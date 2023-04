Những cách luộc bánh chưng chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn

Những cách luộc bánh chưng ngon nhất dưới đây đã được YummyDay tìm hiểu rất kỹ cũng như chắt lọc những cách được cho là hiệu quả rõ ràng, cũng như trong việc tiết kiệm thời gian nữa đó! Các bạn đừng quá lo lắng là sẽ không tìm được 1 cách phù hợp mà trong chuyên mục ngày hôm nay YummyDay chia sẻ cho các bạn tận 9 cách lận đó, thậm chí những cách này còn có thể kết hợp với nhau để tạo ra 1 mẻ bánh chưng không chỉ đẹp phần nhìn mà còn tăng thêm độ ngon của bánh nữa nhé!

Tổng hợp những cách luộc bánh chưng đơn giản

1. Ngâm nếp với nước tro

Với cách làm này, trước hết là về chất lượng nếp, việc ngâm nếp với nước tro sẽ giúp nếp được mềm hơn. Từ đó giúp cho bánh dễ chín trong thời gian ngắn hơn, thêm vào đó, nếp của bánh sẽ cho màu trong, sắc sảo hơn. Cách này không những áp dụng cho bánh chưng ngày Tết mà còn sử dụng được như 1 phương pháp làm những loại bánh truyền thống miền Trung như bánh ít, bánh gai… Các bạn chỉ cần ngâm nếp trong nước tro trong khoảng thời gian ít nhất là từ 3-4 tiếng đồng hồ, còn để kĩ hơn các bạn có thể ngâm qua đêm luôn nha!

2. Sử dụng lá của củ riềng

Củ riềng là 1 loại củ không những được sử dụng trong chế biến những món ăn của bữa ăn gia đình, nay với lá của củ riềng còn để dùng trong việc nấu bánh chưng. Các bạn chỉ cần mua lá củ riềng về rửa sạch rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi chắt lọc lấy nước, bỏ xác, hoặc nếu không có máy xay, các bạn có thể dùng chày giã nát ra rồi vẫn chỉ lấy nước thôi nhé! Sau đó dùng nước cốt lá riềng trộn với nếp, lưu ý các bạn 1 điểm là các bạn nên chọn thời điểm trộn với nếp sao cho chuẩn bị trước khi gói để vào nồi nấu bánh là được. Nếu trộn sớm quá sẽ khiến nếp bị nhão, nấu bánh không ngon. Nhưng nếu trộn căn thời gian thì công dụng của cách làm này sẽ khiến các bạn bất ngờ đó, vì thành phẩm bánh chưng này sẽ cho lá xanh 1 cách tươi tắn, từ vỏ ngoài cho đến nhân, đặc biệt là mùi bánh cũng được nâng lên 1 bậc luôn nè!

3. Dùng nước cốt chanh

Cũng tương tự với cách dùng lá riềng, tuy nhiên chanh vẫn sẽ là nguyên liệu đơn giản hơn, các bạn nên chọn những trái chanh nhiều nước sẽ lợi hơn nhé, trước kia vắt các bạn lăn tròn đều trái chanh trên mặt bàn để tép chanh dễ tách khỏi vỏ hơn, dẫn đến sẽ cho nhiều nước hơn nè! Các bạn cũng chỉ cần cho nước cốt chanh trộn với nếp nấu bánh trước khi gói, nhưng phải nhớ là không nên trộn nhiều và ngâm lâu sẽ khiến nếp bị tan thành bột vì trong chanh có tính acid đó!

4. Tận dụng baking soda

Baking soda là 1 nguyên liệu quá quen thuộc trong những cách làm bánh âu. Nhưng hôm nay các bạn hãy thử xem, với cách luộc bánh chưng thì baking soda phát huy được tác dụng gì nhé! Việc tìm mua baking soda cũng không quá khó vì giờ đây, baking soda đã khá phổ biến trên thị trường với giá thành không quá cao. Baking soda các bạn sẽ cho vào nước luộc bánh chưng để giữ lá bánh được xanh trong suốt quá trình luộc mà không bị sẫm màu đi nhé!

5. Rửa sơ lá gói bánh bằng nước ấm

Nhiều người truyền đạt rằng nên trụng lá gói bánh chưng bằng nước sôi. Nhưng với kinh nghiệm của YummyDay các bạn không nên dùng nước quá sôi, vì nước sôi 100 độ C rất dễ làm lá bị úa, dập vì nhiệt độ quá cao. Do đó, các bạn chỉ cần để nước nguội đi 1 chút, tầm 70-80 độ C là hợp lý nhất, nhiệt độ vừa phải khi chắn sơ lá thì sẽ giúp lá rửa sạch đi bụi bẩn cũng như nấm mốc nữa nhé! Một chia sẻ mà YummyDay nghĩ nó sẽ có ích trong quá trình luộc bánh chưng đó là số lượng lá dùng để gói bánh sẽ thay đổi và dao động tùy theo từng trường hợp và môi trường lúc gói bánh, trời dịu nhẹ thường sẽ gói với 6 lá, còn nhiệt độ cao hơn, trời nóng hơn thì phải dùng 10 lá để chuẩn bị bảo quản tốt hơn nè!

6. Rửa nếp

Đây là 1 điều không thể thiếu đúng không nào? Tuy nhiên các bạn phải xem đây là 1 bước quan trọng vì nếp phải sạch thì bánh nấu ra mới ngon. Vì thế rửa nếp gói bánh cũng phải kĩ càng 1 chút để không còn vướng lại bụi cám, nhưng mục đích lớn hơn đó là sẽ khiến bánh để được lâu hơn.

7. Sử dụng số lá gói dư để lót dưới nồi nấu bánh

Đây có lẽ không phải là 1 cách phổ biến vì thông thường chúng ta thường thổi lửa trực tiếp cũng như chất bánh vào nồi nấu luộc trực tiếp. Nhưng với 1 thao tác nhỏ như thế này thôi, chỉ cần xếp lá 1 lớp mỏng ở dưới đáy nồi để bánh khi luộc không dễ bị cháy, đặc biệt là lớp bánh đầu tiên được đặt vào. Việc đặt lá như thế sẽ giúp cho nước luộc bánh được trong hơn nữa đó!

8. Rửa bánh sau khi luộc xong

Không chỉ với bánh chưng đâu mà còn rất nhiều loại bánh khác cùng chung kỹ thuật là gói bánh và luộc bánh thì các bạn hãy rửa sạch bánh khi được nấu chính nhé. Cách làm này thì đơn giản thôi, khi nấu bánh được 1/2 thời gian thì các bạn bắt đầu lấy bánh chưng ra rồi thay nước đi, đổ vào nước mới rồi tiếp tục nấu cho đến khi bánh chín là được. Điều này sẽ khiến bánh trông hấp dẫn hơn và ăn ngon miệng hơn.

9. Đè bánh chưng khi đã nấu chín

Nhiều bạn nghĩ, khi nấu xong thì mình có thể thưởng thức ngay. Điều này là sai hoàn toàn luôn đó, các bạn đừng quên là khi luộc bánh chưng xong, bánh sẽ có độ ẩm nhất định, nếu bóc ra ăn liền thì bánh sẽ chưa đạt độ ngon hoàn chỉnh vì bánh vẫn còn ướt. Nhưng bánh chưng ngon phải là bánh chưng không dính là và khô. Do đó các bạn phải sử dụng 1 vật nặng để đè lên mẻ bảnh mới nấu chín, cách làm này sẽ giúp bánh khô nhanh hơn, vì khi có đủ lực đè chặt xuống sẽ giúp nước luộc được ép sạch ra khỏi bánh, giúp bánh ráo hơn. Không chỉ thế, cách này sẽ giúp bánh bảo quản lâu hơn thời gian bình thường đó nhé!

Những lưu ý khi thực hiện các cách luộc bánh chưng

Chuẩn bị 1 nồi cao, đủ to để nấu bánh chưng dễ hơn.

Xếp bánh sao cho bánh kín, chặt để khi nước sôi không dễ làm đổ bánh.

Khi nước nấu bánh sôi lên thì các bạn nhớ phải giảm nhỏ lửa xuống dù là nấu bằng bếp củi, than hay là nấu bằng điện nhé! Chỉ nên giữ lửa nhỏ, riu đủ để bánh chưng được nấu chín đều.

Khoảng thời gian nấu lý tưởng nhất dành cho bánh chưng là từ 8 đến 10 tiếng, khi nước nấu bánh bốc hơi dần thì các bạn phải đổ thêm nước liền tay để giữ bánh luôn luôn được nấu ngập nước, có thế thì bánh chưng sẽ được chín đều và nếp trong bánh không bị sống nha.

Cách luộc bánh chưng nhanh mà bánh chưng chín đều ngon!

Vậy là với những chia sẻ về cách luộc bánh chưng trên của mình đã giúp các bạn có thêm những mẹo hay ho cũng như kiến thức bổ sung cho quá trình nấu bánh chưng. YummyDay hy vọng đây sẽ là những trang bị tốt nhất cũng như hữu ích cho 1 trong những hoạt động ý nghĩa cuối năm ấm áp bên gia đình- nấu bánh chưng chắc chắn sẽ trở thành 1 kỷ niệm không thể nào quên! Bánh chưng nấu chuẩn sẽ có bánh thơm, nếp dẻo, màu sắc đẹp mắt. Chúc các bạn thành công nhé!

