Xuyến xao với cách làm hột vịt lộn xào me, sa tế và tỏi ngon như ngoài hàng

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Cách làm hột vịt lộn xào me hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Trứng vịt lộn là loại thực phẩm được nhiều người yêu thích bởi hương vị mới lạ, thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Với nguyên liệu này, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như hột vịt lộn xào me, hột vịt lộn xào sa tế, hột vịt lộn xào tỏi… Hãy cùng CET vào bếp và thực hiện những món ăn hấp dẫn từ nguyên liệu này nhé! Trứng vịt lộn là món ăn vô cùng quen thuộc với người Việt Nam. Hột vịt lộn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như chữa suy nhược cơ thể, thiếu máu, đau đầu… Đặc biệt, hột vịt lộn còn cung cấp nhiều dưỡng chất và Vitamin cho thai nhi, thúc đẩy quá trình phát triển thể chất và trí thông minh cho não bộ của bé.

Mẹo chọn hột vịt lộn ngon

Cách đơn giản nhất để bạn chọn được những quả trứng vịt lộn ngon là nhờ vào ánh sáng. Bạn cầm hột vịt lên và đưa vào nơi có ánh sáng mạnh rồi quan sát bên trong trứng. Nếu khoảng trống bên trong rộng, có nghĩa hột vịt đã già, để lâu ngày, bạn không nên chọn. Ngược lại, nếu khoảng trống nhỏ, thì đó là trứng vịt tươi mới, nên chọn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những quả to, có kích thước đều nhau để món ăn thêm đẹp mắt nhé!

Hột vịt lộn xào me

Nguyên liệu

5 – 10 trứng hột vịt lộn (tùy vào số người)

Me

Rau răm

Đậu phộng

Tỏi, ớt

Bột chiên giòn

Muối, nước mắm, đường, dầu ăn

Hột vịt lộn xào me hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Cách làm hột vịt lộn xào me

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đậu phộng bạn đem rang cùng ít muối cho giòn, béo. Sau đó, để nguội và làm sạch vỏ. Tiếp theo, đập dập đậu phộng nhưng không giã nát.

Me chua bạn cho vào chén, cho nước sôi vào rồi dầm nát. Tiếp theo, lọc lấy nước cốt và bỏ hạt.

Rau răm bạn đem rửa sạch, để ráo.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Ớt bỏ hạt, thái lát.

Bước 2: Luộc hột vịt lộn

Hột vịt bạn đem rửa sạch vỏ rồi cho vào nồi luộc chín cùng ít muối. Tiếp theo, bạn vớt hột vịt lộn ra rồi cho vào nước lạnh. Khi nguội hẳn, thì bóc sạch vỏ. Bạn nên nhẹ nhàng bóc vỏ, để hột vịt lộn còn nguyên, không nát. Nước trong hột vịt lộn bạn cho vào chén riêng chứ không bỏ đi.

Bước 3: Chiên hột vịt lộn

Cho dầu ăn lên bếp, chờ dầu nóng thì bạn cho hột vịt lộn lăn qua bột chiên giòn và cho vào chảo chiên. Chiên sơ cho bột vàng là được, bạn vớt ra riêng. Bột chiên giòn giúp món ăn thêm giòn và hấp dẫn hơn.

Bước 4: Hột vịt lộn xào me

Cho tỏi và dầu vào chảo phi thơm, rồi cho thêm ớt bột vào xào. Tiếp đến, bạn cho nước cốt me cùng nước hột vịt lộn vào rồi nêm nếm với 1 muỗng nước mắm, ½ muỗng bột ngọt, ½ muỗng đường, ớt thái lát cho vừa ăn rồi đảo đều. Khi nước cốt me sôi, bạn cho hột vịt lộn vào rồi vặn nhỏ lửa, dùng đũa đảo nhẹ để hột vịt ngấm gia vị. Đến khi nước xốt me đặc lại và áo một lớp quanh hột vịt lộn là được.

Vậy là hoàn thành, bạn cho hột vịt lộn xào me ra đĩa cho rau răm, đậu phộng vào và thưởng thức với muối tiêu chanh là được rồi đấy!

Hột vịt lộn xào sa tế

Nguyên liệu

5 – 10 trứng vịt lộn

Sa tế

Hành tím, rau răm

Dầu ăn

Đậu phộng

Cách làm

Bước 1: Hột vịt lộn bạn rửa sạch vỏ rồi cho vào nồi luộc chín cùng ít muối. Tiếp theo, bạn cho chúng trứng vào nước cho nguội và bóc sạch vỏ. Giữ lại nước hột vịt lộn.

Bước 2: Bạn cho dầu ăn vào chảo, cho hành tím băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo, cho vào 1 muỗng sa tế, nước hột vịt lộn, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, ½ muỗng bột ngọt rồi đảo đều. Sau cùng, bạn cho hột vịt lộn vào, hạ lửa, đảo nhẹ nhàng để hột vịt không bị nát.

Bước 3: Đậu phộng rang với ít muối cho vàng giòn. Sau đó, bạn tách vỏ và đập dập.

Bước 4: Đến khi nước xốt sa tế đặc lại thì bạn cho hột vịt lộn xào sa tế ra đĩa, cho đậu phộng, rau răm vào và ăn cùng với muối tiêu chanh sẽ rất tuyệt vời đấy!

Cay nồng với hột vịt lộn xào sa tế (Ảnh: Internet)

Hột vịt lộn xào tỏi

Nguyên liệu

10 quả hột vịt lộn

Rau răm

Bơ

Tỏi

Đậu phộng

Nước mắm, đường, bột ngọt, ớt bột

Sơ chế và tiến hành cách làm trứng vịt lộn xào bơ tỏi

Bước 1: Bạn rửa sạch vỏ trứng rồi cho hột vịt lộn vào luộc chín. Tiếp theo, cho hột vịt lộn ra nước lạnh rồi bóc vỏ. Phần nước trong trứng bạn cho vào chén riêng.

Bước 2: Đậu phộng bạn cho vào chảo rang cùng ít muối cho chín. Rồi tách vỏ, đập dập đậu phộng.

Bước 3: Làm hột vịt lộn xào tỏi

Bạn cho tỏi băm vào chảo dầu phi thơm, rồi vớt tỏi ra chén. Sau đó, sử dụng lại chảo này, bạn cho bơ vào đun cho tan chảy, rồi cho 1 muỗng đường, ½ muỗng ớt bột, 1 muỗng nước mắm vào trộn. Tiếp theo, bạn cho hột vịt lộn vào, vặn nhỏ lửa và đảo đều để hột vịt lộn ngấm đều gia vị. Cuối cùng, bạn cho phần tỏi phi vào và đảo đều lần nữa là được.

Vậy là hoàn thành, bạn cho hột vịt lộn xào tỏi ra đĩa, cho đậu phộng và rau răm lên trên là thưởng thức được rồi đấy!

Với cách làm đơn giản trên, bạn đã có được những món hột vịt lộn thơm ngon và đậm đà chiêu đãi cả nhà rồi. Chúc các thành công nhé!