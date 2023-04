3 công thức cách làm ốc xào me cực kỳ hấp dẫn, không ai có thể cưỡng lại được

Ốc là món ăn đường phố quá phổ biến ở Việt Nam, là món khoái khẩu của rất nhiều người, đặc biệt là hội chị em. Có nhiều cách chế biến giúp gia tăng hương vị thơm ngon của ốc, trong đó vị chua chua cay cay của ốc xào me là được yêu thích nhất. Cùng VinID tham khảo 3 cách làm ốc xào me đơn giản mà cực hấp dẫn ngay tại nhà nhé!

1. Cách làm ốc xào me sả ớt chua cay

1.1. Chuẩn bị nguyên liệu

Ốc hương sống (hoặc bất kỳ loại ốc nào yêu thích): 1 kg

Me tươi: 100gr (5 – 6 trái)

Rau răm:1 nắm nhỏ

Sả cây: 4 – 5 cây

Tỏi: ½ củ

Gia vị gia đình

Nguyên liệu món ốc xào me sả ớt chua chua cay cay

1.2. Sơ chế nguyên liệu

Ốc hương tươi rửa với nước sạch 1 – 2 lần để làm sạch bùn đất, bụi bên ngoài.

Cho vào ngâm với nước vo gạo và vài lát ớt ít nhất 3 tiếng trước khi chế biến, để ốc nhả sạch cát.

Rửa lại với nước 2 – 3 lần nước, để rổ cho ráo nước.

Ngâm ốc trong 3 – 5 tiếng để thật sạch cát, ăn sẽ ngon miệng hơn

Sả cây lấy bỏ lớp lá già bên ngoài, rửa sạch, cắt khoanh nhỏ.

Tỏi, ớt băm nhỏ. Rau răm rửa sạch, cắt nhỏ.

Me cho vào chén nước sôi, dùng muỗng dầm cho me nát ra, lọc lấy nước cốt me, bỏ phần hạt và vỏ bên ngoài.

1.3. Chế biến ốc xào me cay

Bắt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm tỏi và sả băm.

Tỏi, sả thơm cho 7 muỗng canh nước cốt me vào, nêm nếm thêm đường, bột ngọt cho vừa ăn.

Nước sốt me sôi, cho ốc hương đã sơ chế vào đảo đều trên lửa vừa đến khi ốc chín, mở nắp và dậy mùi thơm.

Cho ớt và rau răm cắt nhỏ vào, đảo nhanh tay thêm 2 – 5 lần nữa thì tắt bếp, món ốc xào me cay đã hoàn thành.

Các bước làm ốc xào me sả ớt cay

1.4. Thành phẩm

Phần thịt ốc nóng hổi, săn chắc hòa quyện với nước sốt me nâu nâu và thêm rau răm xanh xanh, chỉ phần nhìn thôi đã để khiến bạn “thèm thuồng” rồi. Khi ăn thịt ốc ngọt, tươi, giòn, không bị dai kết hợp với vị chua chua cay cay của nước sốt thì còn gì tuyệt hơn.

Thành phẩm ốc hương xào me chua cay hấp dẫn

2. Cách làm ốc xào me dừa ngọt béo

2.1. Chuẩn bị nguyên liệu

Ốc hương tươi (hoặc bất kỳ loại ốc nào bạn thích): 1kg

Dừa nạo: 300gr

Me tươi: 100gr

Sả cây: 4 – 5 cây

Gừng: ½ củ

Ớt hiểm đỏ: 2 – 3 trái

Tỏi: 1 củ

Gia vị thường dùng

Nguyên liệu làm ốc xào me dừa béo ngậy

2.2. Sơ chế nguyên liệu

Ốc hương rửa sạch đất cát bên ngoài, cho vào nước vo gạo, ớt lát ngâm trong 3 – 5 tiếng.

Ốc ngâm đủ thời gian, rửa sạch lại với nước 2 – 3 lần cho sạch cát.

Ngâm ốc với nước vo gạo và ớt

Dừa nạo lấy 2 muỗng canh để riêng, cho phần còn lại vào vải mùng vắt lấy khoảng 150 – 200gr nước cốt.

Sả, tỏi, ớt, gừng làm sạch, băm nhỏ.

Me cho vào chén nước nóng, dầm để me ra nước. Lược nước me qua rây, giữa lại phần nước cốt vừa lược.

2.3. Cách chế biến ốc xào me dừa

Cho ½ lượng tỏi, gừng băm vào nước cốt me, nêm thêm đường và nước mắm để vừa khẩu vị.

Bắt 1 chảo lên bếp, phi thơm lượng tỏi, gừng và sả băm còn lại với dầu ăn.

Nguyên liệu thơm thì cho ốc vào xào sơ trong 1 – 2 phút.

Cho nước cốt dừa, nước me và 2 muỗng dừa nạo ban đầu vào.

Tiếp tục đảo đều đến khi ốc chín, mở nắp và nước sốt sền sệt lại thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn là xong.

Nấu nước cốt dừa, nước me với ốc

2.4. Thành phẩm

Ốc xào me cốt dừa hoàn thành bạn có thể trang trí thêm ít dừa nạo sợi để món ăn thêm đẹp mắt. Khi ăn chấm cùng nước mắm me, thịt ốc sẽ đậm đà và thơm ngon hơn.

Thành phẩm ốc xào me cốt dừa sau khi hoàn thành

3. Cách làm ốc xào me chua ngọt

3.1. Chuẩn bị nguyên liệu

Ốc hương sống (hoặc bất kỳ loại ốc nào bạn thích): 1kg

Me chua chín nấu canh: 5 – 6 trái

Ớt trái: 2 – 3 trái

Sả cây: 3 cây

Rau răm: 1 nắm nhỏ

Gia vị gia đình

3.2. Sơ chế nguyên liệu

Ốc hương rửa sạch và ngâm nước vo gạo và ớt tương tự như 2 cách chế biến ốc xào me ở trên.

Me trái cho vào nước nóng, dầm lấy nước cốt, lược qua rây để loại bỏ hạt.

Rau răm rửa sạch, để ráo nước.

Sả cây làm sạch, đập dập phần gốc sả, cắt khúc 6 – 7cm.

3.3. Cách chế biến ốc xào me chua ngọt

Bắt chảo lên lên, cho dầu ăn và sả đập dập vào đảo đều.

Sả dậy mùi thơm thì cho ốc hương vào, thêm 1 – 2 muỗng canh nước lọc và đảo đều tay.

Nước sôi, cho 1.5 muỗng nước sốt me, nêm nếm thêm đường để vừa ăn.

Đảo đều trên lửa vừa đến khi nước sốt me gần cạn, hơi sền sệt và áo đều vào ốc thì tắt bếp, cho ra đĩa.

Các bước làm ốc xào me chua ngọt

3.4. Thành phẩm

Ốc xào me chua ngọt kết hợp với rau răm the the, đắng đắng và nước chấm muối ớt xanh là vô cùng xuất sắc. Thịt ốc vừa chín tới, ngọt giòn không dai, thấm đều nước sốt me chua chua ngọt ngọt, thêm vị cay của nước chấm cực tuyệt vời.

Thành phẩm ốc hương xào me chua ngọt hấp dẫn

Nếu bạn là tín đồ của món ốc xào me thì không nên bỏ qua 3 cách làm ốc xào me mới lạ mà VinID vừa chia sẻ. Chắc chắn vị ngon của thành phẩm sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

