Mẹo luộc đậu cove giòn và xanh ngon miễn chê – Phụ nữ Mới

Đậu cove là một loại thực phẩm ngon, dân dã và tốt cho sức khỏe cả gia đình bạn. Loại đậu xuất phát từ Trung Mỹ này có thể chế biến thành nhiều món ngon như cove luộc, cove hấp, cove xào thịt bò…

Xem video hướng dẫn cách luộc đậu cove giòn, xanh cực đơn giản dưới đây và tham khảo một vài cách chế biến ngon với đậu cove bạn nhé!

Cách luộc đậu cove giòn, xanh bắt mắt

Đun sôi một nồi nước trên bếp.

Rửa sạch đậu và xếp hàng theo chiều ngang trên thớt. Cắt bỏ hai đầu ở hai bên.

Thả đậu vào nước sôi, nấu trong 2 phút hoặc cho đến khi mềm.

Gắp đậu ra cho ngay vào tô nước đá đã chuẩn bị sẫn, để đậu được giòn ngon và xanh bắt mắt.

Để ráo nước và thưởng thức thôi nào!

Cách chọn đậu cove ngon

Đậu cô ve có 2 loại là đậu rẫy và đậu Đà Lạt. Đậu rẫy xào không đẹp mắt nhưng ngon hơn đậu Đà Lạt, còn đậu Đà Lạt trái xanh và dài, do đó khi xào trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều loại đậu bán trên thị trường đang bị thừa chất hữu cơ hoặc bị bơm thuốc trừ sâu quá mức, làm cách nào để phân biệt chúng?

Để mua được loại đậu cô ve ngon, sạch, các bà nội trợ cần để ý kỹ khi mua đậu, không nên phó mặc cho người bán lựa chọn hộ mình. Đậu dư thừa chất hữu cơ có đặc điểm như quả dài, bóng, ít lông tơ, phân đốt rõ, hầu như không có quả nào có vết sâu bệnh.

Những thực phẩm này có bón nhiều phân bón lá, các chất vô cơ thấm vào quả chưa được chuyển hóa thành hữu cơ, có phun thuốc hóa học trừ sâu vào thời gian sát khi thu hoạch. Nếu ăn phải loại đậu này rất dễ bị ngộ độc.

Tốt nhất, bạn nên chọn đậu có cuống màu xanh tươi, thân mềm, hạt vừa phải, không quá lớn hay quá nhỏ.

Hàm lượng dinh dưỡng trong đậu cove

Protein

Đậu cô ve chứa protein thực vật chứa hàm lượng chất béo thấp, ít cholesterol nên rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người đang có vấn đề về tim mạch. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g đậu cô ve tươi có chứa 1,83g protein và khi luộc chín (không cho muối) là 1,89g.

Vitamin C

Đậu cô ve là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Đậu cô ve tươi chứa 12,2 mg vitamin C/100g và khi luộc chín là 9,7 mg. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có thể gây hại đến các tế bào khỏe mạnh và bảo vệ cấu trúc DNA của cơ thể.

Ngoài ra, vitamin C còn duy trì lượng protein, chất béo và carbohydrate giúp tăng cường hệ miễn dịch. Chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi cho da, củng cố xương và gân chắc khỏe.

Vitamin A

Trên thực tế, vitamin A không phải là một loại vitamin. Chúng là một nhóm các hợp chất được gọi là retinoid. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe sinh sản.

Hàm lượng vitamin A trong 100g đậu cô ve tươi là 690 IU và khi luộc chín là 32 µg, ít hơn 15% so với hàm lượng được khuyến nghị nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Vitamin K

Theo khuyến nghị, mỗi ngày, phụ nữ nên nạp 90 µg vitamin K, còn nam giới cần đến 120 µg vitamin K. Đậu cô ve chín chứa 47,9 µg vitamin K/100g, còn đậu cô ve tươi chứa 43 µg vitamin K/100g.

Các loại vitamin khác: Ngoài vitamin A, C và K, trong đậu cô ve còn chứa nhiều loại vitamin khác.

Khoáng chất: Đậu cô ve chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể con người, đặc biệt là mangan. Mangan có khả năng chống oxy hóa tốt. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp xương chắc khỏe và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương.