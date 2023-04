[Mẹo vặt] Cách luộc phèo non giòn ngon không kém ngoài hàng

Qua bài viết này e-dyario.org xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Cách luộc phèo non mềm hay nhất được tổng hợp bởi e-dyario.org

Phèo non luộc là một món ăn nhậu ưa thích của các đấng mày râu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách luộc phèo non giòn ngon như ngoài hàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cách luộc phèo non giòn cho các bà nội trợ thể hiện tay nghề.

Cách luộc phèo non giòn – Mẹo chọn phèo non ngon

Phèo non nghe thì có vẻ xa lạ nhưng thực chất đây chính là món lòng non quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Để phèo non khi luộc sẽ giòn, ngon thì tốt nhất bạn nên đi chợ từ sớm để đảm bảo mua được thực phẩm tươi sạch nhất.

Phèo non nên mua đoạn có màu hồng nhạt, ống ruột bé, căng tròn, khi bóp thử có chất dịch màu trắng sữa, không có mùi hôi lạ.

Những đoạn lòng có ống to, hơi vàng, chất dịch bên trong màu trắng ngà thường khi luộc lên sẽ bị dai và đắng, ăn không ngon.

Phèo non phải đảm bảo độ tươi mới, không bị dính nhớt khi chạm vào, có độ đàn hồi, săn chắc cao và không bị thâm đen hay tái xanh.

Hướng dẫn cách luộc phèo non giòn nhanh và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500gr phèo non

Nửa chén con muối hạt

Bột mì

1 củ gừng

1 quả chanh tươi

Cách chế biến:

Bước 1: Bạn mua phèo non về, lộn trái phần phèo non, loại bỏ hết các màng mỡ bám vào, sau đó bóp lòng cùng bột mì và muối hạt cho kỹ để hết chất dịch, chất bẩn, giun, sán (hoặc có thể dùng củ gừng tươi, luồn vào trong và bóp kỹ cho sạch). Cuối cùng, chà miếng chanh lên phèo non rồi rửa lại bằng nước sạch.

Bước 2: Gừng bạn cạo vỏ, rửa sạch, đập dập hoặc thái thành lát mỏng. Bạn bắc một nồi nước lên bếp, thêm gừng đập dập, có thể thêm chút muối nếu thích đậm đà, đun đến khi nước sôi mới thả phèo non vào luộc trong khoảng 10 phút thì tắt bếp, vớt ra.

Mẹo nhỏ trong cách luộc phèo non giòn bạn nên biết

Để thực hiện cách luộc phèo non giòn thì bạn nhớ chờ nước thật sôi mới cho phèo non vào, không cho ngay từ đầu sẽ khiến lòng bị dai, chuyển màu.

Ngay sau khi luộc phèo non xong, bạn vớt ra ngay và thả vào bát nước đá có pha chút chanh (nếu không có thể pha với phèn chua hoặc giấm gạo đều được) để giúp tăng độ giòn, trắng cho món phèo non luộc bắt mắt. Thời gian ngâm trong khoảng 5 – 7 phút cho phèo non nguội bớt thì lấy ra thái.

Phèo non nên luộc vừa chín tới, tránh luộc quá kỹ cùng sẽ làm lòng đổi màu, ăn bị dai hơn và mất vị ngon.

Phèo non luộc là món ăn dân dã, đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon trong những bữa cơm gia đình. Bạn nhớ áp dụng cách luộc phèo non giòn mà GiupViecTot.vn chia sẻ để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé.

