Bột báng là gì? Cách sử dụng, nơi mua và các món ăn ngon với bột báng

1. Bột báng là gì?

Bột báng là loại bột được làm từ củ của khoai mì, có dạng hạt tròn, màu trắng đục. Khi nấu chín thì sẽ chuyển sang màu trắng trong, ăn hơi dai. Trong các công thức để nấu ăn như các món chè, món bánh,… Người ta thường sử dụng bột báng để tạo độ sánh, độ kết dính đồng thời tạo cảm giác thích thú khi nhai.

Theo Đông y, bột báng có tính bình, vị ngọt, có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cho cơ thể và bổ sung khí huyết hư tổn. Tuy nhiên không nên ăn bột báng quá nhiều hoặc dùng bột báng để thay thế cho các nguồn cung tinh bột khác (như gạo, nếp, hạt ngũ cốc, lúa mì,…) vì lượng tinh bột có chứa trong bột báng không nhiều. Ngoài ra, chúng có thể khiến chân tay nhức mỏi.

2. Thành phần của bột báng

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, bột báng có chứa các chất sau:

Dẫn xuất không protein 74.1%

Nước: 14.8%

Celluloza: 7.6%

Protid: 2.6%

Khoáng toàn phần (bao gồm calcium và photpho): 2,5%

Lipid: 1.1%

Do đều làm từ củ khoai mì và khi ăn cũng dai dai nên nhiều người thường nhầm lẫn giữa bột báng và bột năng. Tuy nhiên, chúng có hình dạng và công dụng khác nhau hoàn toàn. Bột năng thường được sử dụng để làm bánh hoặc nấu ăn hơn. Nếu dùng để nấu chè thì người ta thường nặn viên bột năng to hơn nhiều so với bột báng.

3. Cách sử dụng bột báng

Để có được những viên bột báng dẻo dai, nở đều và không bị sượng, bạn nên chế biến bột báng theo các bước sau đây:

Để loại bỏ bụi bẩn, các bạn lấy 1 lượng bột báng vừa đủ mang vo (đãi) với nước.

Bắc 1 nồi nước lên bếp và đun sôi, sau đó thả bột báng vào.

Tiến hành nấu bột báng ở lửa vừa cho đến khi chuyển sang màu trắng trong, ăn thấy dẻo dẻo, mềm mềm là có thể tắt lửa.

Bạn có thể cho thêm đường vào để tạo độ ngọt cho hạt bột hoặc sử dụng phần bột này để nấu chè và các món tráng miệng khác.

Phần bột bán khô chưa sửa dụng hết bạn có thể cho vào túi hoặc hũ thủy tinh, đậy chặt lại và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.

4. Các món ăn ngon với bột báng

Bột báng có thể chế biến nên những món ăn thơm ngon nào? Hãy để Điện máy XANH trả lời câu hỏi này bằng một số gợi ý vô cùng hấp dẫn dưới đây nhé:

Bánh bột báng nhân đậu xanh

Một chút dai dai của vỏ bánh làm từ bột báng, một chút bùi bùi ngọt thơm của nhân đậu xanh, ăn cùng với nước cốt dừa béo ngậy. Món bánh bột bán nhân đậu này chắc chắn sẽ chiếm được tình yêu của rất nhiều người đó!

Chè bí đỏ sữa tươi bột báng

Món chè bí đỏ không chỉ tốt cho mắt mà nó còn vô cùng thơm ngon đánh thức vị giác của bạn ngay muỗng đầu tiên. Còn chần chừ gì nữa, cùng vào bếp và trổ tài ngay thôi nào!

Chè dưa lưới cốt dừa bột báng

Món chè dưa lưới cốt dừa bột báng với vị ngọt tươi đặc trưng của dưa lưới, vị béo ngậy của nước cốt dừa cùng độ dai dẻo từ bột báng chính là cứu tinh tuyệt vời cho cả gia định bạn vào những ngày hè nóng bức đấy!

Bánh khoai lang tím bột báng

Với màu tím bắt mắt, lớp vỏ bột báng bên ngoài dai dẻo, khoai lang bên trong bùi bùi, thơm ngọt đầy hấp dẫn, Bánh khoai lang tím bột báng là một trong các món ăn vặt chiếm được tình yêu của rất nhiều người. Ngại gì mà không thử thực hiện ngay nào.

Chè đu đủ bột báng

Với cách làm đơn giản, vị ngon không thể chối từ, món chè đu đủ bột báng mềm mịn, thơm ngọt này sẽ khiến bạn cứ muốn ăn mãi không ngừng.

Chè sago lá dứa bột báng

Món chè sago lá dứa bột báng sau khi hoàn thành có màu sắc vô cùng đẹp mắt. Mùi lá dứa thơm nứt, bột báng dẻo mềm cùng mùi vị ngọt béo của nước cốt dừa kết hợp cùng long nhãn dai dai, sần sật. Đầy đủ cả hương và sắc thì còn chờ gì mà không thực hiện ngay!

Chè đậu đen bột báng

Chỉ cần đưa 1 muỗng chè đậu đen bột báng vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của đường thốt nốt, bột báng dai nhẹ, kết hợp cùng hạt đậu bùi thơm và nước cốt dừa thơm béo thơm ngon, ngất ngây đến khó cưỡng. Nhanh tay ghi lại món bánh này vào sổ tay nấu ăn để thực hiện cho cả nha cùng thưởng thức bạn nhé!

Chè dừa non bột báng

Chè dừa non bọt báng là món ăn thanh mát, thơm ngon ngất ngây lại cực đơn giản, dễ làm. Bột báng dai dai, nước cốt dừa sánh mịn ăn kèm với dừa non sần sật kích thích vị giác vô cùng. Món này dùng lạnh kèm 1 chút đậu phọng hoặc mè rang sẽ vô cùng tuyệt vời đó!

Chè chuối bột báng

Chè chuối bột báng, món ăn đã trở nên vô cùng quen thuộc với rất nhiều người bởi cách làm vô cùng đơn giản. Chuối, nước cốt dừa, bột báng, và các nguyên liệu khác hòa quyện với nhau đã tạo nên một hương vị vô cùng thơm ngon, cuốn hút.

Trên đây là thông tin cơ bản về bột báng mà Điện máy XANH chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có bất kì thắc nào, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới bài viết nhé!

*Tổng hợp và tham khảo thông tin từ nhiều nguồn như: Wikipedia và Healthline