩn trên vỏ hột vịt lộn để vi khuẩn không thể xâm nhập khi chế biến trứng.

– Rau răm ngắt láy phần lá non, rửa sạch sau đó để ráo nước.

– Gừng tươi rửa sach, cạo vỏ, sau đó thái sợi nhỏ.

– Ớt thái lát mỏng hoặc băm nhỏ đều được

Bước 2: Bỏ hột vịt lộn nhẹ nhàng vào nồi, sau đó đổ nước vào vừa ngập trứng (cao hơn mặt trứng khoảng 1cm), đổ quá nhiều nước hay quá ít nước đều không được. Nếu bạn muốn khi luộc trứng vỏ không bị vỡ hãy cho thêm một ít muối.

Bước 3: Bật bếp và luộc hột vịt lộn trong khoảng 15 phút là thời gian trứng chín ăn vừa ngon lại đảm bảo an toàn. 5 phút đầu là thời gian để đun cho nước sôi, bạn nên mở lửa to. 10 phút sau khi đã sôi bạn giảm lửa vừa. Nếu bạn luộc trứng với lửa quá to trong cả quá trình, trứng bị va vào nhau như thế rất dễ bị vỡ trứng và chắc chắn bạn sẽ không có thành phẩm ngon.

Bước 4: Chuẩn bị đồ ăn kèm

Trong lúc chờ trứng chín, bạn hãy tranh thủ làm ho muối trắng + tiêu xay + ớt vào cùng một bát và trộn đều. Sau đó vắt thêm một chút nước cốt chanh và trộn đều. Gừng có thể trộn vào cùng hoặc để riêng đều được.

Bước 5: Khi trứng luộc đã chín, bạn múc ra và ăn ngay khi còn nóng. Nếu ăn nguội sẽ cảm thấy có vị tanh, rất không ngon. Ăn kèm với rau răm, gừng và chấm với muối tiêu ớt đã pha để món hột vịt lộn luộc ngon đủ vị, vừa có cay, mặn và cả vị ngọt của vịt lộn.

Trứng vịt lộn luộc để qua đêm có tốt không?

Như đã biết trứng vịt lộn là món ăn vô cùng bổ dưỡng, và việc để thức ăn qua đêm chắc chắn không chỉ khiến khẩu vị của món ăn bị giảm mà còn làm mất đi nguồn lợi dinh dưỡng từ trong món ăn đó. Trứng vịt lộn cũng thế, việc bạn để qua đêm và đem ra luộc lại khiến món trứng của bạn mất đi mùi vị thơm ngon, thành phần dinh dưỡng cũng theo đó mà bị bão hòa đi mất.

Hột vịt lộn nóng hổi, ngọt thơm ăn kèm với rau răm và gừng tươi sẽ làm cho ngày đông thêm ấm áp. Giờ thì bạn đã học được cách luộc hột vịt lộn ngon rồi, vậy thì thực hành ngay và luôn đi. Từ nay bạn cũng không cần đi ra tận quán để ăn hột vịt lộn nữa mà có thể tự làm ngay tại nhà bất cứ khi nào bạn thấy thèm ăn. Vừa ngon lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa chứ. JAMJA’s BLOG chúc bạn ngon miệng với món hột vịt lộn luộc đơn giản nhưng bô dưỡng, thơm ngon này.

