Cách luộc chuối sáp ngon, dẻo thơm và ngọt

Chuối sáp luộc là món ăn vừa tiết kiệm thời gian chế biến vừa giúp giảm cân hiệu quả. Nếu bạn chưa biết bí quyết luộc chuối sáp ngon, dẻo thơm và ngọt thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Chuẩn bị 5 phút Chế biến 20 phút Dành cho 2 – 3 người

Những trái chuối sáp dẻo thơm nhâm nhi cùng với một tách trà thì phải nói là tuyệt cú mèo đúng không nào. Hôm nay, Bách hóa XANH sẽ gửi đến bạn bí quyết để có được những trái chuối thơm ngon mà lại dẻo không khác gì mua ở chợ nhé.

1Nguyên liệu luộc chuối sáp

1 nải chuối sáp

Muối, đường

Mẹo hayĐể luộc chuối sáp ngon bạn nên chọn chuối sáp nghệ thay vì chuối sáp trắng. Chuối sáp nghệ có màu vàng đẹp mắt, độ dẻo và vị ngọt hơn chuối sáp trắng. Bạn có thể nhận biết chuối sáp nghệ với chuối sáp trắng thông qua màu sắc của phần thịt bên trong quả chuối. Chuối sáp nghệ phần thịt chuối bên trong có màu vàng tươi trong khi chuối sáp trắng lại có màu trắng như các loại chuối khác. Dù luộc lên thì chuối sáp trắng vẫn chỉ hơi ửng vàng.Bạn nên lựa những nải chuối chín già, vỏ đã chuyển sang màu vàng sẽ ngọt và dẻo hơn so với chuối sáp vỏ còn xanh. Ngoài ra, bạn nên lựa chọn chuối có kích thước nhỏ, khoảng dưới 1kg cho mỗi nải. Không nên lựa chuối to, vì chuối to có độ dẻo và ngọt thấp hơn.Bạn có thể mua chuối sáp ở các chợ, cửa hàng trái cây cho đến các siêu thị lớn. Bạn nên lựa chọn những địa điểm mua uy tín để đảm bảo chất lượng nhé.

2Cách luộc chuối sáp

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Cắt chuối sáp ra từng trái (sao cho phần cuống có độ dài từ 1/2 đến 1 lóng tay) sau đó bạn rửa chuối dưới vòi nước đang chảy. Bạn dùng tay chà kĩ để loại bỏ phần bụi, vết côn trùng cũng như nhựa chuối.

Bạn có thể dùng bàn chải hoặc miếng rửa chén để làm sạch lớp vỏ chuối như vậy sẽ nhanh và sạch hơn.

Bước 2 Ướp chuối sáp

Cho chuối vào nồi, cho thêm 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường và ướp chuối trong khoảng 3 phút.

Bước 3 Luộc chuối sáp

Cho chuối vào nồi, đổ nước vào sao cho ngập mặt của chuối.

Bật bếp và nấu chuối trong khoảng 10 phút. Sau khi nấu chuối khoảng 10 phút, bạn tắt bếp và ngâm chuối trong khoảng 5 phút nữa để tất cả những trái chuối nứt vỏ ra, chuối sẽ dẻo và ngọt hơn rất nhiều.

Sau 5 phút bạn có thể vớt chuối ra để nguội và thưởng thức.

Mẹo hayTuỳ theo độ chín của chuối sáp mà thời gian nấu có thể khác nhau. Bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng đũa ghim vào chuối, nếu ghim xuyên qua là chuối đã chín.

3Thành phẩm

Chuối sáp luộc dẻo thơm, ngon ngọt

Chỉ với 3 bước đơn giản trên là các bạn đã có những trái chuối sáp cực kỳ hấp dẫn rồi. Chuối sáp ăn rất ngọt và bùi, thơm và đặc biệt là rất dẻo. Còn chần chờ gì nữa mà không làm ngay cho gia đình mình.

Vừa rồi Bách hóa XANH đã chia sẻ đến bạn cách luộc chuối sáp dẻo thơm và ngọt. Hy vọng bạn sẽ có thêm cho mình thật nhiều kiến thức bổ ích nhé.

