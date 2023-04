Cách luộc chuối sáp ngon, ngọt dẻo thơm không bị nứt vỏ

1. Chuối sáp là gì?

Chuối sáp là loại chuối có hình dạng khá giống với chuối sứ, nhưng quả có xu hướng mập và nhỏ hơn. Chuối sáp chín có màu vàng và do tiết ra vị mật ngọt nên quả chuối thường hay bị côn trùng bám vào lớp vỏ phía ngoài, xuất hiện nhiều đám (đốt) đen nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến chất lượng bên trong của chuối.

Chuối sáp không thể ăn sống như bình thường, thay vào đó bạn cần phải luộc, hấp hoặc chiên thì mới sử dụng được. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh và cảm giác sần sật rất ngon miệng.

2. Chuối sáp có mấy loại?

Chuối sáp có 2 loại là chuối sáp nghệ và chuối sáp trắng. Bạn rất dễ phân biệt giữa hai loại chuối này bằng cách quan sát màu sắc phần thịt bên trong quả chuối. Cụ thể, đối với chuối sáp nghệ có màu vàng tươi, trong khi chuối sáp trắng có màu trắng như các loại chuối khác dù khi luộc nó cũng có thể chỉ hơi ửng lên màu vàng.

Ngoài ra, chuối sáp nghệ được đánh giá là có chất lượng dẻo và vị ngọt thanh hơn chuối sáp trắng.

3. Cách chọn mua chuối sáp ngon

Như Điện máy XANH đã chia sẻ phía trên, chuối sáp nghệ có nhiều ưu điểm hơn so với chuối sáp trắng ở độ dẻo và vị ngọt.

Hơn nữa, khi chọn mua chuối sáp, bạn cũng nên chọn những quả chuối đã chín già và phần vỏ chuyển sang màu vàng. Vì khi luộc, thịt chuối sẽ có vị ngọt và độ dẻo cao hơn so với loại chuối sáp vỏ xanh.

Đồng thời, bạn nên ưu tiên chọn những quả chuối sáp có kích thước nhỏ, trung bình dưới 1kg cho mỗi nải là được. Không nhất thiết phải chọn quả chuối sáp to, vì thực tế vị ngọt và độ dẻo của chuối sáp to dường như không bằng so với chuối sáp nhỏ.

4. Cách luộc chuối sáp ngon

Luộc chuối sáp cũng khá đơn giản nhưng bạn cần chú ý một số mẹo nhỏ trong quá trình thực hiện, cụ thể như sau:

Bước 1: Bạn dùng dao cắt chuối (sao cho phần cuống có độ dài từ nửa đến một lóng tay) và rửa bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, vết côn trùng bám trên vỏ chuối.

Bước 2: Cho hết phần chuối sáp (đã rửa sạch) vào nồi, đổ ngập nước và đậy nắp.

Bước 3: Bạn đặt nồi chuối lên bếp, bật lửa lớn từ 35 – 50 phút để tiến hành luộc chín chuối. Để biết chuối đã chín hay chưa, bạn có thể ăn thử quả chuối phía trên cùng hoặc quan sát độ nứt của vỏ chuối (hơi nứt ra là được rồi nhé!)

Bước 4: Tắt bếp, đổ hết nước luộc ra ngoài, rồi cho chuối sáp (vừa mới luộc) vào ngay chậu nước đá sẽ giúp cho chuối có độ dẻo và săn hơn. Sau đó, bạn vớt chuối để ráo trên rổ.

Chuối sáp sau khi luộc, có thể ăn nóng hoặc nguội thì đều ngon như nhau – có vị ngọt thanh, thơm và độ dẻo thì không chê vào đâu được. Nếu ăn không hết, bạn có thể bảo quản chuối sáp luộc chín vào ngăn mát tủ lạnh và nên dùng trong khoảng 2 – 3 ngày.

5. Giá chuối sáp có giá bao nhiêu?

Bạn có thể tìm mua chuối sáp ở chợ hoặc một số trang mạng điện tử như trên Shopee có giá dao động từ 20 – 25 nghìn đồng/kg hoặc trên Sendo có giá dao động từ 20 – 35 nghìn đồng/kg tùy theo chuối sáp nghệ hay chuối sáp trắng tại thời điểm 2/2021.

Thông thường, chuối sáp nghệ cũng sẽ có giá nhỉnh hơn so với chuối sáp trắng.

Với chia sẻ phía trên, hy vọng bạn đã biết được mẹo chọn mua và cách luộc chuối sáp ngon, dẻo không bị nứt vỏ ra sao rồi nhé!

