BIDV Là Ngân Hàng Gì? Gửi Tiền Có An Toàn, Lãi Cao Không?

Nhắc đến các ngân hàng “được lòng” khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm tiện ích thì không thể bỏ qua ông lớn BIDV. Mặc dù tại nước ta ngày càng có nhiều ngân hàng phát triển với tiện ích vượt trội nhưng BIDV vẫn giữ được vị thế là một trong những ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng mới chưa biết BIDV là ngân hàng gì và có chất lượng dịch vụ ra sao. Nếu bạn cũng quan tâm đến vấn đề trên thì đừng bỏ qua bài viết này để tìm hiểu tất tần tật thông tin giải đáp BIDV là ngân hàng gì.

Thông tin chi tiết về ngân hàng BIDV là ngân hàng gì?

Nhắc đến các ngân hàng tại Việt Nam, những cái tên mà bạn có thể quen thuộc bao gồm Vietcombank, Agribank, SHB. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số ít ngân hàng có dịch vụ tốt và sản phẩm chất lượng. BIDV cũng là một trong những ngân hàng có dịch vụ hỗ trợ tài chính hàng đầu nước ta có trụ sở tại Số 35 phố Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tên đầy đủ

BIDV là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tên giao dịch quốc tế Bank for Investment and Development of Vietnam JSC. Để xây dựng thương hiệu BIDV được vô vàn khách hàng biết đến như hiện nay thì ngân hàng đã trải qua nhiều lần đổi tên.

Tên thành lập ban đầu năm 1957 – 1981 là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam .

. Lần đổi tên thứ 2 vào năm 1981 – 1989 là Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam .

. Đến năm 1989 – 2012 tên của ngân hàng tiếp tục đổi thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Từ 01/05/2012 ngân hàng đổi tên và giữ đến thời điểm hiện tại là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tên viết tắt là BIDV.

Lịch sử phát triển

Lịch sử của BIDV là một chặng đường không ngừng của một tổ chức luôn đồng hành cùng sứ mệnh của Quốc gia. Thời điểm thành lập của ngân hàng rất sớm từ ngày 26/4/1957 với định chế tài chính lâu đời nhất nước ta. Quá trình xây dựng và phát triển của ngân hàng BIDV là một chặng đường đầy khó khăn, thử thách.

Giai đoạn 1957 – 1981 : Ngân hàng hoạt động với chức năng chính là cấp phát, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách quốc gia theo nhiệm vụ nhà nước giao để phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

: Ngân hàng hoạt động với chức năng chính là cấp phát, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách quốc gia theo nhiệm vụ nhà nước giao để phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giai đoạn 1981 – 1990 : Đồng hành với thời kỳ sôi động của đất nước – chuẩn bị và thực hiện công cuộc đổi mới. Trong cơ chế kinh tế thị trường, nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng là phục vụ nền kinh tế được thực hiện tốt. Đồng thời chuyển toàn bộ nền kinh tế sang chủ động.

: Đồng hành với thời kỳ sôi động của đất nước – chuẩn bị và thực hiện công cuộc đổi mới. Trong cơ chế kinh tế thị trường, nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng là phục vụ nền kinh tế được thực hiện tốt. Đồng thời chuyển toàn bộ nền kinh tế sang chủ động. Giai đoạn 1990 – 2012 : Kết hợp với việc chuyển đổi BIDV từ một ngân hàng chuyên doanh sang cơ chế ngân hàng thương mại. Mô hình chuyển đổi phù hợp với nguyên tắc thị trường hóa và định hướng mở cửa kinh tế.

: Kết hợp với việc chuyển đổi BIDV từ một ngân hàng chuyên doanh sang cơ chế ngân hàng thương mại. Mô hình chuyển đổi phù hợp với nguyên tắc thị trường hóa và định hướng mở cửa kinh tế. Giai đoạn 2012 – 2022: Đây là một bước ngoặt lớn giúp chuyển đổi hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần nhằm phát triển mạnh mẽ trong quá trình hội nhập. BIDV ngày càng khẳng định vị thế với định hướng hội nhập quốc tế theo nguyên tắc thị trường.

Tầm nhìn sứ mệnh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV thực hiện sứ mệnh mang đến các dịch vụ, sản phẩm tiện ích cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, cổ đông, người lao động và xã hội. Vị thế của BIDV trong tâm trí khách hàng và công chúng luôn là một tập đoàn tài chính, ngân hàng tiên phong.

Vì vậy mà tầm nhìn của BIDV là đến năm 2030 sẽ trở thành định chế tài chính có nền tảng số tốt nhất Việt Nam cũng như vươn lên hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Chưa dừng lại ở đó, ngân hàng BIDV không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để có thể lọt top 100 ngân hàng lớn nhất tại Châu Á.

BIDV thực hiện sứ mệnh cùng tầm nhìn Tiên phong kiến tạo giá trị vững bền

Giải thưởng vinh danh

7 lần được tạp chí danh tiếng The Asian Banker trao tặng giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam .

. VNBA và IDG đã 2 lần bình chọn BIDV là Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu .

. 4 năm liên tiếp ngân hàng lọt Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam .

. Brand Finance – Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới xếp hạng BIDV là Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu .

. Top 2.000 công ty lớn và quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn.

do Forbes bình chọn. Từ 2016 – 2020 liên tiếp được trao tặng giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu .

. Năm 2021 Tạp chí The Global Banking & Finance trao tặng danh hiệu Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất Việt Nam khi BIDV phát hành ứng dụng BIDV iBank.

Ý nghĩa logo

Logo của ngân hàng là chữ BIDV được cách điệu với chữ V nối liền với bông mai vàng bao quanh ngôi sao 5 cánh. Logo mới của thương hiệu BIDV là sự kết hợp thống nhất, hài hòa giữa ngôi sao và hoa mai. Hình ảnh ngôi sao được lấy cảm hứng từ lá cờ Việt Nam, nhưng được cách điệu bằng những hình khối mở và chuyển động.

Ý nghĩa logo thể hiện hình ảnh tiến lên, khẳng định trụ cột phát triển của Ngân hàng là nguồn nhân lực và khách hàng. Logo cũng thể hiện sự chuyển động và luân chuyển không ngừng đổi mới về chất lượng dịch vụ, chuẩn bị cho sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ý nghĩa logo thể hiện hình ảnh tiến lên, khẳng định trụ cột phát triển

Màu sắc nhận diện thương hiệu chính của BIDV là xanh lục bảo với hoa mai và ngôi sao vàng. Ngọc lục bảo là một trong bốn loại đá quý, được kết tinh qua hàng triệu năm, màu xanh còn tượng trưng cho sự sống, trường tồn và hoài bão. Tạo nên một ngân hàng xanh đại diện cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Màu vàng của hoa mai cũng là màu của bình minh, tạo nên vẻ tươi tắn, năng động nhưng không kém phần hiện đại. Màu vàng cũng là màu thể hiện bản sắc của ngành tài chính ngân hàng.

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của BIDV hiện nay

Sau gần 65 năm hình thành và phát triển, BIDV đã gặt hái được nhiều thành công. Điển hình là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, xứng tầm là ngân hàng hàng đầu Việt Nam.BIDV tham gia đầu tư và phát triển các lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các lĩnh vực khác.

Những sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV cung cấp

Những sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV cung cấp vô cùng đa dạng. Mỗi sản phẩm, dịch vụ mang đến nhiều tiện ích riêng biệt cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Sản phẩm tiền gửi

Sản phẩm tiền gửi phục vụ cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bao gồm:

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi thanh toán

Tiền gửi chuyên dùng

Tiền gửi kinh doanh chứng khoán.

Gửi tiết kiệm Online BIDV

Sản phẩm vay

Sản phẩm vay của ngân hàng vô cùng hấp dẫn với nhiều chương trình ưu đã dành cho khách hàng.

Sản phẩm vay mua nhà

Sản phẩm vay xây sửa nhà

Sản phẩm vay mua phương tiện di chuyển (ô tô)

Sản phẩm vay với mục đích du học

Sản phẩm vay sản xuất kinh doanh

Hỗ trợ vay tín chấp và vay thế chấp

Những sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV cung cấp vô cùng đa dạng

Dịch vụ thẻ

Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ ghi nợ quốc tế

Thẻ trả trước quốc tế

Thẻ tín dụng quốc tế

Trả góp thẻ tín dụng

Ngân hàng số

Ngân hàng di động BSMS BIDV SmartBanking

BIDV Home

Dịch vụ máy giao dịch tự động Ứng dụng CMR Ứng dụng ATM

Công nghệ mới bao gồm BIDV Samsung Pay Ứng dụng BIDV Pay+



Thanh toán và chuyển khoản

Thanh toán và chuyển khoản tích hợp nhiều tính năng cùng công nghệ hiện đại hỗ trợ khách hàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ thanh toán Dịch vụ liên kết, nạp/rút ví điện tử Nạp tiền Vntopup Dịch vụ thanh toán hóa đơn trả sau Dịch vụ thanh toán trực tuyến Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài



Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền quốc tế

Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ dành cho hộ kinh doanh cá thể

Bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Quỹ bảo hiểm BIDV Metlife

Ngân quỹ

Dịch vụ bảo quản tài sản

Đổi bao bì vàng miếng

Thu đổi tiền không đủ chuẩn lưu thông

Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm

Thu tiền theo túi niêm phong

Thu/chi tiền mặt lưu động

Chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Dịch vụ chứng khoán

Giao dịch chứng khoán

Chứng khoán phái sinh

Cách thức liên hệ với ngân hàng BIDV

Hiện nay, ngân hàng BIDV áp dụng nhiều cách thức liên hệ nhằm hỗ trợ giải đáp mọi khúc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và nhanh chóng nhất.

Đến trực tiếp trụ sở ngân hàng tại: Số 35 phố Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ Hotline và Tổng đài chăm sóc khách hàng BIDV : 1900 9247 và (+84) 24 22200588

: và Liên hệ thông qua Website ngân hàng: https://www.bidv.com.vn/

Liên hệ thông qua Email: bidv247@bidv.com.vn

Liên hệ thông qua Fanpage: https://www.facebook.com/BIDVbankvietnam

Hướng dẫn tra cứu địa chỉ cứu địa chỉ chi nhánh và các cây ATM BIDV

Bước 1: Mở trình duyệt website rồi truy cập https://www.bidv.com.vn/vn/atm-chi-nhanh .

. Bước 2: Tại mục Tìm theo khu vực bạn chọn nơi mình cần tìm kiếm ở phần Tỉnh/Thành phố. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về chi nhánh có tại thành phố bạn chọn.

Bước 3: Click chuột vào chi nhánh ở gần bạn nhất, bản đồ vệ tinh sẽ hiển thị số điện thoại, địa chỉ của chi nhánh.

Hướng dẫn tra cứu địa chỉ cứu địa chỉ chi nhánh và các cây ATM BIDV

Những câu hỏi thường gặp

Ngoài những thông tin vừa chia sẻ còn rất nhiều thông tin khách hàng cần giải đáp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Vì BIDV có nhiều sản phẩm dịch vụ thu hút khách hàng. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp được khách hàng gửi về kênh liên hệ của ngân hàng.

Ngân hàng BIDV có uy tín không?

BIDV được xếp vào danh sách ngân hàng thương mại lớn nhất nước ta với công ty mẹ là Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngân hàng có “Giấy khai sinh” theo Nghị định số 177/TTg v/v do Thủ tướng chính phủ ban hành để chuyển Vụ Cấp phát vốn Kiến thiết cơ bản thảnh Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, thuộc Bộ tài chính.

Mọi hoạt động của ngân hàng BIDV được thuộc sự quản lý và giám sát của ngân hàng Nhà Nước. Vậy nên câu trả lời là Ngân hàng BIDV vô cùng uy tín.

Tại sao nên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng BIDV?

Để đáp ứng nhu cầu lớn nhất của khách hàng, BIDV luôn tìm kiếm tiềm năng và quy tụ đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, tận tâm. Ngân hàng luôn cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ tài chính mới, phong phú hơn, tiện ích hơn.

Nhờ mạng lưới chi nhánh, văn phòng rộng khắp cả nước, khách hàng của BIDV sẽ được phục vụ tốt hơn và nhanh hơn bất kỳ ngân hàng hàng đầu nào. Ngoài ra, để có được niềm tin của khách hàng như ngày hôm nay, ngân hàng luôn đầu tư vào các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, chú trọng đến từng sản phẩm.

Khi sử dụng các dịch vụ tại BIDV có phải trả phí không?

Ngoài phí thường niên BIDV theo năm, tùy theo mỗi sản phẩm, dịch vụ tại BIDV khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí. Nếu phải trả phí thì chỉ là một khoản vô cùng nhỏ.

Phí chuyển tiền khác chi nhánh trên BIDV iBank là 10.000/lần

Phí chuyển qua dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 là 0,02%/tổng tiền chuyển

Hồ sơ thủ tục nếu muốn đăng ký vay tại BIDV là gì?

Hồ sơ thủ tục nếu muốn đăng ký vay tại BIDV phụ thuộc vào từng hình thức vay và từng gói vay cụ thể.

Điều kiện đăng ký vay Khách hàng là cá nhân có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Khách hàng có thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ trong thời hạn đăng ký vay. Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hoạt động hợp pháp và được cấp giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ thủ tục đăng ký vay tại BIDV Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng cung cấp Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng minh thư photo. Bản sao kê lương và hợp đồng lao động của công ty khách hàng đang làm việc



Khung giờ làm việc của BIDV

Khung giờ làm việc của BIDV theo giờ hành chính từ T2 – T6. Sáng từ 8h – 11h30 và Chiều từ 13h – 17h30.

Lãi suất vay tiền ở BIDV có cao không?

Dịch vụ cho vay của BIDV đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều khách hàng bởi nhanh chóng, minh bạch phù hợp với nhu cầu cho vay của khách hàng. Ngoài ra, BIDV còn đưa ra một số ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tối đa. Lãi suất cho vay của BIDV rất cạnh tranh so với các ngân hàng khác.

Vừa rồi là những thông tin chia sẻ Tất tần tật thông tin giải đáp BIDV là ngân hàng gì. Mong rằng bài viết của chúng tôi giúp bạn có thêm thông tin hữu ích khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng BIDV.