Cách luộc lòng bò vừa trắng vừa mềm khiến ông xã thích mê

Lòng bò luộc vừa trắng vừa giòn sẽ khiến các ông xã thích mê – Ảnh Internet

1. Nguyên liệu để luộc lòng bò

Lòng bò non

Vài lát gừng

Chanh tươi, giấm, rượu trắng

Muối

Nước sôi để nguội

2. Cách khử mùi hôi của lòng bò

– Thông thường, người ta làm sạch lòng bò bằng lượng phèn chua vừa đủ. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá nhiều phèn chua để khử mùi hôi, do phèn chua rất có hại cho sức khỏe khi sử dụng quá liều lượng. Do đó, chỉ nên dùng một lượng vừa đủ và một số cách dưới đây sẽ giúp khử mùi hôi của lòng bò đảm bảo an toàn.

Sử dụng cây sả

– Sả bóc hết lớp vỏ già, đem đập dập hoặc băm nhuyễn rồi để cả nhánh vào nấu với nước sôi. Khi nước sôi dậy mùi thì cho lòng đã làm sạch chần qua nước sôi và lại thả lòng vào thau nước lạnh. Cuối cùng chỉ cần đem lòng bò đi luộc là xong.

Dùng sả khử mùi hôi của lòng bò – Ảnh Internet

– Đây là công đoạn vô cùng đơn giản và nhanh gọn mà còn đảm bảo an toàn chất lượng. Mặt khác, sả có công dụng khử mùi hôi vô cùng hiệu quả và có khả năng làm sạch các vết màng mỡ bám dính vào lòng.

Sử dụng nước mắm

– Cho vào nồi nước nóng 1 thìa canh giấm ăn, 1 thìa canh nước mắm với loại có đạm cao cùng 1 ít gừng rồi cho lòng bò đã làm sạch vào trụng qua. Chỉ cần nước nóng không cần phải là nước sôi và với hỗn hợp này thì có thể dễ dàng đánh bay hết những mùi hôi khó chịu của lòng bò.

Cho lòng bò trụng qua nước sôi với 1 ít nước mắm, giấm, gừng – Ảnh Internet

– Bên cạnh đó, nước mắm kết hợp với giấm còn giúp làm sạch phần nhớt còn thừa lại trong công đoạn làm sạch lòng và giữ được hương vị thơm ngon một cách tự nhiên.

3. Các cách luộc lòng bò vừa trắng vừa mềm

Cách 1

– Lòng bò mua về làm sạch, bóp qua với muối, không nên bóp quá nhiều muối và tuốt quá kỹ sẽ là lòng dai, mất ngon. Sau đó, dùng vòi nước xả lại lòng cho mất dịch bên trong rồi tiếp tục tuốt qua, rửa lại và để vào rổ cho ráo nước.

– Tiếp theo, đun một nồi nước sôi với vài lát gừng và thả lòng non vào luộc. Khi nước sôi khoảng 2 – 3 phút thì vớt lòng ra và thả vào bát nước sôi để nguội, lưu ý là nước phải ngập lòng đã thêm một ít chanh tươi.

– Ngoài ra, có thể thay thế chanh bằng giấm cũng được. Với cách cho vài giọt nước chanh vào ngâm sẽ giúp lòng luôn trắng giòn. Cuối cùng, thái lòng bò thành miếng vừa ăn và chấm với nước mắm gừng cay nồng.

Lòng bò luộc vừa trắng vừa giòn sần sật – Ảnh Internet

Cách 2

– Lòng bò làm sạch, bóp muối rồi rửa lại bằng nước sạch và để ráo. Sau đó, pha phèn chua đã được nướng phồng vào thau nước lạnh, rồi đổ vào nồi, đun thật sôi và để nguội.

– Tiếp theo, bắc nồi nước lên bếp đun sôi rồi thả lòng bò vào luộc chín. Khi lòng vừa chín được khoảng 10 phút thì vớt lòng ra, cho ngay vào chậu phèn chua đã chuẩn bị sẵn và ngâm cho đến khi lòng nguội thì vớt ra, thái miếng vừa ăn.

– Với cách này, lòng bò cũng rất giòn thơm, không bị thâm đen, không bị dai và có màu trắng đẹp mắt.

Lòng bò luộc rất giòn thơm, không bị dai và có màu trắng đẹp mắt – Ảnh Internet

Cách 3

– Lòng bò mua về lộn trái, dùng tay tuốt hết màng mỡ ra rồi rửa sạch bằng muối và bột mì. Tiếp theo dùng 1/2 miếng chanh chà xát vào để tẩy hết chất bám bẩn rồi rửa lại bằng nước lạnh và để ráo. Gừng cạo bỏ, rửa sạch và giã nhuyễn.

– Bắc một nồi nước lớn lên bếp, đun sôi rồi thả lòng vào luộc. Sau đó, cho vào khoảng 1 củ gừng giã nhuyễn, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê rượu trắng và 1 thìa cà phê giấm.

– Sau khi lòng được luộc chín thì đem ngâm ngay vào thau nước đá lạnh, khi lòng nguội thì vớt ra và thái miếng vừa ăn. Cách luộc lòng này cũng khiến lòng giòn ngon và tạo mùi thơm hấp dẫn.

Lòng bò luộc giòn ngon và có mùi thơm hấp dẫn – Ảnh Internet

Chỉ với vài thao tác đơn giản và các bước sơ chế nhanh gọn, các bà nội trợ đã có thể thực hiện thành công ngay cách luộc lòng bò trắng mềm, giòn sần sật khiến ông xã thích mê này. Đặc biệt, với những bí quyết khử mùi hôi trên, sẽ giúp cho lòng bò luôn được thơm ngon, mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Chúc các chị em thực hiện thành công để bữa cơm gia đình thêm ngon miệng nhé.

Hà Vy – Tổng hợp