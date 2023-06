Các cách làm phèo non ngon tuyệt cú mèo mà bạn nên biết.

Cách làm phèo non ngon tuyệt bạn đã nắm được chưa? Cùng JAMJA’s Blog vào bếp với món phèo hấp dẫn nhé!

Phèo non hay nội tạng nói chung là món khoái khẩu của nhiều người. Món ăn này giàu dưỡng chất và được chế biến theo nhiều công thức để cho ra các món ngon khác nhau.

Nhưng đặc điểm chung của các loại nội tạng là dễ để lại mùi khó chịu nếu như không biết cách sơ chế, xử lý. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng của đồ ăn cũng như sức khỏe người dùng.

Vậy làm sao để món phèo non trở nên ngon, nội tạng không còn mùi khi chế biến? Để hiểu rõ hơn về nội dung này cũng như biết cách làm phèo non ngon tuyệt, mời bạn tìm hiểu nội dung được JAMJA giới thiệu dưới đây!

Phèo non là gì?

Có lẽ bạn đã nghe rất nhiều về cái tên lòng non. Nhưng cái tên phèo non thì rất ít khi nghe thấy. Thực chất hai cái tên này đều làm một. Phèo non hay còn gọi là lòng non, ruột non của heo, bò.

Phèo non thường là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Bởi phèo non không chỉ có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau mà nó còn có thể làm món nhậu ngon tuyệt dành cho đấng mày râu.

Cách mua phèo non ngon

Để mua được những bộ phèo non sạch, ngon là điều vô cùng khó. Những câu hỏi như : cách làm phèo non ngon, cách chế biến phèo non…luôn là những câu hỏi hóc búa dành cho những người không có kinh nghiệm đi chợ, nhất là đối với các ông chồng. Để giúp mọi người có thêm kiến thức mua phèo non cũng như cách làm phèo non, JAMJA’s BLOG sẽ hướng dẫn các bạn cách mua phèo non ngon như sau:

Phèo non ngon, không bị đắng là phèo non nhìn bên ngoài có màu trắng hồng.

Khi bóp, bạn sẽ thấy có dịch màu trắng chảy ra.

Ống phèo non thường nhỏ, căng thay vì dẹp và mỏng.

Các cách làm phèo non ngon

Cách luộc phèo non ngon nhất

Chuẩn bị nguyên liệu.

– Phèo non. – Hành củ. – Giấm

Cách làm.

Phèo non sau khi mua về, rửa qua nước rồi cho vào nước lạnh. Dùng tay vuốt phèo non từ đầu này sang đầu kia. Cho phèo non vào nồi nước, đun sôi rồi bắc ra.

Dùng tay vuốt phèo non một lần nữa để tuôn dịch có trong phèo non ra ngoài. Bạn cần làm kỹ bước này vì nếu không, các chất bẩn, giun, sán vẫn ở lại trong phèo non đó.

Cho phèo non vào nước rồi lại đun lần nữa. Đập chút hành củ vào để phèo non thơm hơn. Khi nước sôi thì vớt phèo non ra và cho vào bát nước đã pha giấm.

Với cách làm này, JAMJA’s BLOG đảm bảo phèo non của bạn sẽ trắng, thơm, gion, ngon không cững nổi.

Cách xào phèo non ngon

Ngoài cách luộc, có rất nhiều cách làm phèo non ngon. Phèo non có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau như: phèo non xào dưa, phèo non xào dứa…vv

Chuẩn bị nguyên liệu.

– Phèo non. – Dưa cải. – Hành tím. – Gừng. – Rượu. – Gia vị : Đường, muối, dầu ăn.

Cách làm.

Bước 1.

Phèo non sau khi mua về, rửa sạch rồi cho vào nồi, luộc qua. Dùng tay bóp phèo non để bỏ các dịch bên trong rồi rửa lại phèo non và luộc lại một lần nữa. Ở lần luộc này, bạn cho vào nước chút rượu, đường và muối và đổ nước ngập phèo non.

Luộc phèo trong 5 phút kể từ khi cho các gia vị vào rồi vớt phèo non ra. Đợi phèo non nguội thì cắt phèo non thành các miếng vừa ăn. Thời gian luộc khoảng 45 phút đến 1 tiếng để phèo non được chín và ngấm các gia vị đã cho.

Bước 2.

Cho hành đã thái nhỏ vào chảo, phi thơm.

Bước 3.

Vắt sạch nước dưa cải rồi thái dưa cải thành các miếng nhỏ. Cho dưa cải vào chảo. Cho thêm chút hạt nêm để dưa cải vừa vị. Đảo đều tay 5 phút rồi cho phèo non vào. Cho thêm chút gừng vào và đảo đều tay.

Bước 4.

Đảo đều tay khoảng 10 phút thì cho phèo non ra đĩa là có thể dùng.

Món này mà ăn cùng với nước tương dầm ớt thì ngon tuyệt cú mèo đó.

Cách làm phèo non nướng

Chuẩn bị nguyên liệu.

– Phèo non. – Gừng. – Sả. – Lá chanh. – Gia vị : Nước mắm, dầu hào, hạt tiêu, đường.

Cách làm.

Bước 1.

Phèo non sau khi mua về, rửa sạch rồi cho vào nồi nước cùng với gừng đã thái lát, sả đã băm nhuyễn và lá chanh. Đun khoảng 10 đến 15 phút thì vớt phèo non ra.

Bước 2.

Nhúng phèo non qua nước lạnh khoảng 5s. Rồi thái phèo non thành các miếng vừa ăn.

Bước 3.

Cho nước mắm, dầu hào, hạt tiêu và đường vào bát, khuấy đều đễ hỗn hợp hòa tan.

Bước 4.

Cho phèo non vào hỗn hợp trên rồi dùng tay bóp mạnh. Ướp phèo non khoảng 30 phút để phèo non ngấm đều các gia vị.

Bước 5.

Cho phèo non lên vỉ nướng, nướng chín. Trong quá trình nướng, dùng cọ quét dầu ăn lên các mặt của từng miếng phèo non để chúng không bị cháy và chín đều. Khi thấy phèo non có màu vàng nâu đẹp thì chứng tỏ chúng đã chín và bạn có thể ăn ngay khi còn nóng.

Món phèo non nướng mà được ăn cùng với nước mắm ớt thì ngon không còn gì bằng đâu. JAMJA’s BLOG sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm cách pha nước mắm để ăn cùng với món này như sau :

Cho hành khô, hành lá đã thái vào bát nước mắm. Cho thêm chút vừng cùng bột ớt, nước cốt chanh. Dùng đũa khuấy đều để hỗn hợp hòa tan với nhau là bạn đã có bát nước mắm chua cay để ăn cùng với phèo non nướng rồi đó.

Cách chiên phèo non

Chuẩn bị nguyên liệu.

– Phèo non. – Bột nghệ. – Dầu hào. – Sa tế. – Dầu chiên. – Giấm – Bột nêm. – Hạt tiêu. – Hành

Cách làm.

Bước 1.

Phèo non sau khi mua về rửa qua nước rồi ngâm vào giấm khoảng 5 phút để khử mùi hôi và làm sạch phèo non. Dùng dao thái phèo non thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2.

Cho hành, 2 muỗng sa tế, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng hạt tiêu, 1 muỗng bột nêm vào bát rồi trộn đều.

Bước 3.

Cho phèo non vào và ướp khoảng 30 phút để phèo non ngấm đều các gia vị.

Bước 4.

Cho dầu ăn vào chảo rồi đun nóng đến khi dầu già thì cho phèo non vào. Dùng đũa đảo đều tay.

Bước 5.

Đảo đều tay khoảng 10 phút đến khi phèo non có màu vàng nâu đẹp mắt thì cho phèo non ra đĩa và thưởng thức.

Với các cách làm phèo non ngon mà JAMJA’s BLOG vừa hướng dẫn. Bạn sẽ có những món phèo non ngon giòn, mùi hương hấp dẫn để thưởng thức vào những ngày cuối tuần cùng với người thân của mình.

Chúc bạn thành công!

