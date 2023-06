Cách luộc gầu bò giòn ngon siêu dễ không phải ai cũng biết – Digifood

Gầu bò luộc là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình, chúng có hương vị thơm mềm, hòa quyện với nước chấm, ăn cùng cơm nóng được già trẻ đều mê. Tuy nhiên, món ăn này cũng có thể “lỗi” nếu bạn không nắm được bí quyết trong quá trình chế biến. Cùng Digifood tìm hiểu cách luộc gầu bò thơm ngon đúng điệu ngay sau đây nhé!

1. Giới thiệu gầu bò luộc

Gầu bò thường được đánh giá cao trên bàn nhậu nhờ hương vị và phần thịt “muốn gì được nấy” vừa mềm, vừa giòn. Đó là do gầu bò là vị trí kéo dài từ ngực đến dưới cổ bò, nằm gần đoạn ức. Phần thịt này ít mỡ, nhiều cơ do hoạt động nhai nuốt diễn ra thường xuyên. Chúng ta đều biết bò còn có thói quen nhai lại và rất “kỹ lưỡng” trong các bữa ăn của mình. Do đó, không có gì lạ khi phần gầu bò được nhận xét là dai giòn hơn ba chỉ, ăn hoài không ngán. Vì vậy, nếu chưa biết gầu bò làm món gì ngon thì đừng bỏ qua gợi ý tuyệt vời này nhé.

Ảnh: Sưu tầm

Tuy món gầu bò có thể chế biến thành ti tỉ món hợp gu dân nhậu như: xào, nhúng lẩu, nướng, sốt, kho…, nhưng món gầu bò luộc vẫn là cái tên người ta nhắc tới nhiều nhất. Đó là nhờ cách chế biến dễ dàng, món ăn lên bàn thơm nức vị thịt nguyên bản, chấm cùng với nước sốt đậm đà đưa miệng. Món gầu bò luộc đích thị là món ăn giúp các đầu bếp không chuyên ghi điểm với cả gia đình. Vậy nên đừng vội bỏ qua bài viết này mà hãy ghi lại cách luộc gầu bò cực ngon ngay dưới đây.

2. Cách luộc gầu bò cực ngon và đơn giản

Để món gầu bò luộc đạt chuẩn, phần nguyên liệu là quan trọng nhất. Đừng bỏ qua bất cứ thành phần nào vì tất cả đều rất dễ kiếm và mang lại hiệu quả vị giác bất ngờ cho bạn.

Chuẩn bị nguyên liệu

Thịt gầu bò 500gr

Nước mắm nguyên chất 500ml

Nước cốt chanh

Sả 3 nhánh, gừng 1 củ, ớt 1 quả, tỏi 2 tép

Muối, hạt nêm, tiêu xay, bột ngọt ½ – 1 thìa/mỗi loại tùy khẩu vị

Đường trắng 5 thìa canh

Các bước luộc gầu bò

Bước 1: Sơ chế

Để gầu bò luộc không bị hôi, bạn xát muối hoặc dùng cồn sau đó rửa lại với nước sạch. Để thịt ráo nước rồi bắt đầu ướp 1 mặt thịt với 1 thìa muối, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa tiêu. Bạn có thể đeo bao tay để xát đều lên mặt thịt, tránh tình trạng chỗ mặn chỗ nhạt. Tiếp đến bạn cuộn tròn miếng thịt lại với mặt đã ướp ở phía trong. Lưu ý cuộn thật chắc tay và dùng dây lạt buộc chặt. Việc buộc thịt thành khối sẽ khiến cho miếng thịt khi luộc thơm hơn, thịt chắc, ngon và đẹp mắt hơn.

Ảnh: Sưu tầm

Trong lúc chờ gia vị ngấm vào thịt, bạn sơ chế các nguyên liệu còn lại. Gừng rửa sạch, băm nhuyễn. Sả loại bỏ phần vỏ già, rửa sạch và cắt khúc khoảng 3-4cm rồi đập dập bằng chày.

Bước 2: Đun sôi nước cùng gia vị

Nhiều người chỉ thả thịt vào luộc trong nước sôi, đây là cách luộc thịt phổ thông. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tạo ra cách luộc gầu bò hiệu quả hơn với 1 nồi nước lèo đậm đà. Trước khi cho thịt, bạn hãy thêm 500ml nước mắm, 5 thìa canh đường cùng gừng, sả đã sơ chế phía trên vào nồi nước sôi. Liên tục dùng muôi khuấy đều để tan đường, chờ tới khi nước tiếp tục sôi là bạn đã ngửi thấy hương thơm rồi đấy.

Ảnh: Sưu tầm

Bước 3: Luộc thịt

Tiếp đến, bạn chỉ việc cho gầu bò vào luộc trong khoảng 1 tiếng với lửa vừa là đã được món thịt luộc hấp dẫn rồi.

Ảnh: Sưu tầm

Bước 4: Pha chế nước chấm

Tuy nhiên món gầu bò luộc sẽ hoàn hảo hơn nếu đi kèm phần nước chấm ăn ý. Nước chấm phù hợp nhất cho món bò không gì khác ngoài mắm gừng. Tuy nhiên pha mắm gừng sao cho ngon cũng là một nghệ thuật. Bạn hãy làm theo tỉ lệ sau đây: 2 thìa cà phê nước, 1/4 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê đường trắng, gừng, tỏi, ớt băm nhuyễn, nước mắm, 1 thìa nước cốt chanh quấy đều.

Ảnh: Sưu tầm

Bạn cứ nêm mắm tới khi nào vừa miệng và hợp với khẩu vị gia đình. Nếu bạn không quen ăn ngọt thì có thể bỏ đường ra khỏi nước chấm, bởi dù sao phần thịt cũng có vị ngọt rồi.

Bước 5: Thái thịt

Thịt vừa chín còn nóng hổi nếu thái luôn sẽ rất dễ bị nát, nhiều khi do thịt nở ra và quá trình cuộn không chắc tay làm cho thành phẩm không đẹp như tưởng tượng. Do đó nếu không vội, bạn có thể chờ thịt nguội rồi bỏ vào tủ lạnh, thịt săn lại thì tháo lạt và thái thôi.

Để món gầu bỏ hoàn hảo tới bước cuối cùng, đừng quên chuẩn bị 1 con dao thật sắc để thái được miếng thịt mỏng, bởi thịt càng mỏng thì càng mềm và dễ ăn, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Ảnh: @cherryle209

3. Thành phẩm đạt được sau khi chế biến

Món gầu bò luộc đạt chuẩn trước hết phải đều đặn miếng nào ra miếng nấy, nạc mỡ đầy đủ, tạo thành khối đều đặn chứ không bung bét, lỡ cỡ. Khi thưởng thức, gầu bò thơm ngon đậm đà với gia vị hòa lẫn, đủ mặn, cay, ngọt, thơm nồng của gừng và sả. Đặc biệt miếng thịt mềm mà không nát, dai vừa đủ rất dễ ăn. Gầu bò chấm mắm gừng cay cay chua chua lại càng phù hợp, ăn kèm cơm nóng tạo nên tổng thể bữa cơm gia đình đơn giản mà đặc sắc. Đây là một món ngon từ bò được rất nhiều người yêu thích.

Ảnh: @cenjkt

4. Mẹo luộc gầu bò giòn ngon hơn

Rất nhiều người không chuyên đều không thể nhận biết được gầu bò đã luộc chín hay chưa và liệu độ chín đó đã vừa vặn để tắt bếp. Nhiều người sau khoảng thời gian ước chừng sẽ thái gầu bò ra trước để kiểm tra, nếu thịt vẫn còn đỏ hay cứng, họ sẽ thả lại lần nữa vào nồi. Cách làm này tưởng như vô hại nhưng lại khiến cho thịt không còn thơm ngon trọn vẹn nữa, vô tình khiến chất lượng món ăn giảm đi ít nhiều.

Vậy nên để kiểm tra thịt chín hay không, bạn đừng vội vàng tắt bếp. Hãy sử dụng đũa nấu để xiên vào giữa miếng thịt, nếu xuyên qua được thớ thịt dễ dàng và không có nước đỏ chảy ra tức là thịt đã chín.

Sau khi luộc, nếu bạn không có thời gian chờ đợi thịt săn trong tủ lạnh, hãy ngay lập tức chuẩn bị 1 thau nước đá để làm nguội gầu bò ngay tức thì. Chỉ sau tầm 5 phút, miếng thịt hạ nhiệt và săn lại là bạn có thể “xuống dao” 1 cách tự tin rồi.

Ảnh: Sưu tầm

Như bạn thấy, món gầu bò luộc thực chất rất đơn giản với nguyên liệu phổ biến và cách làm không cần nhiều sự tỉ mỉ. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tiếng bật bếp, thậm chí không cần đứng bếp là đã có món ngon cho cả nhà rồi. Hy vọng với cách luộc gầu bò từ chúng mình, bạn đã có thêm gợi ý cho bữa ăn sắp tới. Đừng quên theo dõi nhiều mẹo làm bếp hay ho trên Digifood Blog để tiết kiệm thời gian nấu nướng nhé!