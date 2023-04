Tổng hợp 13 cách làm món ốc xào thơm ngon ăn là ghiền

1. Ốc xào sả ớt

Ốc bươu xào sả ớt

Ốc bươu xào sả ớt là món ăn dân giã, quen thuộc từ bao đời nay. Từng con ốc bươu thịt dai, chắc xào cùng sả thơm, ớt cay nồng, đậm đà tất cả tạo nên món ăn tuyệt vời. Món này cực kỳ thích hợp làm ấm bụng cho những bữa cơm gia đình ngày lạnh. Cùng vào bếp và thực hiện thôi nào!

Ốc ruốc xào sả ớt

Vào những ngày cuối tuần, được thưởng thức một chảo ốc ruốc xào sả ớt thì còn gì bằng. Từng con ốc ruốc nhiều màu sắc hòa cùng màu đỏ của ớt và màu xanh, vàng của sả khiến món ăn trở nên vô cùng bắt mắt. Ốc ruốc tươi ngon, mặn mặn cùng mùi sả ớt cay nồng cực kỳ kích thích vị giác.

Còn chần chờ gì nữa mà không tham khảo nhanh cách làm món ốc ruốc ngay sau đây nhé!

Ốc gạo xào sả ớt

Ốc gạo xào sả ớt là món ăn vặt của người Huế rất được lòng của các cô, các chị bởi vị béo của thịt ốc, cay nồng của ớt, gừng, the the của sả sẽ khiến ta nhớ mãi một món ăn dân dã bình dị nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng khó lòng cưỡng lại được. Thực hiện ngay cùng Điện máy XANH nhé!

2. Ốc xào sa tế

Ốc cà na xào sa tế

Ốc cà na xào sa tế là món nhậu cực hấp dẫn mà ai ăn cũng đều thích mê. Vị cay cay của sa tế và ớt quyện lấy từng con ốc, mùi thơm lừng của tỏi và sả tạo nên món ốc cà na xào sa tế khó có thể cưỡng lại, ăn hoài mà không thấy ngán.

Món này ăn cùng với nước mắm ớt thì rất ngon, không những thích hợp để nhậu lai rai mà còn là món ăn tuyệt vời cho những ngày mưa đó!

Ốc móng tay xào sa tế

Nếu bạn là một “fan” của các loại ốc thì chắc hẳn không thể bỏ qua món ốc móng tay xào sa tế rồi. Món ăn không những bắt mắt bởi từng con ốc với màu vàng óng của sa tế mà mùi vị cũng vô cùng hấp dẫn. Thịt ốc giòn, dai, béo thấm đều gia vị với sa tế thơm, cay kích thích vị giác vô cùng.

3. Ốc xào me

Ốc hương xào me

Ốc hương xào me là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Vị chua dịu của me hòa cùng vị cay nồng của ớt kết hợp với thịt ốc dai, giòn đảm bảo sẽ khiến bạn thích mê. Món ăn không những ngon mà cách chế biến rất đơn giản. Cùng thực hiện ngay nhé!

Ốc mỡ xào me

Ốc mỡ xào me là sự kết hợp của vị chua ngọt từ nước sốt me, xen lẫn một chút cay cay mằn mặn tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ. Món này sẽ ngon hơn nếu bạn chấm ốc với muối tiêu và vắt thêm ít tắc. Ăn ốc cùng với chút rau răm, tóp mỡ và đậu phộng rang thì càng tuyệt vời hơn nữa đó!

Ốc mít xào me

Ốc mít xào me là món ăn thơm ngon, đậm đà. Món ăn là sự kết hợp đủ vị chua cay mặn ngọt từ nước sốt me. Những con ốc được áo bên ngoài nước sốt bóng lưỡng, sánh mịn. Thịt ốc chắc ngọt, giòn thơm chấm ngập trong sốt me ăn rất ngon và vui miệng, nhất là khi tụ tập gia đình hoặc bạn bè. Cùng làm và cùng thưởng thức thôi nào!

4. Ốc xào bắp

Ốc hương xào bắp

Ốc hương xào bắp là món ăn ngon, có chút lạ miệng, ăn rồi chắc chắn sẽ ghiền, với thịt ốc dai giòn sần sật cùng hạt bắp dẻo ngọt hòa quyện cùng vị béo thơm của bơ. Món ăn dễ làm nhưng lại rất ngon và hấp dẫn, khiến ai khi đã ăn rồi thì trầm trồ thích thú. Chần chờ gì mà không trổ tài ngay nào!

5. Ốc xào dừa

Ốc len xào dừa

Ốc len hay còn gọi là linh hoa là loài ốc biển được xem là loại đặc sản quý có giá trị dinh dưỡng cao. Các tín đồ của ốc ắt hẳn không còn xa lạ gì với món ốc len xào dừa.

Chỉ cần cầm đĩa lên thôi là bạn đã không thể nào cầm lòng với mùi thơm của sả và nước cốt dừa ngào ngạt. Vị dai ngon của thịt ốc kết hợp cùng chút béo ngậy của nước cốt dừa sẽ làm “lụy tim” bạn ngay từ lần đầu tiên thưởng thức đó! Món này ngồi ăn cùng bạn bè rồi chấm với bánh mì thì còn gì bằng.

Ốc mít xào dừa

Vào những ngày trời bắt đầu mưa như thế này mà được thưởng thức một đĩa ốc mít xào dừa thì quá tuyệt vời! Ốc tươi, ngọt thịt được xào thấm đẫm trong nước sốt dừa béo ngậy, thơm ngon. Từng con ốc chắc thịt được khều ra chấm ngập trong nước sốt hay chấm với nước mắm me, mắm tắc, mắm ớt thì còn ngon gấp bội lần.

6. Ốc xào măng

Ốc móng tay xào măng tây

Ốc móng tay hay còn gọi là sò mã đao là loại ốc biển rất ngon và mang rất nhiều giá trị dinh dưỡng với nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe. Loại ốc này có thể chế biến thành rất nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Và hôm nay, Điện máy XANH sẽ chia sẻ cùng bạn cách làm ốc móng tay xào măng tây đơn giản, dễ thực hiện tại nhà nhé!

Măng tây được xào vừa chín tới vẫn giữ nguyên vị ngọt, giòn kết hợp cùng ốc móng tay ngọt thịt, dai, thấm vị tạo nên món ăn hấp dẫn, khó chối từ.

Ốc bươu xào măng chua

Ốc bươu xào măng chua là món ăn thơm ngon, có thể dễ dàng “chinh phục” bạn ngay từ miếng đầu tiên. Món ăn có màu sắc vô cùng bắt mắt, vàng của măng chua, xanh của lá lốt và đỏ của ớt, hương thơm hấp dẫn cùng vị dai của thịt ốc thấm vị chua chua, cay cay. Bạn có thể dùng ốc bươu xào măng chua với bánh mì, cơm nóng hoặc bún đều ngon nhé!

7. Ốc xào bơ tỏi

Ốc hương xào bơ tỏi

Ốc hương có thể chế biến thành rất nhiều món như: ốc hương xào dừa, ốc hương sốt me, ốc hương nướng hay ốc hương xào bắp… Nhưng món ốc hương xào bơ tỏi chắc hẳn là món ăn rất ngon và hấp dẫn nhưng lại dễ làm khiến ai khi đã ăn rồi thì trầm trồ thích thú.

Từng con ốc hương với thịt ốc dai, mềm hòa cùng bơ, tỏi thơm, béo ngậy, ăn cùng chén muối tiêu chanh ớt nữa là ngon tuyệt vời! Món này mà lai rai bạn bè, khui ngay một chai bia nữa thì “số dách” luôn.

Ốc mỡ xào bơ tỏi

Ốc mỡ xào bơ tỏi là món ăn dân giã được nhiều người yêu thích. Ốc mỡ với lớp vỏ phủ tỏi phi vàng ruộm cùng thịt ốc dai, giòn hòa quyện với tỏi, bơ thơm, béo. Nếu ai đã trót phải lòng rồi là cứ muốn ăn hoài ăn mãi thôi.

8. Ốc xào thơm (dứa)

Ốc bươu xào thơm

Ốc bươu là món ăn dân dã, quen thuộc với mọi người dân Việt bởi thịt dai, ngon và giá thành rẻ. Từ ốc bươu, chúng ta có thể chế biến được nhiều món ăn ngon như: món xào, món hấp,… Và ốc bươu xào thơm là món ăn mà Mẹo vào bếp muốn chia sẻ với bạn.

Món ăn có mùi thơm hấp dẫn từ sả và lá chúc, thịt ốc thì ngọt dai, nước ốc tiết ra rất đậm đà. Món này có thể làm món nhắm hoặc ăn vặt, vừa dùng tăm lấy thịt ốc ăn vừa tám chuyện rất thú vị đó!

9. Ốc xào rau muống

Ốc giác xào rau muống

Món ốc giác xào rau muống là một món ăn chơi rất ngon và được nhiều người ưa thích, sự kết hợp giữa thịt ốc giòn dai và rau muống thấm vị làm cho món ăn thêm hấp dẫn. Món này ăn kèm với nước tương và thêm một ít ớt xắt thì vô cùng ngon.

Ốc móng tay xào rau muống

Ốc móng tay xào rau muống là món ăn có thể dễ dàng làm chao đảo dân tình có niềm đam mê với các loại ốc. Thịt ốc béo béo, dai ngon ăn cùng với rau muống giòn giòn tạo nên vị ngọt tự nhiên hấp dẫn vô cùng. Món ăn thích hợp nhất là dùng kèm chén nước chấm tắc chua chua ngọt ngọt thơm ngon.

10. Ốc xào trứng muối

Ốc giác xào trứng muối

Ốc giác là nguồn hải sản biển thơm ngon và chứa nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Các món ăn từ ốc giác vô cùng đa dạng, thơm ngon. Và ốc xào trứng muối chắc hẳn sẽ làm bạn “đổ đứ đừ” vì hương vị mà nó mang lại đó!

Với cách biến tấu độc đáo, ốc giác giòn giòn hoà quyện với lòng đỏ trứng muối bùi bùi thêm chút tóp mỡ và bơ béo ngậy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm bạn muốn thưởng thức ngay rồi đúng không? Cùng vào bếp nhé!

Ốc mỡ xào trứng muối

Ốc mỡ xào trứng muối là món ăn rất thích hợp để nhậu lai rai. Với cách chế biến nhanh gọn, đơn giản theo công thức dưới đây của Điện máy XANH sẽ giúp bạn thực hiện ngay tại nhà. Thịt ốc mỡ dai ngon, quyện trứng muối béo bùi, mặn, ớt cay cay ngấm vào từng con ốc, ắt hẳn sẽ làm bạn ăn hoài không thấy ngán đấy!

11. Ốc xào khế

Ốc xào khế là món ăn bình dị, giàu khoáng chất và protein. Món ốc xào khế chua được trình bày đẹp mắt, dậy mùi thơm hấp dẫn, vị ngon vừa ăn, thịt ốc thơm ngon, ngấm đều gia vị hòa quyện với vị chua thanh khiết của khế cùng các loại rau thơm đi kèm góp phần làm nên vị ngon đặc trưng của món ăn, vô cùng kích thích vị giác.

Với món ốc xào khế chua hấp dẫn, bạn nên dùng ngay lúc nóng cho ngon, có thể dùng kèm thêm nước mắm trộn ớt thái lát hoặc một vài loại rau thơm yêu thích như tía tô, húng quế,… để món ăn tròn vị, đậm đà hơn nhé.

12. Ốc xào lăn

Nếu bạn cũng yêu thích ốc thì đừng bỏ qua cách làm ốc xào lăn ngon tuyệt dưới đây đảm bảo sẽ khiến bạn mê mẩn ngay. Ốc lác giòn dai, thêm vị béo bùi của nước cốt dừa quyện cùng mùi thơm của lá cách, là một món ăn cực kì hấp dẫn cho ngày cuối tuần rồi đấy!

13. Ốc xào cà tím

Cuối tuần, hãy thử đổi vị cho cả gia đình bằng món ốc xào cà tím thơm ngon nhé! Món ốc nóng hổi cùng mùi thơm đặc trưng của lá lốt, lá tía tô. Ốc giòn giòn, dai dai ăn cùng với miếng cà tím chín vừa phải, giữ được độ giòn ngọt, thấm các gia vị hấp dẫn vô cùng.

Tham khảo một số sản phẩm chảo chống dính đang kinh doanh tại Điện máy XANH để thực hiện món ốc xào dễ dàng hơn nhé!

Với bài tổng hợp 13 cách làm món ốc xào thơm ngon, đơn giản Điện máy XANH hy vọng sẽ mang lại cho bạn những món ăn chất lượng. Chúc bạn thực hiện thành công!