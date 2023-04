3 cách làm bắp xào tôm khô❤️✔️Bí quyết cho món ngon tròn vị

Bắp xào tôm khô là món ăn quen thuộc đối với rất nhiều người, nhưng để có thể tự làm món ngon này chuẩn vị nhất thì không phải ai cũng biết. Theo dõi bài viết dưới đây để sở hữu thêm các bí quyết cách làm bắp xào tôm khô thơm ngon, hấp dẫn nhất nhé!

Đặt mua tôm khô Bá Kiến chế biến cùng bắp ngọt, đây chắc chắn sẽ là món ăn vô cùng chất lượng, bổ dưỡng và đảm bảo.

Liên hệ đặt hàng tại: dacsanbakien.com

Bắp xào tôm bơ

Chuẩn bị nguyên liệu:

Ngô ngọt 2 bắp.

Tôm khô 100 gram.

Bơ thực vật 1 muỗng.

Hành khô.

Hành lá, ớt.

Gia vị: mắm, hạt nêm, bột ngọt, đường, dầu ăn…

Nếu trong nhà bạn đã dự trữ sẵn một lọ tôm khô thơm ngon mua sẵn từ lần đi du lịch biển trước đây hoặc chỉ đơn giản là đặt mua tại cửa hàng Bá Kiến thì ngần ngại gì không thử sức mình với món bắp ngọt xào ngô.

Xem thêm: Cách làm tôm khô đơn giản tại nhà

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ngô ngọt chọn lựa những bắp chắc hạt, không chọn những bắp non quá khi tách hạt sẽ khó và dễ bị vỡ hạt. Bắp già thì ăn sẽ bị cứng và không có vị ngọt nhiều. Bóc vỏ bắp ngô, nhặt sạch râu và tách các hạt ra. Chúng ta chỉ sử dụng phần hạt. Có thể luộc ngô trước 15-20 phút, khi chín mới tiến hành tách hạt.

Cho nước lạnh ra tô, tôm khô được đổ vào bát và ngâm trong khoảng 30 phút để tôm được mềm ra.

Hành khô băm nhuyễn.

Hành lá cắt gốc, rửa sạch rồi thái nhỏ.

Ớt thái nhỏ.

Bước 2: Xào ngô với tôm khô

Cho chảo lên bếp đun nóng, thêm 2 muỗng dầu ăn vào đun nóng.

Cho muỗng bơ thực vật vào, đảo cho tan bơ. Hành tím cho vào chảo phi tới khi vàng thơm dậy mùi.

Cho tôm khô vào xào với bơ, thêm các gia vị như mắm, bột canh, hạt nêm, đường vào đảo đều cho ngấm gia vị.

Trút những hạt ngô đã được tách riêng vào cùng, xào cho tới khi nếm thử hạt ngô mềm, ngọt là được. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn.

Cho thêm hành lá và ớt thái nhỏ để món ăn có được vị cay tê tê và màu sắc bắt mắt.

Khi vừa chế biến xong món ăn cần được thưởng thức ngay khi còn nóng. Màu vàng tươi của ngô, màu đỏ cam của tôm khô, hương vị béo ngậy của bơ cùng màu xanh của hành lá tạo nên một món ăn vặt tuyệt vời.

Bắp non xào tôm khô

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nguyên liệu chuẩn bị cho món bắp non xào tôm khô giống với món bắp ngọt xào tôm khô. Chỉ thay đổi bắp ngọt bằng bắp non.

Có lẽ ít ai biết được bắp non cũng là một nguyên liệu tuyệt vời cho các món xào. Bắp non là những bắp ngô nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay chụm lại, chưa có hạt, mềm và không cứng như lõi ngô. Bắp non có vị ngọt thanh lại thơm mùi bắp nên được các đầu bếp rất thích sử dụng.

Bài viết liên quan: Món thịt kho tôm làm như thế nào?

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Bắp non: bóc vỏ, nhặt sạch râu, rửa sạch bắp non. Với những bắp to có thể chẻ làm tư theo chiều dọc, còn bắp nào nhỏ thì chẻ đôi.

Tôm khô ngâm nước lạnh 20 phút.

Hành tím thái nhuyễn.

Hành lá thái nhỏ.

Bước 2: Tiến hành xào

Cho dầu ăn vào chảo đun nóng. Thêm bơ thực vật vào cho tan rồi phi hành khô cho dậy hương thơm.

Bắp non được cho vào xào trước, thêm hạt nêm, bột canh vào để bắp ngấm gia vị.

Tiếp theo cho tôm khô vào xào cùng. Đảo đều để tôm mềm ra. Nêm nếm các gia vị nước mắm, đường, bột canh, hạt nêm cho vừa ăn.

Cùng là món bắp xào ngô nhưng bắp non xào ngô lại thường được sử dụng chung với cơm hơn. Cái vị ngọt giòn của bắp non khó mà diễn tả hết được. Tôm khô ngọt thịt, dai mềm cùng kết hợp tạo nên món ăn đậm vị thơm ngon cả nhà cùng mê.

Bắp xào trứng muối tôm khô

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bắp ngọt 2 bắp.

Trứng vịt muối 1 quả.

Tôm khô.

Hành lá, rau mùi.

Gia vị: hạt tiêu, ớt bột, tương ớt, hạt nêm.

Nếu thích ăn nhiều trứng muối bạn có thể dùng nhiều thêm.

Có thể bạn quan tâm: Tôm khô bao nhiêu tiền 1 kg?

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tôm khô ngâm nước lạnh để làm mềm.

Bỏ lớp than đen bên ngoài quả trứng muối, đem rửa sạch với nước rồi luộc chín. Bóc vỏ, bỏ lòng trắng và chỉ sử dụng lòng đỏ. Lòng trắng có thể dùng vào mục đích khác như ăn với cháo trắng…

Bắp đem luộc sơ rồi tách hạt riêng: Khi luộc trước như vậy thì hạt bắp xào sẽ giữ được độ căng bóng, tròn hạt. Dùng dao lựa vào giữa các hàng hạt theo chiều dọc, lậy nhẹ để tách được một hàng hạt rồi tiếp tục dùng tay lậy lần lượt từng hàng còn lại.

Đun nước sôi rồi thả hạt bắp vào đến khi nước sôi lại lần nữa thì tắt bếp, vớt hạt ra để ráo nước. Luộc hạt sẽ nhanh hơn so với luộc cả bắp.

Hành lá và rau mùi nhặt, rửa sạch rồi thái nhỏ.

Bước 2: Xào nguyên liệu

Tôm khô được cho lên chảo xào xơ qua cho bay hết hơi nước, miếng tôm săn lại.

Cho 2 muỗng dầu ăn lên chảo, đun nóng thì cho tôm vào xào 2-3 phút thì cho hạt bắp vào xào cùng để hạt bắp thấm đều dầu ăn. Thêm 1/2 muỗng hạt tiêu vào để làm dậy hương thơm. Cho lượng ớt bột phù hợp với khẩu vị gia đình bạn. Hạt nêm nêm nếm vừa ăn.

Cho tiếp lòng đỏ trứng muối vào, dùng cạnh của muôi cắt nhỏ lòng đỏ ra rồi trộn đều với bắp và tôm. Như vậy lòng đỏ trứng muối bám cùng với những hạt ngô.

Thêm 1 muỗng bơ vào. Đảo đều. Nếm lại xem món ăn đã vừa vị chưa.

Tắt bếp, cho hành lá thái nhỏ và rau mùi vào đảo đều.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành món bắp xào trứng muối tôm khô. Bắp xào trứng muối tôm khô có sự kết hợp hoàn hảo của vị ngọt từ hạt bắp, béo ngậy của trứng muối và bơ, vị dai mềm đậm đà của thịt tôm chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Với công thức làm ba món bắp xào tôm khô trên đây, chắc chắn bạn sẽ làm người thân phải trầm trồ vì trình độ nấu nướng của mình. Đừng quên trổ tài chế biến để bữa cơm gia đình thêm phong phú, ngon miệng và bổ dưỡng nhé!