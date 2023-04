Ăn chuối luộc có tác dụng gì? Chọn chuối gì luộc thì ngon

Nghe đến chuối luộc nhiều người có thể thấy lạ, thậm chí hơi lăn tăn. Nếu chưa ăn bao giờ thì bạn nên thử ngay đi vì chuối luộc vừa ngon vừa bổ. Vậy ăn chuối luộc có tác dụng gì? Ngoài ra không phải loại chuối nào luộc cũng ngon nên hãy tìm hiểu trước trong bài viết này nhé.

1. Có nên ăn chuối luộc không? Ăn chuối luộc có tác dụng gì?

1.1. Công dụng của chuối sáp luộc

Chuối sáp là loại chuối được trồng nhiều ở miền Nam nước ta, đặc biệt là tỉnh Bến Tre. Chuối sáp có dáng nhỏ nhưng béo tròn ở thân, có hương vị thơm đặc biệt. Không chỉ luộc lên ăn ngon mà chuối sáp nướng, tẩm gia vị, nấu chè hay làm món mặn đều ngon. Khi được luộc chín, mật chuối sáp dồn vào giữa bên trong chuối khá khác lạ.

Tốt cho người huyết áp cao

Thành phần kali bên trong chuối sáp tốt cho việc điều hòa huyết áp. Ăn 2 quả chuối sáp luộc mỗi ngày giúp ai hay bị chuột rút thuyên giảm bệnh hơn.

Tốt cho dạ dày

Chuối sáp luộc rất tốt cho ai có dạ dày yếu như người hay bị nôn, tiêu chảy, táo bón. Các bệnh thường gặp này sẽ được giảm thiểu nhờ chất xơ và khoáng chất trong chuối.

Giảm căng thẳng

Nên bổ sung đường vào cơ thể mỗi khi căng thẳng, mệt mỏi tinh thần là thông tin nhiều người biết. Nhưng không phải ai cũng biết là đường này nên là đường tự nhiên. Mà chuối sáp là một trong những loại quả chứa lượng đường tự nhiên nhiều hơn cả. Song song với đó thì vitamin B6 cũng có lợi cho các tế bào thần kinh.

Ngăn ngừa ung thư

Các nhà khoa học Nhật Bản từng chỉ ra rằng trong chuối sáp luộc chín có một số hợp chất hóa học có thể hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển, sinh sôi của tế bào ung thư.

1.2. Công dụng của chuối xanh luộc

Chúng ta có thể đã ăn chuối xanh nấu chín nhiều trong các món ăn mặn như ốc chuối đậu, cà bung,… Còn chuối xanh luộc lên ăn riêng thì hơi chát, không hề ngọt. Với chuối xanh bạn luộc cả vỏ ăn cùng cũng được vì trong phần đó cũng có dưỡng chất.

Hỗ trợ giảm cân tốt trong thời gian ngắn

Thời gian gần đây rất hot mẹo giảm cân bằng cách ăn chuối xanh luộc mỗi ngày. Ăn chuối luộc có giảm cân không vẫn còn chưa được khẳng định, nhưng tác dụng gián tiếp của nó thì đã chắc chắn. Trong chuối xanh lượng chất xơ cực lớn, ăn vào rồi sẽ tạo cảm giác no, không còn thèm ăn nữa. Lưu ý là cảm giác no này đến từ chất xơ chứ không phải do calo. Còn nếu bạn đang thắc mắc chuối luộc bao nhiêu calo thì 1 quả lớn 100gr chỉ có 88 calo mà thôi.

Chống lão hóa

Đây là công dụng của phần vỏ chuối xanh. Trong vỏ có chất tanin và polyphenol hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa của cơ thể, nhất là làn da, từ đó gián tiếp chống lão hóa.

Tốt cho dạ dày

Trong chuối xanh luộc có một lượng lớn chất protein. Chúng tạo thành một màng men trong dạ dày, bảo vệ dạ dày khỏi các tác động xấu hay vấn đề như viêm loét.

Bạn đã biết ăn chuối luộc có tác dụng gì? Nhưng làm thế nào để chọn chuối tươi ngon, và tuyệt chiêu luộc chuối là gì để bảo toàn được nhiều nhất dưỡng chất từ loại quà giàu dinh dưỡng này? Hãy xem hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé.

2. Hướng dẫn cách chọn chuối và luộc chuối ngon, thơm bùi

2.1. Cách chọn và luộc chuối sáp

Biết được ăn chuối luộc có tác dụng gì là một chuyện, ăn chuối đúng cách lại là vấn đề quan trọng tiếp theo. Với chuối sáp, bạn nên chọn mua những nải có quả nhỏ hoặc trung bình, không nên chọn quả lớn. Riêng với giống này thì quả lớn thường bị nhạt. Vỏ ngoài của chuối thì vàng càng đậm càng tốt.

Để luộc chuối sáp, bạn chỉ cần cắt cuống, rửa sạch rồi đổ nước vào luộc bình thường. Thời gian luộc cần dài, khoảng 35 đến 45 phút thì chuối mới chín dẻo. Nếu luộc nhanh chuối ăn sẽ không khác chuối thường là mấy và còn bị sượng sượng. Một bí kíp nhỏ cho bạn là khi tắt bếp xong, hãy vớt nhanh chuối để vào nước lạnh. Như vậy chuối luộc sẽ giữ được độ dẻo lâu hơn.

2.2. Cách chọn và luộc chuối xanh

Với chuối xanh luộc thì hầu như giống chuối gì cũng được, từ chuối sáp, chuối sứ cho đến chuối tiêu, chuối hương,… Lưu ý chung khi chọn chuối là đừng chọn những quả đã bắt đầu chuyển vàng.

Cách luộc chuối cũng rất đơn giản. Đầu tiên bạn cắt bỏ 2 đầu rồi ngâm chuối vào nước muối pha loãng khoảng 15 phút. Công đoạn này có mục đích là loại bỏ thành phần nhựa trong chuối xanh ăn vào sẽ đắng và không tốt. Sau đó chúng ta luộc chuối trong nồi như bình thường 10 phút là chín. Chuối xanh luộc xong chấm muối ớt ăn rất ngon.

Ngoài ra, ăn chuối xanh luộc vào lúc nào cũng là vấn đề bạn cần lưu tâm. Món này ăn tốt nhất là vào buổi tối. Nhiều người muốn giảm cân chỉ ăn chuối xanh với ít ra cho bữa tối. Một điều quan trọng nữa bạn phải biết là không nên ăn chuối xanh luộc thường xuyên trong một thời gian dài.

Trong số những công dụng trên, ăn chuối luộc có tác dụng gì mà bạn đang cần không? Ngay cả khi câu trả lời là không thì ăn chuối luộc cũng rất ngon đấy. Thỉnh thoảng “đổi gió” để đỡ gây nhàm khẩu vị cũng tốt đúng không?

3. Mua chuối ở đâu ngon làm nguyên liệu cho món này

Để đảm bảo chuối chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất bạn nên chọn mua ở các siêu thị, hệ thống uy tín như VinMart, BigC hoặc từ những cô bán hàng uy tín. Hoặc bạn có thể dùng chức năng “Đi Chợ” mới trên ứng dụng VinID. Thao tác mua hàng đơn giản, chỉ cần tìm mặt hàng, cho vào giỏ, thanh toán online rồi đợi nhân viên giao đến tận cửa nhà một cách an toàn và nhanh chóng.

Chốt lại, ăn chuối luộc có tác dụng gì? Ăn chuối luộc có nhiều tác dụng cho cơ thể. Nhưng để có hiệu quả tốt nhất, bạn vẫn nên lưu ý cách chọn và luộc chuối nhé. Chúc bạn có một chuyến mua hàng vui thích và thành công với món chuối luộc của mình nhé.

GHÉ NGAY CỬA HÀNG ĐI CHỢ ONLINE VINID

Xem thêm bài viết liên quan:

Ăn chuối có tác dụng gì? Mua chuối ở đâu giao hàng tại nhà

Ăn đu đủ xanh có tác dụng gì? Có bầu ăn đu đủ xanh được không