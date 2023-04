Tiết lộ 3 cách luộc ghẹ không rụng càng chuẩn như nhà hàng

Cách luộc ghẹ không rụng càng chuẩn như ngoài hàng có nhiều cách khác nhau. Chi tiết sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Ghẹ là loại hải sản bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Đây chính là nguyên liệu quan trọng để có được món ăn ngon, chất lượng. Bạn có thể nấu những món đơn giản như ghẹ luộc, ghẹ hấp sả… Nhưng ghẹ rất đặc trưng nếu không biết hấp hay luộc đúng cách sẽ khiến cho càng và chân bị gãy khiến món ăn mất đi thẩm mỹ và chất lượng.

Song làm thế nào để ghẹ luộc xong không bị gãy chân, gãy càng. Đâu sẽ là cách tốt nhất. Thực tế có rất nhiều cách khác nhau để giúp bạn hấp được những con ghẹ ngon và chất lượng để phục vụ bữa ăn trong gia đình.

Vậy đâu mới là cách tốt nhất? Nếu quan tâm đến điều này mời bạn tham khảo một số nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cùng tìm hiểu thêm một số nội dung cụ thể dưới đây!

Cách luộc ghẹ không rụng càng

Sau khi luộc/hấp, ghẹ bị rụng càng là điều mà rất nhiều chị em nội trợ mắc phải. Nếu như dùng để ăn trong bữa ăn gia đình thì không sao cả, vì kiểu gì cũng vào bụng hết đúng không các bạn. Thế nhưng nếu như nhà có khách, có cỗ thì mang lên những con ghẹ bị mất càng thì trông rất thiếu thẩm mỹ và thiếu sự tôn trọng người dùng.

Chính vì vậy, hãy cùng JAMJA’s BLOG đi tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp để khắc phục vấn đề này nhé. Nguyên nhân của việc ghẹ bị rụng càng sau khi luộc/hấp là gì? Rất đơn giản, đó chính là do hấp/luộc ghẹ khi chúng vẫn còn sống. Mà càng ghẹ thì lại được nối với nhau bằng các khớp, khi gặp nhiệt độ nóng đột ngột, ghẹ sẽ giãy lên, từ đó dẫn đến việc bị rụng càng.

Giải pháp cũng khá đơn giản, có khá nhiều cách luộc ghẹ không bị rụng càng. Nhưng dù làm theo cách nào thì bạn đều cần tuân thủ theo nguyên tắc đó chính là: trước khi luộc/hấp ghẹ thì cần làm ghẹ chết đi thì chúng mới không thể giãy lên khi gặp nhiệt độ cao.

Và đặc biệt lưu ý ghẹ sau khi mua về bạn hãy để nguyên các dây buộc càng. Bởi ghẹ rất khỏe, chúng có thể làm bạn bị thương nếu như bạn tháo dây buộc ra. Nếu chẳng may bị càng ghẹ kẹp vào tay thì sẽ rất đau đấy, bạn hãy cẩn thận nhé.

Chú ý: Hãy mua những ghẹ sống về và làm nó chết đi trước khi chế biến, để đảm bảo được độ tươi ngon của ghẹ khi ăn. Chứ tuyệt đối bạn không mua ghẹ đã chết về chế biến đâu bạn nhé, vừa không ngon lại không tốt cho sức khỏe.

Cụ thể các cách làm để ghẹ sau khi luộc không bị rụng càng như sau:

Cách 1

Dùng dao nhọn, sắc đâm vào phần đầu tam giác của yếm ghẹ, như thế ghẹ sẽ chết ngay.

Cách 2

Dùng dao nhọn, nhỏ đâm vào miệng ghẹ rồi xoay dứt khoát, bạn sẽ thấy chúng chết ngay. Đây chính là cách nhanh nhất để ghẹ bị chết.

Cách 3

Ghẹ sau khi mua về vẫn giữ nguyên dây, rửa sạch rồi cho ghẹ vào ngăn đá tủ lạnh để chúng chết tạm thời. Khi muốn ăn chỉ việc lấy ra và nấu thôi, yên tâm là ghẹ sẽ không bị rụng càng bạn nhé.

Vài kinh nghiệm luộc ghẹ ngon khác bạn cần biết

– Ghẹ cần phải được rửa thật sạch để loại bỏ bùn đất hay vi khuẩn nếu có. Bạn có thể dùng bàn chải nhỏ để kì sạch phần càng, chân và phần mai của ghẹ.

– Ghẹ cần được luộc chín, tránh luộc sơ qua, nếu ăn ghẹ không chín sẽ có thể bị đau bụng, nặng hơn sẽ bị ngộ độc.

– Khi luộc ghẹ bạn nên để ghẹ nằm ngửa, như vậy thì chất ngọt của ghẹ sẽ dồn xuống phần mai, nhờ đó thịt ghẹ sẽ ngon ngọt hơn.

Cách luộc ghẹ không bị tanh

Làm thế nào để ghẹ luộc không bị tanh? JAMJA’s BLOG sẽ chia sẻ bí kíp ngay sau đây, hãy chú ý theo dõi bạn nhé.

Nguyên liệu làm ghẹ luộc

– Ghẹ: 4 con: Ghẹ ăn ngon nhất, béo nhất là vào đầu hoặc cuối tháng (tính theo âm lịch). Ghẹ xanh được bình chọn là loại ghẹ có thịt chắc và thơm ngon nhất. Bạn hãy chọn những con ghẹ còn sống; phần càng to, ngắn. Hãy dùng tay ấn nhẹ vào phần yếm của ghẹ, nếu thấy rắn chắc, không bị mềm thì hãy chọn con đó. Đừng chọn những con quá to, cũng không nên chọn những con quá bé, hãy chọn những con to bằng lòng bàn tay là được, đó là những con ghẹ chắc thịt và ngọt nhất. Nếu bạn muốn ăn ghẹ nhiều thịt, hãy chọn những con đực (phần vỏ có đốm trắng, màu lam, càng dài, phần yếm nhỏ hơn ghẹ cái). Còn nếu muốn ăn ghẹ có nhiều gạch thì hãy chọn những con cái (nhẹ hơn ghẹ đực, yếm to hơn ghẹ đực, màu hơi ngả vàng, khi bóp phần chân sẽ thấy rất chắc).

– Sả: 4 cây

– Bia: 1 lon: Dùng bia thay cho nước lạnh để luộc ghẹ chính là yếu tố giúp ghẹ luộc không bị tanh đấy.

– Tiêu xay

– Muối

– Chanh

– Ớt cay

– Mù tạt

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Sả tách bỏ phần già, rửa sạch rồi đập dập

– Ghẹ rửa thật sạch sau đó làm ghẹ chết bằng một trong 3 cách đã nêu ở trên (lướt lên để xem lại bạn nhé) để khi luộc ghẹ không bị rụng càng. Sau đó dùng 2 cây sả chà lần lượt vào thân từng con ghẹ khoảng 2 phút để làm mất bớt mùi tanh của ghẹ. Cuối cùng bạn mang rửa sạch lại với nước.

– Ớt rửa sạch, thái lát

Bước 2: Luộc ghẹ

– Ghẹ sau khi sơ chế thì cho vào nồi. Tiếp theo bạn đổ lon bia vào nồi rồi bắc lên bếp, cho thêm 2 củ sả đập dập và luộc trong vòng 20 phút. Khi bạn thấy ghẹ có màu cam đỏ nghĩa là ghẹ đã chín, gắp ghẹ và bày ra đĩa.

Bước 3: Làm đồ chấm

Bạn cho tiêu xay + muối + ớt + chanh vào cùng một chén nhỏ rồi trộn đều. Khi ăn chấm một chút vào hỗn hợp này sẽ làm cho món ăn thêm đậm đà hơn.

Ghẹ nên được ăn nóng sẽ ngon nhất bạn nhé. Vậy nên trong lúc đợi ghẹ chín bạn hãy tranh thủ làm đồ chấm. Khi ghẹ chín chỉ việc bê ra và thưởng thức ngay và luôn thôi.

Làm ghẹ luộc theo cách trên bạn sẽ thấy ghẹ có mùi thơm của bia của sả, chứ không thấy mùi tanh nhưng vẫn giữ nguyên được hương vị thơm ngon vốn có của ghẹ cũng như “hương vị của biển” trong từng miếng thịt ghẹ. Không cần sử dụng dầu mỡ, không cần gia vị tẩm ướp nhưng bạn vẫn có một món ăn cực kỳ hấp dẫn, thơm ngon tuyệt vời.

Bạn đã biết cách luộc ghẹ không rụng càng rồi chứ? Vài kinh nghiệm mà JAMJA’s BLOG đã chia sẻ ở trên hy vọng sẽ hữu ích để việc nấu nướng của bạn trở nên đơn giản hơn chứ không còn là cuộc chiến. Hơn nữa bạn có thể sẽ làm mọi người trầm trồ ngạc nhiên về độ ngon và hấp dẫn của món ăn đấy. Hãy thử xem, JAMJA’s BLOG chúc bạn thành công!

