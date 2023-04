Bias là gì? Những ý nghĩa của Bias trong cộng đồng fan âm nhạc Hàn Quốc, Anime, Thống kê, facbook…

Bạn thường nghe nói đến việc bias thần tượng, Bias trong anime, facebook…cùng nhiều thuật ngữ khác liên quan đến bias, vậy “bias” là gì? ý nghĩa của “bias” là gì? Mời các bạn đọc giả cùng trường THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu trong bài viết sau đây.

1. Bias là gì?

Bias là một thuật ngữ tiếng Anh vừa đóng vai trò là một danh từ, một phó từ và cũng có thể là một ngoại động từ.

Phiên âm Anh – Anh: Bias /ˈbaɪəs/.

Phiên âm Anh – Mỹ: Bias /ˈbaɪəs/.

Bias là danh từ

Nếu đóng vai trò là danh từ, bias sẽ được hiểu theo những nghĩa sau:

Đường cắt (vải) theo đường chéo.

Độ dốc, độ xiên, độ nghiêng.

Xu hướng, khuynh hướng (có thiên hướng yêu thích); thiên vị hoặc có thành kiến ​​với ai đó (nghĩa bóng).

Độ dịch: Cách biểu diễn số, dấu phẩy động. Nghĩa này được sử dụng trong Tin Học.

Thế hiệu dịch: Thế hiệu dịch tự động. Nghĩa này được ứng dụng trong Vật Lý.

Như vậy, bias là danh từ được hiểu là thiên về một hiện tượng, khuynh hướng hay một người nào đó.

to have a bias in favour of something — có khuynh hướng thiên về cái gì ( hướng về những điều được yêu thích)

to bias towards someone — thiên vị đối với ai (mang nghĩa tích cực)

to have a bias against someone — thành kiến đối với ai (mang nghĩa tiêu cực)

Trong vật lý, “bias” là từ chuyên ngành mang nghĩa “thế hiệu dịch”

Trong tin học: độ dịch (biểu diễn số dấy phẩy tự động)

Khi bias là phó từ nó mang 2 nghĩa: xiên, nghiêng và chéo, đường chéo.

Khi bias là động từ thì nó mang nghĩa “thiên vị”

Vì đây là một từ đơn Tiếng Anh nên khi ghép với các từ sẽ tạo thành một nghĩa tương đối khác. Rất nhiều các lĩnh vực đều sử dụng bias kèm theo một từ nào đó để diễn tả vấn đề chuyên ngành.

Bias là phó từ

Nếu đóng vai trò là phó từ, bias sẽ được hiểu theo nghĩa thu hút sự chú ý của người khác trong việc tác động đến một điều gì đó. Hoặc bias là sự yêu thích của cộng đồng dành cho một người nào đó, một vấn đề nào đó.

Hiện tại, nghĩa này của từ bias là được phổ biến và rộng rãi nhất.

Bias là ngoại động từ

Nếu đóng vai trò là ngoại động từ, bias thường sẽ mang các ảnh hưởng (xấu); định hướng dư luận của công chúng hay là có thành kiến đối với một ai đó.

2. Bias là gì trong thống kê?

Bias trong thống kê là sự sai lệch của trung bình dự đoán mô hình đang nghiên cứu với giá trị chính xác mà ta đang dự đoán. Một mô hình có trị số bias càng cao thì mô hình đó càng đơn giản, dẫn đến mức độ xảy ra lỗi càng cao.

3. Bias là gì trong Facebook?

Bias trong Facebook tương tự với khái niệm bias trong Kpop. Bởi vì các fan Kpop bây giờ hoạt động chủ yếu trên Facebook là chính. Họ thường xuyên cập nhật tin tức của idol thông qua mạng xã hội Facebook

Và để hiểu rõ hơn về khái niệm bias là gì trong Kpop, mời các bạn tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé.

4. Bias là gì trong Kpop?

4.1. Bias là gì trong Kpop?

Bias trong Kpop là thuật ngữ dùng để chỉ thành viên mà bạn yêu thích nhất trong một nhóm nhạc thần tượng. Bạn bias họ vì ngưỡng mộ tài năng, tính cách hay nhan sắc của Idol.

Và đối với các thành viên còn lại trong nhóm, bạn vẫn dành sự yêu thích và tôn trọng họ. Nhưng bias vẫn sẽ là “chân ái” của bạn.

Hiện nay, bias được sử dụng phổ biến và không còn xa lạ với cộng đồng fan hâm mộ Kpop.

Ví dụ: Trong nhóm nhạc Black Pink, người mà bạn yêu thích nhất là Lisa thì Lisa chính là bias của bạn.

4.2. Ý nghĩa của Bias đối với người người hâm mộ

Trong ngành âm nhạc Hàn Quốc, bias kpop ám chỉ người mà bạn yêu thích hơn hẳn trong một nhóm nhạc hoặc một chường trình nào đó. Ví dụ như trong nhóm nhạc nữ SNSD, bạn yêu thích, hâm mộ Yoona nhất thì có nghĩa Yoona là my bias. Tức là tình cảm và sự mến mộ bạn dành cho thành viên này cao hơn hẳn các thành viên khác, được coi là “sự thiên vị”. Ý nghĩa của Bias đối với người người hâm mộ:

Bias trong Kpop là một ngôn ngữ đặc biệt thể hiện sự ngưỡng mộ và yêu mến thần tượng của fan hâm mộ. Việc dùng bias để nói về thần tượng yêu thích của bạn với cộng đồng Fandom của mình sẽ giúp mọi người dễ hiểu và hình dung hơn.

Đây như một thuật ngữ, một cách giao tiếp của cộng đồng fan hâm mộ với nhau. Khi bạn có chung bias với một ai đó, việc tìm tiếng nói chung sẽ rất dễ dàng.

4.3. Các cụm từ liên quan đến Bias trong Kpop

Là một fan của KPOP, bạn không thể không nắm rõ các cụm từ liên quan đến “Bias”, nếu bạn là một new fan và muốn trở thành một fan KPOP thực thụ hãy ghi nhớ các cụm từ liên quan đến từ “Bias” nhé. sau đây là một sô các cụm từ liên quan đến Bias trong Kpop:

Bias + Tên nhóm nhạc : ví dụ: Bias BTS: Chắc hẳn các bạn chẳng còn lạ lẫm gì với cái tên BTS, một nhóm nhạc Hàn Quốc mặc dù debut chưa bao lâu nhưng đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đưa nền âm nhạc nước nhà vươn ra thế giới. Nhóm nhạc này gốm có 7 thành viên, có lượng fan hâm mộ đông đảo, chủ yếu là các fan ở lứa tuổi teen.

: ví dụ: Bias BTS: Chắc hẳn các bạn chẳng còn lạ lẫm gì với cái tên BTS, một nhóm nhạc Hàn Quốc mặc dù debut chưa bao lâu nhưng đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đưa nền âm nhạc nước nhà vươn ra thế giới. Nhóm nhạc này gốm có 7 thành viên, có lượng fan hâm mộ đông đảo, chủ yếu là các fan ở lứa tuổi teen. Bias Wrecker : là thuật ngữ dùng để chỉ một thành viên trong cùng một nhóm bắt đầu đe dọa vị trí bias của bạn nhưng không (hoặc chưa) là bias của bạn. Hiểu nôm na, đây là từ dùng để nói về người của công chúng. Họ thường là những chàng trai người sở hữu vẻ ngoài điển trai hay những cô nàng xinh đẹp được nhiều người hâm mộ, thường ảnh hưởng lớn đến các trào lưu xuất hiện ở trên mạng xã hội hiện nay. Ví dụ : Bias của bạn trong nhóm Red Velvet là Joy và và bias wrecker là Wendy, họ đều cùng thuộc Red Velvet.

: là thuật ngữ dùng để chỉ một thành viên trong cùng một nhóm bắt đầu đe dọa vị trí của bạn nhưng không (hoặc chưa) là của bạn. Hiểu nôm na, đây là từ dùng để nói về người của công chúng. Họ thường là những chàng trai người sở hữu vẻ ngoài điển trai hay những cô nàng xinh đẹp được nhiều người hâm mộ, thường ảnh hưởng lớn đến các trào lưu xuất hiện ở trên mạng xã hội hiện nay. : Bias của bạn trong nhóm Red Velvet là Joy và và bias wrecker là Wendy, họ đều cùng thuộc Red Velvet. Bias Idol: Idol được dịch ra có nghĩa là thần tượng – những người của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn, được nhiều người yêu thích, hâm mộ. Bias Idol là người sẽ luôn ủng hộ người họ thần tượng trong bất kỳ dự án âm nhạc nào, đồng thời họ cũng sẽ luôn có những bình luận tích cực, sẵn sàng bảo vệ thần tượng của mình khi cần thiết.

Idol được dịch ra có nghĩa là thần tượng – những người của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn, được nhiều người yêu thích, hâm mộ. Bias Idol là người sẽ luôn ủng hộ người họ thần tượng trong bất kỳ dự án âm nhạc nào, đồng thời họ cũng sẽ luôn có những bình luận tích cực, sẵn sàng bảo vệ thần tượng của mình khi cần thiết. Bias List: Hiểu một cách đơn giản, đây là danh sách những thần tượng mà bạn yêu thích nhất. Một người không nhất thiết chỉ có một bias, họ có thể có nhiều bias, mỗi bias thuộc một nhóm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, không thể có 2 bias trong một nhóm nhạc đâu nhé. Vì bias là yêu thích nhất rồi. Ví dụ bias list của bạn gồm có: Jang Na Ra, Soyeon, Jin, …

Hiểu một cách đơn giản, đây là danh sách những thần tượng mà bạn yêu thích nhất. Một người không nhất thiết chỉ có một bias, họ có thể có nhiều bias, mỗi bias thuộc một nhóm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, không thể có 2 bias trong một nhóm nhạc đâu nhé. Vì bias là yêu thích nhất rồi. Ví dụ bias list của bạn gồm có: Jang Na Ra, Soyeon, Jin, … Ultimate Bias: là từ ghép của hai từ ultimate và bias. Trong đó, ultimate có nghĩa là “quan trọng, tốt nhất trong tất cả các loại”.Đây chính là thần tượng mà bạn yêu thích nhất trong danh sách bias list kể trên. Hiểu một cách đơn giản, đây chính là thần tượng Kpop mà bạn yêu thích nhất trong số những thần tượng bạn yêu thích. Ví dụ: Bạn bias nhóm nhạc quốc dân SNSD, trong đó bạn yêu thích nhất là thành viên Yoona. Vậy thì Yoona chính là ultimate bias của bạn.

là từ ghép của hai từ ultimate và bias. Trong đó, ultimate có nghĩa là “quan trọng, tốt nhất trong tất cả các loại”.Đây chính là thần tượng mà bạn yêu thích nhất trong danh sách bias list kể trên. Hiểu một cách đơn giản, đây chính là thần tượng Kpop mà bạn yêu thích nhất trong số những thần tượng bạn yêu thích. Ví dụ: Bạn bias nhóm nhạc quốc dân SNSD, trong đó bạn yêu thích nhất là thành viên Yoona. Vậy thì Yoona chính là ultimate bias của bạn. Lật Bias : Lật bias là một thuật ngữ sử dụng trong Kpop, được cộng đồng Army của BTS sử dụng đầu tiên. Bạn có thể hình dung lật bias giống như lật thuyền vậy. Lật bias là tiếng lóng ám chỉ việc thay đổi thần tượng. Bạn từ bias thần tượng này lại chuyển sang bias thần tượng khác. Ví dụ: Bạn đang yêu thích thành viên V của nhóm BTS vì đẹp trai và chất giọng trầm ấm thì bỗng đổ gục trước giọng rap mạnh mẽ của leader RM, vừa đa tài lại giỏi ngoại ngữ.

Card bias là một trong những phụ kiện của fan Kpop bên cạnh lipstick, poster,… Đây là những bức ảnh/thẻ có kích thước nhỏ in hình ảnh các idol của bạn. Card bias thường được bán phổ biến, in theo yêu cầu hoặc đi kèm trong các album nhạc của idol. Các fan thường mua card bias để dùng trang trí phòng hoặc bỏ ví, làm móc khóa treo túi,…

là một trong những phụ kiện của fan Kpop bên cạnh lipstick, poster,… Đây là những bức ảnh/thẻ có kích thước nhỏ in hình ảnh các idol của bạn. Cognitive Bias: Cognitive bias được hiểu là định kiến về một vấn đề nào đó. Thuật ngữ này không có liên quan gì đến cộng đồng Kpop. Cognitive bias được dùng chủ yếu trong các lĩnh vực khoa học đời sống như Marketing, Tâm lý học,… Trong Marketing Cognitive bias là “định kiến nhận thức”. Nó là những quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức của khách hàng từ lâu, rất khó để thay đổi. Có bốn hiện tượng “định kiến nhận thức” ảnh hướng đến Marketing là: Nỗi lo mất mát: Khiến khách hàng kiên trì giữ lấy những gì họ đang có. Hiệu ứng “neo” tâm lý: Khách hàng thường chỉ tập trung vào thông tin đầu tiên mà họ tiếp nhận. Hiệu ứng thiên vị trong lựa chọn: Những gì quen thuộc sẽ khiến khách hàng thoải mái và bỏ qua các thông tin trái chiều. Hiệu ứng diễn đạt: Đánh giá tính tích cực hay tiêu cực của một sản phẩm, dịch vụ hay sự việc. Trong Tâm lý học Cognitive bias là hiện tượng tâm lý phổ biến. Nó được định nghĩa là một loại “lỗi” trong quá trình tiếp nhận, xử lý và giải mã những thông tin mà bộ não con người tiếp nhận.



5. sự khác biệt giữa Bias và Stan

5.1. Stan là gì trong Kpop?

Stan trong Kpop là một từ lóng được ghép bởi hai từ stalker và fan. Trong đó:

Stalker: Ám chỉ những người theo dõi, hóng chuyện, quan tâm quá mức vào một vấn đề nào đó.

Fan: Để chỉ đích danh những người hâm mộ.

Như vậy, ý nghĩa của stan là để chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt của một Idol nào đó. Họ có thể có những hành động cuồng hơi quá và hầu như chỉ dành thời gian để theo dõi, quan tâm đến thần tượng của mình.

Từ stan có nguồn gốc từ bài hát có tên “Stan” của Eminem – một rapper người Mỹ vào năm 2000. Nội dung bài hát mô tả những hành động và suy nghĩ của một fan hâm mộ cuồng loạn, mất hết lý trí.

5.2. Sự khác biệt giữa Stan và Bias là gì?

Nhiều người vẫn lầm tưởng stan và bias là hai thuật ngữ tương tự nhau. Nhưng trên thực tế, hai từ này lại mang những ý nghĩa khác nhau và hoàn toàn tách biệt.

Sự khác biệt giữa Stan và Bias là:

Về phần định nghĩa

Stan: Dùng để chỉ những người hâm mộ, fan cứng luôn luôn theo dõi và ủng hộ hết mình đối với thần tượng.

Bias: Dùng để chỉ các fan hâm mộ có sự yêu thích và thiên vị với một thần tượng nào đó.

Về mức độ cuồng nhiệt

Stan được coi là một fan cuồng với những suy nghĩ và hành động hơi hướng tiêu cực. Trong khi đó, bias lại có những cử chỉ, hành động đẹp thể hiện là một fan chân chính.

6. Bias là gì trong Anime

Tương tự như Fan của âm nhạc Hàn Quốc KPOP. Trong cộng đồng Anime, Bias được hiểu theo nghĩa là người mình thích và thiên vị nhất trong một bộ truyện nào đó.

Khác với Bias, fan hâm mộ Anime còn dùng cụm từ Husbando để chỉ mức độ mê mẩn, cuồng yêu nhân vật nam của các fangirl đến nỗi có thể ví nhân vật đó là “chồng” của mình.

Video liên quan đến Bias là gì? Các thuật ngữ cho Fan KPOP

