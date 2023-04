Cách luộc gà ngon, da giòn, vàng ruộm, căng bóng

Để có đĩa thịt gà thơm ngon, đẹp mắt, da vàng căng bóng và không bị nứt, bạn cần có kỹ thuật và nắm được một số bí quyết luộc gà đúng cách. Hãy bắt đầu ngay với cách luộc gà ngon dưới đây để có được thành phẩm mà ai cũng tấm tắc khen nhé.

Hướng dẫn chọn và làm sạch gà trước khi luộc

Để gà luộc ngon, bạn nên chọn gà ta tươi sống, săn chắc, trọng lượng từ 1,5-2kg. Với gà còn sống, bạn cần chọn những con mào đỏ tươi, chân vàng, nhỏ và thẳng, lông mượt áp sát thân, ức đầy. Chú ý vạch lông gà lên, nếu da mỏng, mềm, dưới cánh có thể thấy tia máu và thịt bên trong thì đó sẽ là con gà săn chắc, không quá béo. Bấm nhẹ phía dưới ức, nếu xương mềm là gà non, xương cứng là già già. Những con gà mái có chân to, đóng vảy xù xì, cổ nhỏ, lỗ chân lông to, hậu môn to cũng là gà già, ăn sẽ dai và không ngon.

Với gà đã giết thịt sẵn, bạn dùng tay ấn vào mình, đùi gà. Nếu cảm thấy da căng, thịt săn chắc là gà ngon. Nếu thịt mềm, nhão, là gà giết mổ đã lâu hoặc bị bệnh. Còn nếu ấn vào cảm giác biến dạng, lồi lõm như bị phù thì nên tránh xa vì rất có thể gà đã bị tiêm thêm thuốc/ nước để tăng trọng lượng.

Sau khi làm sạch lông, bạn mổ gà (tốt nhất là mổ moi để khi chặt, đĩa gà đều đặn và đẹp mắt), xát muối xung quanh để khử mùi hôi rồi rửa sạch. Lưu ý khi rửa, cần rửa thật sạch cả tiết từ trong ra ngoài để tránh tiết đen bám vào gà và giúp nước luộc gà luôn trong.

Tiếp theo, bạn xát một lớp bột nghệ hoặc tinh bột nghệ đều lên toàn bộ thân gà để sau khi luộc da gà có màu vàng đẹp mắt. Chú ý xát thật nhẹ và mỏng để không làm nước và gà bị đổi mùi vị. Để 5 phút cho nghệ thấm vào da gà thì đem luộc.

Chọn nồi luộc gà phù hợp

Nồi luộc gà phù hợp rất quan trọng. Nồi quá to sẽ khó làm ngập gà và mất thời gian đun nấu. Trong khi đó nồi quá nhỏ cũng sẽ không đủ không gian để đổ nước ngập gà, vì vậy gà không chín đều. Nên chọn loại nồi có chiều rộng tương đương với thân gà và chiều cao cao hơn bề dày của gà khoảng 10-15cm.

Tiến hành luộc gà

Cho gà vào nồi, úp bụng gà xuống đáy, đổ nước lạnh ngập mặt gà. Chú ý chỉ dùng nước lạnh. Nếu dùng nước nóng, da gà dễ bị tụt và gà sẽ luôn bị đỏ xương khi chín. Tiếp theo bạn đập dập gừng và chút muối thả vào nồi luộc để khử mùi hôi và giúp thịt gà đậm đà hơn.

Bật lửa to để nồi luộc gà nhanh sôi. Đến khi sôi, bạn hạ nhỏ lửa liu riu đủ để duy trì nước sôi đều. Suốt quá trình này bạn không nên đậy nắp. Chú ý dùng muôi hớt bọt để nước gà trong và gà không bị thâm. Đun trong khoảng 10 phút thì tắt bếp. Vẫn để nguyên gà trong nồi và đậy vung kín, om gà tiếp từ 10-15 phút nữa rồi mới vớt gà ra. Cách này đảm bảo gà chín từ bên trong nhưng da vẫn căng bóng, không bị tụt hay bị nứt.

Để kiểm tra gà đã chín chưa, bạn lấy que tăm có đầu nhọn xiên sâu vào bắp đùi gà. Nếu gà chưa chín sẽ chảy nước màu đỏ, khi đó cần đun sôi lại và ngâm thêm 10 phút nữa. Nếu nước chảy ra có màu trong, tức là gà đã chín.

Làm sao để da gà giòn?

Để da gà giòn ngon, sau khi vớt gà, bạn nhúng ngay vào nồi nước đá lạnh. Gặp lạnh đột ngột, da gà sẽ săn lại, giòn ngon và gà cũng chắc thịt hơn.

Cách làm da gà căng bóng

Lấy một ít mỡ gà rán vàng. Tiếp đó bạn giã củ nghệ tươi, vắt ít nước trộn với mỡ gà. Để gà thật ráo, quét hỗn hợp này lên toàn bộ thân gà. Như vậy gà trông sẽ mượt mà, bóng bẩy và vô cùng hấp dẫn.

Trên đây là cách luộc gà ngon, da vàng giòn, bóng đẹp. Luộc gà không khó, nhưng luộc để đảm bảo thẩm mỹ, đặc biệt trong những dịp quan trọng như cúng rằm, lễ tết… thì cần chút sự tỉ mỉ và khéo léo. Chúc bạn ngày càng hoàn thiện khả năng nội trợ, để mỗi lần vào bếp là một niềm vui nhé.