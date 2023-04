Bí quyết làm món hột vịt lộn xào me chua chua ngọt ngọt ăn liền chục trứng

Hột vịt lộn xào me sau khi làm xong chắc hẳn bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được mùi vị thơm ngon của món ăn đâu, hãy vào bếp cùng mình để làm ngay món này cho gia đình cùng thưởng thức thôi nào.

Chuẩn bị 15 phút Chế biến 45 phút Dành cho 4 người

Nước me sền sệt ăn cùng với hột vịt lộn kết hợp với vị béo của đậu phộng, vài miếng rau răm tạo nên một món ăn ngon tuyệt cú mèo. Không mất quá nhiều thời gian là bạn đã có ngay một đĩa hột vịt lộn xào me vừa ngon vừa bổ dưỡng rồi.

1 Nguyên liệu làm hột vịt lộn xào me

2 Cách làm hột vịt lộn xào me

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Cho me vào một cái tô nhỏ cùng với một ít nước nóng, ngâm trong 2 phút để me mềm ra, rồi dùng muỗng dầm để me ra hết nước cốt, sau đó lọc qua rây để lấy nước cốt me.

Rau răm rửa sạch, rồi để ráo. Tỏi lột vỏ, rồi đập dập, băm nhuyễn.

Ngâm me

Bước 2 Rang đậu phộng

Bắt một cái chảo lên bếp, cho đậu phộng và một ít muối vào, rang ở lửa nhỏ đến khi đậu phộng vàng đều thì tắt bếp, để vào một cái rổ cho nguội, rồi tiến hành lột vỏ đậu phộng.

Muối sẽ làm đậu phộng chín đều, không bị khét, đậu sau khi rang xong cũng ngon và bùi hơn.

Rang đậu phộng

Bước 3 Luộc trứng

Cho hột vịt lộn vào nồi, đổ nước xâm xấp trứng rồi thêm một ít muối vào, sau đó cho lên bếp luộc ở lửa vừa, đun đến khi nước trong nồi sôi lên thì hạ lửa xuống, luộc trứng trong khoảng 15 – 20 phút là được.

Cho thêm một ít muối vào trong lúc luộc trứng sẽ giúp trứng ngon hơn. Để biết trứng đã chín hay chưa, thì bạn dùng đũa để gắp trứng, nếu đũa không trơn, trứng dễ dàng được gắp ra là trứng chín rồi.

Vớt trứng ra để vào rổ cho nguội, sau đó bóc bỏ phần vỏ trứng, rồi cho trứng ra một cái tô.

Luộc trứng

Bước 4 Chiên sơ hột vịt lộn

Lăn phần hột vịt lộn đã bóc vỏ qua một lớp bột chiên giòn, rồi cho vào chảo dầu đang sôi, chiên hột vịt lộn đến khi vàng đều thì tắt bếp.

Chiên sơ hột vịt lộn

Bước 5 Xào hột vịt lộn với me

Bắt một cái chảo lên bếp, sau đó cho dầu ăn vào trong chảo, khi dầu đã sôi thì cho tiếp phần tỏi băm, phi lên cho vàng thơm.

Hòa nước cốt me với một ít bột năng, trộn đều để bột tan ra, rồi cho vào chảo, tiếp đó phần trứng vịt lộn đã chiên vào, nêm nếm với một ít đường và muối cho vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.

Xào hột vịt lộn với me

Bước 6 Thành phẩm

Cho hột vịt lộn đã xào xong vào trong đĩa, rắc lên một ít rau răm và đậu phộng, bắt đầu thưởng thức thôi nào.

Thành phẩm món hột vịt lộn xào me

3Thưởng thức

Hột vịt lộn xào me sau khi làm xong thì bạn nên ăn liền, để cảm nhận được vị ngon, mùi hương thơm lừng của món ăn. Chấm với một chén muối tiêu chanh sẽ làm tăng hương vị của món ăn hơn đấy.

Thưởng thức món hột vịt lộn xào me

Món hột vịt lộn xào me rất dễ làm nhưng hương vị thì thơm ngon và rất kích thích vị giác. Mau mau trổ tài cho gia đình thưởng thức nhé!

