Thịt heo luộc là món ăn quen thuộc trở thành nét văn hóa ẩm thực của người Việt. Món ăn này thường được ăn kèm với nước mắm, tôm chua hoặc mắm tôm kèm với rau sống rửa sạch. Tuy nhiên, cách luộc thịt lợn ngon để có độ mềm, màu trắng hồng đẹp mắt và khi ăn vẫn giữ nguyên độ ngọt, thơm của miếng thịt để bữa cơm gia đình được trọn vị thì không phải ai cũng biết.

Cùng MEATDeli khám phá bí quyết để chinh phục cả nhà với món ăn ngon và đơn giản này nhé!

1. Cách luộc thịt lợn ngon nhờ vào nguyên liệu tươi, sạch

Đúng như tên gọi của món ăn, các thành phần nên chọn khi chế biến món thịt luộc thường được yêu thích nhất là phần thịt nạc của con heo như: ba rọi, thịt vai, thịt đùi, thịt chân giò,… Bởi lẽ đây là những phần thịt vừa có nạc, vừa có mỡ và da, khi luộc lên thịt sẽ mềm và ngon hơn.

Về cảm quan, cần nên lựa chọn những miếng thịt tươi ngon bằng cách quan sát màu của thịt phải có màu đỏ nhạt hoặc hồng tươi, không có mùi hôi, miếng thịt có độ đàn hồi tốt, khi ấn vào thịt không có dấu tay và bề mặt khô ráo. Tránh mua các phần thịt có màu sẫm, bề mặt thịt bị nhão, có nhớt và mùi hôi bất thường.

Để mua được thịt heo tươi, không tẩm ướp hàn the hay có chất tạo nạc, nên chọn mua thịt ở những cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng. Thịt heo MEATDeli của tập đoàn Masan được sản xuất và đóng gói trên quy trình khép kín. Bên cạnh đó, nhớ ứng dụng công nghệ Oxy Fresh 9 từ Châu Âu, mỗi miếng thịt heo MEATDeli đảm bảo luôn tươi ngon và giữ được đầy đủ các chất bổ dưỡng trong vòng 9 ngày. Thịt mát MEATDeli được lấy từ nguồn heo khỏe và áp dụng hệ thống kiểm soát 3 tuyến kiểm dịch theo hướng dẫn của bộ NN-PTNT và Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.

Thịt mát MEATDeli được sản xuất trên công nghệ Oxy Fresh 9 hiện đại

Đặc biệt, thịt ba rọi MEATDeli luôn tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn thịt mát TCVN 12429:2018. Thịt heo sau khi giết mổ được bọc kỹ lưỡng và đưa vào bảo quản xuyên suốt từ 0-4 độ C từ nhà máy đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, thịt heo MEATDeli là thương hiệu thịt heo đầu tiên trên thị trường cam kết tiêu chí “Thịt Sạch Không Cần Rửa”, có thể sử dụng ngay sau khi mở hộp.

Hiện nay, thịt sạch MEATDeli đã có mặt tại hơn 1.000 điểm trên toàn quốc với chuỗi hệ thống phân phối gồm cửa hàng chuyên doanh, đại lý và siêu thị (Winmart, Winmart+, Big C/GO, Coopmart…), xem chi tiết cửa hàng gần bạn nhất tại đây.

2. Nguyên liệu chuẩn bị làm món thịt heo luộc

Thịt heo (ba rọi, thịt đùi, thịt vai, thịt chân giò): 500gr – 800gr (tùy số lượng thành viên trong gia đình).

Hành khô: 1 củ

Hành lá: 5 – 7 nhánh

Tỏi: 1 củ

Hạt tiêu: 2gr

Ớt: 1 quả

Các loại rau thơm: Salad, tía tô, rau thơm, rau quế, diếp cá…

Nguyên liệu làm món thịt heo luộc chuẩn thơm ngon

3. Hướng dẫn cách luộc thịt lợn ngon đúng chuẩn

Bước 1: Sơ chế

Thịt sau khi mua về nên cạo sạch lông còn sót lại trên da và rửa sạch với nước muối pha loãng. Nếu miếng thịt bản quá to và dày, bạn có thể chia phần ra để thịt luộc nhanh chín hơn.

* Lưu ý: Không nên cắt vụn miếng thịt tươi trước khi luộc, việc này sẽ khiến món thịt luộc bị khô.

Bước 2: Khử mùi hôi của thịt

Để món thịt heo luộc thơm ngon, thông thường người ta thường trần qua nước sôi kèm hành lá, gừng và tiêu với toàn bộ miếng thịt để loại bỏ những tạp chất và mùi hôi trên miếng thịt. Thao tác này giúp cho miếng thịt sau khi luộc sẽ có mùi thơm, thanh ngọt và hấp dẫn.

Luộc thịt heo sơ qua nước sôi để loại bỏ chất bẩn, mùi hôi trên bề mặt thịt.

Tuy nhiên đối với thịt heo sạch MEATDeli, các chuyên gia khuyên bạn có thể bỏ qua bước này bởi vì nếu trần qua sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng có trong miếng thịt nhờ công nghệ Oxy Fresh 9 từ Châu Âu. Theo đó, sau khi mở hộp, bạn có thể cho vào nồi luộc ngay mà không cần phải rửa lại. Bên cạnh đó, với tiêu chí “Thịt chỉ bạn chạm” đảm bảo hạn chế tối đa các tác nhân chạm vào thịt làm ảnh hưởng đến chất lượng so với thịt mua ở bên ngoài.

Bước 3: Luộc thịt

Cho miếng thịt đã trần qua vào nồi, đổ nước lạnh ngập thịt. Đập dập 1 củ hành khô đã bóc vỏ kèm nắm hành lá vào luộc cùng thịt kèm thêm một ít hạt tiêu. Đậy vung và cho lên bếp để luộc thịt.

Cách luộc thịt heo ngon không phải ai cũng biết

Lưu ý: Khi luộc thịt heo nên để lửa nhỏ sẽ giúp thịt mềm hơn. Để lửa vừa cho đến khi nước sôi thì hạ nhỏ mức lửa lại để tránh nước sôi trào ra ngoài. Trong quá trình luộc, bạn cần hớt phần bọt cặn trong nồi để miếng thịt lợn luộc được trắng hồng, nước luộc trong.

Điểm dễ nhận ra của miếng thịt heo ngon là khi luộc sẽ có mùi thơm ngọt đặc trưng, nước trong và bề mặt có nổi váng mỡ to. Nếu là thịt heo kém chất lượng thì váng mỡ chia thành từng cụm nhỏ, nước luộc không có mùi thơm. Còn nếu là thịt heo ôi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thì khi luộc có mùi hôi, nước luộc vẩn đục.

Trong quá trình luộc, bạn cần nên kiểm tra thịt heo luộc đã chín hay chưa bằng cách xiên đũa vào miếng thịt theo chiều từ trên xuống, nếu từ đầu vết xiên có nước màu đỏ hồng chảy ra thì là thịt chưa chín, cần luộc thêm một chút nữa rồi tắt bếp.

Mẹo nhỏ giúp cho miếng thịt trắng hồng, thơm và mềm thịt, đặc biệt là thịt không bị khô hay dính vào nhau khi thái: Sau khi thịt heo luộc đã chín tới, vớt thịt ra bỏ vào 1 tô nước lọc đun sôi để nguội có vắt một vài giọt chanh. Ngâm khoảng 5 phút thì bạn vớt ra đĩa rồi thái.

Bước 4: Cách thái thịt heo đẹp

Để có thể thái thịt thành từng miếng đều nhau và đẹp mắt; miếng thịt phải được thái đúng dọc thớ thịt, khi ăn mới thấy được thịt mềm không bị xơ khô.

Cách xác định thớ thịt heo đó là bạn có thể cắt miếng thịt ra làm hai để xác định đâu là thớ dọc, đâu là thớ ngang. Dao thái thịt cũng nên được mài sắc, khi thái miếng thịt cũng được đẹp mắt hơn vì không bị vỡ vụn.

Cần thái thịt heo luộc theo thớ dọc để miếng thịt đẹp mắt, không bị vỡ vụn.

Thịt heo luộc ngon hơn khi ăn kèm cùng rau sống và nước chấm như mắm tôm, nước mắm, tôm chua…. Đối với một số vùng miền thì loại rau ăn kèm cùng nước chấm mỗi nơi sẽ khác. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà bạn cần chọn nước chấm phù hợp để bữa ăn thêm ngon.

Món thịt heo luộc ngoài ăn với cơm còn có thể biến tấu với bún hoặc cuốn bánh tráng kèm rau sống cũng không kém phần hấp dẫn.

