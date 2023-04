Dồi trường là gì? Cách làm sạch dồi trường không hôi? Làm món gì ngon

1. Dồi trường là gì?

Dồi trường là phần tử cung heo, dai giòn, thơm ngon mà đối với nhiều người, đây được cho là bộ phận ngon nhất của heo. Đôi khi, bạn sẽ bị nhầm lẫn bởi vẻ ngoài của dồi trường rất giống với lòng non, thế nhưng, dồi trường có gân bên ngoài, bản to và dày hơn, khi ăn cũng giòn chứ không dai nhiều như lòng non.

2. Dồi trường giá bao nhiêu?

Vì dồi trường của heo có lượng khá ít, không dễ mua như các bộ phận khác của heo nên giá thành cũng có phần nhỉnh hơn. Để có được phần dồi trường ngon, bạn thường phải đi chợ sớm hoặc đặt trước và giá cho một bộ dồi dao động từ 200.000đ – 300.000đ/1kg. Khi mua bạn cũng nên chú ý rằng, dồi trường của heo nái tơ sẽ ngon hơn, còn dồi trường của heo nái đã qua sinh đẻ sẽ không giòn, có mùi hôi khai.

Với độ ngon khó cưỡng, dễ thực hiện với đa dạng món ăn thì dù giá có cao, dồi trường vẫn xứng đáng nhận được sự yêu thích của mọi người.

3. Cách chọn dồi trường ngon

Nếu muốn chọn dồi trường ngon, bạn nên chú ý đến những đặc điểm sau:

Bạn nên chọn dồi trường có vẻ ngoài tươi mới, màu sáng bóng, ấn tay vào có độ đàn hồi, ngoài ra không có chất nhầy hay mùi khai khó chịu. Nếu dồi bị mềm, màu sẫm, chảy nhớt thì bạn nhất định không nên mua nhé!

Hơn nữa, dồi trường ngon có ống ruột căng và tròn, màu trắng hồng, dịch bên trong ruột có màu trắng sữa.

Để tránh mua loại dồi trường khi ăn bị dai và đắng, bạn tránh mua những đoạn lòng có đường kính lớn, mỏng, dẹp, chất dịch bên trong ngả vàng chứ không còn trắng nữa.

4. Cách làm sạch dồi trường không hôi

Đối với những món ăn từ nội tạng, bạn nên đặc biệt chú ý khâu sơ chế, bởi một khi nguyên liệu không được làm sạch, thành phẩm sẽ không còn ngon nữa.

Để làm sạch dồi trường, bạn rửa sạch dồi qua nước, lấy hết mỡ màng, lộn mặt trong của dồi lại và rửa sạch dưới vòi nước rồi để ráo. Sau đó, bạn cho dồi trường vào nồi cùng một ít muối, vài lát gừng tươi, rượu trắng và nước ngập mặt dồi rồi luộc sôi khoảng 3 – 5 phút.

Khi dồi đã chín, bạn vớt ra và ngâm trong bát nước lạnh có pha một ít phèn chua (hoặc giấm trắng) trong vòng 10 phút rồi rửa lại với nước thêm 1 – 2 lần nữa là được.

5. Cách luộc dồi trường

Dù chỉ là món luộc thông thường, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải có kỹ năng cũng như công thức mới có thể luộc được món dồi ngọt thơm, vẫn giữ được độ dai giòn, ăn hoài mà không thấy ngán. Hãy cùng học theo cách luộc “2 sôi 3 lạnh” của người miền Bắc để có món dồi luộc không thể chê vào đâu được với các bước sau:

Bước 1: Sau khi sơ chế sạch sẽ, bạn bọc kín dồi hoặc cho vào hộp đậy kín rồi bỏ lại vào ngăn đá tủ lạnh cho đến khi dồi đông lại.

Bước 2: Bạn cho dồi vào nồi nước, nấu cho đến khi sôi bùng rồi vớt ra và cho ngay dồi vào tô nước đá.

Bước 3: Khi dồi nguội hẳn, bạn cho dồi lên bếp, nấu sôi thêm lần nữa rồi vớt ra, ngâm trong nước lạnh cho nguội rồi vớt ra, để ráo và thái miếng vừa ăn.

6. Những món ngon từ dồi trường

Dồi trường hấp

Những miếng dồi trường sạch, dai giòn và thơm nức khi được hấp với gừng hành, hay kết hợp dồi trường với các loại rau củ tươi, cải chua đều mang đến vị ngon khó cưỡng. Dồi trường nóng hổi, ăn chung với cơm và chấm với nước chấm thì thật tuyệt vời. Mỗi món đều có vị ngon riêng, nhưng điểm chung là giúp bữa ăn nhà bạn thêm phần ngon miệng và phong phú hơn đó.

Dồi trường xào

Dồi trường xào rau củ mang đến vị thanh mát, xào với sả ớt có vị đậm đà và thơm nồng nàn từ sả, xào sa tế lại có vị cay khiến bạn vừa ăn vừa hít hà nhưng không thể nào ngừng đũa được. Với ba món dồi trường xào thập cẩm, sa tế hay sả ớt sẽ giúp cho các chị em nội trợ không còn phải lăn tăn nên làm gì với dồi trường mà lại thưởng thức được nhiều món ngon hơn nữa.

Tham khảo một số nồi đang kinh doanh tại Điện máy XANH để thực hiện món ăn dễ dàng hơn nhé!

Chỉ với những thông tin vô cùng thiết thực, dễ nhớ, bạn đã có thể biết được dồi trường là gì, cách sơ chế cũng như những món ăn ngon được chế biến từ loại nguyên liệu này. Chúc bạn sẽ có những bữa cơm thật ngon, hấp dẫn bên gia đình cùng những món ngon đến từ dồi trường nhé!