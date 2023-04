Hướng dẫn chi tiết cách luộc ốc ngon, không đứt ruột cực đơn giản

1 Cách chọn mua ốc tươi ngon

Ưu tiên chọn những con ốc cầm nặng tay, không bị dập nát, khi ngửi không có mùi hôi thối. Nếu dùng tay chạm nhẹ vào mài ốc, thấy ốc cử động ngay lập tức và thụt vào trong thì đó là ốc còn sống.

Bên cạnh đó, lúc ngâm ốc trong nước, phần đầu ốc thò ra ngoài và di chuyển nghĩa là ốc còn tươi. Bạn nên lưu ý điểm này nhé!

Bạn không nên chọn mua những con ốc nổi lên bề mặt nước khi ngâm hoặc nằm yên không cử động vì phần lớn các con ốc này không còn tươi ngon hoặc đã chết.

Vị trí của mài ốc rất quan trọng. Nếu mài ốc nằm ngay gần sát miệng ốc thì đó là con ốc dày thịt, ngược lại, phần mài tụt sâu trong mình ốc nghĩa là ốc gầy thịt.

Khoảng thời gian vào giữa tháng và cuối tháng âm lịch là thời điểm ốc sinh sản. Do đó, lúc này, thịt ốc thường khá gầy và có nhiều ốc con. Vì vậy, bạn nên cân nhắc lựa chọn thời gian mua ốc phù hợp để chọn được những con ốc béo, mập, nhiều thịt nhé!

2 Cách làm sạch ốc đơn giản, không tanh

Hiện nay, cách làm sạch ốc đơn giản, nhanh chóng, phổ biến nhất là sử dụng nước vo gạo. Khi ngâm ốc cùng với nước vo gạo, ốc sẽ dần nhả bùn đất ra. Lúc này, bạn có thể dễ dàng vệ sinh ốc sạch hơn.

Ngoài nước vo gạo, bạn có thể lựa chọn ngâm ốc trong thau kim loại để lại bỏ chất bẩn của ốc. Chỉ cần cho vào thau kim loại các vật dụng như dao, muỗng, nĩa, đũa kim loại vào ngâm cùng, khi ốc ngửi thấy mùi này, nó sẽ tự động nhả hết bùn đất ra.

Bên cạnh đó, việc ngâm ốc cùng giấm hoặc ớt, chanh cũng đem lại hiệu quả tốt giúp ốc sạch hơn. Cho những gia vị này vào chậu rồi ngâm cùng ốc sẽ làm chúng nhanh chóng nhả hết chất bẩn ra ngoài.

Thời gian ngâm ốc thường kéo dài ít nhất 3 tiếng để ốc có thể thải hết phần bùn đất. Sau khi ốc nhả bùn đất xong, bạn chỉ cần đem rửa lại với nước 2 – 3 lần cho thật sạch.

3 Luộc ốc bao lâu là ngon nhất?

Bạn nên luộc ốc sau khi sôi khoảng 2 – 3 phút, cho đến khi vảy ốc bong ra là được. Nếu nấu ốc trong thời gian quá lâu sẽ làm ruột ốc thụt vào trong, dễ đứt đoạn và khó khều.

Trong quá trình nấu ốc, bạn không nên mở vung hoặc đảo trộn ốc trong nồi khi chưa sôi bùng. Bạn nên lưu ý điểm này nhé!

4 Cách luộc ốc hương không bị đứt ruột

Nguyên liệu

Ốc hương: 1kg

Tía tô: 20gr

Sả: 3 – 4 nhánh

Gừng: 1 củ

Nước vo gạo: 500ml

Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn mua ốc hương tươi

Bạn nên ưu tiên chọn loại ốc hương có kích thước lớn vừa phải, vẫn còn tươi sống chứ không xuất hiện mùi hôi thối, khó chịu.

Bước 2: Ngâm rửa sạch ốc hương

Đầu tiên, bạn rửa ốc thật sạch với nước một lần, sau đó ngâm cùng với nước vo gạo hoặc nước ớt (ớt tươi dầm nát hoặc ớt bột) để ốc nhả hết phần chất bẩn ra ngoài.

Bạn ngâm ốc trong khoảng thời gian từ 2 – 5 tiếng. Sau đó, rửa ốc lại với nước nhiều lần cho đến khi nước không còn vẩn đục. Lúc này, bạn vớt ốc ra rồi để ráo nhé!

Bước 3: Tiến hành luộc ốc hương

Bạn bắc nồi lên bếp, tiếp theo xếp phần sả nguyên cây đã rửa sạch xuống dưới đáy nồi. Kế đến là gừng đập dập. Cuối cùng, bạn đổ phần ốc được chuẩn bị cùng với lá tía tô thái nhỏ vào luộc với lửa lớn cho đến khi sôi.

Bạn nên quan sát nồi ốc trong quá trình nấu. Khi nồi ốc sôi tầm 3 – 4 phút thì bạn tắt bếp, đậy nắp lại một tí rồi vớt ốc ra. Không nên đảo nhiều lần trong lúc luộc để hạn chế ốc bị đứt ruột bạn nhé!

5Cách luộc ốc bươu

Nguyên liệu

Ốc bươu: 1kg

Lá chanh: 10 lá (có thể thay thế bằng lá bưởi)

Sả: 4 nhánh

Dấm bỗng: 10ml

Ớt: 6 quả

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Các bước thực hiện

Bước 1: Làm sạch ốc bươu trước khi luộc

Bạn có thể tham khảo 3 cách làm sạch ốc mà Điện máy XANH đã gợi ý nhé!

Sau khi ngâm ốc xong, bạn rửa lại ốc với nước sạch nhiều lần để rong rêu bám trên vỏ ốc bung ra hết. Lưu ý không nên xóc ốc lúc rửa vì dễ khiến ốc bị đứt hết phần ruột, không ngon.

Bước 2: Luộc ốc bươu thơm ngon, hấp dẫn

Đầu tiên bạn rửa sạch lá chanh (hoặc lá bưởi). Đối với sả, bạn lột bỏ vỏ ngoài, rửa sạch rồi đập dập, sau đó cắt thành từng đoạn với độ dài khoảng 2 lóng tay.

Tiếp theo, xếp sả và lá bưởi xuống đáy nồi rồi đổ 10ml dấm bỗng vào. Kế đến, bạn cho phần ốc được làm sạch và 1/2 muỗng cà phê muối vào nồi. Vì khi luộc, ốc sẽ tiết ra nước nên chúng ta không nên đổ nhiều nước bạn nhé!

Bạn bắc nồi lên bếp nấu với lửa lớn. Trong quá trình nấu bạn không nên mở nắp nồi nhé. Lúc thấy nước trong nồi sôi trào bọt trắng thì bạn đợi thêm khoảng 1 phút rồi mở nắp nồi và trút ốc ra rổ.

6Cách luộc ốc nhồi

Nguyên liệu

Ốc nhồi: 1kg

Sả: 5 nhánh

Lá chanh: 6 lá

Gừng: 1 củ

Nước vo gạo: 500ml

Muối: 1 muỗng cà phê

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế ốc nhồi

Ốc nhồi có khá nhiều nhớt và chất bẩn bám trên thân ốc nên bạn cần phải vệ sinh thật kĩ. Bạn có thể tham khảo các cách làm sạch ốc mà Điện máy XANH đã gợi ý để làm sạch ốc hiệu quả nhé!

Bước 2: Luộc ốc nhồi thơm ngon, hấp dẫn

Bạn xếp lá chanh, sả đã cắt khúc khoảng 4 lóng tay, gừng đã cắt lát xuống đáy nồi cùng 1 muỗng cà phê muối. Sau đó, cho 100ml nước vào nồi đun với lửa lớn cho đến khi sôi.

Lúc nồi ốc đã sôi, bạn tiếp tục nấu trong 2 phút rồi tắt bếp.

7Cách luộc ốc gạo

Nguyên liệu

Ốc gạo: 1kg

Sả: 5 nhánh

Lá chanh: 5 lá

Nước vo gạo: 700ml

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế ốc gạo

Đổ ốc gạo vào thau nước sau đó dùng tay chà các ngóc ngách phía ngoài vỏ ốc cho thật sạch để loại bỏ hết bụi bẩn. Tiếp đến, bạn ngâm ngập ốc trong 700ml nước vo gạo để ốc nhả hết chất bẩn ra ngoài.

Bạn ngâm như vậy ít nhất 45 phút rồi rửa ốc lại với nước nhiều lần cho sạch rồi để ráo.

Bước 2: Luộc ốc gạo thơm ngon, không đứt

Bạn rửa sạch 5 nhánh sả sau đó cắt khúc khoảng 4 lóng tay rồi đập dập và xếp dàn đều xuống đáy nồi. Tiếp theo, cho 100ml nước vào nồi cùng phần ốc gạo đã được rửa sạch. Thêm 5 lá chanh được vò nát rồi bắc lên bếp nấu với lửa lớn đến khi sôi. Luộc đến khi ốc mở miệng rồi tắt bếp bạn nhé!

8Cách luộc ốc nhảy không bị thụt

Nguyên liệu

Ốc nhảy: 1kg

Sả: 5 nhánh

Lá chanh: 6 lá

Nước vo gạo: 500ml

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế ốc nhảy

Ốc nhảy nằm sâu dưới cát nên thường sẽ ngậm rất nhiều cát trong miệng. Do đó, khi mua về, bạn nên ngâm ốc với thời gian một ngày để ốc nhả sạch chất bẩn ra ngoài nhé.

Bạn có thể ngâm ốc cùng với nước gạo hoặc nước muối thêm một vài lát ớt để ốc nhả cát, bùn, nhớt nhanh hơn. Đừng quên rửa lại ốc với nước nhiều lần cho thật sạch nha.

Bước 2: Luộc ốc nhảy thơm ngon, hấp dẫn

Đầu tiên, bạn đổ phần ốc đã được rửa sạch vào nồi. Tiếp theo, cho sả đập dập và lá chanh lên trên cùng 100ml nước. Kế đến, bạn bắc nồi lên bếp đun cho đến khi thấy sôi bùng lên rồi mở nắp nồi đảo vài cái. Cuối cùng, nấu trong khoảng 2 – 3 phút là ốc chín rồi.

9Cách pha nước chấm ốc luộc

Nước mắm gừng: Cách làm nước mắm gừng khá đơn giản. Bạn giã nhuyễn gừng, vắt bỏ nước. Tiếp theo, trộn đều cùng ớt tươi và tỏi băm nhuyễn. Sau đó, thêm một chút đường, nước mắm sao cho vừa ăn rồi khuấy đều cho hỗn hợp sệt lại. Cuối cùng chỉ cần vắt một xíu nước chanh vào chén là đã hoàn thành rồi.

Nước mắm me: Bạn phi thơm hành tím, tỏi rồi cho nước cốt me, nước mắm, đường trắng cùng nước lọc vào chảo nấu với lửa vừa rồi khuấy đều để các gia vị hòa vào nhau. Đợi khoảng 1 phút cho hỗn hợp sệt lại rồi tắt bếp. Sau đó, chỉ cần cho mắm me ra chén, thêm chút ớt cắt nhỏ là đã hoàn thành.

Cách pha nước chấm ốc luộc

10 Lưu ý khi luộc ốc

Để món ốc khi nấu xong thơm ngon, hấp dẫn, bạn nên chọn ốc còn tươi, các con ốc có kích thước to đều. Đối với ốc biển, khi sờ vào miệng ốc, nếu thấy phần thịt lõm vào nghĩa là ốc còn khỏe mạnh. Bạn nên lưu ý điểm này nha.

Bạn nên chọn những con ốc có phần vỏ sáng màu, bóng mịn, nhìn ốc mập mạp. Ốc sau khi mua về nên được sơ chế ngay bởi nếu để lâu ốc sẽ chết dần, có thể ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Khi thưởng thức món ốc, bạn không nên uống cùng rượu bia vì chúng sẽ làm tích tụ protein dẫn đến cản trở quá trình đào thải chất đạm dư thừa. Điều này tạo nên axit uric trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh Gout ở cơ thể.

