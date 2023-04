Cách làm cút lộn xào me chua ngọt, thơm ngon đơn giản tại nhà

Qua bài viết này e-dyario.org xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Cách làm trứng cút xào me hay nhất được tổng hợp bởi e-dyario.org

Sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu đã làm món cút lộn xào me hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chẳng cần phải ra quán xá, chỉ cần tham khảo ngay cách làm cút lộn xào me dưới đây là bạn sẽ có ngay một món ăn thơm ngon chẳng khác gì ngoài tiệm rồi!

Chuẩn bị 5 phút Chế biến 15 phút Dành cho 2-3 người

Từ lâu, cút lộn xào me đã trở thành món ăn dân dã đường phố được bao người yêu thích. Điểm đặc biệt của cút lộn xào me đến từ chính hương vị của nó. Cái vị chua chua ngọt ngọt đấy cực kích thích vị giác và khó mà diễn tả thành lời.

Không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi tại nhà cùng một vài nguyên liệu đơn giản là bạn đã có ngay món cút lộn xào me thơm ngon hấp dẫn rồi! Cách làm cút lộn xào me rất đơn giản nên ai cũng có thể làm thành công hết đó. Bắt tay thực hiện nào!

1Nguyên liệu làm cút lộn xào me

Mẹo hay:– Để chọn mua được trứng cút lộn ngon, bạn nên quan sát bằng cách soi trứng dưới ánh đèn hay ánh sáng mặt trời. Nếu khoảng trống trên đầu trứng nhỏ là trứng ngon, còn lớn quá sẽ là trứng hư.- Bạn cũng có thể lắc nhẹ trứng, nếu không thấy tiếng động lạo xạo thì là trứng tươi và ngon.

Chuẩn bị nguyên liệu làm cút lộn xào me

2Cách làm cút lộn xào me

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Hành tím bạn lột bỏ vỏ, cắt lát. Rau răm rửa sạch, để ráo. Tỏi lột bỏ vỏ, băm nhỏ.

Ngâm me với 1/2 chén nước sôi. Dùng muỗng tán đều me ra và dùng rây lọc lấy nước me.

Lấy nước me

Cho trứng vào nồi luộc. Luộc khoảng 5 – 6 phút thì vớt ra, để nguội rồi bóc vỏ.

Luộc trứng

Bước 2 Làm hành phi

Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu sôi thì cho hành tím vào phi. Hành thơm vàng thì vớt ra cho ráo dầu.

Bước 3 Xào trứng cút lộn với nước cốt me

Cho vào chén 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh tương ớt.

Làm nước sốt me

Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, bạn cho hết phần nước cốt me vào rồi cho trứng cút vào đảo đều.

Khi nước cốt me sôi, bạn cho trứng cút lộn vào và xào đều. Đun riu riu lửa và đảo đều tay để nước me thấm vào trứng. Khi nước me cạn dần và sệt lại thì tắt bếp.

Xào trứng cút lộn với nước cốt me

Bước 4 Thành phẩm

Như vậy là món cút lộn xào me đã hoàn thành rồi. Lót lên dĩa một ít rau răm rồi để cút lộn lên phía trên. Rắc đậu phộng và hành phi lên rồi thưởng thức thôi nào!

Cút lộn ngấm đều nước cốt me nên có vị chua chua

3Thưởng thức

Cút lộn ngấm đều nước cốt me nên có vị chua chua, ngọt ngọt lại hơi cay nên cực kích thích vị giác. Ăn một miếng là cứ muốn ăn mãi thôi! Chẳng hiểu sao mà món ăn này lại hấp dẫn đến vậy!

Thưởng thức

4Các lưu ý khi ăn trứng cút lộn

Trứng cút lộn có nhiều dinh dưỡng, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều, vì nạp nhiều dưỡng chất sẽ dễ khiến gây các bệnh lý về tiêu hóa, tim mạch, tiểu đường,…Vì vậy bạn cần lưu ý chế độ ăn theo độ tuổi như sau:

Các lưu ý khi ăn trứng cút lộn

5Thành phần dinh dưỡng của trứng cút lộn

Trứng cút lộn chứa nhiều dưỡng chất như: Vitamin A và tiền vitamin A (beta caroten) là những vitamin tan trong dầu, tốt cho sự phát triển của trẻ.

Thành phần dinh dưỡng của trứng cút lộn

Vì vậy, khi ăn các món có trứng cút lộn nên cần có dầu mỡ để hòa tan các vitamin này, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Bên cạnh đó, trứng cút lộn còn có các vitamin B1, vitamin B2, vitamin C,… khoáng chất cần thiết như: Lipid, gluxit, canxi, cholesterol, chất sắt, protein,…cùng tốt cho sức khỏe.

Trong Đông y, trứng cút lộn có công hiệu tư âm, dưỡng huyết và ích trí, sáng mắt nhằm giúp cơ thể mau trưởng thành.

Các bạn thấy Bách hóa XANH nói đúng không? Không cần đi đâu xa mà vẫn có món ngon thưởng thức thì thật tuyệt phải không? Mặc dù phổ biến và có thể tìm kiếm ở bất cứ đâu nhưng mua về và làm tại nhà thì vẫn ngon và chất lượng hơn đúng không nào? Vậy thì nhanh nhanh tham khảo công thức và vào bếp ngay nhé!

