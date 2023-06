Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Cách làm sò huyết xào me hot nhất được tổng hợp bởi E-Dyario

Mô tả khoá học

[toc] Đây cũng là loại hải sản được chế biến bằng nhiều cách như xào tỏi, rang me, nướng mọi… Trong đó, món sò huyết rang me chua chua, cay cay lạ miệng chắc chắn là món ăn rất kích thích vị giác mọi người.

Món sò huyết rang me được ưa chuộng bởi ngoài vị ngọt thì còn là vị chua dễ chịu của nước cốt me, vị thơm nồng của rau răm. Hãy cùng khám phá công thức làm sò huyết ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu chuẩn bị:

Sò huyết: 500gram

Me vắt: 1 bát nhỏ

Tỏi, ớt băm

Đường, mắm, tương ớt

Rau răm

Dầu ăn

Sò huyết rang me chua ngọt hấp dẫn (Ảnh: internet)

Cách làm xào huyết rang me

Khi chọn sò huyết bạn nên chọn những con còn tươi ngon, kích cỡ vừa phải. Sò nhỏ quá, sẽ dễ bị teo còn nếu lớn quá sẽ dễ bị dai.

Bạn làm sạch sò bằng cách rửa sạch, đem ngâm nước vo gạo, cũng có thể thay bằng nước muối ớt loãng cho hết bùn đất. Tiếp đó, bạn dùng bàn chải chà lớp vỏ sò, rửa lại thêm một vài lần nữa rồi để ráo nước.

Rau răm bạn đem nhặt sạch, rửa với nước và để rau ráo.

Chuẩn bị một cái bát sạch, cho nước và me vào, cho thêm đường, dùng muỗng dằm me sau đó lọc lấy nước, bỏ đi phần xác me và hạt. Lưu ý là không nên cho quá nhiều đường ở bước này. Bạn có thể gia giảm tùy ý cho hợp với khẩu vị.

Chuẩn bị một cái chảo sạch, cho dầu vào đun nóng, sau đó bạn cho tỏi ớt băm vào và phi thơm lên. Tiếp tục trút hết sò huyết vào và dùng đũa đảo đều lên để sò chín sơ.

Sò huyết rất giàu dưỡng chất (Ảnh: internet)

Bạn cho phần nước me đã chuẩn bị vào, nêm nếm thêm nước mắm, tương ớt (nếu thích). Đảo đều sò huyết lên cho thấm gia vị. Bạn đảo đến khi nào thấy nước me sánh quyện lại. Kiểm tra sò chín bằng cách tách vỏ sò, nếu tách dễ dàng là sò đã chín.

Lấy sò huyết ra dĩa, thưởng thức nóng cùng với rau răm. Món sò huyết sau khi chế biến xong sẽ chín vừa phải, phần thịt sò còn hơi hồng sẫm, quyện đều cùng với vị me chua chua, vị dường ngọt kết hợp với mùi thơm nồng đặc trưng của rau răm. Bên cạnh đó, mùi tỏi ớt băm bám vào từng con sò cũng giúp cho món ăn đậm đà hơn rất nhiều.

Sò huyết rang me, cua rang muối, lạp xưởng… đều là những món ăn vặt tuyệt vời. Giúp giải tỏa mọi căng thẳng sau một ngày dài làm việc. Không chỉ là món ăn bổ dưỡng cho trẻ em, người lớn mà món sò huyết còn là món ăn rất được các anh xã yêu thích mỗi khi lai rai. Vì thế, vào những ngày rảnh rỗi hoặc cuối tuần, bạn hãy vào bếp trổ tài làm món ăn hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn thành công!