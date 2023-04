Cách luộc sắn ngon dẻo với nước cốt dừa, không bị ngộ độc

Sắn luộc là món ăn yêu thích của nhiều người nhưng ta cần biết rằng nó có thể chứa độc tố nếu chế biến sai cách. Sau đây là những cách luộc sắn ngon đảm bảo không gây ra các biểu hiện ngộ độc cho người ăn. Hãy tham khảo ngay đó là cách nào và có dễ thực hiện không.

1. Sắn luộc sai cách dễ gây ngộ độc

Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì trong vỏ, ruột và lá sắn chứa Axit Cyanhydric. Đây là chất độc gây ra tình trạng ngăn chặn mô, nội tạng sử dụng oxy. Chính vì thế, nó dẫn đến biểu hiện ngộ độc ở người ăn sắn.

Các triệu chứng cụ thể khi ngộ độc sắn thường là suy hô hấp, hôn mê, trụy tim mạch. Thậm chí, trong một số trường hợp nếu không được sơ cứu đúng cách thì rất dễ tử vong.

Chỉ cần 20 gram Axit Cyanhydric đi vào cơ thể thì sẽ để lại triệu chứng ngộ độc. Nếu hàm lượng này tăng lên 50 gram thì sẽ dẫn đến tử vong. Thường thì hàm lượng Axit Cyanhydric trong sắn cao sản cao hơn sắn ngọt thường.

Loại sắn thích hợp để người ăn là sắn ngọt thường. Dù hàm lượng Axit Cyanhydric trong loại sắn này ít hơn nhưng bạn cũng cần học cách luộc sắn ngon để không bị ngộ độc.

2. Cách luộc sắn ngon không bị say hay ngộ độc

Có rất nhiều cách luộc sắn dẻo ngon hoặc bở thơm mà chị em áp dụng. Thế nhưng, dù luộc sắn chín kỹ đến đâu thì ở một số trường hợp vẫn diễn ra tình trạng say, ngộ độc. Theo lý giải từ chuyên gia thì đó là do chế biến sắn sai cách. Để thưởng thức món ăn này một cách an toàn, bạn có thể áp dụng theo 1 trong các cách thực hiện sau đây.

2.1. Cách luộc sắn thông thường

Bạn chuẩn bị lượng củ sắn phù hợp với số người ăn. Sau đó, hãy chế biến sắn theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bạn đem sắn đi rửa sạch và gọt vỏ sạch sẽ.

Bước 2: Sắn được rửa qua với nước lã và ngâm trong nước sạch qua đêm, thay nước nhiều lần.

Bước 3: Bạn rửa lại sắn với nước, xếp vào nồi và đổ nước xâm xấp mặt sắn. Hãy nhớ để mở vung để chất độc bay hơi ra ngoài, bật bếp đun đến khi sắn chín mềm. Lúc này, bạn gạn hết nước trong nồi, đậy vung lại và tắt bếp.

Bước 4: Sau khoảng từ 5 – 10 phút ủ hơi như vậy, bạn có thể lấy sắn ra đĩa và bắt đầu thưởng thức. Khi ăn nên chấm sắn với đường hoặc mật ong để giảm nguy cơ bị say sắn.

2.2. Cách luộc sắn với dừa ngon

Bạn có thể làm chín sắn bằng cách luộc với nước dừa tươi và nước cốt dừa. Điểm đặc biệt của món ăn này là tạo ra miếng sắn béo thơm, bùi ngọt một cách hấp dẫn.

2.2.1. Nguyên liệu làm sắn luộc nước dừa

400 gram củ sắn tươi

350 ml nước dừa tươi, 10 gram dừa nạo sợi

100 ml nước cốt dừa

25 gram đường, vài hạt muối

2.2.2. Cách luộc sắn (khoai mì) với nước cốt dừa béo ngon

Bước 1: Củ sắn được rửa sạch rồi khía thành 1 đường xéo tròn quanh thân, chạy dọc từ đầu này đến đầu kia củ. Sau đó, bạn dùng tay để bóc sạch vỏ sắn, bao gồm cả lớp áo lụa bên ngoài và lớp cùi cứng bên trong. Khi chỉ còn lại thịt sắn, bạn cắt thành khúc nhỏ. Ngâm khoai mì vào nước muối loãng từ 3 – 8 tiếng. Bạn có thể thay nước trong quá trình ngâm.

Bước 2: Bạn vớt sắn ra, rửa lại với nước rồi xếp vào nồi. Tiếp theo, bạn cho nước dừa tươi vào ngập khoảng một nửa chiều cao thân sắn, đậy nắp, đun sôi trong 10 phút. Sau đó, bạn hạ lửa đun liu riu đến khi sắn chín.

Bước 3: Bạn cho nước cốt dừa, đường, muối vào nồi sắn. Sau đó, bạn dùng khăn lót quai nồi rồi cầm quai lắc nhẹ để đường và cốt dừa bám đều vào sắn. Bạn tiếp tục đậy vung nồi và đun nhỏ lửa cho đến khi nước cạn hẳn, thỉnh thoảng lắc nồi như trên.

Bước 4: Khi sắn chín và thấm đều nước cốt dừa, bạn tắt lửa, lấy sắn hấp ra đĩa. Sau đó, Bạn rắc dừa nạo sợi lên trên và thưởng thức.

2.3. Cách luộc sắn (khoai mì) ngon với lá dứa

Lá dứa tạo ra mùi thơm dễ chịu cho nhiều món ăn, đặc biệt là sắn luộc. Bạn có thể thực hiện món ăn tuy đơn giản mà thơm ngon này như sau.

2.3.1. Nguyên liệu chuẩn bị

1 kg sắn tươi

1 nhánh lá dứa tươi

200 ml nước cốt dừa

50 gram dừa sợi, một chút muối

2.3.2. Cách luộc sắn ngon với lá dứa

Bước 1: Sắn được lột vỏ và ngâm nước như 2 cách ở trên.

Bước 2: Lá dứa được rửa sạch, cho vào nồi với nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê muối và nửa lít nước. Sau đó, bạn xếp sắn vào nồi, luộc chín.

Bước 3: Bạn cho sắn ra đĩa, theo dừa sợi lên trên. Hãy bày thêm 1 chén đường hoặc mật ong bên cạnh để cùng thưởng thức với sắn, bạn nhé!

3. Lưu ý khi chọn sắn để luộc hoặc hấp thơm ngon đúng cách

Trước khi mua sắn, bạn có thể tìm hiểu qua về mẹo lựa chọn mà các bà, các mẹ truyền tai nhau. Những bí quyết giúp bạn có một nồi sắn luộc thơm ngon là:

Nên chọn sắn trồng ở đồi vì sẽ bở và thơm hơn.

Nên chọn củ sắn tươi, vẻ ngoài thẳng, mập mạp vì sẽ ít xơ, mềm và ngọt hơn.

Bạn dùng tay cạo lớp vỏ mỏng bên ngoài để kiểm tra, nếu phía trong màu hồng nhạt thì nên chọn.

Khi ăn, nếu thấy sắn bị đắng thì cần ngừng lại và bỏ ngay củ đó.

4. Những ai không nên ăn sắn?

Dù là một món ăn ngon nhưng sắn luộc không được khuyến khích ăn nhiều. Đặc biệt, những đối tượng sau đây tuyệt đối không nên ăn sắn. Đó là:

Trẻ em dưới 3 tuổi không nên ăn sắn: Măng và sắn là món ăn chứa độc tố ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Thế nên, chúng bị hạn chế đối với trẻ em.

Phụ nữ mang thai không nên ăn sắn: Nguy cơ rối loạn ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa không chỉ ảnh hưởng đến mẹ mà còn nguy hiểm tới thai nhi.

Người đang đói bụng: Việc ăn sắn khi đói bụng không được khuyến khích vì dễ dẫn đến ngộ độc hơn so với bình thường.

Trên đây là những cách luộc sắn ngon dẻo tại nhà đảm bảo không bị say hay ngộ độc khi ăn. Ở miền Nam, sắn chính là củ khoai mì. Món ăn vặt này thơm ngon và tròn vị nhất khi dùng kèm nước cốt dừa mặn ngọt béo thơm. Hãy tham khảo và thực hiện theo để có thể thưởng thức món ăn này một cách an toàn, bạn nhé!

