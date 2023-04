Món nhậu "khoái khẩu" từ ốc sên hấp dẫn thực khách Việt

Trước đây, vì nhiều lý do mà ốc sên không được người Việt ưa chuộng. Chúng thường ăn các cành non, lá non của cây trồng, sống ở môi trường đất ẩm như ngoài vườn, ngoài đồng ruộng, xuất hiện nhiều vào mùa mưa.

Ngày nay, ốc sên được chứng minh là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, được sử dụng cho mục đích làm đẹp và nấu ăn. Với nhiều tín đồ ẩm thực Việt, ốc sên là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn ngon như ốc sên xào sả ớt, ốc sên nướng, chiên,…

Ốc sên là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, hiện được nhiều người ưa chuộng (Ảnh: Thanh Tran).

Ốc sên là loài động vật thân mềm, ăn tạp nên thường có ký sinh trùng và ấu trùng giun tồn tại trong cơ thể. Bởi vậy, chúng cần được xử lý sạch và trải qua quá trình chế biến kỳ công, tỉ mỉ mới có thể làm thành thức ăn.

Trước khi nấu ốc sên vài ngày, người ta thường nuôi chúng trong chậu hoặc thùng, cho ăn lá cây xanh hoặc thảo mộc. Cách làm này giúp ốc sên đào thải các chất bẩn trong ruột mà chúng đã ăn trước đó, đảm bảo an toàn khi được chế biến thành món ăn.

Ốc sên được cho ăn lá cây sạch hoặc thảo mộc để loại bỏ chất bẩn trong ruột trước khi đem chế biến (Ảnh: Hiếu Phan).

Ốc sên được đem luộc sơ qua nước sôi, sau đó lấy thịt bỏ ruột, chỉ giữ lại phần đầu. Cho thêm ít muối và nước chua (giấm, bỗng hoặc nước muối dưa, nước măng chua) vào bóp với thịt ốc sên để làm sạch nhớt, loại bỏ các vết đen và khử mùi hiệu quả. Rửa ốc sên qua vài lần nước cho thật sạch.

Sau khi sơ chế sạch sẽ, loại bỏ hoàn toàn chất bẩn và mùi hôi, ốc sên được đem nấu thành các món như ốc xào măng, ốc xào sả ớt, ốc sên nướng,… Quá trình chế biến ốc sên cũng tương tự như các loài ốc khác. Tùy từng món và khẩu vị, sở thích của mỗi người, ốc được xào với măng chua, chiên giòn cùng lá lốt hay ướp gia vị rồi nướng.

Ốc sên xào sả ớt là món nhậu khoái khẩu được nhiều người yêu thích (Ảnh: Hiếu Phan).

Việc kết hợp với các loại nước chua hoặc gia vị đặc trưng giúp món ăn thêm đậm đà hương vị, tăng độ dai giòn sần sật của thịt ốc sên. Tuy có vẻ ngoài xấu xí nhưng khi được chế biến thành món ăn, ốc sên lại dễ dàng hấp dẫn thực khách.

Cũng bởi độ dai giòn lạ miệng mà ốc sên trở thành món khoái khẩu của “cánh mày râu”, nhất là với dân nhậu. Không chỉ là món ngon dân dã, ốc sên còn chứa nguồn dinh dưỡng tuyệt vời.

Vị dai giòn sần sật của ốc sên hòa quyện cùng các loại gia vị giúp món ăn thêm tinh tế, hấp dẫn thực khách (Ảnh: Hiếu Phan).

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, loài động vật này chứa 15% protein nhưng lượng chất béo chỉ vỏn vẹn 2,4%. Chúng có khả năng chữa nhiều bệnh như đau lưng, đau xương khớp,…

Các món ăn từ ốc sên rất giàu dinh dưỡng, có khả năng chữa đau lưng, xương khớp,… (Ảnh: Phạm Nhung).

Ở Pháp, ốc sên là đặc sản có giá trị kinh tế cao. Nếu có dịp ghé thăm các nhà hàng ở Pháp, du khách có thể tìm thấy và thưởng thức những món ăn biến tấu độc lạ từ ốc sên như ốc sên nướng bơ tỏi, spaghetti ốc sên, pizza ốc sên hay ốc sên xào, nấu súp…

Nổi tiếng nhất là món khai vị Escargot được chế biến từ nguyên liệu chính là ốc sên. Đây cũng là món ăn có giá đắt đỏ bậc nhất thế giới, góp phần đưa nền ẩm thực Pháp vươn tới tầm cao mới.