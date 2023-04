Luộc bầu trong bao nhiêu phút chín? mềm ngon không bị nhừ

Bầu luộc là món ăn khá bình dị nhưng lại mang đến vị ngọt mát dễ chịu, thanh đạm, là món dễ chế biến và tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức. Việc luộc bầu cũng không tốn nhiều thời gian và công sức tuy nhiên để món bầu luộc mềm ngon, không bị nhừ thì mọi người cần chú ý tới thời gian. Vậy nên bầu trong bao nhiêu phút để chín? hãy cùng baonhieu.net đi tìm các luộc bầu ngon nhé!

Lý do nên ăn bầu luộc mỗi ngày?

Bầu là thực phẩm khá quen thuộc với chúng ta, nó là loại cây dây leo, rất ưa sáng, mỗi cây thường cho rất nhiều quả. Quả bầu canh thường có màu xanh, có đốm trắng (giống bầu sao), quả bầu thường được thu hái lấy quả từ tháng 3-tháng 6 hàng năm. Bầu thường được luộc ăn cho mát nhất là vào những ngày hè nóng bức, ngoài ra, bầu còn làm nên những món ăn ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Bầu không chứa cholesterol, đồng thời món bầu luộc không chứa nhiều dầu mỡ và nó còn là nguồn vitamin C dồi dào, các chất chống oxy hóa vì vậy mà nó mang đến tác dụng tốt cho tim mạch.

Ăn bầu luộc giảm cân: Bầu chứa lượng calo rất thấp nhưng lại giàu vitamin B6, B3 và vitamin C, kali và sắt. Vì vậy mà món bầu luộc, nước ép bầu được xem như vị thuốc giảm cân hiệu quả, đồng nó bầu còn có tác dụng ngăn chặn sự thèm ăn, làm sạch ruột, kiềm hóa dạ dày. Không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn an toàn cho sức khỏe.

Giảm căng thẳng: Theo các chuyên gia dinh dưỡng phân tích, cho biết rằng bầu chứa lượng nước khá lớn khi luộc, hơn hết bầu có tính mát, vị ngọt vì vậy mà khi ăn sẽ mang đến cảm giác dễ chịu. Sự thanh mát của bầu sẽ giúp cơ thể dễ chịu, giải tỏa được những căng thẳng, mệt mỏi, hơn hết món bầu luộc sẽ dễ thưởng thức hơn các món chiên xào, nhiều dầu mỡ.

Trị rối loạn tiết niệu: Bầu luộc, canh bầu, hay Nước ép quả bầu có tính kiềm (giúp trung hòa nồng độ axít trong nước tiểu) và có tác dụng lợi tiểu nên khi uống sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiết niệu, như giảm cảm giác nóng rát khi đi tiểu, ngừa nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu…

Hỗ trợ tiêu hóa: Quả bầu chứa nhiều nước và chất xơ, có tác dụng giúp hệ tiêu hóa hoạt động thông suốt và giảm nguy cơ táo bón, hỗ trợ đắc lực cho quá trình tiêu hóa.Không chỉ vậy, món bầu luộc chấm muối vừng hay xì dầu, là món ăn lý tưởng có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón hiệu quả nhé.

Luộc bầu bao nhiêu phút chín mềm ngon?

Để trả lời cho câu hỏi luộc bầu bao nhiêu phút thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau ví dụ như: Bầu già hay non, bạn cắt bầu như thế nào dày hay mỏng, bạn muốn ăn bầu luộc chín tới hay bầu luộc chín kỹ. Tuy nhiên chúng ta sẽ đưa ra những chỉ dẫn chung nhất hướng dẫn các bạn làm sao để có món bầu luộc ngon nhất

Cách chọn bầu: Đối với món bầu luộc bạn nên chọn bầu non, không nên chọn bầu già vì khi đó phần hạt sẽ khá già không ăn được, phần ruột nhiều, lỏng lẽo, phần vỏ thì cứng còn phần cùi cũng mỏng hơn và không được ngọt như bầu non. Tuy nhiên cũng hiếm người bán bầu non quá vì khi đó kích thước của bầu quá bé không năng suất và ít lợi nhuận. Bạn có thể chọn bầu non, tươi bằng cách sau: Nhìn phần cuống còn tươi, không bị héo, phần vỏ màu xanh không bị sâu, dùng móng tay bấm nhẹ vào vỏ bầu thấy mềm thì đó là bầu non

Sơ chế bầu: Đối với bầu già thì bạn cần gọt vỏ trước khi luộc do phần vỏ già cứng không ăn được, còn đối với bầu non bạn chỉ cần rửa sạch rồi cắt thành từng khúc, thông thường bạn nên cắt đôi quả cầu, cắt thành từng khúc dày khoảng 1 đốt ngón tay (khoảng 1 cm) là vừa.

Luộc bầu: Cho nồi nước lên đun sôi, sau đó cho bầu vào đun sôi (chú ý mực nước chỉ nên săm sắp với lượng bầu, nhiều quá bầu sẽ bị nhạt, ít quá bầu chín không đều). Nếu muốn bầu ăn vừa chín tới, bạn đun sôi lửa to tầm 3-5 phút, thêm chút gia vị cho đậm đà, rồi vớt bầu ra, còn nếu muốn ăn mềm hơn có thể ngâm bầu trong nước luộc thêm khoảng 5 phút nữa rồi vớt ra. Chú ý để tránh cho bầu luộc bị vàng thì khi luộc bầu xong nên vớt ra ngay, tránh đậy nắp và ngâm bầu quá lâu trong nước luộc, khi luộc nên để lửa to không đun liu riu.

Lưu ý khi luộc bầu

– Muốn có một đĩa bầu luộc ngon bạn cần phải đảm bảo khi luộc xong bầu phải vừa chín tới, ngay cả khi chín nhừ hơn một chút, cũng phải bảo đảm bầu không được nát. Màu sắc phải là màu xanh, có vị thanh mát mới đạt được món bầu luộc đúng chuẩn nhất.

– Thời gian luộc bầu còn tùy thuộc vào sở thích ăn uống của bạn. Có người thích ăn chín tới, người lại thích ăn chín kĩ nên bạn có thể luộc theo khẩu vị ăn uống của gia đình bạn.

– Nếu bầu còn non bạn không cần gọt lớp vỏ ngoài đi đâu nhé vì lớp vỏ bầu có công dụng rất lớn cho việc giảm đau đầu. Nếu bầu quá già bạn nên gọt lớp vỏ ngoài đi để khi ăn không còn cảm giác cứng ở lớp vỏ.

Các món ăn nấu từ quả bầu

Ngoài bầu luộc ra thì bầu có thể dùng để nấu thành nhiều món khác nhau, ví dụ như món bầu nấu cùng tôm, bầu nấu canh ngao, bầu nấu canh cua, bầu xảo tỏi đều rất ngon và dễ ăn. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nấu các món ngon từ bầu nhé.

Canh bầu nấu tôm

Nguyên liệu: tôm (tôm nõn hoặc tôm nhỏ (không cần bóc vỏ)), 1 quả bầu nhỏ, thì là, hành khô, gia vị, dầu ăn

Chuẩn bị: Bầu rửa sạch, bỏ vỏ (nếu bầu già), thái nhỏ. Tôm rửa sạch, băm nhỏ. Hành khô bóc vỏ, đập dập, thái nhỏ. Thì là bỏ gốc, rửa sạch, thái nhỏ.

Tiến hành: Cho dầu vào nồi, phi thơm hành, cho tôm vào xào trước cho săn thịt tôm, sau đó cho bầu vào xào cùng, nêm gia vị, xào cho bầu ngấm gia vị, đổ nước săm sắp bầu hoặc nhiều nước ơn phụ thuộc bạn thích ăn canh loãng hay đặc, bật lửa to, đun sôi khoảng 5 phút, tắt bếp, cho thì là vào, đảo đều.

Yêu cầu: Canh có mùi thơm của hành và thì là, vị ngọt của tôm và bầu, bầu ngọt, mềm. Cũng có nơi thường thay thì là bằng ngò (hành lá).

Canh bầu nấu ngao/hến

Nguyên liệu: Ngao/trai, 1 quả bầu, hành khô, thì là, dầu ăn, gia vị

Chuẩn bị: Ngao/trai (chọn loại tươi) đem ngâm cho hết đất, rửa sạch. Bầu rửa sạch, gọt vỏ (nếu cần), thái nhỏ. Hành khô bóc vỏ, đập dập. Thì là bỏ gốc, rửa sạch, thái nhỏ

Tiến hành: Cho nước lên bếp, đun sôi, cho Ngao/trai/ vào, đến sôi thì vặn nhỏ lửa, đảo đều và quan sát thấy ngao, hến đã mở miệng hết thì cho một chút muối vào, khuấy đều rồi bắc ra. Chắt nước cốt ra một cái tô, để lặng khoảng 30 phút đến 1 giờ, rồi gạn lấy phần nướ trong, phần cặn đổ đi. Ngao đãi hoặc gỡ lấy phần ruột, rửa sạch, đối với trai thì nên nặn hết phần đất bùn trong ruột, rửa sạch, thái nhỏ.

Nấu canh: Cho dầu ăn vào nồi, phi hành cho thơm rồi cho phần ruột nhân của ngao vào đảo đều, cho chút gia vị (mắm/bột nêm/bột canh) đảo đều, cho tiếp bầu vào cho ngấm gia vị rồi đổ phần nước cốt vào, thêm nước (nếu cần) vào cho đủ lượng canh cần dùng. Đun sôi, thả tiếp thì là vào, khuấy đều, tắt bếp, nêm nếm thêm gia vị nếu cần.

Yêu cầu: Canh có vị ngọt của nước ngao/trai, mùi thơm của thì là hành khô, bầu mềm, ngọt.

Cách nấu vịt lộn um bầu

Nguyên liệu: 4 cái trứng vịt lộn, nửa trái bầu, hành ngò rau răm, gia vị: bột nêm, nước mắm, bột ngọt, tiêu

Chuẩn bị: Bầu gọt vỏ cắt khúc rửa sạch. Rau răm hành ngò rửa sạch. Trứng vịt lộn đập ra bỏ vào bát.

Tiến hành: Phi hành với dầu vừa vàng thơm, cho bầu vào xào đảo đều tay khoảng vài phút sao cho bầu chỉ chín 50 %. Sau đó vớt bầu ra, cho trứng vào, đổ ít nước đã đun sôi, nêm các loại gia vị trên cho vừa ăn, đậy kín nắp cho trứng chín.

Trứng vừa chín tới cho bầu vào, nước sôi trở lại cũng là lúc bầu chín, trở nên trắng trong. Dùng đũa khuấy nhẹ để bầu chín đều nhưng hộtvịt không bị nát. Mỗi khi nấu vịt lộn um bầu, phải chú ý vớt bọt bỏ đi để canh không tanh và nhìn ngon mắt. Một gia vị không thể thiếu đó là hành ngò, rau răm được cho vào cuối cùng, sau đó bắc nồi ra khỏi bếp.

Yêu cầu: Lúc này canh bầu có mùi thơm đặc biệt của trứng, của hành, vị cay của hạt tiêu, rau răm và vị mát của bầu.

Bầu quả thật có nhiều công dụng đúng không các bạn. Chỉ với những thao tác đơn giản bạn đã có một món ăn thanh đạm có lợi cho sức khỏe vào những ngày hè oi ả. Với bài viết này hy vọng các bạn đã biết được nên luộc bầu như thế nào, luộc bầu bao nhiêu phút hay các món ăn ngon từ bầu. Ngoài công dụng như một nguyên liệu chế biến món ăn bầu còn có tác dụng như một vị thuốc. Chúc các bạn ngày càng trở thành nhà nội trợ thông thái cho gia đình thân yêu.

